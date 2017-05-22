Новости Украины и Новороссии 22 мая 2017

«Избиратели Украины емко подвели итоги президентства Порошенко», — Пушков о позоре украинского президента

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкий инцидент, произошедший в воскресенье, 21 мая, с президентом Украины Петром Порошенко. Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», президент «незалежной» с позором ретировался с территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» под крики «Брехло!» и «Позор!». Читайте также: Порошенко сбежал от толпы под крики «Позор!» и «Брехло!» (ВИДЕО) «Vox Populi: прокричав Порошенко „Брехло!“ и „Позор!“, часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства», — написал Пушков на своей странице в соцсети. Читайте также: Львов затопило: мусор поплыл по улицам (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Почему русские не придут… Юлия Витязева

Русский? — Докажи!

Когда они скакали на Майдане — я молчал. Я вне политики.

Когда они убивали в Одессе, Мариуполе и Донецке — я молчал. Я из другого региона Украины и берегу психику.

Когда они отключили российские каналы — я молчал. Я не смотрю телевизор.

Когда они запретили красное знамя и Георгиевскую ленту — я молчал. Я не историк.

Когда они решили запретить УПЦ МП — я молчал. Я атеист

Когда они запретили ВК и Яндекс — в моей душе шевельнулось нехорошее подозрение. Но я промолчал. Потому что пользуюсь Фейсбуком и Гугл.

Когда они решили ввести визы с Россией … И вот тут я понял, что это ж@па. Но что-либо изменить уже было не в моих силах…

***

Пока одна часть маленьких украинцев бьётся в экстазе от перспектив введения визового режима с Россией, вторая часть начинает робко выражать озабоченность. Ведь это окончательно закроет пути к возможному отступлению и оставит адекватников один на один с невменяемыми националистами. И от этой мысли им внезапно стало страшно. Потому что, оказывается, среднестатистическую украинскую душу греет не пресловутый безвиз с Европой, а простая мысль, что при самом плохом раскладе всегда можно сбежать в Россию. Не сегодня, не завтра. Но можно. И от этого и терпится как-то проще и ежедневные фортели власти и «патриотов» кажутся не такими страшными.

Но теперь спасительная форточка может с треском захлопнуться. И шанс задохнуться становится всё более вероятным.

И вот тут начинается самое интересное. У оказавшихся в ловушке, которая вот-вот захлопнется, начинается паника. Словесная, разумеется. Ибо, кроме как повонять на страницах ещё не попавших под запрет соцсетей — на большее смелости нет. Но и там всё сводится к тому, что решить эту проблему… пабабам… должна Россия! Именно Россия должна бороться за права и свободы маленьких украинцев, которые не хотят бросать свою песочницу или хотя бы немного посопротивляться.

И именно России должно быть стыдно за то, что сегодня происходит в/на Украине.

Ведь она не ввела войска ни после Одессы, ни после Мариуполя, ни после первого факельного шествия, поваленного Ленина и избитого за Георгиевскую ленту русскоязычного украинца. А ведь украинцы так этого ждали.

Но надежды не оправдались. Потому приходится терпеть и негодовать и исключительно на кухне или на страничке в соцсети, доступ к которой открыт лишь для избранных и проверенных френдов.

Нет, иногда случается чудо и люди, наступив на горло своему страху, выходят на улицу. Как это случилось 9 мая. И таки выигрывают бой. И с властью, и с кастрюлеголовыми активистами, и с уродами из числа националистов, и с собственным страхом. В такие дни действительно кажется, что не всё потеряно… Но спустя пару дней эйфория проходит и наступает разочарование. Потому что реванш берёт другая сторона. И никто не приходит на помощь тем, кто попал под карательные жернова жаждущей отмщения за полученное унижение власти.

Никто не требует освобождения и справедливого разбирательства в деле Днепропетровских милиционеров, вломивших оборзевшим националистам. А ведь именно они (полиция) совершили в этот день подвиг.

Никто не протестует под СИЗО, где сидит сейчас 73-летний организатор «Бессмертного полка» в Виннице Иван Бондарчук.

