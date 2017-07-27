Новости от ВКС РФ огорчат США

На фоне истеричных заявлений Пентагона о России как о главной угрозе для США печальные для Штатов новости звучат из уст руководства ВСК РФ

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев, общаясь с журналистами на авиасалоне МАКС-2017, сделал важное заявление об укреплении ВКС в 2018 году.

Т-50 (ПАК ФА). Фото с сайта structure.mil.ru

По словам главного военного летчика страны, воздушно-космические силы планируют получить в следующем году более ста новых самолетов и вертолетов. А «строевая» техника пройдет модернизацию и капитальный ремонт. Об этом сообщает ТАСС. Агентство цитирует слова Бондарева, подчеркнувшего, что авиацию в госпрограмме вооружения на 2018 — 2025 годы «не обидели».

Не так давно, еще в 2014 году, армия ботов, работающих на киевский режим, разносила в Интернете инфографики, свидетельствующие о просто потрясающем «отрыве» американских ВВС от российских по количеству боевых самолетов. Можно было найти даже данные о 13 — 16 тысячах боевых самолетов США против 2,5 тысяч российских.

Несведущего человека такой разрыв мог просто шокировать, а апологеты Майдана, опираясь на них, в марте 2014-го довольно потирали руки: «Мол, готовьтесь, ватники». Но… ничего.

Возможно, будь у Соединенных Штатов действительно 16 тысяч современных бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков, они бы и говорили бы с нами как-то по-другому. Но реалии 2014 года были таковы, что против 1500 – 1800 (если верить открытым источникам) единиц боевой техники ВВС РФ, военно-воздушные силы США могли выставить до 2500 боевых самолетов плюс авиатехнику военно-морского флота и нацгвардии.

Фантастическое преимущество в инфографиках получалось при помощи манипуляций. Цитируя классика советского кинематографа: «Ловкость рук и никакого мошенства». Какие-то фокусники от аналитики просто присовокупили к боевому потенциалу ВВС США все военно-транспортные самолеты и находящиеся «на хранении» и уходящие на запчасти машины.

Впрочем, даже в этом случае, ни о каких 16 тысячах самолетов не может быть и речи. В составе ВВС США на сегодняшний день числится вместе с «транспортниками» около 5500 машин. Остальное – техника других ведомств и другого назначения.

Точная численность боевого авиапарка ВКС РФ в открытых источниках не раскрывается. Однако о динамике ее изменения по вводу в строй новых машин (данную информацию регулярно публикуют в СМИ) мы можем судить достаточно объективно. В 2014 году российские военные летчики получили 108 новых самолетов, из которых 81 был боевым (рекордное количество), в 2015-ом – от 150 до 200 новых самолетов и вертолетов (последняя цифра была озвучена лично министром обороны РФ Сергеем Шойгу, правда, с учетом морской авиации), в 2016-ом – около 200 летательных аппаратов. На 2017 год запланировано поступление около 160 самолетов и вертолетов.

Таким образом, косвенные данные, доступные нам из средств массовой информации, свидетельствуют о том, что количество боевых самолетов в составе ВКС РФ могло уже перевалить за 2 тысячи, причем несколько сотен из них – это новейшая техника.

Учитывая тот факт, что систему противовоздушной обороны РФ ряд военных экспертов оценивает, как лучшую в мире, то паритет в воздухе можно считать практически сложившимся. Долгое время серьезным преимуществом США было регулярное применение своей боевой авиации в локальных конфликтах, дающее практический опыт пилотам. Но антитеррористическая операция в Сирии подарила бесценный опыт и нашим военным летчикам.

Осознавая восстановление военного паритета, американцы и идут на неординарные и дестабилизирующие весь мир меры вроде смещения стратегического баланса за счет размещение элементов системы ПРО в непосредственной близости от российской территории, переброски на наши границы частей своих сухопутных войск и создания в Восточной Европе баз хранения военной техники, позволяющих в мгновение ока разворачивать механизированные или бронетанковые бригады.

Останавливаться они не собираются, так как многополярный или биполярный мир им не нужен – все американское экономическое благополучие сегодня зиждется на последствиях многолетнего мирового господства одного государства. И поэтому надежды на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном сегодня – весьма наивны. Способ же сохранения национальной безопасности у России есть только один – военный паритет с США или, что еще лучше, стратегическое преобладание над ними.

Как говорил Наполеон Бонапарт: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую». Хотя мораль современного Западного мира сегодня такова, что в случае безоговорочной победы, земли он может забирать просто так – даже без народа…

Поэтому держать порох всегда сухим – это для нашей страны просто жизненно важная задача.

Источник: nnm.me