Кто предаёт своё прошлое – тот предаёт своё будущее

Сталинские реформы

«Сталинские репрессии» увеличили население на 24 миллиона

«Кабы не «страшилки» про Сталина, запущенные «реформаторами», они никогда бы не дорвались до власти.

Дабы потом многие лета изгаляться над одураченным электоратом. Заботливо вдувая в его доверчивые уши: терпите, родимые, не то вернётся Сталин – вам станет совсем никуда. При этом для наглядности они не забывали жонглировать очень крупными цифрами «жертв от Сталина».

Поскольку 10 миллионов безвинных покойников – это, по их мнению, не масштаб, решили начать с 30-ти.



В порыве бесшабашной соревновательности количество жертв довели до 100 миллионов. А один писатель-фантаст щедро добавил к этому еще 20 миллионов. Но поскольку это, практически, все зрелое население тогдашнего СССР, подобные горе-фантазёры полагали, что основной ударной силой в разгроме мирового фашизма были наши дошколята и дети грудного возраста.

А что бы этим сказочникам, раз они такие умные, открыть справочник, и узнать, что в 1926 году в СССР проживало 146 миллионов человек, а за годы «страшных репрессий» и поголовных расстрелов к 1939 году наше население «странным» образом увеличилось до 170 миллионов. И тут, как нельзя кстати, привести данные из рассекреченных архивов НКВД, уже не раз опубликованных в независимой печати. С 1921 по 1953 год к расстрелу было приговорено 786098 человек.

Это из 4060306 осужденных за тот же период. Там были не только уголовники, изменники родины и прочие враги советской власти. Были и невиновные… Дело в том, что «репрессивный» аппарат в то время сплошь да рядом состоял из хорошо замаскировавшихся и намертво втершихся в доверие к новой власти, ставленников Троцкого, люто ненавидевших Россию и её народ. А развязав безудержные бесчинства от имени Сталина, они намеревались, если не сразу, то в будущем использовать эту ситуацию для свержения советской власти через демонизацию образа Сталина. Так и случилось, когда посмертная критика Сталина явилась стартовым сигналом разрушения нашей государственности.

Вы спросите, почему при всемогущем Сталине были допущены известные «перегибы». Начнем с того, что «всемогущим» он был не всегда, да и не настолько, каким мы себе его представляем. Было даже такое время, когда его могли снять с партийного поста простым голосованием. Дело в том, что в 1924 году, вопреки воле Сталина, партия Троцкого (ЕКП), четырьмя конечностями стоявшая на сионистской платформе, мощной колонной влилась в ВКП(б), о чем очень подробно написано в двухтомнике Владимира Карпова «Генералиссимус». И позиция Лейбы Давидовича стала там настолько непререкаемой, что он счел излишней роскошью присутствовать на похоронах Ленина.

Твёрдо уверовав, что после кончины Вождя власть и так, не раздумывая, кинется ему на шею. Но тут нам всем чертовски повезло. Потому что вездесущий, бойкий как сквознячок Троцкий, в девичестве Бронштейн, стал уверенно терять власть в пользу государственника Сталина. Не случись этого, не было бы Великого Советского Союза, не было бы победы в Великой Отечественной войне.

Вообще ничего бы не было. Хорошего. Потому что придушить СССР в 30-е годы, когда он ещё лежал в колыбели, было бы гораздо сподручнее, чем в 90-х, на вершине его могущества.

Однако окружение троцкистской мафии, в котором Сталину приходилось работать, было настолько изощрённым, завуалированным и глубоко эшелонированным, что ему до конца дней своих так и не удалось эту мафию ликвидировать. И «загадочная» кончина Иосифа Виссарионовича – лишнее тому подтверждение. Сталин отлично «прокачивал» историческую ситуацию. И даже предвидел нынешние времена. Когда на пике своего авторитета произнес пророческие слова: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора. Но ветер истории безжалостно развеет ее!».

Сила и притягательность Сталина в том, что он, в отличие от других государственных деятелей, сумел разобраться в кознях «тайного мирового правительства», которое взяло себе за моду раскачивать маятник общественного заблуждения из одной крайности в другую.

