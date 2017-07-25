Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 июля 2017

Россия проведет в Сирии военно-морской парад в честь дня ВМФ

Военные корабли, суда обеспечения и самолеты военно-морской авиации примут участие в военно-морском параде в Средиземном море в районе сирийского Тартуса, сообщили сайту телеканала «Звезда» в Минобороны РФ.



Подробности на http://tvzvezda.ru





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Точный удар: Бомба ВКС РФ уничтожила ракетную установку ИГИЛ на востоке Хамы (ВИДЕО)

ВКС России продолжают уничтожать силы ИГИЛ на востоке сирийской провинции Хама. Новые кадры с БПЛА показывают точный авиаудар российского военного самолета, уничтожившего ракетную установку ИГИЛ в районе Акербата. Машина с РСЗО, прятавшаяся в посадке, судя по всему была поражена авиационной бомбой. В последнее время ИГИЛ* активно применяет реактивные системы залпового огня и артиллерию в восточной части Хамы, пытаясь сдерживать натиск Сирийской армии и стремясь нарушить коммуникации САА в этом регионе. Вчера «Русская Весна» публиковала видео снайперского удара российской авиации, уничтожившего артиллерию у крепости ИГИЛ в Хаме. ВКС России продолжают активно действовать в небе этого региона, поддерживая операции правительственных войск. Читайте также: Огонь с небес: ВКС РФ уничтожили множество техники и объектов у цитадели ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Охотники на халифатчиков

Подразделение Сирийско-Арабской Армии (САА), ласково называющее себя “‏“. Работают в пустынных районах провинции Хомс, в районе Пальмиры и Ракки и занимаются отловом и ликвидацией диверсионных групп Халифата, забредающих на территории, подконтрольные САА.























Судя по всему, не все в этом подразделении сирийцы, а есть и частники (ЧВК). Твиттер подразделения https://twitter.com/ISIS_Hunters, там же много видосов по их работе

Материал Центра CIGR

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О ситуации в Идлибе

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Один из главарей "Ан-Нусры" убитый в ходе междоусобицы.

Один из главарей "Ан-Нусры" убитый в ходе междоусобицы.

