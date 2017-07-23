1974 год в цвете. Каким был мир 43 года назад.

30.01.1974 Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева) беседует с Первым секретарем ЦК Компартии Кубы, премьер-министром Революционного правительства Фиделем Кастро (справа) во время своего визита в Республику Куба. Эдуард Песов/РИА:

Кастро правит Кубой уже 15 лет и у него начинает седеть знаменитая борода, которую он пообещал не сбривать до полной победы над американским империализмом. Брежнев правит СССР уже 10 лет. Говорят, что именно в 1974-м он начал заметно сдавать в физическом плане.

Именно с начавшимся угасанием советского лидера связывают понятие "застоя", а не с брежневским правлением в целом.

Первые 10 лет как раз выдались очень неплохими. Были построены сотни крупнейших предприятий и объектов инфраструктуры, которые будут потом "проедаться" долгие постперестроечные годы.

Была создана крупнейшая в мире система отраслевых (ведомственных) НИИ, которая позволял СССР кое-как осваивать технологические новинки Запада, а кое в чём даже вырываться вперёд.

Постоянная техническая модернизация была положена в основу всей советской идеологии общественного и экономического развития, но бюрократическая система не вполне справлялась с реализацией амбициозных планов.

Особенно критическим направлением стали электроника и автоматизация производства.

Так выглядела автоматизация управления на Уралмаше в 1974 году:

А в Штатах в том же 1974-м какие-то мечтатели-авантюристы уже задумывали производство персональных компьютеров.

Золотые годы застоя!

Основными заботами граждан СССР было накопить на "Жигули", построить домик на садовом участке ("дачу"), съездить отдохнуть "на югах". В общем, это был стандартный набор благ.

Солнце, море, квас, портвейн, молодость, наконец — что ещё надо было людям для беззаботного отдыха в Сочи 1974 года?

А хочешь увидеть "настоящую Европу" — отправляйся в Таллин, где в 1974-м открылось первое советское варьете. Программа в нём носила весьма затейливое название — "Путешествие старца Юлемисте во время отпуска":

Подробнее о том, как зажигали эстонские ковбойки в отеле "Виру" можно посмотреть здесь.

Особо удачливые советские граждане могли поехать по профсоюзной путёвке на Золотые пески Болгарии, где в 1974 г. можно было лицезреть конкурс красоты "прямо как на Западе":

В самом СССР конкурсы красоты с дефиле в купальниках разрешили только в 1988 году, а в 1974-м можно было увидеть только "А ну-ка девушки!"

Ещё в СССР 1974-й был отмечен культовым фильмом "Свой среди чужих чужой среди своих":

Героическая по форме картина была на самом деле откровенной пародией на американские вестерны, с нарочитым обыгрыванием всех голливудских штампов, но вот главная музыкальная тема фильма стала едва не самой лучшей советской мелодией 20 века.

Так же нельзя не отметить такой замечательный фильм 1974 года как "Невероятные приключения итальянцев в России":

Самым памятным событием в общественно-политической жизни СССР 74-го стала скандальная высылка из страны Солженицына.

7 января 1974 года выход «Архипелага ГУЛАГ» и меры «пресечения антисоветской деятельности» его автора были обсуждены на заседании Политбюро. Вопрос был вынесен на ЦК КПСС, за высылку высказались Ю. В. Андропов и другие; за арест и ссылку — Косыгин, Брежнев, Подгорный, Шелепин, Громыко и другие. Возобладало мнение Андропова. 12 февраля Солженицын был арестован, обвинён в измене Родине и лишён советского гражданства. 13 февраля он был выслан из СССР (доставлен в ФРГ на самолёте).

10 декабря 1974-го Солженицыну была вручения Нобелевская премии по литературе, присуждённая ещё в 1970 году:

В социалистическом лагере в 1974-м всё было тихо и спокойно. В Китае наконец-то завершалась Культурная революция, в ГДР отметили 25-летие республики (фото Thomas Hoepker):

Главным событием в зарубежной жизни 1974-го стала отставка президента США Никсона под угрозой неминуемого импичмента в результате Уотергейтского скандала.

В полдень 9 августа 1974 Никсон объявляет о своём уходе с поста главы государства:

Свержение Никсона, как и убийство Кеннеди, явилось специфической американской формой государственного переворота, за которым стоял заговор олигархов и высшей бюрократии. Так же как и Кеннеди, Никсон "преступил грань", но в этот раз было решено обойтись без снайперских винтовок, а устроить "праздник демократии". Организаторы "охоты на Никсона" порылись в прошлогодних газетах, нашли там упоминание о каком-то мелком инциденте с "жучками", а остальное уже было делом техники.

На смену Никсону пришёл президент с автомобильной фамилией Форд:

Америка 1974 года была уже глубоко больной страной, деморализованной поражением во Вьетнаме, с убитой экологией, деградирующими городскими кварталами и устаревшей промышленностью.

Автомобильной промышленности был нанесён тяжёлый удар Нефтяным кризисом 1974 г., но она по инерции продолжала выпускать каких-то мастодонтов, жрущих нереально много бензина, вроде этого Империала модели 74-го:

Даже в уродливом дизайне с выступающими вперёд краями "морды" проглядывают симптомы болезни американского общества того времени. Такие дорогие и громоздкие машины не имели особых экспортных перспектив.