Более того, когда я подняла волну по поводу угроз в адрес барышни, осадившей 9 мая журналистку укроСМИ, меня вежливо, но настойчиво попросили заткнуться и удалить свой пост. С аргументацией «не привлекать излишнего внимания» и с надеждой, что «само рассосётся»…

Безусловно, жизнь русских граждан Украины день ото дня становится всё невыносимее. Но спасти можно только того, кто хочет быть спасённым.

И, да! Нельзя залезть на ёлку и при этом не оцарапать задницу.

Ситуация в/на Украине такова, что бескровно вернуться на домайданные круги своя — не выйдет. Слишком долго молчали. И терпели. А безнаказанность рождает вседозволенность.

Один маленький показательный пример. На сайте петиций Порошенко за последние несколько дней появилось более 50 обращений с требованием отменить запрет соцсетей. Но за три года так ни одной петиции, призывающей прекратить войну на Донбассе подано не было. Да чего уж там. За сохранение русского языка в школах хотя бы на уровне факультатива никто не выступил. Некоторые мамы борются на местах, но результат печальный. Вот так.

Так же теперь и с визами. Когда три года Порошенко поносил на всех углах Россию, а каждый у@бок безнаказанно распевал «Путин — х…ло», — все молчали. Просто потому, что это не задевало зону личного комфорта. Которая сегодня внезапно оказалась под угрозой. И защищать которую должны… русские!

Но не те, которые живут в Одессе, Харькове и Киеве. Нет! Спешить на помощь должна Москва! Если не в виде вежливых людей, то хотя бы «информационно поддерживала политзаключенных, била во все колокола в ООН и других организаций, хоть бы позволила отбить наши области…»©

Но чудес на свете не бывает. Посмотрите на Сирию. Да, Россия очень сильно помогает в деле борьбы с ИГИЛ (структура запрещена в РФ – ред.) и их покровителями из западной коалиции, но львиную долю освободительных действий проводит именно сирийская армия, сирийский народ и сирийская власть.

А русские на Украине хотят, чтоб за них всё сделали. Как в Крыму.

Но так не будет. Потому что время безнадёжно упущено.

И потому, что русские приходят только туда, где их действительно ждут.

И как не больно признавать, мышеловка для русских в/на Украине захлопнулась.

И варианта выжить всего два. Либо смириться (читай, убить в себе русского). Либо уезжать. Третьего не дано. Вернее, вариант народного бунта, который был маловероятен три года назад, а сегодня представляется абсолютно невозможным. И пытаться никто не будет, делая ставку на то, что рано или поздно украинская власть сама окончательно развалит эту страну.

Я никого не осуждаю. Не имею на это права. Но свой выбор сделала.

Потому что жизнь у меня и моих детей одна. И второго шанса прожить её заново у нас нет. Ведь хочется именно жить, а не выживать, опасливо оглядываясь, если вдруг моя русская душа не в том месте и не в то время начнёт переть наружу.

Так что, как ни обидно это признавать, но хороших новостей для русских, живущих в/на Украине, нет.

И я даже не знаю, на что можно уповать в сложившейся ситуации.

А ведь нас предупреждали. Сразу после 2-го мая 2014 года нам прямо сказали, что спасение утопающих, — дело рук самих утопающих и русские не придут.

Но мы не верили… И ждали…

В итоге — никто в/на Украину не пришёл.

И уйти теперь оттуда с каждым днём будет всё сложнее…

P.S.

Во избежание недоразумений, подчеркну, что в первую очередь мой пост адресован хатаскрайникам, вся бурная «оппозиционная» деятельность которых начинается и заканчивается в соцсетях. И которые, в отличие от отважных женщин и немногих мужчин, в реальной жизни противостоящих кастрюлеголовым, «активистам» и прочей нечисти, боятся даже косо посмотреть в сторону рагулей и нациков.

Юлия Витязева, специально для News Front

К оглавлению | Источник: news-front.info

«Как не стать жертвой украинки» — в Европе завели черный список с киевскими «невестами»

В европейской части Интернета растёт число сайтов с личными данными потенциальных украинских невест и подробными инструкциями «как не стать жертвой украинки». Об этом пишет Лайф со ссылкой на «Вести. Украина».

