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По чьему заказу писали российскую историю в XVII веке?

17:29. 28 июля 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Впервые названы имена «архитекторов» отечественной истории

«Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым». Эта цитата приобрела всеобщую известность в XX веке и принадлежит английскому писателю и публицисту Д. Оруэллу. Долго проработав в колониальной Британской Индии, он, вероятно, осознал, кем и для чего на самом деле создаются исторические концепции.

С аналогичным пониманием столкнулся и доктор исторических наук Александр Пыжиков. Изучая памятники русской исторической литературы XVI и XVII веков он наталкивается на факты, явно свидетельствующие о грязном вмешательстве в дела нашего отечества извне. Анализ информации недвусмысленно даёт понять, кто стоял за историческими «архитекторами» эпохи правления Романовых, а значит и «дирижировал» политикой этой династии.

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Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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