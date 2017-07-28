Дельфийский оракул — технология управления массами (2)

В этих ненавязчивых наставлениях хорошо видно, как расставлены акценты: перед священными ритуалами жрецов, а по умолчанию и перед самими жрецами, нужно преклоняться, т. е. уважать и восхищаться. А что касается власти, то её надо — всего лишь бояться (причём рекомендация об отношении к власти двусмысленна: её можно понимать и в смысле осторожного обращения с властью, оказавшейся в твоих руках; и в смысле угрозы индивиду со стороны институтов власти в обществе и их представителей). Последнее наставление мужчины поймут и примут тем более, что женщинам вход в храм Аполлона был запрещён.

Теперь вернёмся к рассмотрению деятельности Оракула. Приведём некоторые наставления, написанные на стенах храма Аполлона в Дельфах, кроме тех, что мы уже привели ранее:

Египетское жречество устанавливало свои региональные центры управления не случайным образом. Мы уже говорили о возможных геоактивных точках на территории Египта, Греции и других стран. Но как они их определяли? Может быть, они знали какую-то методику?

В книге «Египетский оракул» автор пишет, что оккультные центры располагались ровно через градус широты: Кносс, Китера, Делос, Дельфы, Додона находились соответственно на 35, 36, 37, 38, 39 градусах северной широты. Эти оракулы входили в состав «Северной октавы» и были лишь составной частью системы оракулов. Были ещё восточная и северо-восточная октавы, а также дальняя октава с главным центром на реке Днепр. Есть данные о существовании оракулов близ горы Арарат и даже на территории нынешнего Китая.

Автор книги «Египетский оракул» считает, что вся система оракулов представляла собой «космическую антенну» для сбора космической энергии, которая управляет волей и намерением человека и является источником магии и волшебства.

Владимир Титов в статье «Аркона — священный город славян» пишет, что у славян тоже были оракулы, похожие на Дельфийский. На острове Рюген в городе Аркона был древнеславянский культовый центр, где тоже правили свои жрецы, и ни один серьёзный вопрос не решался без совета с ними.

Далее приведём текст автора:

«Аркона была построена на высоком скалистом берегу острова Рюген и со стороны Балтийского моря была неприступна. В городе находилось множество храмов всех племенных славянских богов.



Главным богом Арконы был Святовит, чей идол был установлен в специальном храме. Идол был огромный, выше человеческого роста, с четырьмя головами на четырёх отдельных шеях с остриженными волосами и обритыми бородами. … проводится гадание по пирогу, сходное с восточнославянской рождественской колядой. …



При храме содержался священный конь Святовита, белой масти с длинными, никогда не подстригавшимися гривой и хвостом.



Посредством этого коня и гадали перед началом войны. Служители втыкали перед храмом три пары копий на известном расстоянии друг от друга, к каждой паре привязывалось третье копьё поперёк. Жрец, произнеся торжественную молитву, выводил коня за узду из сеней храма и вёл на скрещенные копья.



Если конь через все копья ступал сначала правою ногой, а потом левою — это считалось счастливым предзнаменованием. Если конь ступал сначала левою ногой, то поход отменялся. Арконский храм сделался главным святилищем славянского Поморья, средоточием славянского язычества».

Таким образом, система оракулов представляла собой разветвлённую сеть для сбора информации во всей округе, подконтрольной жречеству. Оракулы собирали, хранили, анализировали информационные потоки и прогнозировали события на основе как экспертных оценок, так и разного рода экстрасенсорных практик, большей частью оформленных в ритуалы.



Если мы допускаем, что жрецы обладали способностями получать информацию из мистических источников, то это тоже ничего не меняет, потому что принятие решения и его реализация зависела от самих жрецов, от их нравственности, обуславливающей миропонимание и текущую интеллектуальную деятельность.

ЖРЕЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Некоторые современные авторы приписывают жречеству не свойственные ему заслуги, восхищаясь тайными мистериями, магией и различными эзотерическими знаниями жрецов.

