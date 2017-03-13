Белоруссию выталкивают из Союза с Россией
Юрий Болдырев о мелком шкурничестве и идеологической ненависти — как причинах разрушения единого государства России и Белоруссии.
В прошлой статье («Приватизация — как провоцирование интервенции») я обещал в следующей публикации подробнее остановиться на наших отношениях с Белоруссией и ее президентом. Выполняю свое обещание. При этом сразу оговорю: не утверждаю, что белорусские власти совсем не совершают ошибок — совершают. Но долгосрочная стратегия и общая мотивация действий — важнее частных ошибок. Именно об этом и поговорим.
Союзник или вассал?
Конечно, не здорово, что наш союзник Белоруссия не поддерживает нас в отношении Абхазии, Северной Осетии, Крыма и Донбасса. Но попробуйте встать на его место: а может ли он нас поддержать, и чем ему это аукнется?
Если ничего не путаю, союзник тем и отличается от вассала, то есть, от подчиненного, что с союзником надо согласовывать свои действия, а не требовать его согласия после совершения одностороннего действия.
Да, согласовывать нелегко. Да, за это надо идти на какие-то компромиссы и уступки в тех вопросах, которые важны для союзника, но как же иначе? Иначе — игра в одни ворота, на которую никто не пойдет и будет прав.
А уж упрекать союзника за неготовность быть вассалом, то есть, односторонне подчиненным — точно неуместно.
Православный ростовщик?
Мне возразят: да мы Белоруссии одних кредитов дали на пять миллиардов долларов!
Встречно спрошу: а на какую сумму всем остальным — не союзникам, а, в том числе и, скорее, противникам, наши нынешние власти кредиты простили? Не более ли, чем на порядок больше?
А хранение бесконечных «резервов» (суммарно на два порядка больше кредитов Белоруссии) в ценных бумагах и валюте США и ЕС — не прямое кредитование их экономики?
Возвращаясь же к Белоруссии: если мы, пользуясь тем, что дали кредит, будем диктовать другому (да еще и союзному) государству, какую ему проводить внешнюю политику, то чем мы лучше МВФ и других подобных людоедских организаций?
Равная конкуренция или дискриминация?
Единое государство России и Белоруссии и единое конкурентное экономическое пространство (выделено автором) вполне естественно должно подразумевать равные условия хозяйствования, включая равный доступ к энергоносителям по единым ценам — разве не так? Иначе, какая же равная конкуренция?
Но тогда почему же наши власти и ее пропагандисты постоянно указывают на «субсидирование» Россией экономики Белоруссии? Если бы белорусам, работающим на нашем едином рынке, продавали бы газ и нефть дешевле, чем русским, тогда другое дело. Но если условия хозяйствования равные и, более того, львиную долю произведенной продукции белорусы стремятся продавать на нашем же рынке, в том числе, у нас в России, то какое же тут субсидирование? Не более чем создание равных условий.
По договору или по «понятиям»?
Тем не менее, энергоресурсы поставлялись в Белоруссию дороже, чем внутри России, и с этим белорусы как-то смирились. Что, еще раз подчеркиваю, означает уже вовсе не единое экономическое пространство, а некоторую степень дискриминации союзника, на которую тот вынужден был согласиться.
Когда цены на нефть были высокие, цена газа рассчитывалась по формуле, привязанной к цене нефти — и это российские власти устраивало. Но когда цена нефти упала, должна была пропорционально упасть и цена газа, причем, не теоретически, а строго по договору, но именно это, как и пояснил на своей пресс-конференции президент Белоруссии А.Лукашенко, российские власти не устроило. Но Белоруссия (по утверждению А. Лукашенко) продолжила платить строго по договору, а не по выставляемым российскими властями произвольным ценам — и именно накопившаяся разница между ценой договора и произвольно выставленной и есть то, что теперь вменяется Белоруссии как «долг» перед Россией.
Трудно поверить, но, тем не менее, могу допустить, что Лукашенко неправ, что-то не учел, перепутал (хотя, повторю, поверить в это мне трудно). Но тогда где опровержение и официальное разъяснение российской стороны? Не своего мнения о «льготной» цене, а норм договора и того, какая сторона его выполняет, а какая — нарушает. Ведь Лукашенко все это высказал публично, на официальной пресс-конференции, перед лицом, в том числе, российских журналистов. А что у нас в ответ? В ответ подметный грязный пиар ручных СМИ нашей власти, вплоть до обвинений Лукашенко в … «истерике брошенной женщины» и т. п. А также даже и на официальном уровне — совсем неприличное, что-то вроде: кому не нравится — никого не держим!
