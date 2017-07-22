Ельцинизм – это склонность и способность народа предавать собственное прошлое, настоящее и будущее

Все их охи и вздохи – всего лишь эвфемизм очевидного: старого алкаша, любившего власть больше всего на свете, пошедшего на выборы прямо с операционного стола (и завершившего их на операционном столе), подтасовавшего эти выборы самым бессовестным образом, в открытую, предавшего ради личной власти всех и всё – отставили в новогоднюю ночь силой.

Мариэтта Чудакова, не только многолетний соратник, но и друг семьи Б.Н. Ельцина, ярко выраженная «демшиза», член президентского совета при «царе Борисе» с негодованием вспоминает, что после смещения с поста «Ельцину закрыли рот». Вторит ей ведущий обозреватель «Ведомостей» М. Трудолюбов: «Ушел Ельцин, он все эти 7 лет ничего не говорил практически [1] . Там было… чуть-чуть… А в общем-то полное молчание. Возможно, были договоренности… потому что он добровольно отдал власть». «Да-да!» – торопливо поддакивает М. Чудакова…

Не такой был характером, чтобы самому уходить: не было такого греха, на который Ельцин не пошёл бы ради власти. И вдруг досрочно? Под новый год? С пьяных глаз?

Ельцина убрали, конечно. История темна и поныне, но кое-что приоткрывается «за давностью лет». В канун 2000-го года, в обстановке, когда в России традиционное глухое затишье и затяжная череда праздничных дней, в самую пьяную из всех недель в году, в кабинет к Ельцину вошла группа высших офицеров РФ…



Момент был избран безошибочно[2]. Вошли они, а вышли уже с отречением алкаша от престола. Было их, по позднему признанию Шойгу, «человек восемь».



Ельцина долго не выпускали из кабинета. Быстро записали новогоднее обращение к нации. Тогда «дорогие россияне» услышали историческое обращение уже не вполне вменяемого алкаша: «Я ухожу, ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать».

Или, думаете, Шойгу с Ивановым за давностью лет прихвастнули? Но как вписывается в эту версию событий воспоминание М.Чудаковой о загадочном многолетнем молчании бывшего президента…

Молчал – потому что велели молчать и следили за этим…

Перефразируя В. Маяковского, скажу:

Хорошо и до последних мгновений

Нам известна жизнь алкаша Бориса…

Но долгую жизнь господина Ельцина –

Нам ещё предстоит понять и осмыслить…

В необычайной мягкости, проявленной группой высших офицеров к иуде – кто-то увидит непоследовательность и безответственность. Я же думаю – всё наоборот. Снимавшие «усталого» от перепоя алкаша проявили ответственность, и разделили с ним грех 90-х, не стали всё паскудство сваливать на психически больного старика, плохо понимавшего, что он делает, по чьей указке и зачем.

Алкаш Борис – это всего лишь алкаш Борис. «Ельцин» – это совсем не он.



«Ельцин» – имя времени, имя эпохи, имя всем нам, отступникам, которое за давностью лет нам ненавистно, как страшное напоминание совести о гнусном кровосмешении, свершившемся в режиме "круговой поруки"…

Правда жестока к нам: мы не бежали из страны, не ушли партизанить в тайгу, не заперлись в дальнем монастыре. Каждый выживший (честь сохранили только павшие) может сказать о себе словами поэта Б. Бессонова:

Я не умер с голоду, как Блок,

Предо мной – не Гумилева стенка,

Как Сергей Есенин я не смог,

Письма не писал, как Короленко,

Не бежал, как Бунин и Куприн,

Не вернулся, как Толстой и Горький,

В сказку не сумел уйти, как Грин,

От кошмарных сказок «перестройки»…

Я пытался жить, имел семью,

Боже упаси вздохнуть в обиде.

Позабыв профессию свою,

Каменно молчал о Геноциде…

Гнилость 90-х, которую так мечтает смыть в душе со своей кожи и седой генерал, и рядовой учитель – навсегда въелась в нас вместе с историческим временем.

Умер Ельцин, забытый всеми уже при жизни. Но то был лишь немощный носитель фамилии, за которой скрывался сатана-искуситель, тот самый, совсем не умерший, который ещё в раю предлагал яблоко греха прародителям. Напомню ещё одну цитату, в исполнении В. Высоцкого, от лица капитана Жеглова:

«Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трёх головах, и головы эти — хитрость, жадность, предательство. И если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла».