То, что египетская цивилизация просуществовала долго, конечно же, — заслуга жречества, но если вдаваться в рассмотрение качества этого существования, то нельзя отрицать и того факта, что подавляющее большинство людей были неграмотны, работали от зари до зари, чтобы как-то просуществовать, а сами жрецы эксплуатировали не только рабов, но и египетское государство в целом, не будучи в ответе ни за что перед самим египетским «обществом».

Толпо-«элитаризм» египетского жречества

Давайте рассмотрим, была ли у египетского жречества мотивация для обеспечения высокого уровня жизни египтян и выполнения миссионерской функции по распространению знаний среди простого народа, либо же была мотивация к поддержанию монополии на знания и воспроизводству на этой основе в преемственности поколений толпо-«элитарног» устройства общества, в котором они властвуют над невежественной (вне области своей профессиональной деятельности) толпой?

Жречество в Египте всегда существовало как замкнутая каста. И как отмечал Диодор, по своему величию и привилегиям жрецы были наравне с царём. В действительности верхушка жреческой корпорации обладала социальным статусом выше царского.



Жречеству принадлежала самая крупная доля собственности на землю Египта, за которую они не платили налогов — это показатель того, что именно жреческая корпорация была настоящим хозяином Египта.



В Египте существовал закон, по которому пятую часть урожая нужно было отдавать фараону, но это закон не распространялся на жречество. Храмы и земли, принадлежащие жрецам, обслуживались рабами, привезёнными из других стран.



Кроме этого по приказу фараона на землях жрецов селились ремесленники и земледельцы, необходимые для службы в храмах. К храмам были приписаны территории, которые тоже приносили доход.



Ко всему прочему жречество относилось к самой грамотной части общества, которая оберегала свои знания от распространения среди простого народа.

Монотеизм жречества

Некоторые египтологи считают, что в древнем Египте был монотеизм, а не политеизм. Например, А.Б. Зубов, пишет, что в

«… наивысших творениях египетского религиозного гения с безусловностью утверждается, что Бог един, что Он — создатель всей жизни и всего существующего, владыка времён, ведущий в вечность. Его не схватишь рукой, действия Его полны тайны, и ничто не может воспрепятствовать им.



Он — царь в Фивах, князь в Гелиополе и Великий Венценосец в Мемфисе. Он невидим, но Он внемлет молитвам. Он благосклонен к людям, когда они живут, как должно. Он сокровенен и образ Его неизвестен. Один Он и нет иного, подобного Ему. …



Он — Бог единственный. Всё остальное — и боги, и люди, и земля и небо — лишь творения Его. Так думали египтяне и на пороге истории в начале III тысячелетия до Р.Х., так исповедовали они и в эпоху Нового Царства, ту же веру хранили они и в последующие века государственного упадка, с ней встретили они и зарю христианского благовестия».

Да, монотеизм был, но для высшего жречества, а для толпы был политеизм и «зверинец» всевозможных богов.

Как жили египетские жрецы

Жили жрецы обособленно и проводили своё время в «священных трудах», обслуживая своего бога, хотя и среди жрецов были те, кто обслуживал храмовое хозяйство, занимался поставками продовольствия и т. п. работами. В этой касте была своя иерархия: божественные отцы, жрецы, священнослужители, чиновники, и эта иерархия порождала борьбу за власть внутри жреческой касты.

Жречество выделялось из толпы не только своим положением, знаниями и богатством, но и одеждой. Основным цветом одеяний жрецов был белый, а наиболее предпочтительный материал, из которого она изготовлялась — лён. Белому цвету жрецы отдавали предпочтение не случайно: согласно представлениям египтян, белый цвет в своей чистоте стал выражением полноты неземной власти.

В общем, у нас есть основания считать, что жречество больше занималось некими своими делами, в которые представителей остального общества не посвящало, а также — собой, своим образованием, созданием имиджа, карьеризмом и т. п. Именно в силу этого большинству простых людей их знания были недоступны, и поэтому из них формировалась атеистическая толпа, способная лишь «пахать» на жрецов и частично на «элиту».