А мне тоже не нравится — такое хамское, да еще и корыстно мотивированное поведение наших властей по отношению к единственному союзнику. Корыстно — не в интересах России (пенсионеров, бюджетников и т. п. — как это норовят у нас представить), но в интересах частных компаний, дивиденды от которых даже и на госпакет акций, тем не менее, идут не прямо в федеральный бюджет, а сугубо искусственной паразитической прокладке — Роснефтегазу. И лишь уже от ее щедрот что-то — в бюджет.
Я понимаю Белоруссию и полностью здесь на ее стороне: кому же понравится такой «союз», в котором одна сторона попирает договор, да еще и смеет говорить, что кому наше беззаконие не нравится — не держим?
С такой властью у России скоро ни одного союзника не останется.
Грязная работ — чужими руками
Грязный пиар в наших СМИ против основного и, практически, единственного союзника — не впервые. Вспомним ранее сериалы на наших центральных телеканалах вроде «Крестный батька» и т. п.
Так прежде, чем обвинять Лукашенко в том, что он «не надежный партнер», может быть, посмотрим на себя? А мы-то — нынешняя Россия — надежный ли партнер для Белоруссии?
А поддержи Лукашенко нас, например, по Крыму, признай официально российским, что за этим последует неминуемо? Правильно — немедленные экономические санкции со стороны всех основных торговых партнеров Белоруссии — удар по перспективам развития и уровню жизни Белоруссии. Так если бы Лукашенко мог быть на сто процентов уверен в России, точнее, в нынешнем российском руководстве, может быть, и рискнул бы. Но он-то по опыту печальному знает, что стань он более зависимым от России — немедленно начнут выкручивать руки, требовать продать за бесценок нашему олигархату ключевые активы и т. п. А наши привластные пропагандисты при этом будут снова рассказывать о «полном крахе белорусской модели».
Так разве вы подобное Лукашенко посоветуете?
Единожды солгавши
Мне могут возразить, что, мол, Россия, в целом, все-таки держит слово. Что ж, хотелось бы, чтобы было так. Но факты — вещь упрямая. Вынужден просить у читателя прощения за слишком длинную цитату, но она того стоит. Цитирую официальное заявление нынешнего президента России, а тогда председателя правительства России В.В.Путина от 9 июня 2009 года:
«Я бы хотел по поручению своих коллег огласить заявление глав правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации:
«Главы правительств наших стран, выполняя решение глав государств о приоритетном формировании Таможенного союза, подтверждая свою приверженность присоединению к Всемирной торговой организации, отмечая, что в последние годы процесс присоединения к ВТО стал фактором сдерживания интеграционных процессов, подчеркивая высокий потенциал экономик наших стран и преимущества их глубокой интеграции, решили:
Одобрить проект единого таможенного тарифа и представить его на утверждение Межгосударственного совета ЕврАзЭс на уровне глав государств, имея в виду вступление единого таможенного тарифа в действие с 1 января 2010 года.
Одобрить предложение по этапам и срокам единой таможенной территории, исходя из начала функционирования Таможенного союза с 1 января 2010 года и завершения всех необходимых процедур к 1 июля 2011 года.
Уведомить Всемирную торговую организацию о намерении начать переговорный процесс по присоединению к ВТО Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации как единой таможенной территории".
Нашим общим приоритетом остается вступление наших стран во Всемирную торговую организацию — мы это подтверждаем. Но уже как единого таможенного пространства, как Таможенного союза, а не отдельно каждой страны.
От имени Правительства Российской Федерации хочу отметить, мы будем наращивать свои усилия в направлении выстраивания особых отношений с Евросоюзом, в ответ на предложение наших европейских коллег по формированию зоны свободной торговли. Но, разумеется, все мы это будем делать исключительно в рамках тех договоренностей, которые состоялись по поводу создания Таможенного союза. И это является для нас первым приоритетом",
Цитата приведена по сообщению пресс-службы ЕврАзЭС.
