Ради возвращения истины в науку кто-то должен повторить подвиг Галилея…

Наше мировоззрение (наше понимание мира) формируется из набора отдельных представлений обо всём, к чему мы проявляли любопытство в разные годы свой жизни. Совокупность этих отдельных представлений, прочно впечатанных в нашу память, и есть наше мировоззрение, определяющее нашу способность понимать суть вещей и причинно-следственные связи между явлениями.

К сожалению, далеко не всё, что мы запоминаем сознательно или автоматически (просто потому, что так устроено наше сознание) является истиной. В реальной жизни имеет место борьба за выживание и за место под Солнцем, поэтому рядом с истиной всегда соседствует обман, которым пользуется мир насекомых (мимикрия), мир птиц, мир рыб, животный мир...

Насекомое богомл, маскирующееся под ветку дерева и цветок орхидеи.

Обманом и ложью не менее искусно пользуются в своей жизни и люди — прежде всего не талантливые, духовно нищие, не могущие "удержаться на плаву" в процессе честной конкуренции с другими людьми.

К особенно большому обману и большой лжи прибегают те великие злоумышленники, которые договорились между собой, что они любой ценой захватят власть над обществом. Отсюда и появилось выражение: "волки в овечьих шкурах".

И если какая-то группа людей когда-то поставила перед собой задачу — прийти к власти над обществом или даже всем миром не по праву самых мудрых и праведных, а по праву самых ловких, самых подлых и самых предприимчивых, то сразу после захвата власти в той или иной части мира, такая группа людей просто обязана устанавливать там торжество несправедливости и начинать борьбу по искоренению из сознания подвластных им людей истинного мировоззрения.

В этом случае обязательно переписывается история, в науке о природе ключевая истина подменяется ложью, а чтобы сознание народа перестало быть ясным и находилось постоянно в угнетённом состоянии, обществу, с одной стороны, подсовывается алкоголь, с другой стороны — религия, которые одинаково пагубно действуют на человеческое сознание.

Это классика нашей жизни!

Это и сейчас мы имеем! Это же имели в недалёком прошлом и наши предки. Но такого не было в человеческом обществе изначально! И когда этого не было, было замечательное и благодатное время, которое называлось "золотым веком".

Золотой век — представление, присутствующее в мифологии многих народов мира, блаженное («райское») состояние первобытного человечества, жившего в гармонии с природой. Источник. Главная мысль здесь: "Рай — это возможность народов и отдельных людей жить в гармонии с природой". — представление, присутствующее в мифологии многих народов мира, блаженное («райское») состояние первобытного человечества, жившего в гармонии с природой.. Главная мысль здесь:

Если взять за основу рассуждения это определение, то в "истинном Раю" жили когда-то миллионы американских индейцев и миллионы русов-славян-ариев-скифов, которые видели смысл своей жизни именно в гармоничном сосуществовании с природой.

Куда потом делись в Америке проживавшие с момента Сотворения (!) миллионы краснокожих индейцев, чья жизнь протекала в согласии с природой? — знаете?

Их почти поголовно истребили "бледнолицые" люди, понаехавшие из средневековой Европы, после открытия американского материка европейскими мореплавателями. Этим "бледнолицым" не интересно было жить в гармонии с природой , им хотелось непременно господствовать над природой и над другими людьми. Поэтому, когда одни европейские завоеватели занимались в Америке истреблением индейцев, словно это были не люди, а дикие звери, другие европейские завоеватели завозили в Америку из Африки пленных негров, которым отводилась роль рабов.

Немного не так обстояло дело со славянскими племенами, которые жили на территории, обозначавшейся на древних и средневековых западных картах как "GRAND TARTARIA".

Как, кто и когда "цивилизовал" на западный манер племена русов-славян-ариев-скифов, в 2010 году рассказал глава "Русской Православной Церкви" патриарх Кирилл:

«А кто такие были славяне? Это варвары, варвары, люди которые говорят непонятные вещи, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет христовой истины, и сделали что-то очень важное, они стали говорить с ними на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славянский язык…» Источник.

Какими "варварами" были славяне-русы-арии-скифы, выяснилось, когда Россия два века назад заново открыла для себя культуру Индии и узнала о существовании книг "Вед", которые были написаны на языке "санскрит". Тогда и открылось, что корневая основа языка санскрита тождественна корневой основе русского, украинского и белорусского языков, а символ свастики, как оказалось, является древнейшим солярным символом нашего северного народа!

Левосторонняя свастика на воротах храма в Индии.

Правосторонняя свастика в Российской империи: автомобиль Николая II и дневник его супруги.

Соответственно, западные эмиссары не могли ни коим образом принести славянам новый разговорный язык, они лишь навязали славянам новую систему упрощённой письменности — кириллицу, которая была построена на основе греческого письма! Это было сделано исключительно для того, чтобы низвести письменный язык славян до уровня его понимания просвещённым, но очень диким Западом.

