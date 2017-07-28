Д. физ-мат. наук Л.К. Фионова: От этих клоунов из телешоу Соловьёва происходит только вред

Стремительно ухудшающееся состояние атмосферы Земли должно было бы стать главной заботой всего человечества. Однако не стало. Никакого интереса к этой теме не наблюдается во всём мире и в России, где власти помпезно объявили 2016 год годом экологии.

Нормально воздух содержит 78% азота, 21% кислорода, 1% аргона. Стандартное содержание кислорода в воздухе – 20,94% – наиболее благоприятно для живых организмов. К сожалению, такое содержание кислорода в наше время в природных условиях реализуется лишь в городских парках (20,8%), загородных лесах (21,6%), на берегах морей и океанов (21,9%). В городских помещениях (квартирах и офисах) содержание кислорода в воздухе значительно меньше (20% и ниже), что приводит к возникновению у людей кислородной недостаточности (гипоксии).

Без пищи человек может жить примерно месяц; без воды – неделю; без воздуха – минуты.



За последние 55 лет безвозвратно выведено из атмосферы не менее 4,4 % кислорода. Сегодня его остаётся не более 16%. В результате этого среднее атмосферное давление на уровне моря снизилось с 760 мм до 746 мм ртутного столба, т. е. за полвека мы потеряли 16 мм или около 20 км атмосферы: высота атмосферы уменьшилась со 101 до 80 км.



Численные значения этих оценок можно корректировать, однако тенденции очевидны. Азот атмосферы не исчезает, значит, мы понизили атмосферное давление только за счёт удаления кислорода. Из этого следует: человеку и всему живому на планете грозит смерть от удушья.

Кислород из атмосферы убирают люди, переводя его в состояние воды и окислов. Основные процессы, уничтожающие кислород: сжигание углеводородов и производство металлов.

— На Земле в течение суток сжигается более 3,5 миллионов тонн нефти и более 4 млрд. м3 только учтённого природного газа. Помимо этого, сжигаются большие объёмы промышленного газа, ацетилена, угля, сланцев и всего, что горит. Для сжигания 1 кг угля или дров расходуется более 2 кг кислорода.

— За последние 100 лет на Земле были выплавлены миллиарды тонн железа (только в России за 10 лет – с 1990 г. по 2000 г. было выплавлено более 1,5 миллиарда тонн железа), около 70 % которого давно окислилось. Люди разбросали по Земле с ржавчиной огромную массу кислорода, возвратить который в атмосферу уже трудно. Способствуют этому процессу гонка вооружений и военные конфликты, создающие на планете огромные массы разрушенной военной техники, которая брошена ржаветь.

Уменьшение содержания кислорода в атмосфере – одна из возможных причин потепления климата. В результате снижения толщины атмосферы улучшилась проницаемость воздуха для солнечного излучения, Земля стала получать больше солнечной энергии.



Чтобы остановить этот процесс, нужно откуда-то взять огромное количество кислорода. Но можно ли его получить, если на разложение одного литра воды требуется 12 киловатт электроэнергии?

Уничтожив огромную массу кислорода, люди понизили высоту и плотность озонового слоя, защищающего все живое на Земле от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца. Ультрафиолетовое излучение начинает угнетать растительность и вызывать заболевания людей и животных – этот процесс не остановить.

Атмосфера Земли стремительно теряет свой кислород[1]

Атмосфера не является единственным источником кислорода. Например, водоёмы, дающие массу испарений, вызывают колебания состава воздуха и содержания кислорода. Но океаны забиты мусором, такие крупные течения, как Гольфстрим, деградируют.

Потери кислорода в атмосфере возмещаются растительностью суши и мирового океана, которые пока способны производить около 320 млрд тонн свободного кислорода. Однако потребление кислорода людьми растёт, а популяция растений на земле стремительно сокращается.

Фитопланктон – фабрика кислорода – в значительной мере убит токсинами, которые люди сбрасывают в моря.

Леса – «лёгкие» планеты, дают значительный прирост кислорода, но люди вырубили около 80% лесов, существовавших ещё 100 лет назад.

