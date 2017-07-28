Дельфийский оракул — технология управления массами

Бесчисленные поколения людей отошли в вечность с тех пор, как человек впервые осознал своё царственное на земле достоинство. Самые имена племён и народов заволоклись постепенно веками и исчезли в их тьме. Всепоглощающая череда событий пока закрывает собой для нас возможность устремить наш умственный взор в седую древность человечества, так мало мы знаем о себе самих. Справедливо сказано, что если история человечества длится сутки, то мы едва ли знаем последние пять секунд. Египет, Китай, Вавилон и Индия — вот пределы, за которые не может проникнуть пытливый глаз историка. Былины, легенды и мифы освещают ещё несколько тысячелетий вглубь веков, — затем всё заволакивается непроглядной тьмой.

О, Египет, Египет! — придёт день, когда от твоей религии останется только сказка, сказка невероятная для твоих потомков; сохранятся лишь несколько слов, начертанных на камне, передающих память о твоих великих деяниях…



К слову о легендах. Возьмём для примера Грецию. Начитавшись древнегреческих мифов, едут туристы по путёвкам туристических агентств на Балканский полуостров, где для них подготовлен классический тур по местам «боевой» славы античных героев и богов.



Посетив Микены, святилище Асклепия, Дельфы, Акрополь и другие достопримечательности Греции, и наслушавшись говорливых гидов, способных часами рассказывать о славном героическом прошлом их предков, чувствуешь себя счастливым человеком, прикоснувшимся собственноручно к известным всему миру древнегреческим памятникам.

Уходящие в глубочайшую древность корни видели в своей истории и своих мистериях сами греки, признавшие, что их таинства явились лишь наследниками священнодействий ранних цивилизаций Востока.



Даже имея в распоряжении то немногое, что нам известно о мистериях Греции, можно утверждать, что в отличие от таинств кабиров и самофракийских церемоний, истоки дионисийских мистерий, безусловно, лежали в восточных таинствах, связанных с ежегодным обновлением цикла природы, как, впрочем, и знаменитые хтонические церемонии Элевсина, всей своей сущностью настолько напоминающие некоторые аспекты культа Исиды, что с первого взгляда крайне сложно отрицать их египетское происхождение.

Но что же остаётся после экскурсии? Какие вопросы задаются?

Думается, что большинство туристов просто впитывает всю услышанную и ранее неизвестную информацию, и от этого остаётся лишь небольшой осадок, исчезающий через несколько месяцев.



Зачем задумываться: это же всё мифы, придуманные Гомером и другими древними писателями. Как они могут повлиять на нашу жизнь, тем более, что наша страна находится за несколько тысяч километров от этих мест, сохранивших остатки древней культуры?

Но можно задать себе не один вопрос после интенсивной классической экскурсии по древней Элладе. Какие же вопросы возникают после классического тура? Вот некоторые из них:



Кто был создателем Дельфийского оракула и других подобных оракулов в древней Элладе и за её пределами?



Какую роль играли оракулы в обществе?



Почему Дельфийский оракул, как и прочие, прекратил своё существование после того, как христианство стало господствующим вероучением?



Остался ли институт оракулов и соответствующие политтехнологии в прошлом, либо продолжают существовать и ныне?



Какая роль принадлежит жреческой корпорации Древнего Египта во всей этой истории?



ИНСТИТУТ ОРАКУЛОВ

Рассмотрим на примере Дельфийского оракула роль в жизни древней Греции этого социального института и его связь с египетскими оракулами.



Может быть, это позволит нам сделать выводы, на основе которых можно будет ответить на многие вопросы, казалось бы, несвязанные друг с другом, узнать и осмыслить новые исторические факты, что поможет нам продвинуться дальше и увидеть древние политтехнологии в их современных проявлениях.

Основные сведения о Дельфийском оракуле авторы берут из работ Геродота, Плутарха, Гомера, Диодора, Страбона, Плиния Старшего и Павсания. Информация о Дельфийском оракуле и его роли в общественной системе, рассмотренная в большинстве литературных источников, не блещет разнообразием.

В обобщённом виде она может быть представлена так.