Ельцин – это охвативший весь народ морок подлой хитрости, ненасытной и глупой в своей откровенности жадности и трусливого предательства.

За время разнузданного «правления» Ельцина на 23,7 процента сократилась территория страны, на 5 млн стало меньше детей, 3 млн детей не ходят в школы, 5 млн человек живут на улице, 14 млн находятся за чертой бедности, в 2,5 раза возросла смертность младенцев, в 48 раз увеличилась детская смертность от наркотиков…



К чему продолжать? И без меня знаете… Неужели вы хотите сказать, что эти миллионы жертв, миллионы брошенных за пределами РФ русских – забытых, убитых – дело рук косноязыкого уральского алкаша, который двух слов связать не умел?

Страшно и стыдно говорить о таком, но «ельцин» – это мы. Не «ельцин-центр», конечно. «Ельцин-периферия». Но все мы.

Мы все несём на себе несмываемую каинову печать, а многие – ещё и иудины сребреники. Да, Ельцина удалили, как выдавливают нагноившийся прыщ, осторожно, чтобы не попортить лица. Удалили за ненадобностью, после (а не до) того, как он совершенно разложился, говоря строкой поэта «на плесень и липовый мёд»…

Но «вежливо» и «бархатно» удалили лишь алкаша Бориса. Ельцинизм остался, и продолжает отравлять экологию всей планеты, потому что он цепляется пальцами инфернального мертвеца за каждого из нас, дышит зловонным перегаром из нашего прошлого.

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А как хотелось бы нам всем – и генералам, и рядовым – нагрузить наследие Ельцина на «козла отпущения», и, подобно древним евреям, выпустить его в пустыню, думая, что тем мы очистились от грехов и отправили зло подальше от себя!

Как будто памятные нам великие злодейства он творил в одиночестве, а мы – совсем не причастны…

Но подлинная деельцинизация не в том, чтобы снести статую палача и закрыть «Ельцин-центр» – и наивно полагать, что «козёл отпущения» унёс наши грехи. Подлинная деельцинизация заключается в искреннем и нелицемерном покаянии за себя в 90-е, без красивой позы – «а я протестовал, меня не услышали»…

Ведь если мы однажды прекратим кривляться, паясничать, гримасничать и хихикать, и внимательно, серьёзно посмотрим в зеркало истории – то обязаны осознать: 90-е годы есть предательство отцов, всех предков, предательство Родины, предательство вдов, сирот и стариков, и всех соотечественников – в надежде лично урвать «европейской халявы» (чем сегодня больны украинцы).

Никому просто так не сходит с рук глумление над могилами отцов, погибавших с возгласом «За Родину, за Сталина!». Никому не сходит с рук глумление над делом и святынями предков, породивших нас и завещавших продолжать начатое.



Никому не сходит с рук циничное равнодушие к расчленению своей страны на 15 кусков (из этой гнили доселе лезут трупные грибы всяких украинизмов, нахлебаемся ещё!). И «бонусом» – циничное равнодушие к умирающему соседу, близкому, земляку…

Гнуснейшая оргия узколобой алчной хитрости, неутолимой жадности, распоясавшегося предательства – алкаш Борис покрыл своей фамилией… Но не создал же своей фамилией и своей жалкой, пустой биографией проходимца, прихлебалы, карьериста, и в итоге просто диверсанта, работающего на вражескую державу…

Всё, что было – было потому, что мы допустили этому быть.

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Такие вещи, как ельцинизм – концлагерь напополам с КВН-ном, казни под студенческие шуточки – не случаются с народом, если народ не постигла духовная смерть (в нашем случае, будем надеяться, клиническая).

У нации должно сперва остановится сердце – чтобы от него, как от чугунного бруска, отлетали истории о зверствах над русскими на просторах «осколков империи».

У нации сперва должен умереть мозг – прежде чем она потерпит над собой всю эту жуткую кунсткамеру босхианских типажей, это сплетение всех кошмаров и позоров – и национального, и общечеловеческого, и личного, и каких угодно прочих.

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Подтверждая нашу теорию о том, что реванш криминального капитализма в России – внешнее отражение реванша зоологических низших инстинктов в человеке против человеческого начала – сотрудник и друг, восторженный почитатель Ельцина М. Чудакова свидетельствует:

«…вперед выступают два, собственно, качества Ельцина – политическая и социальная интуиция… У него она была звериная, у него чутье было.



