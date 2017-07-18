Новости Украины и Новороссии 18 июля 2017

Малороссия возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, — вице-премьер ДНР

Вице-премьер ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что государство Малороссия, о создании которого объявлено сегодня в Донецке, возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Он уточнил, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией. Тимофеев также подчеркнул, что идея создания Малороссии не противоречит Минским соглашениям. «Наши предложения не противоречат „Минску-2“. Это и есть выполнение „Минска“. В „Минске“ нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ», — пояснил вице-премьер ДНР в беседе с журналистами. Читайте также: МОЛНИЯ: ДНР и ЛНР создают государство Малороссия, — Захарченко (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

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Малороссия будет иметь внеблоковый статус страны — чиновник

Малороссия возьмёт курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении суверенитета. Об этом заявил вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

«Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков», — цитирует RT Тимофеева.

По его словам, предполагается, что Малороссия будет иметь внеблоковый статус страны, равноправие традиционных религий и конфессий, возобновит участие в деятельности СНГ, восстановит связи с Россией и будет проводить переговоры в трёхстороннем формате: Малороссия — Россия — Евросоюз.

«Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — добавил министр.

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Украина начала «туристическую блокаду» Крыма

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что, по данным его источников, власти Украины отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.

В понедельник крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. По данным пограничников РФ, в субботу «из-за препятствий украинских пограничников» время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло порядка 13 часов.

«Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих Госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия», — цитирует РИА Новости Смирнова.

По его мнению, такие меры со стороны Киева «продиктованы страхом», что граждане Украины увидят реальную обстановку в Крыму, где «вместо навязываемых украинской пропагандой танков на улицах и репрессий есть межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты».

«Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста», — сказал Смирнов.

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ВАЖНО: Столицей вместо Киева станет Донецк, — Захарченко

В сегодняшнем выступлении в Донецке глава ДНР Александр Захарченко озвучил некоторые принципиальные моменты, на которых будет базироваться создание молодого государства Малороссия, подчеркнув, что это «первое и последнее наше предложение». По мысли политиков Донбасса, столицей Малороссии должен стать город Донецк, а Киев, оставаясь историко-культурным центром, лишится статуса столичного города. В стране необходимо будет ввести чрезвычайное положение сроком на три года. «Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Читайте также: МОЛНИЯ: ДНР и ЛНР создают государство Малороссия, — Захарченко (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) Малороссия должна стать федеративным государством с широкой автономией регионов. Это решение созрело уже давно, но всему свое время и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», — пояснил Захарченко. «Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Есть несколько условий — его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также если международное сообщество поддержит идею», — резюмировал Захарченко. Читайте также: Когда тебе стыдно за Украину: Как украинский бизнесмен побывал на ЭКСПО-2017 (ФОТО)

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Британия расширяет помощь украинской армии

Британское издание The Daily Mirror сообщает о планах Великобритании расширить помощь, оказываемую украинской армии «в борьбе с агрессией России». Теперь британские инструкторы будут учить украинских военных не только способам обнаружения мин и оказания первой помощи в боевых условиях, но и борьбе со снайперами и бронетехникой противника.

До недавнего времени в рамках миссии под кодовым названием Operation Orbital новобранцев в основном учили обнаруживать мины и самодельные взрывные устройства и оказывать медицинскую помощь в полевых условиях. Кроме того, в рамках программы изучалось также планирование материально-логистического обеспечения.

«Мы продолжаем поддерживать наших украинских друзей перед лицом российских военных действий и агрессии, — заявил по этому поводу министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. — Эта подготовка, оборонительная по своей сути, поможет украинским войскам в борьбе с угрозами, с которыми они сталкиваются каждый день».

Кроме того, по мнению Фэллона, расширение тренировочных программ пошлёт чёткий сигнал, что «Великобритания поддерживает народ Украины и содействует сохранению её суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Министр обороны сделал это заявление спустя ровно три года после того, как 298 человек погибли в пассажирском самолёте, сбитом над Восточной Украиной. Это происшествие случилось в то время как «поддерживаемые Россией сепаратисты» вели бои с украинскими силовиками в Донбассе, напоминает издание.