При этом как толпа, так и «элита» для жречества — всего лишь средство достижения собственных целей, расходный материал, который можно употреблять для своих нужд.

Мы исходим из того, что внутриобщественной функцией жречества является жизнеречение, т. е. разработка концепции и передача её исполнительной власти, прогнозирование событий и корректировка управляющего воздействия таким образом, чтобы всё общество, а не только каста жрецов устойчиво из поколения в поколение могло реализовать свой творческий потенциал.

Как видно из истории древнеегипетской цивилизации, древнеегипетское жречество этим требованиям не удовлетворяло, и потому с нашей точки зрения правильнее было бы называть его — древнеегипетское знахарство, — что мы и будем дальше делать.



Знахари из-за своей порочной нравственности в той или иной мере утратили способность доступа к ноосфере планеты, и в этом одна из причин того, что институт оракульства, созданный ими, не мог функционировать без привлечения к работе в нём «посторонних»: в случае Дельфийского оракула такими «посторонними», которых опекали свои доверенные профессионалы, были пифии из простонародья.



Чтобы получить доступ к информации ноосферы, они использовали девочек до возраста половой зрелости, после чего им оставалось только трактовать полученную информацию в соответствии с той концепцией управления глобальной политикой тех лет, которую они поддерживали.

Цели египетского знахарства

Теперь нам остаётся определиться с целями знахарства и концепцией достижения целей, господствовавшей во времена древнего Египта и древней Греции.

Цель состоит в обеспечении устойчивого и безопасного существования своей касты (концепция паразитизма меньшинства на большинстве).

К этой цели может вести множество путей и, по-видимому, какие-то из этих путей были опробованы в ходе исторического процесса. Можно свой народ эксплуатировать как рабов и держать в страхе, наказывая тех, кто плохо работает или не подчиняется властям.



Правда производительность рабского труда, как известно, низкая, да к тому же рабы могут восстать (восстание рабов под предводительством Спартака в рабовладельческом Риме — это то, что стало достоянием истории, но были и другие восстания рабов, исторической наукой не отмеченные).

Рабовладение осуществляется значительно более эффективно, если физического насилия нет, а человек подчиняется реальной власти по собственной воле на основе его собственного миропонимания, делающего его рабом. Этот принцип и реализует знахарская корпорация, предпочитающая незаслуженно именоваться жречеством.

Суть метода их властвования над толпой состоит в том, что в коллективное бессознательное общества внедряются стереотипы восприятия касты знахарей (без всякого на то основания именующих себя жрецами) в качестве прямых представителей Бога (богов), указания, утверждения и предсказания которых ― воля самих богов.

И соответственно мы узнаём, что

«во времена Эхнатона один и тот же иероглиф обозначал и судьбу, и жреца, и фараона, и Бога».

Закрыть возможности к разделению в сознании простого человека понятий: «воля Бога», «отсебятина иерархий», «судьба», «государственность», «власть в обществе» — это низменный, давний и неизменный идеал всех земных притязателей на самовластье, но это — их самодурственная отсебятина.

Мифология, как средство взращивания атеизма

Ненависть древней египетской легитимной иерархии знахарей даже к мёртвому фараону Эхнатону (Аменхотеп IV), открывшаяся археологам, вызвана тем, что реформы фараона-отступника от культа Амона — изменника делу иерархии знахарей — вели к разделению указанных понятий.



В частности, как сообщает Ю.Я. Перепёлкин, к концу царствования Эхнатона компонент «бог» в иероглифике перестал употребляться по отношению к самому фараону и солнцу (Амону-Ра). Для легитимных иерархий знахарей отождествление в неразделяемой смеси или хотя бы неразрывность ранее перечисленных понятий — основное требование к культурам обществ, находящихся под гнётом их паразитизма.

