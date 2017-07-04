Растения-антисептики: рецепты народной медицины

Антисептические средства широко используются для борьбы с микробами. В аптечке почти у каждого есть своеобразный «джентльменский набор» препаратов, который могут спасти от различных инфекций: чаще всего сюда входят такие средства, как йод, перекись водорода, зеленка и даже медицинский спирт. Но бывают случаи, когда использовать эти препараты не получается. К примеру, чем обработать открытую рану? Йод только сожжет поврежденные ткани, а перекись водорода пусть и справится с поставленной задачей, но подарит вам множество весьма неприятных впечатлений.





На помощь придет, как ни странно, народная медицина. Мы, конечно же, не предлагаем вам сомнительных способов, да и вообще советуем крайне осмотрительно относиться к самой идее самолечения. Однако существует немало проверенных годами и опытом природных средств, которые выступают в качестве отличных антисептических препаратов. О них и пойдет речь.

Аптечная ромашка

Пожалуй, самое простое и одно из самых дешевых в применении средств. Ромашка обладает целым перечнем полезных свойств — антимикробными, вяжущими и противоспалительными. Настой элементарен в изготовлении и вполне может помочь при воспалении десен. Зимой же отвар, которым нужно полоскать горло, легко снимет воспаление и с горла, при ангине.

Эвкалипт

Эвкалипт обладает целым списком антисептических, антибактериальных и заживляющих свойств. Чаще всего его используют для ухода за проблемными участками кожи лица. Это гораздо лучше и намного дешевле многих аптечных препаратов.

Почки сосны

Добыть это средство будет не так просто. Однако лечебное воздействие почек сосны вполне оправдывает время и силы, затраченные на их поиск. Чаще всего отвары и настойки из почек используют для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Есть, также, целый перечень аптечных мазей, куда входит сосновый деготь — он помогает при различных кожных заболеваниях, даже таких серьезных, как экзема и псориаз.

Листья подорожника

Это, наверное, самый известный способ обеззаразить рану. Листья подорожника мы прикладывали к содранным коленкам еще в глубоком детстве — создается такое впечатление, что природа изначально наделила человека знанием о полезных свойствах этого растения.

Чеснок

Чесноком пользуются не только для того, чтобы избавиться от вампиров. Природный антисептик во многих небольших городах и селах нашей страны до сих пор заготавливают на всю зиму вперед, добавляя его во многие блюда не только для придания остроты и вкуса, но и потому, что чеснок является отличным профилактическим средством.

Хрен

То же самое относится и к хрену. Лечебными свойствами обладают корни растения, но, иногда, используются и его листья. В корнях велико количество простых углеводов и витамина С, а спектр применения хрена очень велик — от удаления угревой сыпи до лечения гайморита и отита. Впрочем, с последними болезнями мы, все-таки, рекомендуем вам обратиться к врачу.

Василек синий

Василек синий был известен еще древним грекам — отвары из него косвенно упоминаются во многих мифах. Простуда и кашель, почечные отеки и воспаления мочевого пузыря вполне поддаются корректному лечению с помощью этого природного антисептика. Но применять его нужно осторожно, поскольку в больших количествах отвары из этого растения могут оказать на организм и негативное влияние.

Шалфей

Листочки шалфея, также приготовленные отваром, могут похвастать сильным антисептическим действием. Стоматит, простудные заболевания, та же ангина — все эти заболевания пройдут гораздо легче, если использовать этот отвар.

Вереск

Потогонные, мочегонные и успокоительные бактерицидные свойства скрыты в обыкновенном вереске. Отвары из него можно использовать для лечения и профилактики простуд, бронхитов и нервных заболеваний.

Тимьян

Эфирное масло, танины, флавоноиды и тритерпены, которые содержаться в тимьяне, оказывают антимикробное и даже противовирусное действие. Эфирное масло тимьяна можно использовать для ингаляций, что повышает область его применения.





Источник: nashaplaneta.su