В Европе стремительно растёт число случаев обмана местных мужчин украинскими мошенницами. Как правило, аферистки действуют по одной схеме, уточняет издание. Девушки размещают анкету на сайте знакомств, практически сразу признаются иностранцу в любви, обещают приехать и выйти за него замуж. Но для выполнения последнего условия просят прислать денег.

«Я познакомился на сайте для создания семьи с очень красивой украинкой. Она рассказала, что живёт в зоне АТО, где каждый день подвергается риску быть убитой. А в связи с тем, что в её регионе нет работы, вынуждена работать за еду. Также у её родителей проблемы со здоровьем, а бывший супруг её постоянно избивал. Она показывала мне по скайпу документы с печатями, копию своего паспорта. Я выслал девушке $300, и после этого она перестала выходить со мной на связь. В полицию я не стал обращаться. Но посмотрел в Интернете, что таких случаев сотни. Получается, не я один такой», — рассказал француз Давид из города Авиньон.

По словам юристов, привлечь к ответственности таких мошенниц просто. И за данное преступление им может грозить вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проблема лишь в том, что пострадавшие иностранцы в большинстве случаев не подают заявлений в полицию. Таким образом, единственным методом борьбы с мошенницами становится создание интренет-ресурсов с личными данными украинских лженевест, отмечают эксперты.

Напомним, что 17 мая Европейский союз ввел безвизовый режим для Украины. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

К оглавлению | Источник: news-front.info

«Измена родине» за «Бессмертный полк»: 73-летнему антифашисту грозит 15 лет тюрьмы

Арестован Иван Николаевич Бондарчук, мой френд в Фейсбуке, председатель общества дружбы Украина-Россия. Ему 73 года. Сообщил о случившемся его друг — Василий Волга. Обвинение: измена родине, по которой Ивану Николаевичу грозит 15 лет. Реально за организацию акции «Бессмертный полк» в Виннице.

Очень доброжелательный, великодушный человек. Знаете из тех украинцев, которых любят близкие и дальние, соседи и сослуживцы, священники и прихожане. На таких земля держится, не на слонах и черепахе В его постах и комментариях не было даже тени агрессии. Скорее, наивность, он даже верил в то, что в СБУ много порядочных людей, продолжающих служить родине, а не режиму. Я промолчал, услышав это. А сегодня узнал о его аресте.

На него часто стучали, некоторые прямо в его блоге писали, что отправили очередной донос за то, что с ностальгией вспоминает СССР, продолжает любить Россию, возражает спокойно, основательно, грустно против безобразий, которые творятся вокруг.

Ни одна прогрессивная педерастическая в плохом смысле бл*дь из числа правозащитников, борцов за свободу слова и прочих идущих в Европу, не то что не высказалась против ареста, но даже не сообщила о случившемся. Рейтинг в тусовке это не улучшит, на будущие гранты повлиять может разве что отрицательно, как и на поездки в цивилизованные страны за счет принимающей стороны.

Я не прошу репостов, мой пост — это личное. Напишите о случившемся своими словами. В СБУ боятся шума, проверено во время наезда на Мирославу Бердник. А если вы верующий, помолитесь, пожалуйста.

Владимир Григорян

P.S. Дополнительные подробности по аресту Бондарчука.

Когда выводили в наручниках из подъезда, Ивану Николаевичу стало плохо. Поэтому до СБУ не довезли, держат пока в кардиологическом отделении городской больницы.

Дело шьют настолько тупо, что я, если честно, с таким еще не сталкивался. Как выразился, пылающий гневом, местный «патриотический» ресурс: «Экс-нардеп Бондарчук с местной «ватой» хотел перекрыть автотрассу вблизи ресторана главного винницкого «Свободовца»».

Хотел перекрыть, но акцию удалось сорвать, арестовав подозреваемого после «назначенного» срока. Оказывается, время в Виннице течет задом наперед. Интересно, какой там сейчас год? А может просто забыл человек о своем желании блокировать дорогу — все-таки человек уже не молод. Но намерение-то было!