В этом насаждении атеизма исподволь — корень метода порабощения человека знахарством, которое не заинтересовано в раскрытии и освоении своего творческого потенциала людьми. Истинное жречество не может стоять стеной, разделяющей людей и Бога, а помогает всем людям стать человеками. В этом — ответ на вопрос, который по умолчанию содержится в русской поговорке:

«Все — люди, да не все — человеки».

С учётом этого обстоятельства следует признать, что в рамках концепции насаждения господства атеизма исподволь, знахари были прекрасными управленцами-психологами и понимали, что система стереотипов или алгоритмов самоуправления формируется общественной культурой. Культура является основным средством, с помощью которого реализуется рассмотренный выше метод управления толпо-«элитарным» обществом.

Формирование необходимой информационной среды для реализации метода — это уже удел идеологической власти. Она создает мифологию — систему взаимосвязанных мифов об устройстве мира, об иерархии богов, управляющих всем на Земле.



Затем за дело берутся поэты, писатели, художники, композиторы, говоря нынешним языком — «творческая интеллигенция» — и придают мифам «изысканную форму и делая их доступными для публики».

«Жречество» же — знахарство — занимается мистико-религиозными аспектами мифологии, в которую входит и деятельность оракулов, представляющая собой всего лишь средство внедрения концепции в культуру общества.

Так на бессознательных уровнях психики общества формируется алгоритм:



возникла потребность в обращении к божеству;



нужно пойти в храм имени этого божества;



в храме есть иерархия жрецов, которая определит мистическим путём, будет ли бог отвечать на вопросы паломника;



при положительном решении жрецы по бормотанию пифии, по шелесту листьев дуба, по движению рук статуи бога или каким-нибудь ещё способом дают ответ или совет от имени бога;



ответ или совет божества является основанием для принятия решения и соответствующего поступка или поведения;



по умолчанию подразумевается, что дальнейшие действия освящены богом.



В реальной жизни этот алгоритм можно выразить простыми словами: хочешь узнать, что будет или что делать, — спроси у знахарей. Но ведь знахари ― всего лишь люди, хотя и многознающие, по-современному ― образованные, возможно обладающие мистическими или экстрасенсорными способностями, но они не боги, хотя и говорят «от их имени».

Подсознательное отождествление информации, полученной от знахарей, с информацией от Бога ― делает общество атеистическим.

Авторитет знахарства в обществе исключительно высокий и поддерживается, прежде всего, самими знахарями. Прочитайте первую песнь «Илиады» Гомера, и вы узнаете, что будет с народом, предводитель которого обидел жреца. В таком обществе управляет не Божья Воля, а воля знахарства, а это — не одно и тоже.

Из всего сказанного для нас важно следующее:



концептуальная и идеологическая власть принадлежала древнеегипетскому знахарству;



знахарство сформировало концепцию управления и идеологию в форме мифологии для восприятия концепции толпой;



центрами управления являлись храмы и оракулы, предъявляемая на публику деятельность которых сводилась к предсказаниям «от имени богов»;



сами знахари ассоциировались населением с представителями богов, а то, что они вещали, воспринималось как выражение воли богов.



Таким образом, знахарство управляло жизнью общества: цари или другие представители государственной власти были концептуально безвластны и выполняли волю знахарства, считая, что это воля богов.

Но когда оракулы выполнили свою функцию, «кто-то» подсказал римлянам, что оракулы не только могут предсказывать будущее, но и творить его, а это не понравилось римским правителям, и они закрыли Дельфийский оракул и, по-видимому, другие оракулы, находившиеся на территории Римской Империи.



Произошло это потому, что знахарство к тому времени создало новое вероучение, способное, по его мнению, лучше отвечать на вызовы того времени, и для того, чтобы расчистить для него в культуре место, оракулы вероучений закрываемой эпохи решено было ликвидировать.



Именно тогда Рим получил команду «фас!» и прикрыл публично действующие оракулы, хотя и сам институт оракулов и политтехнология сохранились и в культах новой эпохи, изменив свои формы.