Это подтверждают все, кто близко его знают и не близко, и по факту мы видели. У него было чутье, политическое чутье, что надо сделать в какой момент и быстро. И второе, чем интеллектуалы часто совершенно не могут похвастаться – воля, толкающая к быстрому совершению поступков»[3].

Что тут скажешь? Сдала старая ведьма ельцинизма «военную тайну» американцев, с потрохами сдала: «звериная интуиция, чутьё… быстрая воля на поступки»… Да, США мобилизовали против России зверьё, подонков общества, они, по сути говоря, подняли Зверя на борьбу с цивилизацией, организовали зоологию на борьбу с социологией и социальностью…

Ельцин воспользовался изобилием человекообразных существ со звериной, зоологической мотивацией. У неё у самого было чутьё зверя, даже друзья и соратники признают, и он чуял, находил себе подобных хищников.

«Ельцин дал людям чувство свободы» – говорил помощник Ельцина Г. Саттаров. Речь, конечно, не о политической свободе, которую люди получили во всей полноте уже при Горбачёве. Речь идёт о разбойничьей вольнице таких, как Саттаров, о свободе по Достоевскому – «Бога нет, всё позволено», по Блоку – «…эх, эх, без креста!» На волю вырвался не человек, а зверь в человеке.

Ельцинизм мастерски вплёл в себя все низменные, порочные, гнусные, скрытые стороны человеческой природы, человеческого смрадного нутра. Ельцинизм опёрся на них всей своей грузной и разлагающейся массой.



Ельцинизм оплатил горами трупов и реками слёз, невозвратными территориальными потерями, гниющими гражданскими войнами, смертью культуры, образования, науки, человеческой мечты – особняки и иностранные отели «олл инклюзив» для своих шакалов и гиен.

Ельцинизм открыл давно вызревавшее под маской советского постного благочестия социал-дарвинистское лицо поколения шутов и мародёров, до предела криминализированное, пронизанное метастазами «воровской романтики», намеренное играть «в пиратов» до чужих смертей и собственной смерти.

Ельцинизм осветил уродливые наросты адского эгоизма, запредельного себялюбия огромных масс населения, сопряжённых с циничной безответственностью за Род, Родину, культурное наследие.

Когда обыватель готов мириться с любыми убийствами по соседству – лишь бы ему что-то с того перепало, лишь бы самому на пепелище отыскать что-нибудь «конвертируемое».

Хамы, Каины, Иуды – стали на какой-то момент ослепления сатанинским искушением «приватизации» – основными психотипами среди тех, кто погряз в крови и воровстве, блуде и клятвопреступлении, измене и кощунстве… Кто продавал первородство за чечевичную похлёбку и просто за обещание оной…

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«Ельцин, Ельцин» – говорите вы, думая свалить с себя гнёт совести и заглушить голос ушедших предков. А я вам скажу, не желая щадить ни себя, ни вас – что не было никакого Ельцина! Это просто слово, которым мы собирательно объединили всё худшее в самих себе.



Не было Ельцина, а алкаш Борис кончил бы свою бесславную эпопею в тюрьме уже в 1991, а может и в 1990-м году, ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ БЫЛИ ЛЮДЬМИ.

Но в силу очень многих и очень давних факторов голос человеческого к началу 90-х замолк в массах. Ельцина вознесла наверх «волна-убийца», которые бывают в океанах и топят огромные лайнеры, покрывая своей высотой даже пятипалубные теплоходы…



Это была волна озверения и оскотинивания человека, волна духовной деградации жаждавших потребления и только потребления, забывших в этой жажде и чувство долга, и совесть, и лица своих отцов (как говорит С. Кинг).

Волна зомби, влекомых навязчивой идеей о колбасе, потерявших полностью всякую стойкость и всякую выносливость при житейских мелких трудностях, всякое чувство достоинства – как собственного, так и в целом человеческого, все ориентиры, и все приоритеты, помогающие отличать главное от второстепенного.



Жалкие пост-человеки вознесли Ельцина, ожидая от него европейской халявы – а получили только то, что заслужили: грязь, смрад, ужас, одичание и сворачивание всех перспектив.

Пытками ли выбивали предательство из этих существ? Голодом ли, холодом ли невыносимым, в сырой ли тьме подвалов? Нет! Они предали ВСЕХ И ВСЁ, включая самих себя, лишили своих детей будущего – за жвачку, за импортные штаны, за какую-то невыразимо-мелочную потребительскую дрянь, которую нормальный человек и не вспомнит…



Они не бедствовали, не голодали и не подвергались избиениям – чтобы встать на путь измены сломленными.