1. Конфликт между "умеренными" и "неумеренными" тянулся уже достаточно давно и как правило был связан с сделками внешних участников сирийской войны, что регулярно приводило к перераспределению влияния на джихадистские группировки со стороны Турции, США, Саудовской Аравии, Израиля, Иордании, Катара. Прошлогоднее масштабное обострение в Идлибе, в результате которого погибли десятки полевых командиров, стало не только следствием нарастающей конкуренции за главенство среди "зеленых" между "Ан-Нусрой" (условно про-саудовской) и "Ахрар-аш-Шам" (условно про-турецкой). Радикалы тогда встали под знамена проведшей ребрендинг "Ан-Нусры", "умеренные" примкнули к "Ахрар-аш-Шам". Бои происходили прямо во время штурма войсками Асада Алеппо, во время которого Эрдоган всячески мешал "зеленым" помогать окруженным в Алеппо боевикам. На севере он смог занять подконтрольных боевиков операциями против Аль-Баба. В Идлибе его влияния не хватило, поэтому "Ан-Нусра" и Ко смогли собраться силами и провести последнее и решительное наступление к западу от Алеппо, с целью его деблокады.Наступление захлебнулось в западных кварталах города, причем уже по ходу операции часть боевиков (в основном "умеренных") слиняли с фронта из-за высоких потерь и нежелания служить топливом для амбиций главарей "Ан-Нусры". В итоге, внутренние противоречия продолжили обостряться и все последние месяцы между группировками в Идлибе сохранялось состояние холодной войны, раскалывающее "зеленый" лагерь.2. Весеннее наступление в Северной Хаме, которое удачно началось прорывом фронта САА укрепило позиции "Ан-Нусры", так как большинству местных боевиков импонировала ее агрессивная тактика и игнорирование сделок по Сирии заключенных за спиной боевиков. В результате за последние месяцы к "Ан-Нусре" примкнули не только радикалы, но даже часть бывших отрядов "Ахрар-аш-Шам", которых не устраивал курс руководства организации связанный с обязательствами Эрдогана перед Ираном и Россией. В итоге, с осени 2016 года баланс в противостоянии "Ан-Нусры" и "Ахрар-аш-Шам" оказался нарушенным в пользу радикалов. Пока шли боевые действия в районе Эль-Латамина и Морека, наличие общего врага в лице Асада несколько сдерживало нараставшие противоречия, но сделка России, Ирана и Турции в Астане, которая привела к стабилизации фронта в Северной Хаме, открыла дорогу для обострения внутреннего конфликта, тем более, что Турция взяла на себя обязательства по борьбе с "Ан-Нусрой". Это сделало открытый конфликт лишь вопросом времени. "Ан-Нусра" решила не ждать очевидного и взяла инициативу в свои руки, открыто атаковав турецких "прокси", которые очевидно не были готовы к такому нападению и в ряде случаев были вынуждены спасаться бегством. "Ан-Нусра" же в очередной раз доказала, что по упоротости она занимает в сирийской войне уверенное второе место после Халифата.Контроль над провинцией. Серые – "Ан-Нусра" и Ко, зеленые – "Ахрар-аш-Шам" и Ко.3. Как результат – "Ан-Нусра" захватила столицу провинции, провела зачистку среди конкурирующих структур (среди убитых командиры "Ахрар-аш-Шам", различных структур ССА и даже какие-то местные "халифатчики" – общее число погибших с обеих сторон составляет от 160 до 220 человек), захватила часть техники конкурентов, склады оружия (турецкого, саудовского и американского), перетащила на свою сторону часть колеблющихся отрядов, которые никак не могли определится – умеренные ли они террористы или неумеренные. С последними успехами "Ан-Нусры", выбор для некоторых стал очевиден, в результате чего за последние недели совокупная мощь организации и ее сателлитов существенно выросла. Соответственно, турецкое влияние в свете неудач "Ахрар-аш-Шам" несколько ослабло, хотя с учетом того, что снабжение Идлиба зависит от перевалки грузов через сирийско-турецкую границу, "Ан-Нусра" стремится сохранить пространство для маневра и предлагает Турции контролировать границу, недвусмысленно предлагая не лезть во внутренние дела Идлиба, где накал демократии свободной от "тирании Асада" обещает достигнуть небывалых высот.а) Для Асада и РФ, сам факт, что боевики в товарных количествах убивают друг друга, это безусловный плюс. Затягивание этого конфликта было бы идеальным вариантом. Но тут могут быть побочные эффекты. Если "Ан-Нусра" добьется полной победы, то она сможет аккумулировать оставшиеся ресурсы боевиков в Идлибе для нового наступления в Северной Хаме или к западу от Алеппо, что вынудит САА перебрасывать сюда существенные резервы, а следовательно, это затормозит операции в центральной и южной Сирии. Плюс не стоит забывать про угрозу шиитскому анклаву в Идлибе. С учетом того, как легко "Ан-Нусра" захватила существенные запасы оружия и ту легкость, с которой слилась "Ахрар-аш-Шам", в рамках банальной конспирологии я бы не исключал варианта, когда "Ан-Нусре" сознательно дают усилиться, чтобы она смогла ударить по Асаду и следовательно затормозить наступательные операции САА и ее союзников на других направлениях. В этом могут быть заинтересованы в первую очередь США, которые существенно проигрывают в темпах развития операций против Халифата.б) Для Эрдогана (если мы не рассматриваем сценарий с двойной игрой Турции), происходящее в Идлибе скорее неприятный сюрприз, так как удар нанесен именно по протурецким группировкам и турецкому влиянию в Идлибе. Он может либо смириться с этим, либо же ответить на это активной накачкой оружием и боевиками "Ахрар-аш-Шам" и Ко, а также вводом турецких войск в северные районы Идлиба, с переходом войны против "Ан-Нусры" в открытую фазу, в рамках выполнения ранее взятых на себя обязательств. Сирия и Россия вряд ли будут сильно против, если Эрдоган оставит свои агрессивные планы против Африна и бросит своих "прокси" против "Ан-Нусры". Ну и чем больше их там при турецкой поддержке поляжет в кровавой междоусобице, тем лучше. С другой стороны, Турция может дождаться удара "Ан-Нусры" по Асаду, после чего попытаться продать Сирии и России свои усилия против "Ан-Нусры" по второму разу. Скажем, в обмен на уступки в вопросе Африна. В этом плане, поведение Турции в этом вопросе будет достаточно характерным маркером того, ведет ли Эрдоган двойную игру или пока что продолжает выполнять свои обязательства.в) Для Саудовской Аравии, Катара и США, ослабление "умеренных зеленых" является еще одним неприятным свидетельством того, что проект "зеленой оппозиции" Асаду провалился. Она либо разложилась, либо полностью оказалась зависимой от внешней подпитки, либо же радикализировалась. Представить весь этот сброд реальной оппозицией Асаду стало слишком проблематично. Поэтому США достаточно разумно переключились на курдов, а турки отмежевались от радикалов, предпочитая использовать подконтрольных боевиков для торга с Россией и Ираном. Разумеется, монархии Персидского залива еще продолжают поддержку "умеренных", но это остатки былой роскоши. На этом фоне, радикалы подбирают остатки непрофильных террористических активов и включают его в свои ряды. "Ан-Нусра " в этом отношении занимается достаточно неплохие позиции – с одной стороны она может рассчитывать втянуть в свои ряды какие-то осколки распадающейся черной империи Халифата, а с другой стороны – радикальную часть "умеренных борцов за свободу". В этом плане, война против "Ан-Нусры" будет находится на повестке дня еще достаточно долго, что касается в том числе Асада и РФ, так как часть этого воинства придется последовательно уничтожать ввиду его полной недоговороспособности. При этом стоит помнить, что в рядах союза возглавляемого "Ан-Нусрой" есть и более отмороженные группировки, вроде "Нуреддин-ан-Зинки" и преобразованная "Джунд-аль-Акса", которые настаивают на дальнейшей активизации тотального джихада, пытаясь копировать линию ИГИЛ времен его роста.В целом, последние успехи "Ан-Нусры" существенно меняют расклад сил в Идлибе и создают предпосылки для изменения роли этого анклава в Сирийской войне. Из отстойника для джихадистов он может либо превратиться в плацдарм для очередного наступления "зеленых" на Асада, либо же он будет зачищен совместными усилиями Сирии, Турции и России, где конечной целью будет являться устранение "Ан-Нусры" из Идлиба с упокоением большей части ее личного состава (здесь речь идет о необходимости отправить к гуриям порядка 15-20 тыс. боевиков).В общем ждем реакции Турции, ну и на месте сирийского командования, я бы внимательно присматривал за фронтом в Северной Хаме и к западу от Алеппо. "Ан-Нусра" вполне способна в течении 1-2 недель после стабилизации в свою пользу в ситуации в Идлибе, сколотить группировку порядка 8-12 тыс. человек + несколько десятков единиц бронетехники, чтобы нанести как минимум один серьезный удар, который я бы недооценивать не стал, с учетом опыта прорыва боевиков в Северной Хаме в марте 2017 года.Демонстрация в Сарагибе против "Ан-Нусры" и Ко за несколько дней до взятия Идлиба.Наведение демократических порядков в Идлибе. Кровавый тиран Асад мешает подобному торжеству демократии в Дамаске.Разграбленный офис "Ахрар-аш-Шам" в Идлибе.Неумеренная оппозиция топчет умеренную.Беги, Форест, беги!Летняя коллекция дизайнерской одежды "Идлиб-2017" от лучших демократических модельеров.Плюс фото с позиций "Ахрар-аш-Шам" к западу от Алеппо – напротив квартала Захраа.PS. На заглавной фотографии боевики "Ан-Нусры" казнят своих оппонентов на улицах Идлиба.

