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Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 июля 2017

09:42. 28 июля 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Ливанская армия подверглась обстрелу терористов на сирийской границе

 

Передовая позиция ливанской армии в горном районе Рас-Баалбек на границе с Сирией подверглась минометному обстрелу со стороны террористов, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования армии Ливана.

«Позиция ливанской армии в районе Харф-аль-Джерш в Рас-Баалбек подверглась минометному обстрелу со стороны террористов, сосредоточенных в горной местности. Разорвалось две мины. Среди военнослужащих пострадавших нет»,- сообщается в коммюнике.

Ливанская армия ответила на обстрел артиллерийским огнем по позициям террористов.

В горном районе Рас-Балбек на ливано-сирийской границе продолжают укрываться отряды террористической группировки «Исламское государство»*.

Соседний пограничный район Эрсаль в среду был объявлен руководством ливанского движения «Хезболлах» практически полностью зачищенным от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, которая также запрещена в России.

*Террористические организации, запрещенные в России.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Армия Сирии и ВКС РФ освобождают восток Хамы от ИГИЛ, все больше боевиков сдаются и дезертируют (ФОТО)

Армия Сирии и ВКС РФ освобождают восток Хамы от ИГИЛ, все больше боевиков сдаются и дезертируют (ФОТО) | Русская весна

Сирийская армия и ВКС России продолжают операцию по вытеснению ИГИЛ из восточной части провинции Хама.

Бойцы САА и Сил Национальной обороны добились новых результатов в ходе военной операции против террористов у их оплота — города Акербат.

В четверг, 27 июля, армейцы и их союзники освободили новые территории и стратегически важные высоты к востоку от принадлежащего правительству города Аль-Саббура, достигнув окраины города Аль-Дакила-эш-Шамалия, оккупированного ИГИЛ.

Предположительно боевики оставят город, как только поймут, что армия берет его под огневой контроль, заняв все холмы, возвышающиеся над г. Аль-Дакила-эш-Шамалия.

Также стало известно, что большие подкрепления проправительственных сил прибыли на восточный фронт Хамы, чтобы поддержать наступление против ИГИЛ и окончательно изгнать боевиков из этого региона.

Свежие силы высвободились после заключения перемирия в пригородах Дамаска и в регионе Бадиа-Аль-Шам у границы с Иорданией.

Сирийские войска стремятся изолировать местную цитадель ИГИЛ — город Акербат, вынудив джихадистов либо сдаться, либо бежать на восток.

Крах обороны: ИГИЛ затыкает дыры необученными новобранцами

По информации от двух независимых источников стало известно, что боевики ИГИЛ в районе Итрии получили подкрепление. Однако ввиду больших потерь в провинции Хама главари ИГИЛ* вынуждены были отправить на передовую практически необученных новобранцев из тренировочного лагеря под Аль-Майядином в провинции Дейр эз-Зор, среди них были и подростки.

Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.

Слабоподготовленные боевики оказались неспособны нормально вести боевые действия. Кроме того, большие потери вынудили главарей ИГИЛ отказаться от плановой замены на передовой и оставить на позициях «старых» террористов.

Все эти меры, плюс задержки в оплате вызывают все большее недовольство в рядах боевиков. Отмечаются крупные столкновения между различными группами боевиков и увеличение количества как дезертиров, так и сдающихся в плен. Практически ежедневно к позициям правительственных войск выходят десятки боевиков, готовых сложить оружие.

Читайте подробнее: Уникальные кадры: Понеся большие потери, боевики ИГИЛ сдаются в плен российским военным (ФОТО)

Все чаще террористы используют листовки с призывом сдаваться, которые Сирийская арабская армия разбрасывает над позициями ИГИЛ при помощи вертолетов. Осознавая свое бедственное положение, командиры ИГИЛ уже начали подготовку к своему отходу.

Так, по имеющейся информации, командующий акербатской группировкой ИГИЛ Абу Ибрагим ат-Тейнави на днях убыл в район Эс-Сухнэ для подготовки позиций для отступления. Однако эти позиции могут уже и не понадобится боевикам. Правительственные войска при поддержке ВКС России планируют в скором времени замкнуть кольцо и окружить террористов под Акербатом. Да и сам Эс-Сухнэ на грани взятия войсками.

Читайте также: ВАЖНО: ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ в Сирии

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Армия Сирии и ВКС РФ освобождают восток Хамы от ИГИЛ, все больше боевиков сдаются и дезертируют (ФОТО) | Русская весна
Армия Сирии и ВКС РФ освобождают восток Хамы от ИГИЛ, все больше боевиков сдаются и дезертируют (ФОТО) | Русская весна
Армия Сирии и ВКС РФ освобождают восток Хамы от ИГИЛ, все больше боевиков сдаются и дезертируют (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper



Хуситы выложили подтверждающие фотографии на тему сообщений о сбитом американском БПЛА на границе Йемена и Саудовской Аравии.













https://www.almasdarnews.com/article/pictures-us-built-reaper-combat-drone-downed-houthi-forces/ – цинк


MQ-9 Reaper.

Чем именно был сбит беспилотник не сообщается. Машина могла равноверятно принадлежать как американцам, проводящим операции в Йемене под предлогом борьбы с "Аль-Каидой", так и саудитам.
Подобные машины уже сбивались в соседнем Ираке, где как минимум 2 аналогичных машины были сбиты Халифатом (обе в провинции Анбар) и как минимум 1 разбилась по техническим причинам. Дроны такого типа активно применяются США на территории Сирии и Ирака.


MQ-9 в районе Ракки. 5 июля.


7 июля.

PS. И еще. Вечером поступили сообщения, что с позиций SDF в Западной Ракке были обстреляны позиции САА. У сирийцев 4 убитых. Сейчас выясняют – это чья-то частная инициатива или более системная провокация. Дней 5 назад проходила публикация, где указывалось, что без лишнего шума РФ и США координируют действия к югу от Евфрата для избежания подобных провокаций.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Битва за сирийско-ливанскую границу подходит к концу, боевики бегут в Идлиб (ВИДЕО)

Битва за сирийско-ливанскую границу подходит к концу, боевики бегут в Идлиб (ВИДЕО) | Русская весна

«Хезболла» при поддержке ВКС РФ и ВВС САР завершает битву с «Аль-Каидой» за сирийско-ливанскую границу.

После успешной операции, которая привела к захвату почти всей территории местности Арсаля на территории Ливана, объявила о приостановлении боевых действий.

Соглашение о прекращении огня, заключенное с террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) и действующее с 06:00, было реализовано по всей территории Арсаля. В свою очередь боевики согласились покинуть эту стратегически важную местность и начали готовиться к эвакуации в провинцию Идлиб.

Аналогичные соглашения реализованы в районах Аль-Забадани и Мадая, где террористы также будут передислоцированы в сирийскую провинцию Идлиб, оставив ранее оккупированные ими позиции на территории Ливана.

Битва за Арсаль завершается победой и теперь ливанские бойцы переключат свое внимание на захваченные ИГИЛ* районы Рас Баальбак и Каа-Барренс, что на северо-востоке страны.

Читайте также: ВАЖНО: ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ* в Сирии

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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