1941 год в цвете. Как жили 75 лет назад
14:00. 30 декабря 2016 Просмотров - 239 Один комментарий Опубликовал: brahman
1941 год в цвете. Как жили 75 лет назад
Очередная серия в проекте 20 век в цвете.
Если предыдущий пост был посвящён войне, то в этом мы посмотрим, как жили и выживали люди 75 лет назад.
Ещё раньше у нас был обзор Улицы 1941 года в цвете.
Конечно, страшная трагедия Второй мировой войны затронула далеко не весь мир. Например, в Латинской Америке о ней знали в основном по газетным сообщениям. Некоторым нейтральным странам даже удалось порядком нажиться на чужой беде, поставляя воюющим государствам сырьё и продовольствие.
Незадолго до того, как торговля с Германией и её сателлитами была прервана началом морской войны, чилийцы успели получить от венгров новые дизельные поезда фирмы МАВАГ. Вот один из них на снимке 1941 года (фотограф Hart Preston):
СССР получит подобные составы по репарациям и они будут бегать по нашим железным дорогам ещё лет 15 после войны.
Американцы вели в 1941 году беззаботную мирную жизнь до самого нападения японцев на Перл-Харбор в декабре.
Фотограф John Rawlings для журнала Vogue за июнь 1941 года:
Справедливости ради надо сказать, что в СССР журнал мод выходил даже в самые отчаянные дни 1942 года. Очевидно, это рассматривалось таким же символом несломленного морального духа, как и симфонии в блокадном Ленинграде.
Американская актриса Loretta Young, фотограф John Rawlings, 1941:
КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИИ!
Американская кинозвезда Ann Sheridan, фотограф George Hurrell, 1941:
Разумеется, не все жители довоенных США нежились в глянцевом потребительском раю.
По заданию одного из правительственных агентств группа фотографов (Jack Delano, Alfred Palmer, Russel Lee) запечатлели нелёгкую жизнь американских сезонных рабочих в 1941 году:
Издольщики на хлопковой плантации, штат Джорджия, 1941:
А вот так жили крестьяне на американских Виргинских островах:
Но "среднестатистические" американцы тогда выглядели примерно как на этом фото из Нью-Йорка 41-го:
Ярмарка в штате Вермонт, 1941:
О этот волшебный кодахром!
Портрет семейной пары американских фермеров, 1941:
Те, которые побогаче, в 41-м жили так:
Нефтяные поля Калифорнии для журнала National Geographic в 1941 году запечатлел Anthony Stewart:
ОЧЕНЬ КРУПНО!
Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США:
Эрнест Хемингуэй со своими сыновьями и женой в Солнечной долине, штат Айдахо, 1941:
Пляжный сезон 41-го в сытой и процветающей Аргентине:
Хорошо проводили время в нейтральной Швеции. На зимнем курорте в 1941 г., фотограф Lundh Gunnar:
Счастливая шведская лыжница:
Шведы неплохо нагрелись, поставляя в нацистскую Германию стратегическое сырьё и прочий товар. Не упустили свой профит.
Ферма немецких колонистов в бывшей германской Юго-Западной Африке (ныне Намибия), 1941 год:
В гитлеровской Германии летом 1941-го ещё могли позволить себе расслабиться, как на курорте:
Собственно, и курортная жизнь там била ключом:
Тем временем в фашистской Венгрии кто-то успел неплохо отдохнуть на озере Балатон, 1941:
А венгерские
Про трактора и комбайны они узнают только при "ненавистном коммунистическом режиме".
Невероятно, но фашисты тоже отмечали Рождество. Рождественская вечеринка для партактива НСДАП, декабрь 1941-го:
На оккупированных Рейхом странах Европы продолжалась своя жизнь, очень разная. Если датчане практически не замечали оккупации до 1943 года, а французы старались не замечать, то на Востоке гитлеровцы уже вовсю насаждали свой зловещий "Новый порядок".
Жарким летом 41-го для утомлённых солнцем парижан организовали купальни на Сене:
По вечерам на бульварах играли немецкие духовые оркестры, да и сами французы старались себя развлечь.
Ярмарка в квартале Насьон, Париж, 1941:
Ярмарка в квартале Насьон, Париж, 1941:
Жители Осло во время немецкой оккупации, 1941:
На оккупированных немецко-фашистскими войсками и их сателлитами "коренных" землях СССР люди не жили, а выживали.
В русских районах никакой серьёзной предпринимательской деятельности при оккупантах было вести невозможно, народ выживал кустарным промыслом, подсобным хозяйством и базарной торговлей.
Базарная торговля в Смоленске:
Внешне базар не сильно отличался от колхозного рынка. Если бы не руина на заднем плане, это смоленское фото вполне сошло за довоенное:
Захваченные советские города были увешаны вот такой вражеской агитацией:
Немецкий фотограф явно позаботился, чтобы в кадр с плакатами "освободителей" попали прилично одетые русские, но на других снимках он сполна показал, как выглядели советские люди под оккупацией:
Возможно, такая заметная разница в одежде была между крестьянами и городскими:
Справедливости ради надо сказать, что и русские крестьяне на немецких снимках выглядели далеко не всегда оборванцами. Достаточно вспомнить, например, снимки русской деревни немецкого фотографа Асимуса Реммера (они относятся к 1942-43 гг.) Русские женщины работают на "великую Германию", Смоленск, 1941:
Все серии проекта "20 век в цвете":
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http://visualhistory.livejournal.com/165
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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пропаганда была с обеих сторон.
тоже самое мы видим и сейчас….
кто пирует,а кто то элементарно пытается выжить.
вот только те кто выживают остаются за кадром.