Храм в Дельфах, панорама

Существование Дельфийского Оракула по традиционной хронологии начинается с XVI века до н. э. и заканчивается в VI веке н. э. Заметим, что храм Аполлона был построен не на пустом месте, а на месте, где ещё раньше находилось святилище богини Земли — Геи, тоже предсказательницы.

Последнее прорицание Оракул дал в 392 году нашей эры, и в нём говорилось о том, что принятое Римом христианство погубит Римскую империю. За это предсказание римляне разрушили храм, но избежать открытой Оракулом судьбы Риму не удалось.

При Нероне с территории Дельфийского оракула были вывезены в Рим почти все ценности, однако оставалось ещё до 3000 статуй, в том числе и золотых. Все золотые детали стали добычей более поздних завоевателей, а Константину Великому, который возвёл христианство в ранг государственной религии империи, досталась лишь бронзовая колонна, на которой написаны имена всех греческих государств, сражавшихся с персами. Эту колонну перевезли в Константинополь (ныне Стамбул), где она теперь и находится.

Здания Дельфийского оракула

Дельфы, панорама

Резиденция Дельфийского оракула представляла собой целый комплекс зданий и сооружений. Здесь находился храм Аполлона, театр, стадион и, по-видимому, гостиничный комплекс.

На входных воротах были надписи мудрецов:



« Познай самого себя »

»

« Во всём соблюдай меру »

»

« Всё наперёд обдумай »

»

« Лови момент »

»

« Много рук напортят дело »

»

«Где порука — там беда».



Внутри святилища стояла золотая статуя Аполлона, треножник, на котором восседала пифия, омфал (древний культовый объект в Дельфах, считавшийся центром («пупом») Земли) на прямоугольном основании и другие священные предметы.

Правила для спрашивающих

К Оракулу паломник мог обращаться как с личными вопросами, так и выступать от имени большой группы людей. Причём вопросы могли быть самыми разнообразными от политических и религиозных до частных. Женщины могли обращаться к оракулу только через посредников.



Очередь к пифии определялась жребием. Были, как водится, и исключения — для правителей и тех, кто мог внести большие пожертвования. Многочисленными ритуалами руководили жрецы. Перед обращением к Оракулу необходимо было внести плату и омыться водами священного источника.



После этого совершалось жертвоприношение, при котором жрец (а не пифия, обратите внимание) определял, может ли проситель попасть в храм, чтобы задать свой вопрос либо же нет.

Что делала Пифия?

Перед прорицанием пифия, очистившись водами священного Кастальского источника (родник на горе Парнас, близ Дельф, в древней Греции почитался как священный ключ Аполлона и муз, дарующий вдохновение поэтам и музыкантам)

Аполлон

Об этом у А.С. Пушкина в стихотворении ― «Три ключа»:

«Кастальский ключ волною вдохновения в степи мирской изгнанников поит»,

и окурив себя лавром и ячменной мукой, брала в рот лист лавра и, держа в руке ветвь того же дерева, садилась на треножник, спрятанный за занавеской, и изрекала божественные откровения. Колоссальный треножник был изготовлен из золота. Золотая чаша его подпёрта была снизу бронзовой колонной в виде трёх свившихся змей.



Считалось, что через пифию говорил сам бог Аполлон. Жрецы, всегда стоявшие рядом за занавеской, всегда толковали невнятное бормотание пифии вопрошающему паломнику.

Работал Оракул всего лишь один день в месяц седьмого числа и только девять месяцев в году, причём перерыв в три месяца был связан с тем, что Аполлон, как полагали греки, отправлялся на север в Гиперборею.

По сведениям Плутарха, который, вот совпадение, сам был верховным жрецом Дельфийского оракула, в более глубокой древности оракул принимал посетителей лишь раз в год.

Пифией могла стать только молодая целомудренная девушка. Плутарх пишет об одной из пифий, что она была из бедной крестьянской семьи, не имела никакого опыта и искусства, не обладала особыми способностями, но «жизнь прожила добропорядочно».

Пифия жила в специальном огороженном священном месте, вела целомудренную жизнь и соблюдала необходимые ритуальные ограничения. В случае потери своих способностей она возвращалась к прежнему образу жизни.

