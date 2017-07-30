Русско-китайская проекция силы на содрогнувшуюся Европу

Совместный парад и учения русского и китайского флотов на Балтике означают демонстрацию нового мирового порядка

Нынешние США – мировой жандарм, который рухнул навзничь, как истеричный ребёнок, и стал стучать ножками, словно у него отобрали игрушку.

Такой великолепный образ нашёл глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачёв, когда сформулировал, на что, по его мнению, похожи нынешние действия американских законодателей по отношению к России.

Но эта роскошная аналогия неполна. Ибо жандарм и впрямь опрокинут навзничь. И бьётся от бессилия. Потому что власть его над миром кончилась. И он сам это понимает.

Что и будет вот-вот продемонстрировано всему миру во время и после парада в День Военно-морского флота России 30 июля.

А пока демонстрация нового мира, над которым всё меньше будет нависать зловещая тень американской жандармской дубинки, проходит в Европе. Во внутреннем европейском "озере" - на Балтике. Здесь явились сразу два символа: самые большие и необоримые в мире русские крейсера – и ставшие с ними в один строй корабли китайские.

Атомный крейсер "Петр Великий", отправляющийся для участия в параде кораблей ко Дню ВМФ в Санкт-Петербург. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

"Пётр" и "Дмитрий" О тяжёлом атомном ракетном крейсере "Пётр Великий" сегодня говорится много и со вкусом. Ещё бы - этот самый большой в мире (не считая класса авианосцев) действующий ударный боевой корабль. Современный - вступил в строй в 1998 году. Основное предназначение - уничтожение авианосных групп противника. Причём для него это задача, что называется, на зубок: 20 пусковых установок высокоточных противокорабельных крылатых ракет П-700 "Гранит", оснащённых многовариантной программой атаки целей, не оставляют этим самым целям ни одного шанса. И этой ещё не упоминая о скором добавлении к ним гиперзвуковых противокорабельных ракет (ПКР) "Циркон", сверхзвуковых ПКР среднего радиуса действия П-800 "Оникс" и крылатых ракет "Калибр". Про тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" тоже говорят много и тоже - заслуженно. Это вообще самая крупная подводная лодка в мире, очень быстрая, малошумная, вооружённая ракетным комплексом "Булава", где на каждую из 20 ракет приходится по 6 гиперзвуковых боеголовок в 150 ядерных килотонн каждая. Обратим внимание: на данный момент вооружение обоих кораблей необоримо имеющимися у противника средствами. Таким образом, если "Петра" можно назвать "Прощай, авианосец", то "Дмитрия" – "Прощай, континент". И мы все знаем, какой. Особенно после того, как русофобская истерия американского политического истеблишмента начинает воплощаться в конкретные антироссийские решения… Атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Тайфун", отправляющаяся для участия в параде кораблей ко Дню ВМФ в Санкт-Петербург. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Кого должны напугать русские боевые монстры?

Понятно, что обоим этим морским тираннозаврам нечего делать на Балтике. Она для них тесна и мелка. И противников для них тут нет. Не забавная же Эстония, в самом деле? Тогда зачем они здесь? Парад – причина хорошая, но, мягко говоря, недостаточная. Не первый, и раньше обходились как-то без них. Вполне красиво смотрелись они и в Североморске.

На этот вопрос дал развёрнутый ответ один из глубоких знатоков современного мирового флота, информированный аналитик военно-морской проблематики, который, к сожалению, связан условиями, не позволяющими раскрывать его имя. Впрочем, читатели Царьграда его знают и не раз встречались с его обзорами состояния тех или иных дел в этой области.

"Конечно, дело не в том, что эти корабли самые большие или самые лучшие, - отметил он по поводу "Петра Великого" и "Дмитрия Донского". - Дело в комплексе: на Балтику впервые приходят корабли этого класса, не только наши, но и вообще. Никто никогда не заводил самую большую атомную подлодку мира в мелководное Балтийское море. И уж тем более, никто никогда не заводил самую большую атомную подлодку мира и вместе с нею самый большой атомный надводный корабль, из не авианосных, на Балтику".