Я не буду сейчас касаться истории далёких веков, просто считаю своим долгом напомнить всем, что Запад провёл подлинную "христианизацию Руси" вовсе не в 9 веке, как рассказывают нам, упоминая про "Киевскую Русь", а это было сделано в 16 и 17 веках.

Да, к тому времени в западной части "Великой Тартарии" (смотрите карту), в "Царстве Московском", уже было двоевластие: власть княжеская и власть церковная, священническая, но народ русский, он же славянский, он же скифский, он же арийский, как привык жить в ладу с природой, так и продолжал жить.

Символ двоевластия, печать царя Руси Ивана III с двуглавым орлом:

Какие были у славян установлены испокон веков народные ("языческие") праздники, такие они и праздновали, а церковные не любили и добровольно долгое время не стремились в них участвовать. А поскольку "двуглавой" российской власти нужно было, чтобы сознание русских постоянно находилось в угнетённом состоянии, особенно после того, как русские-славяне-арии-скифы оказались усилиями своих князей и священников полурабами на своей земле — крепостными, решено было провести на Руси сначала церковную реформу, потом календарную.

К 1660 году (к 7168 лету по старославянскому календарю) был кардинально изменён традиционный древнеславянский обряд захоронения умерших, заменено двуперстное крестное знамение трёхперстным, и "крестные ходы" вокруг храмов стали водить в обратном направлении (против Солнца, а не посолонь).

Этого было достаточно, чтобы среди верующего люда произошёл раскол на старообрядцев и новообрядцев.

Источник. Раскол Русской церкви — церковный раскол в 1650-х — 1660-х годах в Русской православной церкви, связанный с реформой патриарха Никона. Церковная реформа патриарха Никона — предпринятые в 1650-х — 1660-х годах богослужебно-обрядовые нововведения, направленные на внесение изменений в богослужебные книги и обряды в целях их унификации с современными греческими. Приверженцы старых обрядов, впоследствии получившие название «старообрядцы», были преданы анафеме (проклятию) на Московском соборе 1656 года и на Большом Московском соборе 1666—1667 годов.

Казалось бы, само название ПРАВОСЛАВИЕ происходило от традиции водить вокруг святилища или храма "крестный ход" в правую сторону, как Солнце по небу ходит. Символом этого движения является правосторонняя свастика, загнутые концы которой символизируют движение, а внутренний крест — символизирует четыре стороны света.

Зачем священникам надо было менять направление "крестного хода" на противоположное — левосторонее, какое потом, в ХХ веке, взяли себе на вооружение нацисты Гитлера?! Тем более, что весь русский народ сразу воспротивился этому левостороннему "крестному ходу", и даже князь Иван III, когда такое случилось впервые, был возмущён попыткой священника нарушить сложившуюся традицию, о чём сохранились упоминания в летописях. Источник.

Левосторонний крестный ход нацистов на стадионе в Берлине. 1933 год.

Зачем также надо было переиначивать на Руси старинный обряд захоронений умерших, веками уже устоявшийся? Ну подумаешь, на могильных плитах славяне рисовали вот такие Солнышки вместо крестов!

На фото старая русская надгробная плита, датированная XVII веком и найденная в числе десятков других однотипных при раскопках Лужецкого монастыря в 1999 году в городе Можайске.

После церковной реформы Никона (1650-1660 гг.) такие надгробия были запрещены и почти все уничтожены. Часть их была использована в качестве строительного камня для новых построек.

На все эти "почему?" и "зачем?" ответ сегодня таки есть! Оказывается, все изображения Солнца в русской традиции попали тогда в такую же немилость, в какую сегодня попала свастика — солярный символ вращения! Любое изображение свастики по нынешнему российскому законодательству считается проявлением экстремизма! Это статья 20.3 КоАП РФ! Я лично уже дважды (в 2015 и 2016 годах) как писатель был осуждён и приговорён к денежным штрафам за "демонстрацию" этого изображения в своих статьях! Сейчас рискую в третий раз оказаться в суде и загреметь уже на 15 суток! Такие у нас дебильные законы принимает наша законодательная власть!

Вот и к изображениям Солнца было такое же негативное отношение у тогдашней "двуглавой" российской власти.

Почему?

Потому, что в понимании миллионов людей, живших в ладу с природой, Солнце было олицетворением Бога, вблизи которого Земля родилась из космического "праха", и который однажды наполнил её жизнью во всём её великолепии и разнообразии. И чем севернее жили славяно-арийские-русо-скифские племена, и чем холоднее были там зимы, тем сильнее была у людей вера в то, что Солнце — Бог, а исходящий от него тёплый дух, животворящий природу, — и есть "Дух Святый", о котором священники рассказывают волшебные сказки!

На Русском Севере и в Заполярье была даже традиция отмечать 25 декабря (через 3 дня после наступления полярной ночи за линией Полярного круга) каждую зиму — Рождество молодого Солнца. А поскольку отмечалось именно Рождество, то молодое Солнце имело своё название — Коляда (младенец). В середине марта Солнце называли уже по-другому — Ярилом (сильным), а осенью, в сентябре — Хорстом (стариком).