Пифия «не давала осознанных прорицаний, а являлась, медиумом Аполлона, его орудием» — пишет Л.Л. Селиванова в статье «О Дельфийской мантике».

Кроме пифии в храме были и другие женщины, в обязанность которых входило поддерживать неугасимый священный огонь. Причём, как сообщает Плутарх, снабжение елью и лавром для поддержания огня осуществлялось не девушками, а незамужними женщинами.

Джон Кольер, «Дельфийская пифия»

Кто были жрецы-толкователи?

Жрецами Аполлона были только мужчины. Мэнли П. Холл пишет, что рядом с пифией стояло пять жрецов, которые запоминали даже самые незначительные детали поведения пифии. Эти жрецы выбирались пожизненно и, как правило, были прямыми потомками Девкалиона.



То есть их круг был строго ограничен определённой династией. И профессия толкователя передавалась по родству.

Девкалион, в греч. мифологии — сын титана Прометея, супруг Пирры, вместе с ней спасся на ковчеге во время потопа.



По завершении потопа, дабы ускорить процесс заселения земли людьми, Девкалион и Пирра стали бросать за свои спины камни: камни, брошенные Девкалионом, превращались в мужчин, а камни, брошенные Пиррой, — в женщин.



Соответственно этим представлениям древних греков о генеалогии человечества не все послепотопные люди были прямыми потомками Девкалиона: большинство — потомки тех камней.

Самый дискуссионный вопрос, по которому специалисты по античной истории не могут прийти к единому мнению, это вопрос о причинах появления у пифии пророческих способностей, хотя на наш взгляд намного важнее вопрос о том: кто толковал её бормотания.



Одни считают, что девушка пророчествовала под влиянием исходящих из трещины в земле газов, другие ищут источник вдохновения в лавре, который жевала пифия и в воде Кастальского источника. Один из немецких исследователей этого вопроса сам жевал листья лавра, но вдохновение к нему так и не пришло.

Сторонники психологического объяснения причины считают, что это результат самовнушения как у шаманов и медиумов. Одна из российских исследовательниц видит причину в «геоактивной точке земли, благодаря которой устанавливается связь между человеком и богом».

Источников по фактологии Дельфийского феномена достаточно много и можно порекомендовать, например, работу О.В. Кулишовой «Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII—V вв. до н. э.», в которой приводится обширный список литературы.

Впрочем, в этой же работе говорится о том, что, несмотря на активные исследования Дельфийского феномена, до сих пор не удаётся найти приемлемого объяснения, удовлетворяющего всех исследователей, так как любая гипотеза порождает новые вопросы,

«поэтому для многих современных учёных характерен пессимизм во взгляде на перспективы объяснения дельфийской загадки».





До сих пор не вполне понятно, кто организовал оракулы на территории Эллады и с какой целью. Современные учёные в большей своей массе материалисты, но, несмотря на это, в основе их выводов лежат в основном мифы, например, миф об Аполлоне, превратившемся в дельфина и направившем критский корабль к берегу для организации Дельфийского оракула.

Дальше мы покажем, что этот миф был сочинён создателями оракулов и предложен доверчивой толпе, искренне поверившей в Аполлона и с удовольствием поклоняющейся его золотой статуе.



Потом, когда той же толпе в её новых поколениях предложили вероучение новой эпохи — христианство, она, немного поартачившись, приняла служителей нового бога так же, как в далёком прошлом приняла Аполлона и его служителей, будто и не было двух тысяч лет общественного развития древней Эллады под руководством Дельфийского оракула.

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЕС К ДЕЛЬФИЙСКОМУ ОРАКУЛУ

В последнее время интерес к Дельфийскому оракулу, а точнее к методологии, лежащей в основе его деятельности, значительно возрос. Скорее всего, этот интерес подогревается двумя причинами.

Первая причина связана с необходимостью обеспечения устойчивого по предсказуемости существования любой социально-экономической системы, будь то предприятие, банк, государство, человечество в целом. Ведь устойчиво управляемой может быть только такая система, поведение которой под воздействием внешних и внутренних факторов, а также и самого управления, гарантированно предсказуемо с достаточной для практики точностью.