На прошлой неделе Фэллон сообщил, что в рамках Operation Orbital Великобритания подготовила более 5 тыс. военнослужащих Украины, причём эта программа продлится как минимум до начала 2018 года.

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Захарченко: ДНР и ЛНР объединяются в Малороссию

«Государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению», — сказал глава ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о решении ДНР и Луганской Народной Республики — создать новое государство — Малороссию. Об этом пишет Лайф со ссылкой на конституционный акт, представленный в Донецке.

«Мы, представители регионов бывшей Украины (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Малороссия — это многонациональное государство, госязыками которого являются малороссийский и русский, признаются права носителей региональных языков. Это федеративное государство с широкой автономией регионов. Флагом признаётся флаг Богдана Хмельницкого.

Создатели Малороссии исходят из того, что ДНР и ЛНР остались единственными территориями «бывшей «Украины» (не считая) Крыма», где сохранилась законная власть.

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МОЛНИЯ: ДНР и ЛНР создают государство Малороссия, — Захарченко (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Глава ДНР Александр Захарченко только что заявил, что Донецк и Луганск принимают решение создать на переходный период (до 3 лет) государство Малороссия. «Ситуация (на Донбассе — прим. РВ) зашла в глухой тупик… Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну. Мы предлагаем учредить государство Малороссия — независимое молодое государство, на переходный период до 3 лет», — заявил журналистам Захарченко. В конституционном акте, представленном сегодня в Донецке, отмечается, что Малороссия — это многонациональное государство, государственными языками которого названы русский и малороссийский. Флагом признаётся флаг Богдана Хмельницкого. Создатели Малороссии исходят из того, что ДНР и ЛНР остались единственными территориями «бывшей «Украины» (не считая Крыма, вернувшегося в состав России), где сохранилась законная власть. Читайте также: Россия — страшный враг: в правительстве Украины испугались ВКС РФ и ракетных войск

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Украина попросила оставить американские военные катера после учений Sea Breeze-2017

Украина «почти договорилась» с США о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после окончания учений Sea Breeze-2017, заявил контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов. Учения стартовали в Одессе на прошлой неделе. Контр-адмирал Тарасов утверждает, что переговоры уже перешли «на уровень ниже». «Решение о передаче фактически принято, уже обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим», — сказал Тарасов украинским журналистам. Впервые за шесть лет Америка направила на учения Sea Breeze-2017 два боевых корабля с мощным ракетным вооружением. Читайте также: Россия — страшный враг: в правительстве Украины испугались ВКС РФ и ракетных войск

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Пушков о Крыме: В зоны «оккупации» туристы так не рвутся

Крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать в Крым.

Украинские заявления о российской «оккупации» Крыма – полная чушь.

Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Чушь про «оккупированный» Крым рассыпается в прах: из Украины в Крым стоят гигантские очереди автомобилей. В зоны оккупации так не рвутся», — написал он в Twitter.

Чушь про "оккупированный" Крым рассыпается в прах: из Украины в Крым стоят гигантские очереди автомобилей. В зоны оккупации так не рвутся. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 17, 2017

«Теперь, когда информацию с границы скрывать уже нет возможности, в СМИ на Украине появляется информация о очередях, но по традиции УроСМИ винят во всем Российских пограничников», — пишет в сети бывший украинский депутат Алексей Журавко.