Поскольку христианская религия (в том виде, в каком она сейчас существует) была изобретена как инструмент укрепления над народами власти нескольких "богоизбранных" родов, а так же как инструмент экспансии (распространения) этой власти на ещё не покорённые народы, то о вере в Бога-Солнца, в частности русам-славянам-ариям-скифам, полагалось забыть в приказном порядке. А чтобы не было возможности 25 декабря отмечать древний праздник "Рождество Коляды", на этот же день, начиная с 1700 года, царём Петром I из рода Романовых было назначено празднование "Рождества Христа".

Всё это я рассказал вам, читатель, исключительно для того, чтобы объяснить, почему на Западе репрессии в отношении Солнца и "солнцепоклонников" были ещё более суровыми и жёсткими.

Несмотря на то, что ещё древнегреческий учёный Аристарх Самосский за два века до новой эры (!) указал, что наш мир — это гелиоцентрическая система, и что Земля вместе с Луной и другими планетами вращается вокруг Солнца, размер которого значительно превышает размеры Земли (это было уже тогда известно и высчитано!), западная цивилизация продолжала считать и утверждать, что Земля неподвижна, что она является центром Вселенной, а все планеты и звёзды обращаются вокруг неё.

Аристарх Самосский (др.-греч. Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος; ок. 310 до н. э., Самос — ок. 230 до н. э.) — древнегреческий астроном, математик и философ III века до н. э., впервые предложивший гелиоцентрическую систему мира и разработавший научный метод определения расстояний до Солнца и Луны и их размеров. Источник. (др.-греч. Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος; ок. 310 до н. э., Самос — ок. 230 до н. э.) — древнегреческий астроном, математик и философ III века до н. э., впервые предложившийи разработавший научный метод определения расстояний до Солнца и Луны и их размеров.

Упёртость священников Римско-католической церкви, которая господствовала над Европой, имела ту же причину, что и упёртость священников, занимавшихся "христианизацией" Руси. И те, и другие проводили политику экспансии. Католики рассуждали примерно так: "в сознании простолюдинов Солнце должно представляться не более чем зажжённой лампадой, движущейся по небу вокруг Земли. Если мы будем поддерживать такое мировоззрение, никто не станет говорить, что Солнце — это Бог. Все будут говорить, что Солнце — это всего лишь вспомогательный светильник, приданный Земле, а мы тем временем будем распространять идею, что Бог — это человек по имени Ииусус Христос, рождённый Девой Марией от Духа Святого".

Удивительно в связи с этим откровение английского и американского философа Томаса Пейна, высказанное более двух веков назад:

Распространяемое Римско-католической церковью на территории Священной Римской империи мракобесие сильно тормозило развитие наук и морской навигации, но вся "просвещённая Европа" с её профессорами и многочисленными университетами молчала по этому поводу! И молчала она довольно таки долго.

Известно также, что Николай Коперник, то ли немец, то ли поляк (мать — немка, отец неизвестен), родившийся в городе Торунь (который вошёл в состав Польши всего за несколько лет до рождения Коперника, а до этого он входил в состав Пруссии), больше половины своей жизни писал книгу «О вращении небесных сфер», где он изобразил гелиоцентрическую систему мира. При этом Коперник не спешил её издавать!

Страница из книги Н.Коперника "О вращении небесных сфер".

Учёный потому тянул с изданием своей книги, что ему просто хотелось жить и умереть однажды от старости, а не с отрезанным языком на костре Инквизиции.

В предисловии к своей книге Николай Коперник осторожно написал: "Принимая в соображение, какой нелепостью должно показаться это учение, я долго не решался напечатать мою книгу и думал, не лучше ли будет последовать примеру пифагорейцев и других, передававших своё учение лишь друзьям, распространяя его только путём предания".

Умер Коперник 24 мая 1543 года. Его сочинение «О вращении небесных сфер» было издано уже после его смерти в Нюрнберге в том же 1543 году. Нюрнбергский теолог Андреас Озиандер также из осторожности снабдил её анонимным предисловием, в котором объявил геоцентрическую систему мира просто моделью, "условным математическим приёмом, придуманным для сокращения вычислений".

Поначалу у Ватикана было довольно благожелательное отношение к книге «О вращении небесных сфер», это было связано с тем, что священники задумали реформу календаря, а для его составления были как раз полезны наблюдения Солнца и Луны, содержащиеся в книге Николая Коперника. Папа римский Климент VII даже прослушал в 1533 году лекцию о гелиоцентрическом подходе, подготовленную учёным кардиналом Вигманштадтом. При этом уже тогда отдельные епископы выступили с яростной критикой гелиоцентризма как "опасной богопротивной ереси".

При папе римском Павле V, в 1616 году, католическая церковь официально запретила придерживаться и защищать теорию Коперника как гелиоцентрическую систему мира, поскольку такое истолкование якобы противоречило Писанию, хотя гелиоцентрической моделью по-прежнему разрешалось пользоваться для математических расчётов движения планет! Теологическая комиссия экспертов рассмотрела по запросу Инквизиции два положения, вобравшие в себя суть учения Коперника и вынесла следующий вердикт:

Предположение I: Солнце является центром мироздания и, следовательно, неподвижно.

