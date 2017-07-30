Русско-китайская проекция силы на содрогнувшуюся Европу
Совместный парад и учения русского и китайского флотов на Балтике означают демонстрацию нового мирового порядка
"Пётр" и "Дмитрий"
О тяжёлом атомном ракетном крейсере "Пётр Великий" сегодня говорится много и со вкусом. Ещё бы - этот самый большой в мире (не считая класса авианосцев) действующий ударный боевой корабль. Современный - вступил в строй в 1998 году. Основное предназначение - уничтожение авианосных групп противника. Причём для него это задача, что называется, на зубок: 20 пусковых установок высокоточных противокорабельных крылатых ракет П-700 "Гранит", оснащённых многовариантной программой атаки целей, не оставляют этим самым целям ни одного шанса. И этой ещё не упоминая о скором добавлении к ним гиперзвуковых противокорабельных ракет (ПКР) "Циркон", сверхзвуковых ПКР среднего радиуса действия П-800 "Оникс" и крылатых ракет "Калибр".
Про тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" тоже говорят много и тоже - заслуженно. Это вообще самая крупная подводная лодка в мире, очень быстрая, малошумная, вооружённая ракетным комплексом "Булава", где на каждую из 20 ракет приходится по 6 гиперзвуковых боеголовок в 150 ядерных килотонн каждая.
Обратим внимание: на данный момент вооружение обоих кораблей необоримо имеющимися у противника средствами. Таким образом, если "Петра" можно назвать "Прощай, авианосец", то "Дмитрия" – "Прощай, континент". И мы все знаем, какой.
Особенно после того, как русофобская истерия американского политического истеблишмента начинает воплощаться в конкретные антироссийские решения…
Атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Тайфун", отправляющаяся для участия в параде кораблей ко Дню ВМФ в Санкт-Петербург. Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Кого должны напугать русские боевые монстры?
Понятно, что обоим этим морским тираннозаврам нечего делать на Балтике. Она для них тесна и мелка. И противников для них тут нет. Не забавная же Эстония, в самом деле? Тогда зачем они здесь? Парад – причина хорошая, но, мягко говоря, недостаточная. Не первый, и раньше обходились как-то без них. Вполне красиво смотрелись они и в Североморске.
На этот вопрос дал развёрнутый ответ один из глубоких знатоков современного мирового флота, информированный аналитик военно-морской проблематики, который, к сожалению, связан условиями, не позволяющими раскрывать его имя. Впрочем, читатели Царьграда его знают и не раз встречались с его обзорами состояния тех или иных дел в этой области.
"Конечно, дело не в том, что эти корабли самые большие или самые лучшие, - отметил он по поводу "Петра Великого" и "Дмитрия Донского". - Дело в комплексе: на Балтику впервые приходят корабли этого класса, не только наши, но и вообще. Никто никогда не заводил самую большую атомную подлодку мира в мелководное Балтийское море. И уж тем более, никто никогда не заводил самую большую атомную подлодку мира и вместе с нею самый большой атомный надводный корабль, из не авианосных, на Балтику".
Но техническая задача - не главное, дополнил специалист, дающий консультации также и по политическим вопросам, связанным с военно-морской тематикой. Главное, по его мнению, что эти корабли были проведены на Балтику, когда "существует масса вызовов международной безопасности, масса опасений, взаимных угроз, намеков и интриг, трений, потенциальных и реальных".
"Появление этих кораблей – это очень серьёзный знак, - подчеркнул аналитик. - Событие, которое перед нашими глазами разворачивается, действительно, историческое. Потому что флот, как давно отмечено, и не нами, - это проекция силы государства. Прежде всего – военной, военно-морской. Но – не только её. Это – проекция силы экономики, проекция науки, технологии, мозгов, если хотите. Это, наконец, проекция решимости: ну, ребята, можете, наконец, волноваться. И они волнуются. Потому что флот – это самое зримое свидетельство военно-политического, геополитического могущества страны".
Эсминец "Хэфэй" Военно-морских сил Китайской Народной Республики во время российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017". Фото: Виталий Невар/ТАСС
Русский с китайцем – плечо к плечу
Примечательно, что в это же самое время на Балтику пришёл китайский военно-морской ордер из трёх кораблей - эсминца проекта 052D (новейший китайский боевой корабль на данный момент), фрегата проекта 054A и корабля комплексного снабжения.
На Балтике они будут участвовать в совместных с Россией военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2017".
Легенда учений, в общем, тривиальна – "отработка совместных действий по поиску и спасению на море и обеспечению безопасности морской экономической деятельности". Не тривиально другое – само присутствие китайских кораблей в этом месте и в это время.
В чём значение этого события? Китайские моряки впервые в истории вышли из, так сказать, своего операционного района в Тихом океане возле берегов КНР и прошли через половину планеты в акваторию Атлантики.
Любопытны тут приводившиеся в китайской прессе слова научного сотрудника Академии военных наук КНР Пань Синьмао, что "в выборе места учений ясно отразились важные вопросы, вызывающие озабоченность у России и Китая". А именно? А именно, что учения "помогут накоплению опыта борьбы с терроризмом и поспособствуют оказанию взаимной поддержки в ответ на угрозы и вызовы".
Китайцы не всегда говорят, что думают, но когда говорят, это обычно является отнюдь не личным мнением. Так что можно перевести на язык европейских понятий так: "Мы, китайцы, видим, что для наших русских союзников существуют угрозы и вызовы на Балтике, и мы, китайцы, готовы вместе с ними их отражать от террористов, которыми на Балтике можете быть только вы, западные варвары".
Слова о сопротивлении "международному гегемонизму" со стороны китайцев также прозвучали. С вполне прозрачным указанием на носителя сего явления – того, кто размещает комплексы THAAD в Республике Корея и системы ПРО НАТО в Восточной Европе.
Кстати, эти манёвры тоже вызвали беспокойство у некоторых балтийских стран, традиционно обозвавших их "демонстрацией мускулов". Ну да, ребята, есть мускулы. Да, ребята, беспокойтесь.
Политическое значение всего
"Они пришли сюда не просто так, - заверил собеседник Царьграда. – Это совместный наш жест, двух крупных военных держав, двух крупных морских держав. Которые – кстати, о беспокойстве со стороны противника – по совокупной ядерной мощи уже превосходят Америку".
Но этот жест вполне может иметь неожиданное продолжение, поведал эксперт. "Это, в общем-то, серьёзный намёк Европе, в тот момент, когда у них очень всё непросто со Штатами, где идёт бешеная грызня за то, чтобы устранить непредсказуемого президента. Когда возникает, словно из небытия, идея иметь собственную большую европейскую политику. И в этот момент появляется некий символ твёрдого проведения в жизнь собственных геополитических целей двумя крупнейшими незападными державами. Это не только сигнал, месседж нашим двуличным друзьям: ребята, имейте в виду, мы, хоть и не союзники формально, но мы – вместе, у нас нет никаких трений. И вы, в случае чего с Америкой, поглядите, как может быть без неё", - заявил аналитик.
Намёк прозрачен. Но я всё же возьму на себя смелость его дорасшифровать.
Наши учения и наш парад – демонстрация того, что есть кому не только защититься от вас с Америкой, но и защитить вас от Америки.
Не беспокойтесь, ребята.
Цыганов Александр