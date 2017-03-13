Белоруссию выталкивают из Союза с Россией

В прошлой статье («Приватизация — как провоцирование интервенции») я обещал в следующей публикации подробнее остановиться на наших отношениях с Белоруссией и ее президентом. Выполняю свое обещание. При этом сразу оговорю: не утверждаю, что белорусские власти совсем не совершают ошибок — совершают. Но долгосрочная стратегия и общая мотивация действий — важнее частных ошибок. Именно об этом и поговорим.

Союзник или вассал?

Конечно, не здорово, что наш союзник Белоруссия не поддерживает нас в отношении Абхазии, Северной Осетии, Крыма и Донбасса. Но попробуйте встать на его место: а может ли он нас поддержать, и чем ему это аукнется?

Если ничего не путаю, союзник тем и отличается от вассала, то есть, от подчиненного, что с союзником надо согласовывать свои действия, а не требовать его согласия после совершения одностороннего действия.

Да, согласовывать нелегко. Да, за это надо идти на какие-то компромиссы и уступки в тех вопросах, которые важны для союзника, но как же иначе? Иначе — игра в одни ворота, на которую никто не пойдет и будет прав.

А уж упрекать союзника за неготовность быть вассалом, то есть, односторонне подчиненным — точно неуместно.

Православный ростовщик?

Мне возразят: да мы Белоруссии одних кредитов дали на пять миллиардов долларов!

Встречно спрошу: а на какую сумму всем остальным — не союзникам, а, в том числе и, скорее, противникам, наши нынешние власти кредиты простили? Не более ли, чем на порядок больше?

А хранение бесконечных «резервов» (суммарно на два порядка больше кредитов Белоруссии) в ценных бумагах и валюте США и ЕС — не прямое кредитование их экономики?

Возвращаясь же к Белоруссии: если мы, пользуясь тем, что дали кредит, будем диктовать другому (да еще и союзному) государству, какую ему проводить внешнюю политику, то чем мы лучше МВФ и других подобных людоедских организаций?

Равная конкуренция или дискриминация?

Единое государство России и Белоруссии и единое конкурентное экономическое пространство (выделено автором) вполне естественно должно подразумевать равные условия хозяйствования, включая равный доступ к энергоносителям по единым ценам — разве не так? Иначе, какая же равная конкуренция?

Но тогда почему же наши власти и ее пропагандисты постоянно указывают на «субсидирование» Россией экономики Белоруссии? Если бы белорусам, работающим на нашем едином рынке, продавали бы газ и нефть дешевле, чем русским, тогда другое дело. Но если условия хозяйствования равные и, более того, львиную долю произведенной продукции белорусы стремятся продавать на нашем же рынке, в том числе, у нас в России, то какое же тут субсидирование? Не более чем создание равных условий.

По договору или по «понятиям»?

Тем не менее, энергоресурсы поставлялись в Белоруссию дороже, чем внутри России, и с этим белорусы как-то смирились. Что, еще раз подчеркиваю, означает уже вовсе не единое экономическое пространство, а некоторую степень дискриминации союзника, на которую тот вынужден был согласиться.

Когда цены на нефть были высокие, цена газа рассчитывалась по формуле, привязанной к цене нефти — и это российские власти устраивало. Но когда цена нефти упала, должна была пропорционально упасть и цена газа, причем, не теоретически, а строго по договору, но именно это, как и пояснил на своей пресс-конференции президент Белоруссии А.Лукашенко, российские власти не устроило. Но Белоруссия (по утверждению А. Лукашенко) продолжила платить строго по договору, а не по выставляемым российскими властями произвольным ценам — и именно накопившаяся разница между ценой договора и произвольно выставленной и есть то, что теперь вменяется Белоруссии как «долг» перед Россией.

Трудно поверить, но, тем не менее, могу допустить, что Лукашенко неправ, что-то не учел, перепутал (хотя, повторю, поверить в это мне трудно). Но тогда где опровержение и официальное разъяснение российской стороны? Не своего мнения о «льготной» цене, а норм договора и того, какая сторона его выполняет, а какая — нарушает. Ведь Лукашенко все это высказал публично, на официальной пресс-конференции, перед лицом, в том числе, российских журналистов. А что у нас в ответ? В ответ подметный грязный пиар ручных СМИ нашей власти, вплоть до обвинений Лукашенко в … «истерике брошенной женщины» и т. п. А также даже и на официальном уровне — совсем неприличное, что-то вроде: кому не нравится — никого не держим!

А мне тоже не нравится — такое хамское, да еще и корыстно мотивированное поведение наших властей по отношению к единственному союзнику. Корыстно — не в интересах России (пенсионеров, бюджетников и т. п. — как это норовят у нас представить), но в интересах частных компаний, дивиденды от которых даже и на госпакет акций, тем не менее, идут не прямо в федеральный бюджет, а сугубо искусственной паразитической прокладке — Роснефтегазу. И лишь уже от ее щедрот что-то — в бюджет.

Я понимаю Белоруссию и полностью здесь на ее стороне: кому же понравится такой «союз», в котором одна сторона попирает договор, да еще и смеет говорить, что кому наше беззаконие не нравится — не держим?

С такой властью у России скоро ни одного союзника не останется.

Грязная работ — чужими руками

Грязный пиар в наших СМИ против основного и, практически, единственного союзника — не впервые. Вспомним ранее сериалы на наших центральных телеканалах вроде «Крестный батька» и т. п.