Поклонись дереву!

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Поклонись дереву! К Климатическому Саммиту в Париже.

Шаров В.Г., Фионова Л.К.

04.12.2015 г.

Активно сжигают кислород технические средства, созданные человеком. Автомобиль, проехавший 500 км, съедает годовую дыхательную норму человека. Один автомобиль за 2 часа работы поглощает столько кислорода, сколько дерево выделяет за 2 года. Самолёт, пролетевший 10 тыс. км, сжигает 30-50 т кислорода, что составляет суточное производство кислорода лесным массивом площадью 15-20 тыс. га

Уровень кислорода в воздухе 10% и ниже смертелен для человека. Динамика роста потребления кислорода создаёт реальную возможность его полного истощения на Земле. Кроме этого, выбросы в атмосферу миллиардов тонн химических соединений и твёрдых частиц и аэрозолей делают атмосферный воздух всё менее пригодным для дыхания.

Хватит ли нам воздуха?[2]

Когда задохнётся Москва…

«Нечем дышать!» – говорит каждый свежий человек, прибывающий в Москву. Вылизанные улицы, газончики, строения столицы – всё это теряет смысл в городе, накрыто куполом удушливого смога.

Москва – город без кислорода. Жители мегаполиса постоянно испытывают его нехватку. Концентрация кислорода в воздухе составляет зачастую всего 15–18% (при норме около 21%). Эта небольшая казалось бы разница – всего 3–5% – для нашего организма довольно ощутима. Ситуация усугубляется тем, что каждые 10 лет площадь зелёных насаждений – «лёгких» города уменьшается примерно на 5%.

Воздух: чем мы дышим?[3]

Уничтожением последних «носовых платочков» зелени Москвы лихорадочно занимаются строители. Если бы в городе было вменяемое руководство, оно наложило бы строгий запрет на любые стройки в Москве и Подмосковье.



Однако сегодня ударными темпами возводятся дороги, городское и пригородное жильё, торговые и офисные центры, культовые сооружения – мечети, церкви – действует пресловутый проект олигарха Ресина в содружестве с Патриархией – сооружение 200 храмов «шаговой доступности».



Строителями движет жажда огромной прибыли на дорогой московской и подмосковной земле. Слово «кислород» в понятийном аппарате застройщиков и «отцов города» заведомо отсутствует. Наверняка для них Москва – не место для жизни, а поле чудес в стране дураков, где зарыв один золотой можно снять сто.

Чтобы дать людям дышать, Москву надо расселять, ибо уже сегодня здесь реально около 17 млн человек и более 5 млн автомобилей.

Но «мудрые» правители решили и без того непотребно громадный город расширять, причём в Юго-Западном направлении, откуда дуют преимущественные ветры. Расширение Москвы быстро подвигает город к тотальному удушью.



Вырубка последних подмосковных лесов, дававших городу кислород, массовое строительство высоток, запирающих проветривание, всё это убьёт город в кратчайшие сроки. Безветрие медики называют «днями смертности».



Ветры – спасение Москвы, т.к. ежегодно в воздух Москвы выбрасывается 1,3 миллионa тонн отравы (диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы). В одном кубометре московского воздуха содержится 7 миллиграммов отравляющих веществ. Каждый москвич вдыхает ежегодно 50 кг ядов. От грязного воздуха в Москве ежегодно умирает в четыре раза больше, чем от автокатастроф – около 3 500 человек.

Загрязнение воздуха в Москве и Подмосковье[4]

Отдельная песня – московское метро. Здесь – та же безумная политика, что на поверхности: в период сооружения первых станций их величали «дворцами пролетариата».



Не очень вменяемые ребята зачем-то ваяли на транспортных коммуникациях статуи, мозаики, мраморные полы и колонны, абсолютно не соображая, что строят душегубку.



Московское метро – самое глубокое в мире, а значит, повышает артериальное давление и автоматически вызывает у человека ужас. Оно самое шумное, поскольку вагоны на металлических, а не резиновых колёсах (уровень шума 70-100 децибел), самое душное. Обновлённые герметичные вагоны с плохими кондиционерами – вообще безвоздушные камеры.