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Над домами летели вертолеты

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Украина не готова воевать с Донбассом, — замминистра (ВИДЕО)

На сегодняшний день Украина не готова воевать с республиками Донбасса, поскольку понесет огромные потери. Об этом заявил замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак. «Я готов согласиться, что у нас, как у власти, нет политической воли для того, чтобы военным путем начать освобождать Донецкую область. Когда человек рассказывает, что такое военный путь, он, видимо, не понимает, что ковровая бомбардировка — это и есть военный путь. Я не знаю, сколько ляжет наших ребят, если мы пойдем освобождать Донбасс. Сейчас, в этой ситуации, я не знаю. Сколько вы хотите пожертвовать? 10 тысяч? 50 тысяч?» — заявил он. Гримчак отметил, что в случае объявления войны России «война должна закончиться парадом на Красной площади или нашими людьми, которые будут сидеть в Карпатских горах и снова проигрывать войну». «Такие у нас уже были в 18-ом году. „Ура! Мы лучшие! Всех победим!“. Где делось наше государство? Не стало! А потом пришел голодомор, уничтожение интеллигенции и сколько раз после этого мы пробовали сделать государство? Поэтому на сегодня у нас нет политической воли, нет. Я вам честно говорю, не хочу, чтобы наши военные гибли десятками тысяч. Вы думаете, это будет веселая прогулка? Не будет. Это серьезные боевые действия», — подчеркнул он. Читайте также: Россия — страшный враг: в правительстве Украины испугались ВКС РФ и ракетных войск

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На Украине разворовали свалку радиоактивных отходов (ВИДЕО)

Неизвестные разворовали свалку радиоактивных отходов под Кировоградом. Отмечается, что несколько сотен контейнеров с загрязненной цезием-137 землей и металлом 30 лет пролежали в почве за несколько километров от областного центра. Их нельзя было трогать по меньшей мере 300 лет. Отходы были прикопаны на глубине около десяти метров, а могильник не обозначен ни на одной карте. После того, как неустановленные лица вскрыли могильник, на месте раскопок уровень радиации почти в десять раз превышает обычный фон. Излучают ее и тонны железа, вывезенного на пункты приема металла. Руководитель городской специнспекции Андрей Максюта рассказал, что на месте свалки работал экскаватор, а также люди с кувалдами и ломами. «Как только я туда приехал, только спросил: «Что вы здесь делаете?» — сразу экскаватор остановился, и они начали убегать. Экскаваторщик в кручу, двое работников в посадку», — уточнил Максюта. По данным службы новостей, во времена СССР на месте свалки тайно хоронили последствия техногенной аварии на одном из предприятий. Часть контейнеров, содержимое которых излучало более 300 микрорентген, вывезли в Чернобыль, остальные закопали в пригороде.



Правоохранители сообщили, что лиц, причастных к раскопкам, установили, их разыскивают. Правонарушителям вменяют лишь завладение грунтовым покровом без разрешительных документов. А в городском совете планируют перезахоронить отходы и отгородить могильник. Для этого ищут подрядную организацию, которая имеет лицензию, и убеждают граждан, что на радиационный фон в самом городе разрытие могильника никак не повлияло. Читайте также: «Какой идиот это сделал?!»: Шведский наемник рассказал, как Ляшко чуть не сорвал операцию в зоне «АТО»

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Когда тебе стыдно за Украину: Как украинский бизнесмен побывал на ЭКСПО-2017 (ФОТО)

