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В России над нами смеются: СМИ США объяснили, как пранкеры разыграли американского министра

05:00. 28 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В России над нами смеются: СМИ США объяснили, как пранкеры разыграли американского министра | Русская весна

Звонок министру энергетики США Рику Перри от российских пранкеров, сделанный от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, вызывает ряд вопросов относительно работы ведомства, пишет журнал Politico.

Как пояснил изданию бывший исполняющий обязанности главы аппарата министерства Джефф Нэвин, подобные телефонные беседы с высокопоставленными лицами, тем более из страны, имеющей «важное стратегическое значение», согласовываются по линии госдепа и Совета национальной безопасности США.

«Это не тот случай, в котором можно действовать безрассудно», — подчеркнул он.

Однако, именно так, по всей видимости, и поступил Рик Перри, обсудив с «Гройсманом» множество тем от перспектив строительства российских трубопроводов для поставки газа в Европу до нового вида биотоплива из смеси алкоголя и навоза, якобы изобретенного Петром Порошенко. Насколько смешным ни казался бы этот случай, он способен заставить американцев всерьез засомневаться в компетентности собственного правительства, отмечает Politico.

Нэвин уточнил, что не знает, какая именно процедура согласования таких бесед принята в министерстве энергетики при Перри, отметив, однако, что звонок в украинское посольство помог бы избежать инцидента.

По его мнению, причиной того, что пранкерам легко удалось побеседовать с Перри, мог стать антагонизм между кадровыми работниками министерства и политическими назначенцами. График министра составляют вторые, в то время как отдел, отвечающий за вопросы международных связей, состоит из первых, заявил он. Вполне возможно, с ними просто не проконсультировались по поводу этого звонка, подчеркнул Нэвин.

«В России над нами теперь просто смеются», — заключил он.

Даже если Перри и его подчиненные сумеют извлечь уроки из произошедшего, этот инцидент дал многим серьезный повод усомниться в соответствии министра занимаемой должности, пишет Politico.

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на этой неделе позвонили министру энергетики США Рику Перри от имени премьера Украины Владимира Гройсмана. Сами пранкеры объяснили, что поводом для звонка стали намерения Киева отказаться от российского угля.

В феврале Кузнецов и Столяров уже представлялись «Владимиром Гройсманом» в беседе с членом конгресса США Максин Уотерс. Они сообщили ей о «вмешательстве» России во внутренние дела вымышленной страны Лимпопо, получив от Уотерс обещание разобраться в ситуации.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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