Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 июля 2017

Сирийская армия и ВКС России продолжают операцию по вытеснению ИГИЛ из восточной части провинции Хама.

Бойцы САА и Сил Национальной обороны добились новых результатов в ходе военной операции против террористов у их оплота — города Акербат.

В четверг, 27 июля, армейцы и их союзники освободили новые территории и стратегически важные высоты к востоку от принадлежащего правительству города Аль-Саббура, достигнув окраины города Аль-Дакила-эш-Шамалия, оккупированного ИГИЛ.

Предположительно боевики оставят город, как только поймут, что армия берет его под огневой контроль, заняв все холмы, возвышающиеся над г. Аль-Дакила-эш-Шамалия.

Также стало известно, что большие подкрепления проправительственных сил прибыли на восточный фронт Хамы, чтобы поддержать наступление против ИГИЛ и окончательно изгнать боевиков из этого региона.

Свежие силы высвободились после заключения перемирия в пригородах Дамаска и в регионе Бадиа-Аль-Шам у границы с Иорданией.

Сирийские войска стремятся изолировать местную цитадель ИГИЛ — город Акербат, вынудив джихадистов либо сдаться, либо бежать на восток.

Крах обороны: ИГИЛ затыкает дыры необученными новобранцами

По информации от двух независимых источников стало известно, что боевики ИГИЛ в районе Итрии получили подкрепление. Однако ввиду больших потерь в провинции Хама главари ИГИЛ* вынуждены были отправить на передовую практически необученных новобранцев из тренировочного лагеря под Аль-Майядином в провинции Дейр эз-Зор, среди них были и подростки.

Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.

Слабоподготовленные боевики оказались неспособны нормально вести боевые действия. Кроме того, большие потери вынудили главарей ИГИЛ отказаться от плановой замены на передовой и оставить на позициях «старых» террористов.

Все эти меры, плюс задержки в оплате вызывают все большее недовольство в рядах боевиков. Отмечаются крупные столкновения между различными группами боевиков и увеличение количества как дезертиров, так и сдающихся в плен. Практически ежедневно к позициям правительственных войск выходят десятки боевиков, готовых сложить оружие.

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Все чаще террористы используют листовки с призывом сдаваться, которые Сирийская арабская армия разбрасывает над позициями ИГИЛ при помощи вертолетов. Осознавая свое бедственное положение, командиры ИГИЛ уже начали подготовку к своему отходу.

Так, по имеющейся информации, командующий акербатской группировкой ИГИЛ Абу Ибрагим ат-Тейнави на днях убыл в район Эс-Сухнэ для подготовки позиций для отступления. Однако эти позиции могут уже и не понадобится боевикам. Правительственные войска при поддержке ВКС России планируют в скором времени замкнуть кольцо и окружить террористов под Акербатом. Да и сам Эс-Сухнэ на грани взятия войсками.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.