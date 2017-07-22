Московские бомжи четыре года жили на украденные 12 миллионов

МОСКВА, 19 июля, Федерал Пресс. Московские бомжи, четыре года назад укравшие у местного предпринимателя 12 миллионов рублей, попались на грабеже.

Сорвать джекпот бездомным удалось в конце 2012 года, когда они в районе Кутузовского проспекта вырвали из рук бизнесмена сумку с внушительной суммой денег внутри. Растянуть украденное им удалось более чем на четыре года, часть суммы они послали родным в Грузии пишет «Life».

Однако недавно деньги у бомжей закончились и они решили вновь пойти на грабеж. На этот раз преступники были задержаны.