ТАЙНЫЙ УМЫСЕЛ ЕГИПЕТСКИХ «ЖРЕЦОВ» — КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ НАШИХ ДНЕЙ

Многие историки и исследователи древнеегипетской цивилизации говорят о том, что египетские жрецы владели тайными знаниями, которые они получили от предыдущей высокоразвитой цивилизации.



Например, один из комментаторов фильма «Загадки древнего Египта» высказывает гипотезу, что каста египетских жрецов владела некими тайными знаниями, которые успешно удавалось скрывать от других. Эта каста существовала открыто в Египте, но по завершении периода греко-римского доминирования в стране ушла в подполье.



По его мнению, правопреемники и продолжатели политики древнеегипетской знахарской корпорации — продолжают здравствовать и действовать доныне. Современные «жрецы» существуют в виде тайной организации (ордена) и до сих пор скрывают истинные знания от людей.



Египетское правительство участвует в сокрытии истины, не допуская к определённым памятникам и сооружениям древности ни исследователей из других стран, ни туристов, а в ряде случаев подлинные памятники древности в Египте (как и других странах) в ходе «реставрации» подменяются новоделами-реконструкциями, отвечающими потребностям современных заправил истории в формировании «общественного мнения» о том, какой якобы была древность.

Кроме того, проскальзывали сообщения, что после того, как Египет стал англо-французской колонией, Ватикан занимался там скупкой и сжиганием уцелевших древних рукописей: с какой целью уничтожать свидетельства прошлых эпох?

С гипотезой о том, что знахарская традиция, уходящая корнями в египетскую древность, действует и ныне, хотя и без публичности, можно согласиться (история даёт множество фактов, её подтверждающих), однако о содержании самих тайных знаний древности пока нет никакого устойчивого мнения.



Можно ли к ним отнести какие-то физические законы, неизвестные современным учёным, знания по социальной психологии, экономике и финансам, либо это знания о некоторых объективных процессах общественного развития, которые можно умело употребить в интересах своекорыстия?

— Складывается впечатление, что современное знахарство специально подогревает интерес к поиску тайных знаний древности, которые якобы запечатлены во многих древнеегипетских сооружениях, но направление поиска жёстко контролируется и не выходит за некие — кем-то установленные определённые рамки.

Мимоходом отметим, что в истории ХХ века эта страсть к обретению знаний древних наиболее ярко выразилась в третьем рейхе — в деятельности таких организаций как «Анэнербе» («Наследие предков») и внутренних орденов СС. Третьему рейху знания древних не помогли, и он рухнул, зато у журналистов появилась ещё одна «жареная тема»: Что рейху в действительности удалось узнать и освоить, а что — выдумки в русле некоего политически целесообразного мифотворчества?

Калейдоскоп вокруг «тайных знаний»

И общество «крутит калейдоскоп гипотез»: пирамиды в Гизе это — то ли генераторы каких-то энергий, то ли антенны для передачи этих энергий на другие планеты, то ли обсерватории для наблюдения за Сириусом и т.п.

Одни считают, что пирамиды и сфинкс — очень древние, ещё «допотопные» артефакты предшествующей глобальной цивилизации, указывая на следы ливневой эрозии на сфинксе, которые наличествовали на нём вопреки тому, что на протяжении истории нынешней цивилизации его месторасположение — одно из наиболее засушливых мест планеты, а сфинкс был засыпан песком чуть ли не с головой бóльшую часть памятной истории; другие игнорируют это.



А есть и такие как, например, А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский, которые считают, что многие сооружения и пирамиды Египта были построены в XV — XVII веках н. э. христианами, а три пирамиды в Гизе символизируют «Троицу»: «Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой».



любая эксплуатация человека человеком не поддерживается Свыше;



любая система, построенная на основе эксплуатации, — неустойчива, что и доказывает современный глобальный системный кризис, поразивший все сферы человеческой деятельности, а особенно — финансово-экономическую сферу, которой они сейчас и заправляют, а главное — здоровье человечества.