"Все считают, что это заявление нелепое и абсурдное с философской точки зрения, и кроме того формально еретическое, так как выражения его во многом противоречат Священному Писанию, согласно буквальному смыслу слов, а также обычному толкованию и пониманию Отцов Церкви и учителей богословия".

Предположение II: Земля не есть центр мироздания, она не является неподвижной и движется как целостное (тело) и к тому же совершает суточное обращение.

"Все считают, что это положение заслуживает такого же философского осуждения; с точки зрения богословской истины, оно, по крайней мере, ошибочно в вере". Источник.

Как видим, "Теологическая комиссия экспертов", т.е. собрание учителей богословия и "отцов Церкви", было не согласно даже с тем, что Земля вращается вокруг своей оси (отчего происходит смена дня и ночи!). Они упорно стояли на своём: "это Солнце как небесная лампада обращается вокруг неподвижной Земли!"

Представьте теперь ситуацию:

В России по наущению Запада "Священный Синод" готовится к реформе церкви и славянского календаря, при этом также активно ведётся борьба с "солнцепоклонством", потому что славяне-русы-арии-скифы упорно не хотят отказываться от своих "языческих" (читайте — "народных"; "языцы" — "народы") традиций. А это время в Риме, в логове мракобесия, итальянский учёный Галилео Галилей, уже глубокий старик, профессор (единственный из многих десятков тогдашних европейских профессоров!) решил вдруг наперекор всем поддержать запрещённое церковью учение Коперника о гелиоцентризме, которое церковные авторитеты осудили в 1616 году как однозначно "еретическое учение".

Естественно, что за этот смелый и отчаянный шаг Галилей тут же попал в немилость к католикам, как и Солнце!

Галилео Галилей издал в 1632 году свой труд «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевской и коперниковой», а в 1633 году в Риме над 70-летним физиком и астрономом состоялся инквизиционный процесс. Галилей был приговорён аж к пожизненному заключению в тюрьме, которое вскоре было заменено на домашний арест и пожизненный надзор инквизиции.

Несмотря на обвинительный вердикт религиозного суда, Галилей совершил невозможное. В глазах всего мирового сообщества он таки одержал сокрушительную историческую победу над мракобесием Римско-католической церкви! Ведь готовясь к этому суду, учёный сформулировал "принцип относительности", который позволял объяснить феномен кажущейся неподвижности Земли. Этот сформулированный Галилеем "принцип относительности" явился огромным вкладом в развитие мировой науки и философии!

Принцип относительности Галилея для классической механики заключается в следующем: "физические процессы в инерциальных системах отсчёта протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения".

Чем дольше Римско-католическая Церковь игнорировала сформулированный Галилеем "принцип относительности", тем более невежественными выглядели в глазах мирового сообщества представители духовной власти.

Уместно будет сказать, что запрет, наложенный католической церковью на основной труд Коперника "Об обращениях небесных сфер", был снят только в 1828 году. Он продержался более двухсот лет, что дало право многим историкам науки утверждать, что Рим на два века задержал распространение главной научной истины среди верующих католиков .

Что касается приговора суда над Галилеем, то церковь отменила его только в 1972 году!!! А ещё через 20 лет (в 1992 году!) Римско-католическая церковь в лице Папы Иоанна Павла II признала ошибкой и приговор, и сам судебный процесс над учёным!

И эти люди в течение долгих веков формировали мировоззрение миллиардов людей планеты и говорили, что они наместники Бога на земле?!

Они изначально были мошенниками, "волками в овечьих шкурах", а в умении мимикрировать (перевоплощаться и маскироваться) они превосходят даже насекомых-богомолов!

Кстати, кто тот гений, кто дал этому классу хищных насекомых такое название — богомолы?! Интересно, это было сделано с намёком на священнослужителей, мол, те такие же хищники и мастера маскировки?!

Кстати, а как вам вот этот коллаж с изображением уже людей-богомолов?

А как вам вот это признание, прозвучавшее в 2013 году в стенах Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга? Оно не шокирует вас своей новизной?!

Это признание сделал перед евреями израильский исследователь и популяризатор иудаизма Пинхас Полонский:

"...Вас учили, что иудаизм — это не мессионерская религия. Так это не так! Иудаизм — это самая миссионерская религия на земле! Через наши дочерние предприятия — Христианство и Ислам — мы распространили нашу идею по человечеству. А теперь мы переходим к тому, чтобы работать напрямую с человечеством! То есть, и Христианство, и Ислам выполнили важнейшую историческую миссию. Они распространили человечеству знания про еврейский народ. Про "Заповеди", про Авраама, про Моисея, про Монотеизм. Большое за это СПАСИБО! Это очень важная работа, мы сами сделать её не могли. После этой замечательной подготовки мы можем, наконец, сами общаться с человечеством! Поэтому мы собираемся на уровне Соломона предложить человечеству Новый Путь, и мы собираемся его предлагать в ближайшей перспективе. Это превращение Иудаизма в универсальную религию человечества. Эта подготовка идёт полным ходом!.."