Так прежде, чем обвинять Лукашенко в том, что он «не надежный партнер», может быть, посмотрим на себя? А мы-то — нынешняя Россия — надежный ли партнер для Белоруссии?

А поддержи Лукашенко нас, например, по Крыму, признай официально российским, что за этим последует неминуемо? Правильно — немедленные экономические санкции со стороны всех основных торговых партнеров Белоруссии — удар по перспективам развития и уровню жизни Белоруссии. Так если бы Лукашенко мог быть на сто процентов уверен в России, точнее, в нынешнем российском руководстве, может быть, и рискнул бы. Но он-то по опыту печальному знает, что стань он более зависимым от России — немедленно начнут выкручивать руки, требовать продать за бесценок нашему олигархату ключевые активы и т. п. А наши привластные пропагандисты при этом будут снова рассказывать о «полном крахе белорусской модели».

Так разве вы подобное Лукашенко посоветуете?

Единожды солгавши

Мне могут возразить, что, мол, Россия, в целом, все-таки держит слово. Что ж, хотелось бы, чтобы было так. Но факты — вещь упрямая. Вынужден просить у читателя прощения за слишком длинную цитату, но она того стоит. Цитирую официальное заявление нынешнего президента России, а тогда председателя правительства России В.В.Путина от 9 июня 2009 года:

«Я бы хотел по поручению своих коллег огласить заявление глав правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:

«Главы правительств наших стран, выполняя решение глав государств о приоритетном формировании Таможенного союза, подтверждая свою приверженность присоединению к Всемирной торговой организации, отмечая, что в последние годы процесс присоединения к ВТО стал фактором сдерживания интеграционных процессов, подчеркивая высокий потенциал экономик наших стран и преимущества их глубокой интеграции, решили:

Одобрить проект единого таможенного тарифа и представить его на утверждение Межгосударственного совета ЕврАзЭс на уровне глав государств, имея в виду вступление единого таможенного тарифа в действие с 1 января 2010 года.

Одобрить предложение по этапам и срокам единой таможенной территории, исходя из начала функционирования Таможенного союза с 1 января 2010 года и завершения всех необходимых процедур к 1 июля 2011 года.

Уведомить Всемирную торговую организацию о намерении начать переговорный процесс по присоединению к ВТО Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации как единой таможенной территории".

Нашим общим приоритетом остается вступление наших стран во Всемирную торговую организацию — мы это подтверждаем. Но уже как единого таможенного пространства, как Таможенного союза, а не отдельно каждой страны.

От имени Правительства Российской Федерации хочу отметить, мы будем наращивать свои усилия в направлении выстраивания особых отношений с Евросоюзом, в ответ на предложение наших европейских коллег по формированию зоны свободной торговли. Но, разумеется, все мы это будем делать исключительно в рамках тех договоренностей, которые состоялись по поводу создания Таможенного союза. И это является для нас первым приоритетом",

Цитата приведена по сообщению пресс-службы ЕврАзЭС.

И что же? Проходит всего три года, и Россия подписывает соглашение о присоединении к ВТО … в одностороннем порядке, полностью игнорируя прежде взятые на себя перед союзниками обязательства.

А-а-а, понятно: это, наверное, нехороший «либеральный» тогдашний президент Медведев (и как он на этот пост попал?) выкрутил руки собиравшемуся вступать в ВТО только вместе с союзниками премьеру Путину, попутал все его прежние (добавлю от себя: абсолютно верные, более чем обоснованные) приоритеты?

Но прошло еще полгода, и весной 2012 года уже новый президент В.В.Путин внес в Думу на ратификацию подписанное осенью 2011 года соглашение о ратификации присоединения России к ВТО — все в том же одностороннем (без прежних приоритетов, без союзников и какого-либо учета их мнения) порядке.

И как доверять такому «союзнику»?

Дискриминация союзника и пресмыкательство перед противником

Совсем неприличная, с моей точки зрения история — ранее уже упоминавшаяся мною в прежних статьях попытка Белоруссии купить «Башнефть». Наши власти отказали союзнику в том, в чем не отказывают никому из прямо и неприкрыто демонстрирующих себя нашими противниками. Об этом с горечью говорил на своей пресс-конференции президент Белоруссии А.Г.Лукашенко. Повторю: если союзной нам Белоруссии категорически нельзя то, что можно держащим нас под политическими санкциями американцам, французам и японцам, вплоть до «друзей» катарцев, то как Белоруссия должна относиться к подобным «союзническим» отношениям?

А ведь нельзя продать именно Белоруссии добывающую нефтегазовую кампанию в России только по одной причине. Окажись Белоруссия энергетически самостоятельна и независима от России, исчезнут последние аргументы представления ее как «иждивенки». И не станет рычагов вымогательства у нее активов. Причем, обратите внимание: вымогательства не в пользу России, нет. Но в пользу нашего олигархата, да и который нашим-то уместно называть — лишь в жирных кавычках.

И главное: получи Белоруссия возможность добывать нашу нефть и наш газ сама (снова подчеркиваю: не как-то особо эксклюзивно, но на равных с американцами, британцами, французами и японцами), так окажется легко сравнивать истинную степень конкурентоспособности социально-экономических моделей России и Белоруссии. И сравнение, как обоснованно могут прогнозировать кремлевские аналитики, будет совсем не в пользу нынешней российской олигархической модели.

Что делать?

Ну что? Плечом к плечу сомкнемся вокруг родной олигархической власти против «коварной» (но, как ни крути, в своей внутренней организации несопоставимо более справедливой, созидательной и анти-паразитической) Белоруссии?