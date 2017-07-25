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Дмитрий Донской и Петр Великий на Балтике

11:55. 25 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Дмитрий Донской и Петр Великий на Балтике

Дмитрий Донской (тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула») и Петр Великий (О́рдена Нахи́мова тяжёлый а́томный ракетный кре́йсер «Пётр Вели́кий» — четвёртый по счёту и единственный находящийся в строю тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) третьего поколения проекта 1144 «Орлан») на учениях

















На заглавном фото проход по Финскому заливу 24.07.2017

Видео:



Тактико-технические характеристики:




http://centercigr.livejournal.com/4202.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: балтика, подводные лодки, флот, фотографии
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