Нетайная экономическая доктрина

А если мы будем не просто читать, а внимательно изучать Библию, соотнося её тексты с социальными процессами как таковыми, то вожделенная для многих тайна древнеегипетского знахарства нам откроется: однако она не сенсационна, а банальна по своей сути. Вот она во всей своей неприглядности, хотя и подана верующим в бога — от имени Бога:

«Не давай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-израильтянину) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы господь бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею» (Второзаконие, 23:19, 20) «…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут]» (Второзаконие, 15:6). «Сделает тебя господь [бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям господа бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять» (Второзаконие, 28:12, 13). «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их будут служить тебе; ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Исаия, 60:10 — 12).

Эта якобы тайная на протяжении длительного времени социальная доктрина была записана в общедоступной Библии и всё это время работала и работает на потомков и наследников знахарей древнего Египта и приносит им разнообразные дивиденды до сих пор.

Схема соответствия условно-статистической структуры общества и структуры потребления

А причём здесь тогда Дельфийский Оракул? — спросите вы. — А притом, что он является важным этапом в последовательных действиях египетского знахарства на пути к осуществлению глобальной экспансии.

Почему в Библии нет упоминаний об оракуле?

Анализ Библии показывает, что ни в Ветхом, ни в Новом Заветах нет информации о существовании Дельфийского оракула. Нет ничего о нём в апокрифах: как ветхозаветных, так и новозаветных. А ведь развитие иудаизма и становление христианства, если исходить из принятой хронологии, происходило в то время, когда Дельфийский оракул был наиболее активен.



Известно, что апостол Павел посещал Салоники и Афины, апостол Андрей Первозванный проповедовал на территории нынешней Греции, но никто из них ни разу не упомянул о Дельфийском оракуле, хотя в те времена он был: для толпы — общеизвестным культовым центром, а для политики — центром управления.

Возможны следующие ответы на этот вопрос:



либо Оракула ещё не было, а христианство и иудаизм появились раньше, чем это принято думать;



либо последние появились значительно позже, когда сведения об Оракуле уже ушли из памяти людей.



Но ни то, ни другое не может быть принято, так как в такую модель истории не укладываются многие факты и причинно-следственные связи, т. е. нарушается «логика развития событий».

Остаётся ещё одна версия:



знахарство заметало следы, старалось не акцентировать внимание на причинно-следственных обусловленностях своих действий, чтобы скрыть возможность выявления причинно-следственных связей между происходящими в то время событиями, а для будущих поколений историков — сделать недоступным корни культуры (прежде всего политической), в которой они живут.



Упоминания о Дельфийском оракуле, по-видимому, убрали более поздние редакторы Библии в процессе выработки канона Нового завета и всевозможных «святоотеческих» преданий исторически реального христианства (остались следы в русской духовной литературе.

О Дельфийском оракуле говорится в апокрифах, известных с XVI века:

«Проречение о Христе в кумирнице еллинского бога Аполлона» и «Сказание о двенадцати сивиллах» (см. «Чудеса и оракулы в эпоху древности и средневековья»/ [отв. ред. С. В. Архипова, Л. Л. Селиванова]. — М.: Крафт +: Ин-т востоковедения РАН, 2007, с. 150).

Тем не менее, удалось обнаружить некоторые сведения об этом у Иосифа Флавия в «Иудейских древностях» (кн. 3, гл. 6, стих 6):

«В святилище Моисей поместил стол, похожий на те, которые находятся в Дельфийском храме».

Иосиф Флавий написал свой труд почти полвека спустя после «распятия» Христа: значит, он творил во времена существования Дельфийского храма и хорошо знал его устройство и предназначение и возможно сам бывал в нём. А что ему там было нужно? — На этот вопрос Иосиф Флавий сам даёт ответ в сочинении «Против Аппиона», где пишет, что он принадлежит к священническому («жреческому») иудейскому роду.