Вторую причину внятно изложил биржевой спекулянт (так он сам себя отрекомендовал читателю) Виктор Нидерхоффер в статье: «Дельфийский оракул и наука», где он проговорился:

«Оракулы, предсказания и пророчества — это тот же бизнес».

Обе причины, по которым современные бизнесмены бросились исследовать литературу по Дельфийскому оракулу, сводятся к желанию овладеть методами предсказаний и, получив преимущество перед конкурентами, ускоренно разбогатеть. И с иных позиций проблематика прогностики на Западе не рассматривается и рассматриваться не будет: «моральные» ценности не позволяют.

Этот же автор, ссылаясь на Джозефа Фонтенроуза, приводит его статистические данные об эффективности деятельности дельфийских жрецов. Оказывается, что 32 % высказываний жрецов можно классифицировать как приказания, 41 % — как утверждения, 22 % — как запрещения, а ясные предсказания составляли лишь 2 %, не предсказанных будущих событий оказалось 3 %.

Так на чём же тогда держался авторитет Дельфийского оракула, сохранившийся до сих пор? Виктор Нидерхоффер считает, что

«в Дельфах веру в пророчества поддерживали священные ритуалы, архитектура и сама атмосфера, окутывавшая святилище. Искусство, атлетические игры, пиры, священные обряды и сеть дорог привлекали в Дельфы множество посетителей. А внушительность, иносказательность и осторожность, с которыми делались предсказания, защищали репутацию оракула от трезвых оценок».

Однако для управленчески грамотного человека приведённая статистика означает, что за 32 % «приказаний» оракула стоит скрытая прогностика, т. е. прогностика, не нашедшая оформления в обезличенных предсказаниях в форме «будет то-то и то-то», но выраженная в форме приказов «делай то-то и то-то». То же касается и 22 % прямых запретов.

41 % по сути, представляли собой информационные сводки, на основе которых думающий человек был способен и сам прийти к необходимому ему решению вопроса. Т. е., если смотреть на эту статистику, то успешность прогностики в деятельности Оракула превосходила 2 % предсказаний, дававшихся в явной форме.

Т. е. Дельфийский оракул, если пользоваться современной терминологией, был довольно эффективной «консалтинговой фирмой». И на его эффективности в таковом качестве основывался его авторитет, который «дожимал» клиентов, а в каких-то случаях и ситуацию (матрично-эгрегориально) тогда, когда рабочие процедуры Оракула давали сбой.

Далее Виктор Нидерхоффер даёт рекомендации, как организовать современный священный оракул, которые сводятся к выбору впечатляющего места, созданию хорошей сети дорог, обеспечения вопрошающих вином, сексом, спортом, пением и тому подобными мероприятиями.

Но это приводит всего лишь к вопросу: Почему Лас-Вегас, где всё это есть, — не Оракул наших дней? Или в иной формулировке: Чего не хватает Лас-Вегасу и что из него надо удалить, чтоб он стал эффективным Оракулом наших дней?

В конце концов, автор приходит к выводу, что

«учёные мужи современного рынка не только следуют дельфийской модели, но также распространяют, внедряют и совершенствуют её повсеместно.



Они твёрдо ограничиваются приказами и описаниями. Лучшие из них живут вдалеке от Уолл-Стрит, среди прозрачных источников, в окружении величественных гор (похоже на описание Швейцарии: наше замечание при цитировании). <…>



Как выпускник Гарварда, я часто присутствую на собраниях Гарвардского фонда, считающегося едва ли не самым прибыльным в мире (выд. авт.). Гостям здесь подают лучшие вина; политикам, связанным с фондом, присуждаются высокие степени; влиятельных «звёзд» осыпают почестями… где я нахожусь? В Кембридже, Массачусетсе 2000 года нашей эры — или в древнегреческих Дельфах в Древней Греции, в 800 году до нашей эры?».

Биржевой спекулянт показывает свою сопричастность к деятельности надгосударственного центра управления и открыто говорит нам, что Дельфийский оракул не исчез, не растворился в веках, а продолжает управлять глобальными экономическими процессами.