Источник.

Судя по этому признанию, "дочерние предприятия" иудаизма скоро будут упразднены либо слиты воедино, и останется только одна "универсальная религия человечества" — иудаизм!

Часть 2. "А всё-таки она вертится!"

Во времена тёмного средневековья, доказать вращение Земли вокруг своей оси было самым настоящим подвигом, учитывая, что настоятели Римско-католической церкви дружно утверждали, что Земля есть центр мироздания, что она является неподвижной, а весь Космос движется вокруг неё!

В пику тем, кто пытался против этого возразить, священники задавали разные каверзные вопросы, наподобие такого: «почему летящие птицы не отстают от находящейся под ними Земли, как должно было бы быть при её вращении?»

Чтобы ответить разом на все эти каверзные вопросы Церкви, Галилей и сформулировал свой "принцип относительности".

А ещё он предложил всем желающим провести ряд экспериментов, которые всё объясняют: «Уединитесь с кем-либо из друзей в просторное помещение под палубой какого-нибудь корабля, запаситесь мухами, бабочками и другими подобными мелкими летающими насекомыми; пусть будет у вас там также большой сосуд с водой и плавающими в нём маленькими рыбками; подвесьте, далее, наверху ведёрко, из которого вода будет капать капля за каплей в другой сосуд с узким горлышком, подставленный внизу. Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте прилежно, как мелкие летающие животные с одной и той же скоростью движутся во все стороны помещения; рыбы, как вы увидите, будут плавать безразлично во всех направлениях; все падающие капли попадут в подставленный сосуд, и вам, бросая другу какой-нибудь предмет, не придётся бросать его с большей силой в одну сторону, чем в другую, если расстояния будут одни и те же; и если вы будете прыгать сразу двумя ногами, то сделаете прыжок на одинаковое расстояние в любом направлении. Прилежно наблюдайте всё это, хотя у нас не возникает никакого сомнения в том, что, пока корабль стоит неподвижно, всё должно происходить именно так.

Заставьте теперь корабль двигаться с любой скоростью и тогда (если только движение будет равномерным и без качки в ту и другую сторону) во всех названных явлениях вы не обнаружите ни малейшего изменения и ни по одному из них не сможете установить, движется ли корабль или стоит неподвижно… И причина согласованности всех этих явлений в том, что движение корабля обще всем находящимся в нём предметам, также как и воздуху; поэтому-то я и сказал, что вы должны находиться под палубой…»

Вот так, сформулировав "принцип относительности", Галилей просто и ясно объяснил, почему мы не замечаем вращение Земли вокруг своей оси, но наблюдаем при этом цикличную смену дня и ночи.

Иначе говоря, вооружив сознание людей своим "принципом относительности", Галилей сделал так, что ряд не вполне очевидных физических явлений стал очевидным!

Этот научно-популярный рисунок, демонстрирующий гелиоцентризм, уже из нового времени. Он очень доходчиво объясняет, что Земля имеет шарообразную форму, а не форму плоского диска, также он объясняет, в силу чего происходит смена времён года на Земле, и по какой причине на полюсах нашей планеты наступает то полярная ночь, то полярный день, которые длятся по полгода. Главная причина этих двух феноменов — наклон оси вращения Земли относительно плоскости её орбиты. Он составляет ~ 23,5 градуса.

Причём, заметьте, Галилею даже не было нужды доказывать верность гелиоцентрической системы мира, которую представил в своей книге "О вращении небесных сфер" Николай Коперник. Надеюсь, вы помните, что представители Римско-католической церкви с помощью своих логических построений, допущений и ссылок на "Святое писание" опротестовали уже то утверждение, что Земля может вращаться вокруг своей оси ! Галилей своим "принципом относительности" смог все их логические построения, допущения и утверждения развеять в прах! Этого было вполне достаточно, чтобы весь образованный мир признал гелиоцентрическую систему мира как истинную и смог потом далеко продвинуться в изучении Космоса.

В наше время новым тормозом науки и технического прогресса является созданная в ХХ веке модель Мироздания, заполненная "физическим вакуумом".

Вплоть до начала ХХ века учёные всех времён и народов не представляли себе устройство Мироздания без светоносного эфира, т.н. материи света. Так называли самую тончайшую мировую среду, которая по представлению самых разных философов, есть в буквальном смысле матерь всякого вещества.