И всё для того, чтобы приумножить свой капитал, «словить кайф» от неизбежных страданий «непосвящённого» человечества и сделать очередной шаг к мировому господству. Более популярно, это можно представить себе так. Управляя миром через финансовые потоки, нестабильность и управляемый хаос, «мировая закулиса», она же «тайное мировое правительство», умрёт от тоски, если не заложит мину социального взрыва в том или ином государстве. Для этого соотечественникам навязываются условия, при которых кучка прохиндеев богатеет до омерзительности, а основная трудовая масса беднеет до тех пор, пока не озвереет от голода, холода и пресловутой нестабильности.

Это хорошо отработанный метод создания предпосылок для бунтов, революций, гражданских войн и прочих потрясений. А посему создание социальной напряжённости, то бишь предреволюционной ситуации – стопроцентная заслуга правящего режима. Оно и понятно: попробуй подбить народ на восстание, если власти не «перекрыли ему кислород». После революционных потрясений и гражданских войн ситуация «устаканивается» и всё начинается сначала. «Маятник» истории медленно поднимается в противоположную сторону, чтобы опять сокрушительно ринуться вниз. Сталинская государственная система начисто исключает даже намёк на государственную нестабильность, вызванную народным гневом.

И с чего бы народу рвать на себе рубаху, если при Сталине впервые в послевоенном мире ежегодно снижались цены на товары народного потребления. Если в полуразрушенной стране в 1947 году (на несколько лет раньше чем в Англии) была отменена карточная система. Если об инфляции люди ведали тогда не больше чем о внебрачных связях Навуходоносора. Зато в наши дни слово «инфляция» по своей популярности забило матерную брань. Причём первое частенько сопровождается вторым. Ибо люди, несмотря на тотальное замалчивание очевидного, желудком чуют, что инфляция – это откровенное, по-чубайсовски наглое ограбление.

И остановить его можно только стабильными ценами. А если их ещё и систематически снижать, как это делал Сталин. К сожалению, об этом сейчас и мечтать-то дано не каждому.

Вопреки планам Троцкого, Сталин не позволил России сгореть в костре мировой революции. У него была другая цель: сделать СССР величайшей державой мира, способной стать гарантом мировой стабильности на века. А еще Сталин, по его словам, русский человек грузинской национальности, очень любил свой народ. И посему не давал его грабить. Никому. Ни уголовникам, ни чиновникам. При Сталине люди были защищены Справедливостью!!!

Поэтому сейчас из уст простых людей, не потерявших память и совесть, всё чаще с болью вырывается: «Сталина надо! Только он сможет навести порядок и спасти Россию». Нас с развязной настойчивостью убеждают, что Сталин – форменный вампир.

И что его хобби – пущать кровь из своих поданных. И чем больше – тем радостней на душе. Давайте забудем о том, что радетель концлагерей Троцкий, обвинял Сталина в мягкотелости. Забудем и о том, что только после личного вмешательства Сталина из застенков хорошо замаскированных последышей Троцкого было освобождено 12 тысяч из 40 тысяч военачальников, арестованных в предвоенные годы. В числе которых и будущий маршал Рокоссовский. И представим, что обвинения, предъявленные Сталину, справедливы. Тогда возникает неудобный для обвинителей вопрос: какую выгоду имеет глава государства от того, что исправно истребляет своих защитников?

Ведь, в отличие от наших теперешних руководителей, Сталина никто на Западе с распростёртыми объятиями не ждал. И он твёрдо знал, что в случае военного поражения ему была уготована весьма незавидная судьба. Так что даже из «шкурных интересов» (это для тех, кто не способен понять иные, благородные мотивы его поведения) он должен был заботиться о народе. Как о своём потенциальном защитнике. И заботился.

Поэтому и население при нем прибывало, а не убывало, как сейчас.

Сталин вёл наше государство вперёд, приняв его, по словам Черчилля, с сохой, а оставил с атомным оружием. А результат «реформ» – дорога в каменный век. И это стало очевидным после гибели «Величайшей советской цивилизации». Которую не могла уничтожить сильнейшая армия фашистской Германии.

А вот сатанинская «ересь антисталинизма», поистине «ересь со взломом», изуверски внедрённая в наши доверчивые головушки, сумела взломать стены, казалось бы, неприступной крепости, которую с титаническим усилием возводил Сталин – Великий Зодчий справедливого мироустройства.

И сейчас с каждым днём становится очевидней, что уничтожение СССР, как оплота мира, это трагедия не только постсоветского пространства, но и всего человечества.

«Правда о Советской эпохе»

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Источник: ss69100.livejournal.com