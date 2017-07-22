Московские бомжи четыре года жили на украденные 12 миллионов
18:32. 22 июля 2017 Просмотров - 475 5 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
МОСКВА, 19 июля, Федерал Пресс. Московские бомжи, четыре года назад укравшие у местного предпринимателя 12 миллионов рублей, попались на грабеже.
Сорвать джекпот бездомным удалось в конце 2012 года, когда они в районе Кутузовского проспекта вырвали из рук бизнесмена сумку с внушительной суммой денег внутри. Растянуть украденное им удалось более чем на четыре года, часть суммы они послали родным в Грузии пишет «Life».
Однако недавно деньги у бомжей закончились и они решили вновь пойти на грабеж. На этот раз преступники были задержаны.
loading...
Московские бомжи, у которых родня в Грузии… А что эта родня не забрала их к себе?
loading...
https://www.youtube.com/watch?v=WQSfhF6GfxM&list=RDWQSfhF6GfxM&index=1
loading...
В России и не такое бывает. Ресурсов много, а народ нищий – античудо на лицо, а кто в этом виноват?
loading...
Где водятся такие предприниматели где покажите нам всем необходимы такие предприниматели)
loading...
Скорее всего бомжи были использованы как инструмент ухода от оплаты налогов или как средство получения страховки или что-то в этом роде самим бизнесменом -а журналюги ввиду своего слабоумия как всегда обеспечили этому “бизнесмену” соответствующее “алибийное” информационное обеспечение…