Но техническая задача - не главное, дополнил специалист, дающий консультации также и по политическим вопросам, связанным с военно-морской тематикой. Главное, по его мнению, что эти корабли были проведены на Балтику, когда "существует масса вызовов международной безопасности, масса опасений, взаимных угроз, намеков и интриг, трений, потенциальных и реальных".

"Появление этих кораблей – это очень серьёзный знак, - подчеркнул аналитик. - Событие, которое перед нашими глазами разворачивается, действительно, историческое. Потому что флот, как давно отмечено, и не нами, - это проекция силы государства. Прежде всего – военной, военно-морской. Но – не только её. Это – проекция силы экономики, проекция науки, технологии, мозгов, если хотите. Это, наконец, проекция решимости: ну, ребята, можете, наконец, волноваться. И они волнуются. Потому что флот – это самое зримое свидетельство военно-политического, геополитического могущества страны".

Эсминец "Хэфэй" Военно-морских сил Китайской Народной Республики во время российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017". Фото: Виталий Невар/ТАСС

Русский с китайцем – плечо к плечу

Примечательно, что в это же самое время на Балтику пришёл китайский военно-морской ордер из трёх кораблей - эсминца проекта 052D (новейший китайский боевой корабль на данный момент), фрегата проекта 054A и корабля комплексного снабжения.

На Балтике они будут участвовать в совместных с Россией военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2017".

Легенда учений, в общем, тривиальна – "отработка совместных действий по поиску и спасению на море и обеспечению безопасности морской экономической деятельности". Не тривиально другое – само присутствие китайских кораблей в этом месте и в это время.

В чём значение этого события? Китайские моряки впервые в истории вышли из, так сказать, своего операционного района в Тихом океане возле берегов КНР и прошли через половину планеты в акваторию Атлантики.

Любопытны тут приводившиеся в китайской прессе слова научного сотрудника Академии военных наук КНР Пань Синьмао, что "в выборе места учений ясно отразились важные вопросы, вызывающие озабоченность у России и Китая". А именно? А именно, что учения "помогут накоплению опыта борьбы с терроризмом и поспособствуют оказанию взаимной поддержки в ответ на угрозы и вызовы".

Китайцы не всегда говорят, что думают, но когда говорят, это обычно является отнюдь не личным мнением. Так что можно перевести на язык европейских понятий так: "Мы, китайцы, видим, что для наших русских союзников существуют угрозы и вызовы на Балтике, и мы, китайцы, готовы вместе с ними их отражать от террористов, которыми на Балтике можете быть только вы, западные варвары".

Слова о сопротивлении "международному гегемонизму" со стороны китайцев также прозвучали. С вполне прозрачным указанием на носителя сего явления – того, кто размещает комплексы THAAD в Республике Корея и системы ПРО НАТО в Восточной Европе.

Кстати, эти манёвры тоже вызвали беспокойство у некоторых балтийских стран, традиционно обозвавших их "демонстрацией мускулов". Ну да, ребята, есть мускулы. Да, ребята, беспокойтесь.

Политическое значение всего

"Они пришли сюда не просто так, - заверил собеседник Царьграда. – Это совместный наш жест, двух крупных военных держав, двух крупных морских держав. Которые – кстати, о беспокойстве со стороны противника – по совокупной ядерной мощи уже превосходят Америку".

Но этот жест вполне может иметь неожиданное продолжение, поведал эксперт. "Это, в общем-то, серьёзный намёк Европе, в тот момент, когда у них очень всё непросто со Штатами, где идёт бешеная грызня за то, чтобы устранить непредсказуемого президента. Когда возникает, словно из небытия, идея иметь собственную большую европейскую политику. И в этот момент появляется некий символ твёрдого проведения в жизнь собственных геополитических целей двумя крупнейшими незападными державами. Это не только сигнал, месседж нашим двуличным друзьям: ребята, имейте в виду, мы, хоть и не союзники формально, но мы – вместе, у нас нет никаких трений. И вы, в случае чего с Америкой, поглядите, как может быть без неё", - заявил аналитик.

Намёк прозрачен. Но я всё же возьму на себя смелость его дорасшифровать.

Наши учения и наш парад – демонстрация того, что есть кому не только защититься от вас с Америкой, но и защитить вас от Америки.

Не беспокойтесь, ребята.

Цыганов Александр