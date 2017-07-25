Дмитрий Донской и Петр Великий на Балтике
11:55. 25 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Дмитрий Донской и Петр Великий на Балтике
Дмитрий Донской (тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула») и Петр Великий (О́рдена Нахи́мова тяжёлый а́томный ракетный кре́йсер «Пётр Вели́кий» — четвёртый по счёту и единственный находящийся в строю тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) третьего поколения проекта 1144 «Орлан») на учениях
На заглавном фото проход по Финскому заливу 24.07.2017
Видео:
Тактико-технические характеристики:
http://centercigr.livejournal.com/4202.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com