В лидеры мирового автоэкспорта стремительно вырывалась Япония. Компактная, дешёвая и экономичная Тойота 1974 года:

А в Европу пришла мода на "приплюснутые" автомобили. Хотя Ситроен SM 1974 года скорее получился таким из-за подражания незабвенному DS 1955 года:

А самый большой автопром современного мира в 1974-м находился просто в зачаточном состоянии.

Китайцы каким-то полукустарным способом клепали у себя для "номенклатуры" представительские автомобили под маркой "Шанхай", основанные на модели Mercedes-Benz 180 'Ponton' 1950-х. Эти изначально устаревшие тачки они выпускали с 1964 по 1985 год!

В 1974-м вышла немного модернизированная модель Shanghai SH-760A:

В целом относительно спокойный 1974 год всё же был отмечен рядом важных военно-политических событий в мире.

25 апреля 1974 года молодые офицеры левого толка совершили ""революцию гвоздик" в Португалии:

В результате была свергнута старейшая диктатура в Европе, существовавшая аж с 1932 года!

В 1973 году Португалия была самой бедной страной Западной Европы, занимая 39 место по уровню жизни населения. Охранительная политика режимов Антониу Салазара и Марселу Каэтану за полвека превратила страну в одно из самых отсталых аграрных европейских государств. Но и в сельском хозяйстве уровень механизации был минимален, производство продукции фактически не росло, а, к примеру, урожайность зерновых была в 5 раз ниже, чем в странах Западной Европы. Сельское население было почти полностью неграмотным и практически нищим по сравнению с фермерством Франции или ФРГ.

Одновременно в Греции была свергнута фашистская диктатура "черных полковников", существовавшая с 1967 года.

15 июля 1974 года на Кипре произошёл военный переворот, в ходе которого террористическая организация греков-киприотов ЭОКА-В свергла архиепископа Макариоса III, президента Кипра. Турецкие власти, видя в этом опасность своим интересам на Кипре, высадили тридцатитысячный военный корпус, который занял около 35% территории острова. Кипр был разделён на южную греческую часть и северную — турецкую.

Так выглядела линия разделения на Кипре в 1974 году:

11 марта 1974 года в Ираке был принят закон о провозглашении Курдского автономного района (Иракского Курдистана), подтвердившего его границы в пределах трех провинций. Закон закреплял полную зависимость всех главных государственных курдских органов от федерального правительства. Отказ от включения в территорию Иракского Курдистана богатого нефтью Киркука и ограниченность автономии спровоцировали одно из самых массовых курдских восстаний. В результате с марта 1974 по март 1975 гг. произошла кровопролитная война между федеральным Ираком и курдами, которым значительную помощь оказывал Иран.

Курдские беженцы спасаются от иракских бомбардировок, Bruno Barbey, 1974:

В 1974 г. Ясир Арафат добился признания Организации освобождения Палестины единственным законным (ООП) представителем палестинского народа в ООН, после чего отдал ООП распоряжение прекратить акты насилия на всех территориях, кроме Израиля, сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Арафат в 1974-м:

Одним из главных событий культурной жизни 1974-го стало появление на эстрадном Олимпе новых суперзвёзд — АББА выиграла конкурс Евровидения:

По своей популярности эта четверка почти догонит четвёрку Битлз, мировой триумф которых состоялся ровно за 10 лет до этого, в 1964-м.

В 1974-м был презентован первый домашний видеомагнитофон Philips VCR1500:

Начиналась новая эпоха! Хоумвидео!

Главным археологическим открытием года стало обнаружение 8-тысячной "терракотовой армии " в Китае:

1974-й — это первый год жизни человечества после Нефтяного кризиса 1973-го, приведшего к резкому скачку цен на нефть. В свою очередь, это приведёт к появлению понятия "нефтяные эмираты", однако история их сказочного процветания была ещё впереди.

В 1974-м Катар, например, выглядел сущими задворками арабского мира:

Наконец, пожалуй, одним из самых курьёзных событий 1974 года стала сдача на филиппинском острове Лубанг последнего солдата японской императорской армии!

Героя звали Хироо Онода.

10 марта 1974 года, только после получения приказа от своего бывшего непосредственного командира, Онода сдался филиппинским войскам. Он был в полном военном обмундировании, имея на руках исправную винтовку Арисака тип 99, 500 патронов к ней, несколько ручных гранат и самурайский меч. Японец передал свой меч командиру базы в знак капитуляции и был готов к смерти. Однако командир вернул ему оружие, назвав его «образцом армейской верности»:

В течение 30 лет пребывания в джунглях Лубанга Онода адаптировался к их условиям, вёл кочевой образ жизни, собирал сведения о противнике и событиях в мире, а также осуществил ряд нападений на филиппинских военнослужащих и полицейских. Разведчик питался сушёным мясом диких буйволов, которые были подстрелены им самим, а также плодами пальм, преимущественно кокосов. Со своими подчинёнными Онода совершил более ста нападений на американскую радарную базу, филиппинских чиновников и полицию. В ходе этих операций им были убиты 30 и тяжело ранены более 100 военных и гражданских лиц.

По филиппинскому законодательству Оноде грозила смертная казнь за грабежи и убийства, нападения на полицию и военных в течение 1945—1974 годов, однако благодаря вмешательству МИД Японии он был помилован. На церемонии капитуляции присутствовали высокопоставленные лица обеих стран, в том числе тогдашний президент Филиппин Фердинанд Маркос. Онода торжественно вернулся на родину 12 марта 1974 года.

Источник: nnm.me