Коли это так, то, следовательно, иудейское знахарство, если и не соучаствовало непосредственно в деятельности Дельфийского оракула, то общалось с коллегами вне ритуальной обстановки, хотя канонические священные книги об этом молчат, как будто ничего и не было.

Правда, значительно позже — в XIX веке некий Леви Доулинг написал «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея», в котором рассказывается о посещении Христом Дельфийского оракула. Приведём эту главу с сокращениями:

«2. Однажды, когда Иисус и Аполлоний шли берегом моря, прибыл спешно гонец из Дельф и сказал: Аполлоний, учитель, приди; Оракул будет говорить с тобой.

3. Аполлоний сказал Иисусу: Господин, если ты хочешь видеть Дельфийского Оракула и слышать его речь, ты можешь пойти со мною. И Иисус пошёл с ним.

4. Учителя поспешили; когда они пришли в Дельфы, там царило великое волнение.

5. И когда Аполлоний предстал перед Оракулом, тот заговорил и сказал:

6. Аполлоний, мудрец Греции, колокол бьёт двенадцать; пришла полночь эпох.

7. В чреве зарождаются эпохи; они созревают и родятся во славе с восходом солнца, и когда солнце эпохи убывает, эпоха распадается и умирает.

8. Дельфийская эпоха была веком чести и славы; боги говорили с сынами человеческими через оракулов из дерева, золота и драгоценных камней.

9. Дельфийское солнце садится; Оракул придёт к закату, недалеко то время, когда люди не будут больше слышать его голос.

10. Боги будут говорить с человеком через человека. Живой Оракул стоит сейчас в этих священных рощах; Логос низошёл с высот.

11. Отныне будет убывать моя мудрость и сила; отныне будет прибывать мудрость и сила его, Еммануила.

12. Пусть все учителя встанут; пусть каждое создание слушает и славит его, Еммануила.

13. И Оракул не говорил сорок дней, и дивились жрецы и народ. Они пришли отовсюду послушать Живого Оракула, вещающего мудрость богов.

14. Иисус и греческий мудрец вернулись, и в доме Аполлония Живой Оракул говорил сорок дней.

15. Однажды Аполлоний сказал Иисусу, когда они были одни: Этот священный Дельфийский Оракул сказал много полезного для Греции.

16. Молю, скажи мне, кто это говорит — ангел, человек или живой бог?

17. И сказал Иисус: Это говорит не ангел, не человек и не Бог живой. Это непревзойденная мудрость умов Греции, объединенная в великий ум.

18. Этот гигантский ум вобрал в себя субстанции душ, мыслей, сердец, речей.

19. Он будет жить, пока умы учителей питают его мыслью, мудростью, верой и надеждой.

20. Но когда умы учителей Греции ослабнут, этот гигантский ум иссякнет, и тогда Дельфийский Оракул не будет больше говорить».

Для чего были написаны эти строки? — Возможно, что к тому времени у многих исследователей Библии появились вопросы, связанные с трудностями согласования отдельных исторических событий с библейским описанием истории. Поэтому заправилам глобальной политики пришлось приоткрывать завесу не только над Дельфийским оракулом, но и над другими «белыми пятнами» Нового завета.

Как мы уже писали выше, почему-то именно Дельфийский оракул пользовался особой популярностью, и о нём осталось больше всего упоминаний в различных литературных и исторических источниках. Хотя известно, что оракулы были при многих храмах, в том числе и в Египте, но скудная информация, дошедшая до нас, не позволяет судить об их деятельности, и поэтому особого интереса у исследователей они не вызывают.

Этапы проекта «оракул»

Если быть внимательным, то можно обнаружить одно существенное отличие в принципах функционирования оракула в Дельфах от оракулов других храмов. В Дельфах оракул был доступен для всех, хотя эта доступность определялась количеством золота или подарков, получаемых знахарями от паломников — тем не менее, принципиальная доступность для любого пришедшего в храм имела место.