Информация о содержании кислорода в воздухе метро имеет секретность государственной тайны. Но ясно, что при почти полном отсутствии вентиляции в вагонах, особенно в случае остановки в туннеле, дышать там нечем.

Падающий процент кислорода и растущее содержание ядов в воздухе очень быстро уничтожает привлекательность столицы. Всё меньше людей хотят платить за большие московские доходы астмой, раком лёгких, постоянным чувством усталости.



Цены московской недвижимости падают и заведомо упадут настолько, что разжиревшие риэлторские конторы обанкротятся, а гордые собой привилегированные москвичи станут экологическими беженцами. Поскольку безумие властей и жителей не позволяет и тем и другим сделать хоть какие-то шаги к исправлению ситуации, город ждёт печальный конец.

Безумные и бессильные. Кислородная дискриминация

Известно, что кислород необходим живым организмам для окисления поглощаемой биомассы (продуктов питания) с целью выработки энергии для осуществления физиологических функций (работа мышц, умственная деятельность и т.д.). Около 90% энергии человек получает благодаря кислороду. Без кислорода снижается устойчивость организма к стрессам, иммунитет, рассогласовывается работа внутренних органов, повышается вес, нарушается сон. Кислород составляет 90% массы молекулы воды. Организм содержит 65–75% воды. Без кислорода клетки не растут, а умирают.

Головной мозг составляет 2% от общей массы тела, при этом потребляет 20% кислорода, поступающего в организм – кислородное голодание ведёт к ослаблению умственной деятельности. Безусловно, тотальное слабоумие человечества, которое мы наблюдаем сегодня, в числе прочих причин вызвано и падением содержания кислорода в атмосфере.

Основная экономическая, политическая, общественная жизнь сегодня сосредоточена в мегаполисах, где люди живут в состоянии хронического кислородного голода. У них неизбежно заторможена умственная деятельность, снижены физические возможности.



Отсюда вялость, безразличие, бессилие гражданского общества, которое не может противостоять враждебным действиям властных чиновников, поскольку те проводят большую часть жизни в своих загородных резиденциях – в лесах, на морских побережьях, где содержание кислорода близко к оптимальному или выше – 21-22%.



Итого, кроме дискриминации экономической, политической, народные массы испытывают и кислородную дискриминацию: дышать нормальным воздухом позволено лишь власть имущим.

Вспомним, что бывший мэр Москвы Лужков в 2010 году, когда город задыхался от дыма и смертность выросла в 16 раз, улетел в свою Австрию, к своим миллионам. Эти мэры – и прошлый, и нынешний – однозначно плохо учились в школе, поскольку не понимают – выжигание кислорода и выбросы ядов в любой точке Земли отравляют всю атмосферу целиком. И однажды они задохнутся и в Альпах.

Воздушная политика и кислородный трибунал

Атмосфера Земли едина. От падения содержания кислорода одинаково страдают олигарх и бомж – в этом высшая кислородная справедливость. Перед лицом Природы все дышащие равны, следовательно, спасение кислорода – забота всех и каждого.

Ради спасения кислорода людям придётся пересмотреть функции мировой экономики, всю мировую политику, структуру органов госуправления, стиль из работы.

В Минфины и Центробанки всего мира кроме бухгалтеров, умеющих считать дебит и кредит, придётся посадить физиков и химиков, которые смогут вычислить стоимость любого действия не только в деньгах, но и в кубометрах потребного для них кислорода.

И если это посчитать, выяснится, что надо немедленно и резко сокращать производство автомобилей, самолётов, ракет и соответственно снижать добычу нефти и газа.

Придётся срочно прекращать производство товаров, не имеющих потребительской ценности, но «престижных» (например, драгоценности), товаров «мусорных» (например, предметы одноразового использования), товаров вредных для здоровья или экологически опасных (табак, алкоголь, добавки к пище, стимулирующие её избыточное потребление или привыкание и т.д.). Придётся ликвидировать рекламу (не информацию), взвинчивающую «псевдопотребности».