И что же? Проходит всего три года, и Россия подписывает соглашение о присоединении к ВТО … в одностороннем порядке, полностью игнорируя прежде взятые на себя перед союзниками обязательства.
А-а-а, понятно: это, наверное, нехороший «либеральный» тогдашний президент Медведев (и как он на этот пост попал?) выкрутил руки собиравшемуся вступать в ВТО только вместе с союзниками премьеру Путину, попутал все его прежние (добавлю от себя: абсолютно верные, более чем обоснованные) приоритеты?
Но прошло еще полгода, и весной 2012 года уже новый президент В.В.Путин внес в Думу на ратификацию подписанное осенью 2011 года соглашение о ратификации присоединения России к ВТО — все в том же одностороннем (без прежних приоритетов, без союзников и какого-либо учета их мнения) порядке.
И как доверять такому «союзнику»?
Дискриминация союзника и пресмыкательство перед противником
Совсем неприличная, с моей точки зрения история — ранее уже упоминавшаяся мною в прежних статьях попытка Белоруссии купить «Башнефть». Наши власти отказали союзнику в том, в чем не отказывают никому из прямо и неприкрыто демонстрирующих себя нашими противниками. Об этом с горечью говорил на своей пресс-конференции президент Белоруссии А.Г.Лукашенко. Повторю: если союзной нам Белоруссии категорически нельзя то, что можно держащим нас под политическими санкциями американцам, французам и японцам, вплоть до «друзей» катарцев, то как Белоруссия должна относиться к подобным «союзническим» отношениям?
А ведь нельзя продать именно Белоруссии добывающую нефтегазовую кампанию в России только по одной причине. Окажись Белоруссия энергетически самостоятельна и независима от России, исчезнут последние аргументы представления ее как «иждивенки». И не станет рычагов вымогательства у нее активов. Причем, обратите внимание: вымогательства не в пользу России, нет. Но в пользу нашего олигархата, да и который нашим-то уместно называть — лишь в жирных кавычках.
И главное: получи Белоруссия возможность добывать нашу нефть и наш газ сама (снова подчеркиваю: не как-то особо эксклюзивно, но на равных с американцами, британцами, французами и японцами), так окажется легко сравнивать истинную степень конкурентоспособности социально-экономических моделей России и Белоруссии. И сравнение, как обоснованно могут прогнозировать кремлевские аналитики, будет совсем не в пользу нынешней российской олигархической модели.
Что делать?
Ну что? Плечом к плечу сомкнемся вокруг родной олигархической власти против «коварной» (но, как ни крути, в своей внутренней организации несопоставимо более справедливой, созидательной и анти-паразитической) Белоруссии?
http://svpressa.ru/politic/article/168117/
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У Европы заканчивается терпение относительно Украины!..
http://a1.alawap.ru/track/cont/
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А когда закончится терпение у НаРОДов Руси…? От жыдовскогог беЗпредела…? И в Малой и в Белой и во Всея Руси…? Ведь все конфликты…, все войны…, только от жыдо-банкСТЕРВского кагала с их иудологией…
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Будет еврейское правительство России отталкивать российские регионы ( а Белоруссия по факту российский регион , согласно договорам СГ и ТС , плюс русское население) , то это будет началом конца самой России. Вернее , начало положено в Украине . Белоруссия– это следующий шаг и не последний. На очереди Карелия , Якутия , Приморье , Сибирь , республика Идель-Урал и т.д. , “элиты” которых не без науськивания западных агентов влияния собираются отделяться от России . См.Гарвордский и Хьюстонский проекты. Но этими регионами жиды займутся вплотную потом. А сейчас по плану Белоруссия. Поэтому СМИ России и Белоруссии , которые принадлежат или курируются одним хозяином , нагнетают негатив в отношении друг друга : в белорусских “Россия– враг и оккупант” , в российских “хватит кормить Белоруссию”.
Цель развала России : дерибан ресурсов глобальными элитами. Русурсы-то в мире заканчиваются , а в Сибири их даже ещё не откупорили !
Поэтому , прежде, чем кидать какашки в Лукашенку ( а он прав ) , надо головой думать .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=i9mP1-frkV0
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Статья очень правильная!