В древнекитайском даосизме (IV в. до н.э.) в каноне «Дао дэ цзин» и трактатах «Чжуан-цзы» и «Лао-цзы» сообщается, что всё в мире состоит из частиц грубых («цу») и тончайших («цзин»). Они образуют единый «ци» — эфир, изначальный, единый для всех вещей. «Единый эфир пронизывает всю Вселенную». Он состоит из «инь» (материальное) и «Ян» (огонь, энергия). «Нет ни одной вещи, не связанной с другой, и всюду проявляются «инь» и «ян». В древней Японии философы полагали, что пространство заполнено мукёку — беспредельной универсальной сверхъестественной силой, лишенной качеств и форм, недоступной восприятию человеком. Мистический абсолют такёку является природой идеального первоначала «ри», связанного с материальным началом «ки». «Ри» — энергия, которая вечно связана с «ки» — материей и без него не существует. Древнеиндийские учения — джайнизм, локаята, вайшешика, ньяя и другие, такие религии, как брахманизм и буддизм, изначально содержали в себе учение об эфире (акаша), как о единой, вечной и всепроникающей физической субстанции, которая непосредственно не воспринимается чувствами. Эфир, были уверены древнеиндийские философы, един и вечен. Материя вообще (пудтала) состоит из мельчайших частиц (ану), образующих атомы (параману), обладающих подвижностью (дхармой). Все события происходят в пространстве и во времени. Пракрити — материя в учении санхья, — ничем не порождённая первопричина всех вещей. Она вечна и вездесуща. Это самая тонкая, таинственная и огромная сила, периодически создающая и разрушающая миры. Её элементы (гуны) просты, неделимы и вечны. (Из книги В.А. Ацюковского "Общая эфиродинамика", М., Энергоатомиздат, 1990).

Потом, когда в Российской империи назревала революция 1905 года, группа высокообразованных мошенников во главе с Альбертом Эйнштейном захватила в Европе "Олимп науки". Кстати, будущий вождь Октябрьской революции 1917 года Владимир Ульянов-Ленин издал в 1909 году книгу "Материализм и эмпириокритицизм", в которой он засвидетельствовал со ссылками на источники, что эта группа мошенников исполняла заказ "клерикалов", т.е. заказ священников! Эйнштейн создал тогда заумную пародию на "принцип относительности" Галилея, назвал эту заумную пародию "Теорией относительности" и заявил, что отныне для объяснения физических явлений физика не нуждается в привлечения такого противоречивого понятия как светоносный эфир!

А.Эйнштейн А.Эйнштейн

Ну а дальше подельники Эйншейна выбросили эфир из Храма Науки и тут же приступили к переписыванию физики!

Помните, я в начале написал: "И если какая-то группа людей когда-то поставила перед собой задачу — прийти к власти над обществом или даже всем миром не по праву самых мудрых и праведных, а по праву самых ловких, самых подлых и самых предприимчивых, то сразу после захвата власти в той или иной части мира, такая группа людей просто обязана устанавливать там торжество несправедливости и начинать борьбу по искоренению из сознания подвластных им людей истинного мировоззрения.

В этом случае обязательно переписывается история, в науке о природе ключевая истина подменяется ложью..."

Именно это и было сделано уже в первой четверти ХХ века. Историки переписывали историю, а физики переписывали физику!

Когда я вник в так называемую "квантовую теорию света", я пришёл к убеждению, что сегодня мировое научное сообщество ждёт нового Галилея, который придумает, как поставить "шах и мат" этой самой "современной физике" и как вернуть обратно в науку о природе истину.

Мне также стало понятно, что сегодня нет никакой нужды разоблачать килограммы псевдонаучной лжи, содержащейся в школьных и вузовских учебниках физики, чтобы тем самым доказать всему мировому сообществу, что современная фундаментальная наука построена на фальшивом фундаменте.

Чтобы начать процесс обратного переписывания всех учебников физики и обрушить на Западе и в других частях света власть тех, по чьей указке уже целый век насаждается фальшивое мировоззрение, на мой взгляд, достаточно сделать всего один шаг — довести представление об элементарной частице света — "фотоне" (или "кванте света") до уровня наглядной очевидности.

Когда хотя бы один человек сумеет это сделать, т.е. сумеет повторить подвиг Галилея, то очередной стоп-кран, наложенный на науку, просвещение и научно-технический прогресс будет сорван. И быть может, вслед за этим будет низвержена и "власть тьмы", организующая все войны и революции на планете.

Важное приложение: "Тёмная материя": https://cont.ws/@shef2016/226484

Если кто-то не понимает, зачем и почему я упомянул здесь про какую-то "власть тьмы", прочтите вот эту цитату из христианского Евангелия: "Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ВАШЕ ВРЕМЯ и ВЛАСТЬ ТЬМЫ". (Евангелие от Луки, гл. 22: 52-53).

Из этого рассказа ясно, когда и при каких обстоятельствах на земле установилась "власть тьмы". А кто-нибудь может привести другое историческое свидетельство, доказывающее, что эта самая "власть тьмы" была однажды свергнута как человеконенавистническая и богопротивная?

Вот то то и оно, что такой факт никто привести не может! Значит свергать "власть тьмы" нам, людям, ещё только предстоит!

И ещё. Поделюсь со своими читателями одной "крамольной" мыслью, которая пришла ко мне сегодня. У некоторых охотников, охотящихся на крупных хищников, есть мания делать чучела из шкур убитых зверей, чтобы можно было показать друзьям или коллегам, кого они убили на охоте.

