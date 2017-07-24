Просим вас прекратить репрессии

.... То есть люди, которые подверглись репрессиям за свое несогласие с действиями... может находиться тело Эдуарда Гилазова просим вас также сообщить нам. Мы гарантируем... со стороны украинских силовиков удалось прекратить благодаря взаимодействию ОБСЕ и СЦКК...