Украинский бизнесмен Артур Сомов рассказал, как Украина опозорилась на международной выставке ЭКСПО — 2017. «​В субботу я целый день провел на выставке ЭКСПО — 2017 в Астане. Сперва я думал посмотреть там все за пару часов, однако, в итоге потратил почти 12 часов и не скажу, что увидел все. Что такое ЭКСПО? Если в двух словах, то это ВДНХ глобального масштаба. Это круче во много раз, чем проведение Чемпионата Европы по футболу или Евровидения. Даже крупные страны, хозяева выставки, готовятся к ЭКСПО по много лет. Например, Дубаи, который избалован различными мощными мероприятиями, третий год серьезно готовится к проведению ЭКСПО — 2020, а аргентинцы уже сегодня детально разрабатывают план подготовки к ЭКСПО — 2025. Короче, это все круто. Страны представляют все самое лучшее, что могут только презентовать. Достаточно сказать, что легендарная Эйфелева башня была построена к Всемирной выставке 1889 года в Париже просто лишь как сооружение, зримо демонстрирующее инженерные и технологические достижения Франции. Темой ЭКСПО — 2017 была «Энергия будущего». Сами казахи, на правах хозяев, построили свой павильон в виде 8-уровнего шара, высотой с 20-этажный дом, куда притащили все, что можно только придумать. Причем технологии были не просто описаны на стендах, а представлены в виде 3D презентаций, лазерных шоу с какими-то космическими мультиэффектами. Тебя сразу же «били по голове» одновременно и самими технологиями, о которых даже не подозреваешь, и формой подачи этих технологий. Для меня стало новостью, что существует технология дорожного покрытия, которое аккумулирует солнечную энергию и подает ее в энергосистему (это сколько же во всем мире дорог и, соответственно, потенциальной генерации!). Для получения энергии используются мощные океанские подводные течения и биоорганизмы, малейшие колебания волн и чуть ли не космическая пыль. Современные технологии позволяют генерировать с одной солнечной электростанции площадью 10 на 10 км столько же электроэнергии, сколько дает…современная атомная (!) станция! Корейцы демонстрировали технологии самолетов (!) на солнечных батареях. Причем все это рассказывалось через 3D мультфильм в стилистике «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Немцев, видимо, задел успех Маска с его Tesla, и они показывали свои достижения в сфере электромобилей. В павильоне Китая демонстрировались разработки поездов, которые двигаются исключительно за счет альтернативной энергии. Японцы устроили целое шоу, рассказывающее о мicro smart grid, в смысле, об умных энергосистемах на уровне домохозяйств, при которых энергию будут генерировать чуть ли не холодильники и утюги! Итальянцы сделали прорыв в использовании энергии приливов и отливов. Словаки показывали жилые Эко-капсулы — полноценные автономные однокомнатные домики, которым не нужны никакие генераторы — такой домик ставится посреди пустыни и полностью обеспечивается энергией солнца, ветра и т. д. Складывалось впечатление, что девиз всего ЭКСПО был: «Энергия — повсюду. Ее просто нужно взять». Меня трудно чем-то удивить, но здесь я себя чувствовал мальчиком из деревни, который неожиданно попал в Диснейленд и Лас-Вегас в одном месте)). В общем, я побывал в XXII веке! Через несколько часов путешествий по павильонам других стран я начал усиленно искать собственно павильон Украины. Нашел…и охренел. Здесь нужно предисловие, как организовано ЭКСПО. На территории выставки построены большие сооружения, каждое из которых вмещает четыре павильона. Некоторые богатые страны, как Корея или Франция, выкупали сразу два павильона в сооружении. Однако для более бедных стран существовал вариант, когда можно арендовать небольшой стенд в отдельном павильоне. Например, так в отдельном павильоне были представлены страны Африки (Сомали, Уганда и т. д.), в другом — страны Океании. Еще один такой павильон с политкорректным названием «Страны шелкового пути» был приспособлен под, мягко говоря, небогатые страны Среднего Востока и Кавказского региона, типа Таджикистана, Армении или Афганистана. Именно в таком «коллективном павильоне» я и нашел стенд Украины… аккурат напротив стенда Киргизстана. Чуть сбоку находился стенд Бангладеша. Я постоял, посмотрел, потом закрыл глаза, потряс головой, открыл глаза. Все было именно так: 42-миллионная страна, которая имеет технологии строительства самолетов, автомобилей (не шутка — автомобили, на самом деле, тоже производит не так много стран в мире), кучу НИИ и университетов, была представлена на крупнейшей мировой технологической выставке небольшим стендом, на котором демонстрировался какой-то электроплуг, который оказался «Коллектором солнечной энергии» и еще пару вещей из прошлого. В углу лежали газеты «Українські новини» на украинском языке (нахрена они там, когда даже в павильонах Анголы (!) и Аргентины раздавали материалы на русском и английском?). И особенно меня поразила большая надпись «Energy of creative people», под которой были фотографии казака, мельницы из Пирогово и Золотых ворот. Ф…к!!! Это на фоне летающих поездов и океанических исследований в павильонах других стран! Нужно отдать должное, что представители Торгово-Промышленной палаты, которые находились на нашем стенде, очень старались: они рассказывали публике о достижениях Украины, о возможностях… Но нужно понимать, что это равносильно тому, что расхваливать «Жигули», когда за углом стоит сверкающая Tesla. Я слабо понимаю, зачем у нас существует Национальный Инвестиционный Совет и еще фигова туча органов, чтобы, в конце концов, на ЭКСПО представлять электроплуг и фотографию казака… Я вышел на улицу. Прямо рядом находился целый павильон Белоруссии, а чуть дальше павильоны Грузии, Азербайджана и т. д. Я вообще не вспомнил ни одной страны из нашего региона, которые не были представлены бы отдельными павильонами на ЭКСПО. Ну, кроме Молдовы….и Украины. P. S. На первом фото — футуристический электромобиль. Нет, это фото не из павильонов Кореи или Германии. Это разработка УЗБЕКИСТАНА (!). Это так…для общего понимания, куда движется мир…» Читайте также: Олег Царев: На Украине возможен президент-гей