Теперь, внимание, вопрос: демонстрация в храмах "чучела" Христа распятого делается не с той же целью?!

А если вспомнить историю?

Разве не на территории Римской империи вершился и суд над Спасителем, и сама казнь? До нас дошло даже имя судьи — это был римский прокуратор Пилат. Римский! С тех самых пор Рим и является законодателем вот такой моды на "христово распятие".

Так вот, мой вопрос ко всем: не пора ли эту дикость всем миром остановить?!

Часть 3. "Анонс к будущей работе на тему эфира"

Задайтесь элементарными вопросами.

1. Что такое энергия?

2. Почему создатели так называемой "квантовой физики" ставят знак равенства между массой и энергией?

3. Что собою представляет частица света — "фотон", самая распространённая и самая массовая частица во Вселенной, о которой говорят, что "это безмассовая частица" и что "фотоны" способны существовать в вакууме, только двигаясь со скоростью света?!

Поскольку энергия, масса, "фотон" — это буквально "азбука" Мироздания, ответы на эти вопросы должны быть тоже просты и понятны для каждого жителя Земли как азбучные истины! Однако, простых и ясных понятий по этому поводу нет в "современной физике"! А нет их потому, что такие "азы" в физике являются важнейшими "ключами разумения", открывающими людям доступ к познанию истинной картины бытия и места Бога в Природе!

Вот почему власть имущие, обладающие "дьявольским мышлением", уже несколько веков дурачат людей одновременно и в области религии, и в области физики! Ибо прорвавшаяся наружу правда в одной сфере способна разоблачить чудовищную ложь в другой сфере!

Поэтому людям "крутят мозги" и там, и там! И в физике, и в религии!

Задумайтесь-таки, что такое энергия?

Где мать-природа её аккумулирует?

Очевидно, самый большой запас энергии природы аккумулируется в движении той материи, которая является первоосновой (строительным материалом) всякого вещества! Это доказывает вся наша атомная энергетика! Ничто так сильно не взрывается и не выделяет столь много тепловой энергии, сколь её выделяет распадающееся атомное ядро! (Не видимое нам даже в электронный микроскоп! Столь оно мало!).

В чём же аккумулируется эта колоссальная энергия внутри атомов химических элементов?

Чтобы это понять, вспомните, какие формы энергии известны?

Кинетическая и потенциальная, верно?!

Потенциальной энергией обладает, например, сжатая пружина. Когда тело движется — оно обладает кинетической энергией.

Кинетическая энергия в микромире — это поступательное движение какого-либо элементарного тела, обладающего массой, и это вращательное движение какого-либо элементарного тела, обладающего массой.

Теперь внимание! Тело, которое вращается вокруг своей оси и движется при этом поступательно и прямолинейно (либо по эллептической или круговой орбите) обладает гораздо большей кинетической энергией, чем тело, которое только вращается с той же скоростью или которое только поступательно движется с той же скоростью.

Важно знать, что кинетические энергии складываются, когда тело движется поступательно и при этом вращается! Наглядный пример — энергия пули, выпущенной из нарезного ствола.

А что собою представляет наименьшая "порция" света — "квант" (или "фотон"), о котором известно, что он может обладать энергией в широком диапазоне и способен существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света?

Ложь в описании "кванта света" (или "фотона") в так называемой "современной физике" начинается со слов: "это безмассовая частица".

Безмассовые частицы — частицы, масса покоя которых равна нулю. Любая безмассовая частица может двигаться только со скоростью света. Источник. — частицы, масса покоя которых равна нулю. Любая безмассовая частица может двигаться только со скоростью света.

Сочинить такую ложь творцы "современной физики" смогли благодаря особому прочтению формулы Альберта Эйнштейна Е=mc2. Где с2 — это скорость света в квадрате, Е — энергия, m — масса.

Поскольку скорость света — с — есть константа, а в формуле А.Эйнштейна это математический коэффициент с размерностью км/сек, то кое-кому из создателей "современной физики" пришла в голову идея заявить, что энергия есть эквивалент массы! И что вместо понятия "масса частиц" можно говорить "энергия частиц", а само понятие "масса" в ряде случаев можно совсем отбросить за ненадобностью.

В результате воплощения такой неправильной логики и родилась "квантовая физика", адепты которой стали всем рассказывать о "безмассовых частицах", существующих в микромире.

А поскольку энергия "квантов света" ("фотонов") в разных участках спектра разная, благодаря чему, собственно, наши глаза и видят мир в цвете, то отображать в своих учебниках разные "кванты света" физики-мошенники стали таким вот образом: придавая им разный размер!

А в чём обман то? — возможно кто-то сейчас удивлённо скажет.

Обман уже в том, что "квантовая механика" заявляет, что фотон — это безмассовая частица!

Другой великий обман заключается в том, что пропагандисты "современной физики" напрочь отказываются объяснять школьникам и студентам, как одиночные "кванты света" (или "фотоны") могут вести себя и как "поперечные волны", и как прямолинейно летящие частицы?!