Людям придётся прекратить все моторные развлечения: парады с участием военной техники и воздушными пируэтами «Русских Витязей», формулу один, авторалли и прочих стритрейсеров и байкеров. Если люди хотят дышать, им придётся поставить вне закона олимпиады и чемпионаты, искусственные катки, массовые бассейны, горнолыжные подъёмники…

Телевидению вместо пошлого шоубиза и дебильных шоу придётся пригласить толковых экспертов, которые с цифрами в руках докажут гражданам, что личный автомобиль – орудие самоубийства, сжигающее кислород, замещающее его отравляющими веществами. Гражданам придётся понять, что летать ради недельного отдыха за тысячи километров, значит душить своих детей.

Но такой подход возможен только при отказе от идеологии общества потребления, которая сегодня является базой экономики, политики, стратегией развития, всего стиля жизни человечества.

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Экономический либерализм и техногенное давление на природу.

Лисовский Ю.А., Самарин А.Н., Фионова Л.К.

14.01.2016 г.

Всему миру придётся не только сокращать производство, но и уходить от массового конвейерного экстерриториального производства к малым локальным предприятиям, максимально приближенному к потребителю – так мы сэкономим кислород на логистике.

Придётся реформировать стиль работы управленцев всего мира: международные саммиты вполне можно проводить дистанционно, в режиме «он-лайн». Потеряют от этого только их участники, лишившиеся фуршетов и банкетов. Выиграет атмосфера, ибо серьёзное количество кислорода будет спасено.

Ради спасения воздуха для дыхания придётся пересмотреть структуру госорганов. Так, заведомо необходимо ликвидировать Государственную Думу, которая сжигает слишком много кислорода для освещения, отопления, перевозки депутатов в мощных авто и самолётах.



От этих клоунов из телешоу Соловьёва происходит только вред. Принятый ими Лесной кодекс, отдав леса «эффективному собственнику», дал старт ежегодно повторяющимся мощным лесным пожарам, чудовищным порубкам, в том числе нелегальным.

Несколько отраслевых профессиональных экспертных советов, работающих по сетевой технологии, в компании с небольшой группой грамотных юристов в состоянии сделать работу этой пустой тусовки, тратя в разы меньше кислорода и народных денег.

Разумеется, все эти преобразования потребуют преодолеть сопротивление паразитарных структур, наживающихся на массированном сжигании кислорода. Бильдербергский клуб, масонские ложи и прочие архитекторы мирового порядка – авторы кислородосжигающей экономики, инициаторы гонки вооружения, организаторы всех войн и революций.



Они рвутся к мировому господству ценой всемирного удушья. А потому следует устроить Международный Кислородный Трибунал, использовав, например, помещение Гаагского Трибунала по бывшей Югославии.



А в его камеры вместо благородного Радована Караджича следует определить членов Бильдерберга, олигархов и прочих мешающих людям дышать. Для них это будет благом, ибо, сохранив власть, они удушат всех и себя в кратчайшие сроки.

Людям придётся остановить кислородно-невозможное производство вооружения, что резко снизит кислородоёмкое производство металлов. Землянам придётся запретить вражду и войны и научиться любить друг друга, иначе мы все дружно задохнёмся. И в этом будет высшая кислородная справедливость.

Ссылки

[1] – И.Г. Катюхин. Смогут ли люди дышать через 100 лет? – Земля до потопа: исчезнувшие континенты и цивилизации

www.dopotopa.com/smogut_li_ludi_dyshat_c herez_100_let.html

[2] – Хватит ли нам воздуха? – Экологический дайджест FacePla.net

www.facepla.net/index.php/content-info/5 18-is-there-enough-air

[3] – Воздух: чем мы дышим|

zdr.ru/articles/vozdux-chem-my-dyshim

[4] – Загрязнение воздуха в Москве и Подмосковье

www.msknov.ru/important/JEkologiya_i_rad iatsiya/Zagryaznenie_vozduha_v_Moskve_i_ Podmoskove/