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«Пенсильвания плюс». По какой цене Украина будет покупать уголь из США, «Страна», Украина

Американский антрацит может оказаться еще дороже, чем импорт по скандальной формуле «Роттердам плюс». И уже вскоре выльется в повышение цифр в платежках

Во время своего недавнего визита в США президент Петр Порошенко, якобы, договорился с тамошним министром энергетики Ричардом Перри о поставках дефицитного после блокады Донбасса антрацита.

Его в объеме до 2 млн. т должны поставить для госпредприятия «Центрэнерго» (контролирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС), естественно, под госгарантии. В августе-сентябре в Украину прибудет первый сухогруз со 120 тыс. т угля на борту. В течение года таких кораблей будет не менее шести.

Ранее Пенсильванию, где базируется крупнейшая в США угледобывающая компания XCOAL Energy&Resourses, посетила украинская делегация для проработки деталей будущего контракта.

Сам документ еще не подписан, а условия поставок – точные объемы, цены – неизвестны. Между тем, отечественные чиновники уже вовсю хвастаются очередной победой на энергетическом фронте. Минэнергоугля преподнесло предварительные договоренности с американцами как верный способ избавиться от российской зависимости.

Памятуя не менее помпезную кампанию с поставками импортного угля по формуле «Роттердам плюс», которая в итоге вылилась в повышение тарифов на свет и тепло для всех украинцев, «Страна» решила узнать почем к нам будут возить американский антрацит и как он впишется в платежки за электроэнергию и коммуналку, а также есть ли альтернативные способы не замерзнуть следующей зимой.

Полтора землекопа

Скудная информация о якобы уже достигнутых договоренностях, вызвала массу вопросов у экспертного сообщества.

Первый из них – к объемам. «Рассказы о 2 млн. антрацита из США – очередной мыльный пузырь. В США всего углей антрацитовой группы добывается меньше. Да и 6 сухогрузов по 120 тыс. т, которые фигурируют в официальных заявлениях, это всего 1,2 млн. т. Где же остальные 800 тыс. т», удивляется руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Но даже 2 млн. т, которых по факту может и не быть, это слишком мало, — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. «Цэнтрэнерго» нужно не менее 4 млн. т на следующий отопительный сезон», — подсчитал Рябцев. Всего же потребности Украины в энергетическом угле с 15 октября по 15 апреля составляют порядка 24 млн. т. В эти объемы входит как антрацит, так и газовые угли. Первого, по подсчетам министра энергетики Игоря Насалика, в этом году понадобится еще 4,2 млн. т, что существенно меньше, чем в прошлом (9,5 млн. т).

Сэкономить антрацит, которые ранее поставлялся с Донбасса и закупался в России, но после блокады ОРДЛО оказался практически недоступным украинским энергетикам, собираются за счет частичного перевода ТЭС на газовые угли. К отопительному сезону на них велено перевести, по меньшей мере, по несколько блоков теплоэлектростанций.

Газовые угли добываются во Львовско-Волынском бассейне и теоретически, этих объемов достаточно для обеспечения внутренних потребностей. Хотя, как отмечает Рябцев, массовые забастовки шахтеров в этом регионе и, как следствие, снижение выработки, могут поставить крест на подсчетах чиновников.

То есть, рапортовать о ликвидации угрозы для энергетической безопасности страны по итогам договоренностей с США, как минимум, преждевременно.

Слишком дорого

Не менее важный нюанс – стоимость американского антрацита. Пока официально не озвучены даже приблизительные цифры. Между тем, по словам Марунича, цена угля – это 80% в структуре себестоимости тарифов тепловой генерации.

Отсутствие ценника позволяет экспертам включить фантазию: каждый называет свои цифры.

По мнению Геннадия Рябцева, американский антрацит нам могут продавать по $120/т без учета тарифов на транспортировку. Это еще, как минимум, $10/т, прикинули аналитики. Итого $130.

Дмитрий Марунич считает, что реально уложиться в цену $110/т.

Аналитик ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Юрий Добровольский пояснил, что для энергетических углей в мире существует достаточно жесткая корреляция между спотовой ценой и калорийностью.

«При определении контрактных цен договаривающиеся стороны ориентируются на уровень спотовых цен в предыдущий период. Понять, по каким ценам будут идти поставки к нам сложно, потому что непонятно о какой калорийности угля идет речь. Например, по состоянию на 10 июля этого года, цена FOB в портах Восточного побережья США на уголь калорийностью около 6900 ккал/кг GAR (Gross as Received — высшая теплота сгорания) составляет порядка $79,2 за тонну. То есть в одесском порту это будет порядка $100, на электростанции — $110-115/т (с учетом ж/д и перевалки с судна).

Но даже если брать по минимальным расценкам ($110-115/т), для наших энергетиков это слишком дорого. Скажем, российский антрацит Украина закупала по $60-70/т, а донбасский обходился еще дешевле. Даже уголь из ЮАР, который сейчас импортирует ДТЭК, и который принято считать жутко дорогим, стоит до $100/т.

«Уголь из США будет стоить больше 2,5 тыс. грн./т. НКРЭ же заложило в тарифе ТЭС цену на уголь в 2 тыс. грн./т», добавил директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Некоторые аналитики не исключают, что реальные цены на американский уголь могут оказаться намного выше самых смелых прогнозов. «Дело в том, что у «Цэнтрэнерго» денег нет. Не исключено, что будут просить кредит, а под него могут заложить какие угодно тарифы», — говорит Рябцев.

Пока такой дорогой уголь на платежках напрямую не отразится, успокаивает Дмитрий Марунич, так как тариф устанавливает регулятор. Но со временем долги теплогенерирующих компаний будут нарастать как снежный ком, что в итоге все же заставит НКРЭ пересмотреть расценки сначала для промышленности (а это – раскручивание инфляции, так как производители закладывают растущие расходы в цены на свои товары), затем и для населения.

У кого покупать?

У Украины есть и альтернативные рынки для закупки антрацита. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. «Лучший по соотношению цена/качество – российский уголь. Но в обозримом будущем завозить мы его, скорее всего, не будем использовать по политическим причинам. Второй по привлекательности угольный «источник» — приобретение того же российского антрацита, но через европейских посредников. Такой уголь стоит $70-110/т. Это дороже, чем если покупать напрямую в РФ, но дешевле, чем европейский и американский антрацит. Скорее всего, этот канал поставок в дальнейшем будет доминирующим», — считает Рябцев.

Будут завозить уголь и через Северную Европу (Амстердам, Роттердам, Антверпен) по уже ставшей притчей во языцех формуле «Роттердам плюс». В этом случае ориентировочная цена составит $110/т.

«Есть и более экзотические рынки – к примеру, ЮАР и Вьетнам. Но там тоже есть нюансы – сложная логистика и сравнительно небольшие объемы», поясняет Марунич.

Впрочем, при выборе того или иного продавца играет роль не только логистика и цена, но и нюансы качества угля. «Украина вынуждена покупать энергетический уголь с учетом содержания летучих веществ. Причина – устаревшее технологическое оборудования (50-х годов прошлого века)», — говорит Юрий Добровольский.

По словам Рябцева, вполне возможно использовать на наших ТЭС самые разные виды угля, но только при проведении определенных технологических изменений.

«А это время и деньги. И, естественно, стабильные поставки в последующем именно определенного вида угля. Это вопрос не только эффективности, но и безопасности наших ТЭС», — резюмировал Рябцев.

Ранее стало известно, что ДТЭК через суд добивается отмены чрезвычайных мер в энергетике, а также о том, что в Украине с сентября существенно поднимут тарифы на производство тепла.

Мария Романова, «Страна», Украина

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Эмир Кустурица: Конфликт на Украине был спровоцирован Западом

Конфликт на Украине был спровоцирован Западом, а не Россией. Об этом заявил в интервью Russia Today сербский режиссёр Эмир Кустурица.

«Виктория Нуланд публично заявила, что на то, чтобы ввергнуть Украину в состояние хаоса, было выделено $50 млрд. Кроме того, как мы можем поддерживать людей, которые разделяют позицию нацистов? События в мире доказывают, что капиталистические государства движутся к фашизму», — подчеркнул он.

Также, во время интервью сербский режиссёр отметил, что в период объединения Европы Запад разделил Югославию.

«О событиях на Украине я знаю не так уж и много, но то, что мне известно, напоминает ситуацию с Югославией. Мы видим давление со стороны Запада. В период объединения Европы Запад разделил Югославию. И что бы ни говорили о невозможности сохранить её целостность, разделённая Югославия стала головной болью для всего мира. Однако разрушительный дух исходит не от тех, кто хочет сохранить свою родину, а от тех, кто оплачивает её дестабилизацию», — сказал он.

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Нацист из «Азова»: Ляшко чуть не сорвал штурм Мариуполя

В момент когда украинские боевики готовились скрытно атаковать блокпост военнослужащих ДНР, лидер Радикальной партии выхватил громкоговоритель и закричал: «Сдавайтесь!»

Гражданин Швеции Микаэль Скилт, который в качестве наёмника воевал в украинском нацбатльоне «Азов», рассказал об участии депутата Верховной рады Олега Ляшко в штурме Мариуполя в 2014 году. По словам бывшего снайпера, одиозный нардеп едва не сорвал им всю операцию, когда за считаные мгновения до атаки закричал в мегафон: «Сдавайтесь!»

«До момента атаки оставались считаные минуты, всё почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то за нашими спинами как заорёт в громкоговоритель, я понял только одно слово — «сдавайтесь», — приводят слова наёмника украинские СМИ. — Я подумал: «***! Какой идиот это сделал?!» Потом мне сказали, что это орал Ляшко… Блокпост мы всё-таки захватили. Хотя самое плохое, что можно придумать на войне», — это сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать.

Добавим, Микаэль Скилт был солдатом шведской армии. В 2014 году он приехал добровольцем в Киев, чтобы тренировать будущих боевиков националистического корпуса «Азов», а затем вместе с этим подразделением уехал воевать в Донбасс.

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Новости Украины: Аваков заявил о «недопустимо высоком уровне» преступности

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что недоволен результатами работы Национальной полиции в первом полугодии 2017 года.

«Нацполиция подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года — динамика уверенно положительная… Доволен ли я результатами? Конечно, нет! Уровень преступности на Украине недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны», — написал министр в своём Facebook. При этом он отметил тенденцию снижения уровня преступности в стране. «Доволен ли я тенденцией — уже заметным снижением уровня преступности, ростом раскрытия и улучшением качества работы системы полиции? Несомненно», — подчеркнул Аваков. По его словам, рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, служебной — 53%, использования бюджетных средств — 16%.

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