Что спрашивали и что отвечал Оракул?

Здесь же для сравнения приводятся некоторые вопросы древних паломников и ответы оракула.

Вопрос: Как достичь благосостояния народа?



Ответ: Любовь к деньгам разрушит Спарту.



Вопрос: Как далеко демократия может зайти в государственных реформах?



Ответ: Сядь в середине корабля, направляющегося прямо. У тебя много помощников в Афинах.



Действительно, с точки зрения современных бизнесменов ответы Оракула уклончивы и бессмысленны. На первый вопрос они ждали совета, как обогатиться, где взять денег, золота или товар, который можно выгодно продать, а тут оракул несёт какую-то чушь о том, что «любовь к деньгам разрушит Спарту». Материалистическое мировоззрение не может принять такой ответ оракула, так как он вступает в противоречие с западными ценностями.

Были и современники дельфийского жречества, которые не понимали назначения оракулов. Например, Цицерон, посетив Дельфы, где ознакомился с ритуалами и, познав, по-видимому, только их формальную сторону, сказал:

«Удивительно, как это жрецы-прорицатели, взглянув друг на друга, могут ещё удерживаться от смеха».

А Эзоп, считая себя очень умным, сам пытался учить местную дельфийскую братию, но она оказалась умнее, и построила ситуацию так, что он покончил жизнь самоубийством: при взгляде со стороны Эзоп сам предпочёл броситься со скалы — причём тут Оракул?

Но для подавляющего большинства авторитет оракулов был непререкаем, они не сомневались в божественном происхождении предсказаний, вернее даже не допускали сомнений. Зенон, хоть и сам был философом, но пришёл с философским вопросом именно к Дельфийскому оракулу:

«Как ему жить наилучшим образом?»,

на что получил ответ:

«Взять пример с покойников».

Считая, что это ответ самого Аполлона, Зенон задумался и пришёл к выводу, что ему надо ознакомиться с произведениями древних писателей. Пишут также, что пророчествам дельфийских пифий доверял сам Платон.

КТО СОЗДАВАЛ ОРАКУЛЫ И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?

Интересно было бы узнать, кто стоял за спиной бога Аполлона — мифического создателя Дельфийского оракула. Либо: кем был Аполлон, если древние греки обожествили реальное лицо?

Древнегреческий миф говорит о том, что Аполлон заставил причалить судно с критскими купцами к берегу, недалеко от нынешних Дельф, привёл их в храм и сделал жрецами, пообещав «сладкую жизнь».

Т. е. жречество было не местное, а критское, а Крит был тесно связан с… Египтом (!). Бертран Рассел утверждает, что

«…влияние Египта на Грецию осуществлялось главным образом через Крит».

В музее Дельф есть статуи двух юношей, Битона и Клеобиса. Греческая мифология, ссылаясь на Геродота, считает их жителями города Аргоса, находящегося на полуострове Пелопоннес. Однако по внешнему виду это — явно юноши из Египта, и их происхождение оттуда подтверждают и греческие гиды, которые рассказывают, что египетские юноши охраняли Дельфийский оракул, и никому не удавалось их обмануть или от них убежать.

Статуя Клеобиса (Битона). Деталь.

В этом же музее можно встретиться и с женоподобным крылатым сфинксом, тоже изобретением древних египтян, на что указывают многие авторы, например, Иммануил Великовский, который, к тому же выдвигает и доказывает версию, что древнегреческий миф об Эдипе имеет египетские корни.

Наксосский сфинкс из Дельф

Влияние Египта на Грецию описано Геродотом в его Истории, где он прямо говорит, что

«… почти все имена эллинских богов происходят из Египта».

Кроме того, в этой же книге он раскрывает взаимосвязь египетского оракула в Фивах и эллинского оракула в Додонах:

«54. О прорицалищах в Элладе и о ливийском оракуле рассказывают в Египте вот что. Жрецы Зевса в Фивах рассказывали мне, что две женщины, жрицы из Фив, были увезены финикиянами и одна из них, как узнали, была продана в Ливию, а другая — в Элладу.



