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На чем держится нынешняя Россия?

12:43. 22 июля 2017 Просмотров - 294 4 коммент. Опубликовал:

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Почему власть уже восемнадцать лет не меняется – и, может быть, не поменяется еще какое-то время? В чем ее сила, брат?

Одна пропаганда рассказывает, что сила – в успехах. В каких-то космических кораблях, героически бороздящих Большой театр, что делают нашу жизнь лучше и лучше, сильнее, богаче, что там еще в таких случаях полагается говорить?

Не тут-то было.

Наш недоверчивый, северный, даже циничный народ – ни в какие успехи не верит.

Он знает, что на самом деле это телевизор героически бороздит телевизор, и делает жизнь телевизора лучше и богаче, а здесь – вот зарплата, а вот коммуналка и лекарства, и как получится, так и крутись.

Другая пропаганда говорит, что сила – в страхе. Репрессии мол, насилие, рабское сознание, генетическая неполноценность и русская душа заставляют видеть везде врагов, повиноваться начальству, делать всякие гадости и голосовать за кого скажут, а то накажут.

И это тоже полнейшая залепуха.

Наш апатичный, усталый, живущий в режиме постоянной борьбы с климатом, бедностью и бытовым идиотизмом народ – равнодушно относится к призракам всевозможных Гулагов из Огонька четвертьвековой давности.

Люди никого не боятся. Им просто некогда бояться. Им надо кредит заплатить, кран поменять и петрушку полить.

Так в чем же сила сегодняшнего порядка?

А сила – в правде выживания.

В правде памяти каждого взрослого русского человека, пережившего 1990-е годы в России – и ни за какие заманчивые коврижки не желающего обратно.

Иллюзий нет. Надежд нет. Есть только трезвое, холодное осознание того, что жизнь каким-то чудом, скрипучим и едва держащимся своим колесом все же объехала пропасть – и катит себе по обычной нашей плохой дороге.

С ямами, редкими заплатками и дежурными проклятиями – но едет и едет. И самое глупое, самое страшное, что может быть на этом пути – приглашение выскочить и радостно прыгнуть с дороги в темноту.

– Прыгайте сами, милые эмигранты, студенты, интеллигенты, политические прохвосты и зашенгенившиеся менеджеры, – мог бы сказать сейчас русский народ своей образованной, но глупой части. – Прыгайте, а мы не будем.

Жестокий, пивший кровь ведрами, отнявший все силы, да что там, просто катастрофический для России двадцатый век – сам того не желая, сделал неизбежным и что-то другое: что век двадцать первый здесь будет тихим и медленным, как пенсионерка с тяжелой сумкой.

Правда выживания. Правда желания ничего не терять, не ронять, не упасть, не сломать шейку бедра. Не сделать намного хуже.

На этом и держится нынешняя Россия – и я бы даже копейки не дал за что угодно другое.

Это и есть наш единственный шанс, наше лучшее из возможного будущее.

Мы могли бы уже умереть сто тысяч раз.

Но мы будем жить дальше.

 

Дмитрий Ольшанский
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/19535/-

Метки: важное, власть, Жизнь, Россия
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