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Сирия: Война между террористами из-за больших проблем с финансированием

У сирийских террористов усугубляются проблемы с финансированием. Несмотря на то, что в настоящее время «Джебхат ан-Нусра»* занимает в провинциях Идлиб и Алеппо один город за другим, а противостоящие ей формирования «Ахрар аш-Шам» повсеместно отступают и переходят на сторону более агрессивного и стремительного противника, положение у этой группировки не столь хорошее, как кажется на первый взгляд. Военный источник из САР, владеющий достоверной информацией, сообщил: недавно стало известно, что боевики и командиры отрядов, входящих в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*/сирийская «Аль-Каида»*) уже несколько недель не получают денежное довольствие. Подразделения не получают ни денег, ни провизии, ни боеприпасов. Причины этого не известны, а сам этот факт вызывает недоумение. Возможно, именно поэтому формирования этой группировки покидают насиженные укрытия и, действуя неожиданно нагло, берут под контроль населенные пункты, находившиеся под контролем конкурирующих группировок. Там террористы захватывают необходимые им ресурсы: склады вооружений, ГСМ, технику и многое другое. Читайте подробнее: Бойня в Идлибе: «Аль-Каида» обретает огромное влияние, захватывая 30 городов и поселков, поглощая 15 исламистских банд (ФОТО) Доказательством тому, что ситуация, в которой сейчас находится группировка, далека от идеальной, служит тот факт, что в настоящее время ее сторонники вынуждены продавать стрелковое оружие, гранаты и другое военное имущество. Также с целью заработка денег, подразделения «Джебхат ан-Нусра» заняли территорию к северу от Алеппо, на которой расположены объекты, представляющую историческую ценность, и теперь ведут там раскопки. Добытые артефакты продаются ценителям и коллекционерам из Турции. Возможно в том числе для этого «Джебхат ан-Нусра» взяла под контроль КПП Баб-эль-Хава на турецко-сирийской границе. Имущество из захваченных близ него складов также распродается, основным покупателем, так же как и в других случаях, выступает представители турецкой стороны. Вероятно, сторонники этой группировки планируют скрываться на территории Турции. Читайте также: Уникальные кадры: Снайперские удары ВКС России уничтожили артиллерию у крепости ИГИЛ* в Хаме (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сирия: Боевики шокированы шагами главарей банд навстречу России (ФОТО)