Эти-то женщины и положили основание первым оракулам у упомянутых народов. На мой вопрос, откуда у них такие точные сведения, жрецы отвечали, что они тщательно разыскивали этих женщин, но, правда, безуспешно, а впоследствии узнали то, что и рассказали мне. Так мне передавали фиванские жрецы.



55. А жрицы в Додоне сообщили вот что. Две чёрные голубки однажды улетели из египетских Фив, одна — в Ливию, а другая к ним в Додону. Сев на дуб, голубка человеческим голосом приказала воздвигнуть здесь прорицалище Зевса. Додонцы поняли это как волю божества и исполнили её.



Голубка же, прилетевшая в Ливию, как говорят, приказала основать там прорицалище Аммона. И это также — оракул Зевса. Это мне рассказывали додонские жрицы.



Старшую из них звали Промения, среднюю Тимарета, а младшую Никандра. И другие люди из Додоны, из числа храмовых служителей, подтвердили мне их рассказ.



56. Моё собственное мнение об этом вот какое. Если финикияне действительно похитили тех женщин из храма и одну продали в Ливию, а другую в Элладу, то, по-моему, эта последняя прибыла в Феспротию в Элладе (тогда Эллада называлась ещё Пеласгией).



Здесь в плену, будучи рабыней, она основала под мощным дубом святилище Зевса, так как она, естественно, помнила о Зевсе также и на чужбине, куда приехала, будучи служительницей его храма в Фивах. Когда она научилась затем эллинскому языку, то устроила прорицалище и рассказала, что её сестру продали в Ливию те же самые финикияне, которые продали и её.



57. Голубками же, как я думаю, додонцы называли этих женщин потому, что те были из чужой страны и, казалось, щебетали по-птичьи. Когда затем голубка заговорила человеческим голосом, то это значит, что они теперь стали понимать женщину.



Пока же она говорила на чужом языке, им казалось, что она щебечет по-птичьи. Действительно, как же может голубка говорить человеческим языком! Когда же они называют голубку чёрной, то этим указывают на то, что женщина была египтянкой.



58. Способ прорицания в египетских Фивах и в Додоне почти одинаков. Искусство предсказания по жертвенным животным пришло в Элладу также из Египта. Затем египтяне прежде всех ввели у себя всенародные празднества и торжественные шествия, а от них уже [всё это] заимствовали эллины.



Доказательство этого в том, что эти египетские празднества, очевидно, введены давно, эллинские же, напротив, установлены недавно».

Геродот также сообщает о том, как египтяне помогли восстановить сгоревший храм в Дельфах:

«180. Когда амфиктионы за 300 талантов отдали подряд на строительство нового дельфийского храма (прежний храм случайно погиб в огне пожарища), то четвертую часть денег за подряд пришлось уплатить дельфийцам.



Тогда дельфийцы стали ходить по городам и собирать пожертвования, причём возвратились из Египта далеко не с пустыми руками. Так, Амасис пожертвовал им 1000 талантов квасцов, а эллины, жившие в Египте, — 20 мин серебра».

Почему жрецы храма Аполлона не обращаются за помощью к эллинам? Если бы оракул был местным изобретением, то, наверное, жрецы нашли бы средства для его восстановления у себя, но они посылают дельфийцев в Египет и те возвращаются назад и «не с пустыми руками», изъяв при этом четвёртую часть собранных средств.



По всей вероятности для тех, кто финансировал восстановление храма, этот храм имел бόльшее значение, чем для местных жителей.

Где была кузница философских кадров

Египет не только организовывал и поддерживал оракулы в древней Греции, но и готовил кадры для эллинских городов-государств.

В книге Диогена Лаэртского можно обнаружить целый список философов, так или иначе связанных с Египтом.

Фалес — один из семи мудрецов Греции:

«Учителей он не имел, если не считать того, что он ездил в Египет и жил там у жрецов».

Солон:

«По приходе Писистрата к власти Солон, не сумев вразумить народ, сложил своё оружие перед советом военачальников и сказал: «Отечество моё! я послужил тебе и словом и делом!”» — и отплыл в Египет, на Кипр и к царю Крезу».