Они просто заявляют, что существует дуализм: волна-частица! А почему он существует? — молчание!

Другой вопрос, ответ на который злонамеренно замалчивается: если все "фотоны" двигаются в пространстве только со скоростью света, а их энергия в пучке белого света может быть самой разной (отчего в небе во время дождя мы и видим радугу), то из-за чего их энергия разная?!

А ведь ответ на этот вопрос элементарный! Его дал ещё в 1627 году французский учёный Рене Декарт, объяснивший с помощью выведенного им закона преломления света причину происхождение радуги.

Когда Декарт искал ответ на вопрос, почему белый свет при прохождении под определённым углом через каплю воды распадается на семь цветов, он пришёл к мысли, что «природа цвета заключается лишь в том, что частицы тонкой материи, передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться, чем двигаться по прямой линии…» (Рене Декарт. «Метеоры», глава VIII, с 333-334. Процитировано по книге Марио Льоцци «ИСТОРИЯ ФИЗИКИ», издательство «МИР», Москва, 1970, с. 117).

Иначе говоря, "фотоны" (или "кванты света") различаются своей кинетической энергией потому, что она складывается из энергии их поступательного движения и из энергии их вращательного движения вокруг своей оси!

И чем скорость вращения "кванта света" (или "фотона") больше, тем больше его энергия и больше частота светового излучения!!! Причём зависимость энергии (Е) "фотона" (или "кванта света") от частоты (v) его вращения вокруг своей оси — прямая!!!

Так что такое "частота светового излучения"?

Это частота поперечных колебаний "фотона" (или "кванта света") в пустоте? Так?

Когда задаётся такой вопрос, у меня сразу возникает представление о "кванте света" как о хвостатом сперматозоиде, который движется вперёд за счёт поперечных колебаний своего хвостика. Только в пустоте (вакууме) болтать своим хвостом бесполезно, не от чего отталкиваться!

Или "частота светового излучения" — это таки частота вращения "кванта света" (или "фотона") вокруг своей оси (всегда поперечной к направлению движения) в процессе его прямолинейного движения в пространстве со скоростью света?!

Вращение "фотонов" (или "квантов света") вокруг своей оси прекрасно объясняет, почему кванты, например, синего света обладают большей энергией по сравнению с квантами красного света.

"Синие" быстрей вращаются, чем "красные"!

Также вращение "фотонов" (или "квантов света") вокруг своей оси прекрасно объясняет такое загадочное явление как поляризация света.

Вращающееся тело (частица) обладает осью, которая определяет пространственную ориентацию частицы. Если в луче света все "фотоны" (или "кванты света") ориентированы своими осями вращения в одну сторону, то этот свет мы и называем поляризованным! Его можно получить при пропускании пучка неполяризованного света через некоторые кристаллы, например, кристаллы турмалина или исландского шпата.

Стрелки на этом рисунке указывают, в каком направлении сориентированы оси вращения фотонов до прохождения кристалла-поляризатора и после.

Теперь ответьте честно: хоть в одном современном учебнике физики есть такое объяснение "частоты" светового излучения? И по какой причине энергия одних фотонов (ультрафиолета, к примеру) больше чем энергия фотонов (например, передающих красный цвет)?

Нет!

А почему?

А потому что "современная физика" занимается мракобесием с момента своего основания!

Как выглядит это научное мракобесие, я могу продемонстрировать на наглядном примере. Вот как описывается "эзоповым языком" почти всё то, что я объяснил выше:

Источник цитаты.

Указание на некую спиральность частицы — и есть намёк (лишь намёк, не больше!) на понимание адептами "квантовой физики" того, что фотоны вращаются вокруг своей оси. Но ведь открыто это ими не признаётся!!! А утверждение, что "безмассовая частица может двигаться только со скоростью света", маскирует тот факт, что свет как и звук, распространяется исключительно в упругой среде, основной характеристикой которой является скорость распространения продольных упругих волн. Для воздуха эта скорость ~ 330 м/с, для светоносного эфира эта скорость ~ 300000 км/с.

Кстати, объяснить, что может ограничивать скорость света в пустоте, в так называемом "вакууме", квантовая физика не в состоянии!

Почему свет и радиоволны — это продольные волны, а не поперечные (их поперечность лишь кажущаяся), наглядно объясняет вот этот рисунок:

Этот же рисунок объясняет и показывает, что волны света в эфире разительно отличаются от звуковых волн в воздухе, которые представляют собой чередование сжатий и разрежений в газовой среде. В волнах света и радиоволнах имеет место только сжатие эфира и последующее его возвращение к "нулевому" потенциалу упругости . Именно поэтому свет обладает уникальной особенностью — падая на тела, он оказывает на них давление! Звуковым волнам такое не присуще.

Существование светового давления было экспериментально подтверждено в 1900 году русским учёным П. Н.Лебедевым, который смог измерить величину давления света на твердые тела, используя чувствительные крутильные весы.

26 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин