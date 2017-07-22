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Московские бомжи четыре года жили на украденные 12 миллионов

18:32. 22 июля 2017 Просмотров - 475 5 коммент. Опубликовал:
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МОСКВА, 19 июля, Федерал Пресс. Московские бомжи, четыре года назад укравшие у местного предпринимателя 12 миллионов рублей, попались на грабеже.
 
Сорвать джекпот бездомным удалось в конце 2012 года, когда они в районе Кутузовского проспекта вырвали из рук бизнесмена сумку с внушительной суммой денег внутри. Растянуть украденное им удалось более чем на четыре года, часть суммы они послали родным в Грузии пишет «Life».
Однако недавно деньги у бомжей закончились и они решили вновь пойти на грабеж. На этот раз преступники были задержаны.
Метки: Жизнь, общество
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