Пифагор:

«Юный, но жаждущий знания, он покинул отечество для посвящения во все таинства, как эллинские, так и варварские: он появился в Египте, и Поликрат верительным письмом свёл его с Амасисом, он выучил египетский язык (как сообщает Антифонт в книге «О первых в добродетели»), он явился и к халдеям, и к магам. Потом на Крите он вместе с Эпименидом спустился в пещеру Иды, как и в Египте в тамошние святилища, и узнал о богах самое сокровенное».

Евдокс:

«… вместе с врачом Хрисиппом отправился в Египет с верительным письмом от Агесилая к Нектанебу, а Нектанеб свёл его со жрецами. В Египте, обрив подбородок и брови, он пробыл год и четыре месяца».

Демокрит:

«… он совершил путешествие и в Египет к жрецам, чтобы научиться геометрии».

Платон:

«Следует также знать, что ездил он и в Египет к тамошним жрецам и у них изучил их священные науки».

Прокл тоже был в Египте в Александрии и там познакомился

«… с теми, кто правил Египтом, и они тоже приняли его в свой дружеский круг, пленённые остротой его ума и благородством нрава. Учился он и у грамматика Ориона, потомка египетского жреческого рода».

Таким образом, Египет был «кузницей кадров», и как видно, например по Проклу, готовил не только философов, но и жрецов для службы вне Египта — из числа «туземцев», обучая их священным наукам, в угодном учителям смысле.

Оракулы — египетская технология

Оракулы на территории нынешней Греции — это произведение египетского жречества, да и корни греческих мифов находятся в Египте. Геродот описывает один из известных египетских оракулов в уже цитируемом томе, называя его самым правдивым прорицалищем в Египте:

«155. Я уже неоднократно упоминал о прорицалище (в Буто) в Египте и теперь хочу подробнее рассказать об этом достопамятном месте. Это египетское прорицалище находится в храме Латоны в большом городе у так называемого Себеннитского устья Нила, если плыть от моря внутрь страны.



Имя этого города, где находится оракул, Буто, как я только что сказал. Кроме того, в этом Буто есть ещё святилище Аполлона и Артемиды. Когда Латона, принадлежавшая к сонму восьми древних богов, жила в Буто, где ныне находится её прорицалище, Исида передала ей на попечение Аполлона. Латона сохранила Аполлона и спасла на так называемом ныне плавучем острове, когда всюду рыскавший Тифон пришёл, чтобы захватить сына Осириса.



По словам египтян, Аполлон и Артемида — дети Диониса и Исиды. Латона же была их кормилицей и спасительницей. У египтян Аполлон называется Ором, Деметра — Исидой, а Артемида — Бубастис».

Этот отрывок не только повествует об оракуле в городе Буто, столице нижнего Египта, но и прямо признаёт тесную взаимосвязь египетской и греческой мифологии. Известно также, что и орфические доктрины имеют своим первоисточником Египет. Авторы мифов — одни, но интерпретаторы разные.

Реальная власть Египта

Реальная власть в Египте принадлежала не царям-фараонам, а той социальной группе, а равно профессиональной корпорации, которую принято по сложившейся традиции называть «жречеством», без того, чтобы осознавать изначальный смысл этого слова. Пока и мы тоже будем называть их «жречеством» для краткости, хотя на каком-то этапе способность к жизнеречению древнеегипетское «жречество» потеряло.

«Жречество» создаёт концепции управления и, внедряя их в общество, тем самым осуществляет концептуальную власть. Одновременно за «жречеством» остаётся и идеологическая власть, суть которой состоит в адаптации (интерпретации) концепции для народных масс, большей частью мировоззренчески не окультуренных.

Поэты, певцы, писатели и философы, восприняв идеи общесоциальной значимости от «жречества», доводят их в мифологических формах, удобных и понятных не посвящённым людям, до разных общественных групп.

Например, «Илиада» Гомера в древней Греции

«считалась книгой священной. Она воспринималась греками с таким же трепетом и благоговением, как верующими евреями до сих пор воспринимается Пятикнижие».

