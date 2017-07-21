Почему в России снова уважают Сталина

Источник: https://www.pravda.ru/

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологическое исследование на тему отношения граждан России к публичному размещению памятных знаков, посвященных Иосифу Сталину. Об этом сообщается на сайте Центра. По данным ВЦИОМа, общественное мнение в России по вопросу памятных знаков Сталину на данный момент сформировано максимально отчетливо: более половины респондентов (62%) соглашаются с тем, что бюсты, доски, картины и все, что рассказывает об успехах Сталина, следует устанавливать в публичных местах. Кроме того, 65% опрошенных против установки знаков, которые сообщают о преступлениях или неудачах Иосифа Сталина. Примечательно, что самая высокая доля поддерживающих прославление бывшего лидера СССР зафиксирована в рядах российской молодежи, в то время как пожилые граждане значительно более четко выражают свое несогласие с этим. В общей сложности 33% россиян относятся к установке памятных знаков Сталину нейтрально, положительно воспринимают их 42% опрошенных, 21% заявили о своем отрицательном отношении. Почему россияне считают Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов? Эксклюзивное интервью для «Правды.Ру» дал писатель, сопредседатель партии «Великое отечество» Николай Стариков.



— Согласно опросу, проведенному ВЦИОМом, 62% респондентов поддерживают установку в публичных местах досок, бюстов и иных памятных знаков, рассказывающих об успехах советского лидера Иосифа Сталина. Главные тезисы сторонников этого заключаются в том, что он поднял страну, она стала центром новой социалистической цивилизации. Все было построено благодаря труду советского народа и правильной внутренней политике, настроенной прежде всего на создание, а не разворовывание государственной собственности. Главные аргументы противников: при Сталине «расстреливали кучами». Правда, ссылок на материалы не дают, а о преступлениях Сталина нам известно от его же палачей, которые по факту и исполняли казни. Противоречия в обществе есть, но сейчас идет явный перевес в пользу сторонников. Что вы думаете о такой идее — увековечить успехи Сталина?

— Я думаю, что нужно увековечивать не только успехи Сталина, Брежнева или Александра III; я думаю, что нужно увековечивать историческую память и достижения всех поколений наших предков. Должны быть памятные доски, рассказывающие о победах, достижениях, говорящие нам, нашим детям о том, что здесь состоялось какое-то историческое событие. Мы не то что не должны этого стесняться: это является одним из важнейших элементов воспитания патриотов своей страны.

В этом смысле Иосиф Сталин такая же историческая фигура, как и другие деятели российской истории. Не нужно ни стесняться, ни бояться. История уже случилась, её надо изучать. Но для того, чтобы изучать, её надо, как минимум, знать. В этом смысле памятные знаки, памятники для того и создаются, чтобы молодое поколение не забывало историю, чтобы у него появлялся дополнительный мотив для её изучения.

— Согласны ли вы, что если систему образования и дальше будут реформировать, а историческую память будут переписывать (а приходится в наших учебниках и откровенно передернутые факты вылавливать, плюс ещё инфовойна, много кому на Западе такое возвращение Сталина не нравится), то лет через 10 современные дети не смогут даже ответить на вопрос, кто такой Сталин. Но и перегибов, очевидно, не должно быть. Как этого избежать?

— Я думаю, что если «прогрессивные реформы образования» будут продолжаться, то через относительно короткий по историческим меркам промежуток у нас не останется знаний. Поэтому реформы, осуществляющиеся сегодня по Болонской системе, ведут к оболваниванию населения, к снижению общего уровня знаний, а это говорит о невозможности решения главной задачи, которая должна достигаться путем образования.

Образование должно создавать творцов, которые будут двигать науку, искусство и культуру вперед, созидать, выдумывать что-то новое. Нынешняя система образования учит людей ставить галочки, отгадывать экзамены, как кроссворды, а это убивает всякое творческое начало в человеке.

— Сейчас стали очень активно внедрять мысль о том, что тема Сталина в опросах ВЦИОМа — это проплаченная пропаганда, это зомбирование населения. Вам есть чем ответить на такие заявления?

— Мне кажется, что надо историю нашей страны оставить в покое. Нужно вспоминать, помнить хорошее, анализировать, и делать это в спокойном режиме, без каких-либо исторических истерик. Не надо бояться своей собственной истории. Она уже случилась, и мы являемся частью этой самой великой истории, и борьба с ней приведет к очень печальным последствиям для народа.

Источник: nstarikov.ru