В самом же Египте оракулы как социальные институты служили, в основном, знахарям, которые спрашивали совета у «соответствующего бога» (в данном случае — некой части ноосферы, части коллективного бессознательного), как им поступить в каждом конкретном случае. Т. е. оракул был инструментом знахарства и действовал от его имени и для достижения его целей.

Таким образом, просматривается определённая последовательность событий:



на первом этапе — отработка методов управления на замкнутой и хорошо контролируемой территории Египта,

— отработка методов управления на замкнутой и хорошо контролируемой территории Египта,

на втором — продвижение этих «тайных знаний» (а по существу — политтехнологий и несущих их социальных институтов) на сопредельные территории с целью расширения сферы своего влияния до границ Европы и части Азии;

— продвижение этих «тайных знаний» (а по существу — политтехнологий и несущих их социальных институтов) на сопредельные территории с целью расширения сферы своего влияния до границ Европы и части Азии;

на третьем этапе — ликвидация самобытных национальных культов и замена их унифицированной системой взаимодополняющих друг друга ветхозаветного и новозаветного культов, со специфическим распределением функций между ветхозаветной и новозаветными церквями, что сопровождалось ликвидацией системы стационарных оракулов (их роль была передана некоторым из числа «святых» системы библейских культов, которые обладали «даром пророчеств»).



Т. е. оракулы дохристианской древности — элементы системы управления глобализацией. Они ушли в прошлое просто в силу того, что система управления глобализацией была переведена на «софт» нового поколения, в котором функции прежних оракулов реализуются иначе.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. ЖРЕЧЕСТВО-ЗНАХАРСТВО — «ЭЛИТА» — «ТОЛПА»

Пока же не наступила эпоха библейских культов, в информационном отношении египетское общество делилось на три части.

Эта толпо-«элитарная» форма организации общества, отработанная на египетском полигоне, продвигалась египетским знахарством в другие страны.

Целью этой экспансии было подавление иных центров управления за счёт создания новой информационной среды, которая бы в обход сознания и без вмешательства извне формировала стереотипы поведения вновь вступающих в жизнь поколений так, чтобы они становились рабами заправил системы.

Такой информационной средой для стран, входящих в сферу интересов египетского знахарства стала культура, основанная на библейских сюжетах. При этом с переводом управления глобализацией на библейский «софт» «жречество»-знахарство не то, чтобы ушло в подполье, а выстроило для себя режим неузнаваемости представителями обеих толп («элиты» и простонародья), заместив себя в публичной деятельности вероучителями и духовенством библейских культов.

Но для обеспечения доминирования этой системы необходимо было дискредитировать и уничтожить центры управления эпохи предшествующих культов, одним из которых и был храм Аполлона с оракулом в Дельфах.

Почему для заправил глобализации стали неприемлемы оракулы, включая Дельфийский?

Вначале связка оракул=пифия+жрец-истолкователь была защитой от несанкционированного доступа простого смертного к информации оракула.

Пифия целомудренна и наивна, она в большинстве случаев не понимает социальной и политической значимости передаваемой ею информации. А «жрец»-истолкователь, как представитель концептуально властной корпорации, всегда толкует полученную от пифии информацию в пользу своей касты соответственно принятому к исполнению политическому сценарию.

Т.е. «жречество» осуществляло прямое управление обществом по своему произволу и не допускало к этому процессу простых смертных.



Но была опасность, что в связи с доступностью оракула остальные члены общества, познакомившись с его работой, сделают соответствующие выводы и сами научатся «мистически» воспринимать информацию из ноосферы, толковать её и строить своё поведение с учётом полученных знаний.



Тогда общество может войти в режим самоуправления и станет игнорировать посредников-жрецов, лишив их монополии на управление. Известно, что в конце истории Дельфийского оракула паломники научились обходиться без жрецов и сами предсказывали друг другу будущее.

Библейская же культура не допускает перехода общества в режим самоуправления, поэтому исчезновение системы оракулов, включая Дельфийский, было вопросом времени.

ИАЦ

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