Обшарив квартиру Бондарчуков, следователи выгребли накопления супругов. Их хватило бы на старенькую, повидавшую виды, «Ладу». Средства объявили российскими, предназначенными для проведения акции. Но вернемся к «автотрассе», на которую ФСБ нацелило Ивана Николаевича, чтобы напакостить члену партии «Свобода». Идиоты зачем-то опубликовали фото. Как видите, движение очень оживленное:

К оглавлению | Источник: news-front.info

В оккупированном ВСУ Мариуполе школы переведут на украинский язык

В оккупированном украинской армией Мариуполе на Донбассе намерены перевести все школы на обучение на украинском языке.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление начальника управления образования Мариупольского горсовета Светланы Добровольской.

В настоящее время внедрение украинского языка в местные школы уже проходит.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Бывшие владельцы «ПриватБанка» хотят вернуть банк обратно

Поскольку информация Нацбанка Украины о том, что «ПриватБанк» выдавал кредиты связанным с ним лицам, не нашла подтверждения, то бывшие владельцы могут обжаловать решение о национализации банка.

Об этом заявил управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, который является советником владельцев облигаций «Привата».

«У бывших владельцев банка есть основания для обжалования решения государства о национализации «ПриватБанка», однако, насколько мне известно, пока это не входит в их планы», — заявил Мороз.

18 декабря 2016 года правительство национализировало ПАО «ПриватБанк». 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций «ПриватБанка»: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну.

К оглавлению | Источник: news-front.info

“За измену родине”

Василий Волга сообщает: https://www.facebook.com/Vasiliy.volga/p osts/1813983772252380?pnref=story – цинкPS. 9 мая хунту неприятно удивило, так как несмотря на страх и террор, люди не побоялись выйти, пускай и в весьма ограниченном количестве. Теперь же, они конечно будут топтать все эти ростки гражданского сопротивления и неповинования попыткам переписывания истории и возвеличивания фашистских прихвостней, с которыми хунта требует примиряться. Как не трудно заметить, система террора по-сути дублируется с одной стороны людей терроризируют фашиствующие банды, с другой стороны – по ним бьет репрессивно-карательный аппарат государства.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Лектор «Бебебе». Филипп Экозьянц [18+]

Видео News Front предоставил поэт, блогер Филипп Экозьянц.

В данном видеоблоге поднимаются, среди прочего, следующие темы:

— Днепропетровск снова «сепаратистский»: чем больше запретов, тем народ смелее и свободнее.

— Почему Аваков снова назначил Глуховерю на должность начальника полиции Днепропетровска? И где тут Коломойский?

К оглавлению | Источник: news-front.info

Появилось видео, как Порошенко сбежал от толпы под крики «Брехло!» и «Позор!»

В сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника “Быковнянские могилы” под свист людей, кричащих ему вслед: “Позор!”



Украинский лидер прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране ежегодно 21 мая. Он также выступил с речью, в ходе которой заявил, что “каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов”.



Но когда Порошенко уже собирался уходить, его окружили несколько десятков человек, которые начали задавать ему вопросы. Граждане спросили украинского лидера, почему “в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент”. Они также потребовали от него “придержать судей, чтобы те не воровали”. Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и покинул заповедник вместе с супругой.



При этом люди кричали ему вслед “Позор!”, “Брехло!” и “В отставку!”

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Лизнуть не получилось

Ксюша, ты что сказать хотела?



Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

От Порошенко теперь требуют заблокировать YouTube и Facebook

На сайте петиций к Президенту Украины появились обращения с просьбой заблокировать социальные сети YouTube и Facebook.

После принятия решения СНБО о запрете социальных сетей и интернет-ресурсов РФ, на сайте электронных петиций, кроме многочисленных обращений об отмене запрета российских сайтов, появились петиции с предложениями заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook.

Сейчас таких петиций на сайте 4, общее количество голосов за них составляет 274. Наибольшее количество подписей под петицией, в которой говорится о политизированности социальной сети, за нее проголосовали 142 человека.

“По поводу блокировки “Вконтакте”. Почему Facebook? Он заточен под политику. Вообще-то в сети Facebook больше политики, тем более сам Facebook и заточен под это. Кроме того там вся политика и сидит. И где же свобода слова, где демократия? Шли в Европу, а попали в Корею?”, – говорится в тексте одной из петиции.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru