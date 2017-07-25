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Тимьян: очень мощная трава, уничтожающая стрептококк, герпес, кандиду, вирус гриппа и лечит более 50 болезней!

21:06. 25 июля 2017 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:



Тимьян обладает антисептическими, антиспазматическими, антибиотическими, противовирусными, фунгицидными, бактерицидными и отхаркивающими свойствами, которые делают его способным убивать микробы, повышать иммунитет, помогать организму вымывать токсины, повышать устойчивость к чужеродным организмам и способствовать образованию белых клетки крови.

Его название происходит от греческого слова «thymos», что означает «духи», поэтому неудивительно, что его аромат настолько мощный и проницательный.

Преимущества для здоровья тимьяна

Лечение респираторных инфекций является одним из наиболее распространенных видов применения тимьяна. Будучи эффективным легочным дезинфицирующим средством, он полезен при боли в горле, астме, кашле, коклюше, бронхите, ларингите, инфекциях грудной клетки, горла и носа.

Вдыхайте масло тимьяна для лечения инфекций, таких как инфекции грудной клетки или носа, и используйте его для полоскания рта и для лечения инфекций полости рта и десен.

После одного немецкого исследования большинство исследователей теперь считают, что секрет лекарств от кашля заключается в местном действии эфирного масла на дыхательные пути.

Другие данные свидетельствуют о том, что эфирные масла действуют как отхаркивающие средства и увеличивают секрецию слизи для облегчения сухого кашля.

Рекомендуется вдыхать небольшие количества, поскольку слишком сильное обеспечивает противоположный эффект.

Тимьян также используется для лечения физической и психологической слабости, например, для восстановления силы после болезни. Он эффективен против депрессии, хронической усталости и плохой концентрации внимания.

Тимьян также улучшает кровообращение, повышает память, уравновешивает разум и тело и повышает слишком низкое кровяное давление.

Являясь мощным антибактериальным и антисептическим средством, эфирное масло тимьяна широко используется в растворах для дезинфекции рук до операции. Он может разрушать стафилококк при разведении в 1000 раз. Согласно исследованию, проведенному во Франции, это одно из немногих эфирных масел, которые уничтожают 90% бактерий в течение трех часов при использовании в качестве испарителя.

Виды использования

    • Он является ингредиентом натуральных дезинфицирующих средств для рук
    • Убивает грибок ногтя
    • Убивает паразитов
    • Он используется для лечения кандидоза и вагинита
    • Для лечения ног спортсмена наносите масло на пораженный участок, защищая его жирными кремами
    • Он помогает лечить инфекции мочевыводящих путей и мочевого пузыря, так как он действует как мягкое мочегонное средство
    • Используйте разбавленное масло или измельченную траву для лечения укусов насекомых
    • Добавьте тимьян в горячий компресс, чтобы облегчить мышечные боли и подагру, артрит, пояснично-крестцовый радикулит, спортивные травмы и ревматические боли.
    • Используйте его в качестве тоника для волос или мытья лица для лечения прыщей и бородавок
    • Используйте его в ванне для стимуляции слабых менструаций и в периоды их отсутствия
    • Используйте 1% раствор в качестве антибактериального средства
    • Было показано, что тимол, соединение, содержащееся в эфире тимьяна, стимулирует приток крови к коже и способствует заживлению
    • Тимол увеличивает количество здоровых жиров в клеточных мембранах
    • Тимьян отталкивает насекомых

    Источник: nashaplaneta.su

    Метки: здоровье, психология
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