Мифы исподволь формируют алгоритмы самоуправления общества в целом и каждой личности в отдельности, — в направлении, желательном для «жречества». Мифология — инструмент управления.

На публично правящую «элиту», в том числе на царей и фараонов ложится лишь функция осуществления концепции, т. е. цари со своими чиновниками — это всего лишь исполнительная, http://lib2.podelise.ru/tw_files2/urls_ 567/21/d-20231/img5.jpgзаконодательная и судебно-следственная власти. Они не изменяют концепцию, а только её исполняют; да и миропонимание у них не того качества, чтобы изменить её или выработать альтернативу господствующей.

В такой социальной концептуально безвластной среде «жречество» использует институт оракулов в качестве центров управления по всей территории, на которую фактически распространяется (либо притязает) его влияние — его концептуальная власть.

Сам оракул не принадлежал никакому государству, наоборот — он был изолирован от государственного контроля и обладал правом «экстерриториальности» не только юридически, но и духовно. Предсказания — это всего лишь ширма, прикрывающая явную управленческую функцию «жречества», что ясно из приведённого выше анализа статистики ответов Дельфийского оракула.



Мы уже приводили результаты исследования Джозефа Фонтенроуза, который определил из разных источников, что вся деятельность жречества Дельфийского оракула на 95 % сводилась к приказаниям, запрещениям и утверждениям, а сбывшиеся предсказания составляли лишь 2 %. Такая статистика не вызывает сомнения о характере деятельности дельфийского «жречества».

Для создания авторитета конкретного оракула использовался целый комплекс мероприятий: соответствующие ритуалы поклонения статуям богов, жертвоприношения, спортивные состязания, театральные постановки, диагностика здоровья и лечение, а также — и процедура прорицания.

У «жречества» не было проблем с деньгами, золотом, продуктами, так как для того, чтобы узнать своё будущее или поправить здоровье, люди готовы были отдать всё, а цари могли засыпать оракул золотом, лишь бы узнать, что их ожидает или как им решить какую-то конкретную задачу.

«Жрецы» действовали мудро: они советовали, как поступить в данной ситуации, но прямо никого не принуждали, и люди считали, что они сами принимали решение и в случае неудачи сами несли за него ответственность, а в случае успеха — некоторая доля победных лавров доставалась и им, а не только Оракулу.

Один из широко известных примеров последнего, вошедший во многие школьные учебники: при угрозе вторжения в Грецию персов Дельфийский оракул возвестил, что от нашествия персов

«погибнет всё, и только деревянные стены могут защитить афинян и их детей».

В прямом понимании этой рекомендации — она верх идиотизма: деревянные крепостные стены в условиях жаркого греческого лета легко спалить, не говоря уж о том, что по своим природно-географическим условиям леса Греции не очень-то богаты «деловой древесиной», по какой причине основным строительным материалом в Элладе был камень, к тому же более соответствующий решению задач фортификации, нежели дерево.

Однако рекомендация Оракула была понята Фемистоклом (один из политических деятелей Афин) как намёк на необходимость постройки флота: кто скажет, что борта военных кораблей, которые тогда строили из дерева, — не «деревянные стены», о которых говорил Оракул?

В итоге греки под руководством Фемистокла в 480 г. до н. э. разгромили флот персидского царя Ксеркса в Саламинском проливе, не дав персам в узкостях пролива воспользоваться подавляющим численным превосходством в количестве кораблей и их боевой мощи.



Это была стратегическая победа, которая положила конец попыткам экспансии Персии в Европу и притязаниям на господство в Средиземноморье и над прибрежными государствами. Эта победа позволила культурам Средиземноморья самобытно развиваться до начала их унификации на основе канона Нового завета 800 лет спустя.

В интересующем же нас аспекте взаимодействия Оракула как социального института и подконтрольного ему общества, с одной стороны — Саламинская победа над персами в очередной раз подтвердила авторитет Дельфийского оракула, а с другой стороны — те, кто правильно поняли его рекомендацию и воплотили её в жизнь, тоже могли гордиться своим умом, а не чувствовать себя полными дураками, которым высшие силы дали победу почти что в готовом виде.

ИАЦ

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