Сирийские боевики возмущены шагами главарей «вооруженной оппозиции» навстречу России. «М. Аллуш — главарь политбюро саудовской группировки «Джейш Ислам» признал Россию «гарантом безопасности» и принял «мирный договор», — с возмущением сообщает русскоязычный аккаунт, поддерживающий сирийских террористов. Глава политбюро НВФ «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш назвал соглашение с российскими военными «наилучшим для сирийской ситуации». Радикальные исламисты уже предлагают убить одного из «вождей сирийской революции». Мохаммед Аллуш — брат покойного Зохрана Аллуша, объявившего войну России в первые дни операции ВКС РФ и сразу же вслед за этим убитого авиаударом. Выживший брат сейчас является главой политбюро «Армии Ислама», он официально подтвердил сообщения о достижении договоренностей по зоне деэскалации конфликта в Восточной Гуте. Мохаммед Аллуш уточнил, что в этом пригороде Дамаска будут размещены силы разграничения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской армией. Ранее 22 июля в Министерстве обороны России заявили о подписании соглашений о порядке работы новой зоны деэскалации «Восточная Гута». Договоренности были достигнуты в результате переговоров российских военных и полевых командиров «вооруженной оппозиции», которые прошли в столице Египта. Вооруженные силы САР со своей стороны объявили перемирие в районах Восточной Гуты с 12:00 субботы 22 июля. Представители армии подчеркнули, что оставляют за собой право «адекватно отвечать» на любые нарушения режима прекращения огня. Читайте также: Реки крови в «раю исламистов»: Крупнейшие банды начали жестокую войну, отбивая друг у друга сирийские города (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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Сирия: более 30 человек погибли из-за удара ВВС коалиции по зданию тюрьмы в Ракке

ВВС возглавляемой США международной коалиции атаковали в понедельник здание тюрьмы в городе Ракка (520 км от Дамаска), в которой содержались жители, захваченные в заложники террористами из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщила правительственная радиостанция Sham FM. По ее информации, в результате налета погибли свыше 30 человек, число раненых уточняется.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из «Сил демократической Сирии» (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. Экстремисты, удерживающие в своих руках центральные районы города, используют мирное население в качестве живого щита.

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Военная обстановка в Сирии на 24.07.2017 – Брифинг главного оперативного управления Генштаба

Брифинг Генштаба ВС РФ о военной ситуации в Сирии на 24 июля 2017 года.Брифинг проводит начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Рудской.Ситуация на юге Сирии.Ситуация на южном берегу Евфрата.Восточная Гута.Фронт в районе Арака и наступление на оазис Сухна.Фронт в восточной Хаме и наступление на Акербат.Дераа.Ну и в Генштабе не упустили возможность продемонстрировать достигнутый менее чем за 2 года прогресс.Военная обстановка на 30 сентября 2015 года.Военная обстановка на 24 июля 2017 года."Режим Асада обречен", "Войска Асада окружены", "Дейр-эз-Зор надо эвакуировать", "Пора сдавать Алеппо!", "Сирийская авантюра провалилась!", "Асад должен уйти!"

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Уникальные кадры: Понеся большие потери, боевики ИГИЛ сдаются в плен российским военным (ФОТО)

Из-за больших потерь на востоке Хамы террористы деморализованы и сдаются в плен. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий. В результате точных действий правительственных войск при поддержке российских ВКС подразделения ИГИЛ* несут значительные потери. Несмотря на подкрепление, поступающее из Дейр-эз-Зора, командиры боевиков начали подготовку к отступлению и готовят опорные пункты восточнее Акербата. Ряд полевых командиров ИГИЛ уже убыли из своих районов. В таких условиях все больше рядовых боевиков решают сложить оружие. Так, 15 боевиков, занимавших оборону в Хаттемло провинции Хама, решили воспользоваться предложением правительства и сдаться в плен. С листовками в руках, которые сирийская авиация распространяла над территорией, занимаемой ИГИЛ, боевики вышли к позициям Сирийской арабской армии и сложили оружие. Стоит отметить, что сдача правительственным войскам для боевиков ИГИЛ сейчас является единственным вариантом спасти свою жизнь. Читайте также: Уникальные кадры: Снайперские удары ВКС России уничтожили артиллерию у крепости ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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