Их никто не ломал. Они родились и выросли с переломами во всех местах, смолоду больные всеми болячками собачьей старости, вожделеющей тусклого и мёртвого стариковского комфорта…

И вот всю эту слюнявую волну проклятых зомби, которую теперь вынуждены оплачивать на Донбассе русские люди трупиками младенцев – назвали единым собирательным именем «Ельцин».

Эта смрадная серая и тухлая квашня из миллионов растленных и гнилых людишек, постоянно ищущих то место, где им "выдали бы их долю за продажу Родины", заранее готовых на всё за «бакс».

Готовых хоть детей крошить миномётами, хоть головы рубить топорами, хоть в задницу сношаться однополо…

И она, квашня порока, не умерла. Умер лишь алкаш Борис, мало кому интересный даже при жизни – потому что он жил чужим умом, не имея своего. Вряд ли он даже понимал, что именно сотворено за его подписью – сомневаюсь, что он умел читать карты, сомневаюсь, что он умел оценить территориальные потери, которыми Россия рассчиталась за сомнительное счастье его «воцарения»…



Алкаш Борис жил в алкогольном дурмане, с зелёными чёртиками, ходившими к нему на доклад попеременно с «министрами»…

Когда алкаш сдох – к нему побрезговали приехать ВСЕ – те, ради которых он продавал Отечество оптом и в розницу. На открытие «Ельцин-центра» звали отставника Билла Клинтона, но тот оказался ехать, сославшись, что празднует дома День благодарения.

Отклонили приглашения Тони Блэр, президент Канады Жан Кретьен. Не приехали зазываемые Жак Ширак, Гельмут Коль, не приехал Нурсултан Назарбаев. И никто из руководителей республик СНГ. Не приехал многим обязанный Ельцину бывший польский лидер Александр Квасьневский. Горбачёв тоже побрезговал.

Припёрся к мёртвому алкашу в гости один только президент Украины Леонид Кучма. Какова "страна" – таковы и друзья у неё, включая мертвецов…

Смрад предательства, национальной измены и вандализма от Ельцина такой, что европейские лидеры объезжают его стороной – как водители вонючую свиноферму.

Мёртвый алкаш никому не нужен. Европейская мудрость гласит: «Предателями брезгуют даже те, кто вынужден пользоваться их услугами».



Европейцы знают, о чём говорят – весь их колониализм построен на вовлечении подлых туземцев в национальную измену.

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Но ельцинизм не скончался. Он жив и по-прежнему страшен. Кто такой Навальный – спрашивает в открытую вражеское радио «Свобода» – может быть, омоложенная реинкарнация Ельцина[4]? И не стесняется оставить вопрос, как риторический: конечно же, да! Даже внешнее сходство потрясающее!

Ельцинизм – это склонность и способность народа предавать собственное прошлое, настоящее и будущее. И в этом смысле ельцинизм бессмертен.

Потому что «Ельцин» – всего лишь псевдоним древнего змия, сатаны, шёпот которого человечество обречено слушать до скончания века, а согласие с которым ведёт в ад.

Если кто не знает, как выглядит ад – наберите в поисковике «фото 90-х годов».

Но главное: помните, что вы эти треклятые 90-е рано записали в «уходящую натуру»…

Мф. 12:43. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого».

[1] http://echo.msk.ru/programs/dozor/51267/

[2] Только 26 апреля 2015, когда уже много воды утекло, Иванов и Шойгу рискнули с таинственными улыбками рассказать газете «Взгляд» о некоторых деталях «передачи» власти. Даже высшие чины России узнали о передаче президентских полномочий Владимиру Путину только день в день, час в час, 31 декабря 1999 года.



Конечно, такого не могло бы быть, если бы Ельцин отдавал власть добровольно: процедура готовилась бы, безусловно, загодя, чтобы не было накладок. Иванова подняли по тревоге.



«В 10 утра мне позвонили из приёмной Бориса Николаевича Ельцина (обратите внимание – не сам Ельцин, а некто неизвестный) и сказали, что через полчаса мне надо быть у него в кабинете. Я был приглашён в кабинет. Вот когда мы стояли как живые свидетели передачи власти, которая включала, кстати, в себя и передачу ядерного чемоданчика».



Как заявил Сергей Шойгу, бывший в 1999 году главой МЧС, он отлично запомнил этот день. И так же, как Иванов…

[3] http://echo.msk.ru/programs/dozor/51267/

[4] https://www.svoboda.org/a/28623381.html