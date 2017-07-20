Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 июля 2017
- 08:34 Сирийские войска отбили у террористов около 40 нефтяных вышек под Раккой.
- 06:43 ЦРУ сокращает поддержку сирийских боевиков.
- 05:30 ВКС РФ и ВВС САР громят ИГИЛ и «Аль-Каиду» в Сирии и Ливане (ФОТО).
- 04:30 Бойня в «освобожденном» Мосуле: Зверства коалиции, пропаганда США, руины и 40 000 убитых горожан (ФОТО).
- Вчера 23:27 СРОЧНО: Трамп закрывает программу поддержки сирийских боевиков в угоду России, — WP.
- Вчера 23:04 Разборки в НАТО: Турки «слили» 10 секретных баз США в Сирии, Пентагон сильно встревожен (КАРТА).
- Вчера 21:54 Помощь Йемену.
- Вчера 21:14 Крах ИГИЛ на юге Ракки: «Тигры» и ВКС РФ освобождают города и объекты, отбрасывая боевиков (ФОТО).
- Вчера 20:44 Новости мира: Турция рассекретила американские военные базы в Сирии.
Сирийские войска отбили у террористов около 40 нефтяных вышек под Раккой
В июле сирийские войска отбили у боевиков ИГИЛ* и вернули под свой контроль более 40 нефтяных вышек на территории провинции Ракка, пишет Лайф. По словам инженера-нефтяника Али Ибрагима, большая часть из них была разрушена отступающими террористами.
«После разминирования подходов насосы вышек будут демонтированы и направлены в город Хама для восстановления, уже к концу июля большинство нефтяных точек возобновят работу», — отметил Али Ибрагим.
Отмечается, что под контроль Дамаска вернулись основные нефтедобывающие районы провинции Ракка — Дабсан, Дайлаа, аль-Рамилан, Тбисан, Ас-Саура и Вахаб.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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ЦРУ сокращает поддержку сирийских боевиков
Американская пресса с ссылкой на источники администрации Белого Дома сообщает, что руководство ЦРУ получило указание свернуть часть операций по тайной поддержке оружием "некоторых повстанческих группировок", которые сражались с режимом Асада. После совещания 7 июля при участии советника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера и директора ЦРУ Майка Помпео, было решено приостановить оружейные поставки для того, чтобы "улучшить отношения с Россией", которая преуспела в сохранении у власти режима Асада.
Решение было принято еще до встречи Трампа и Путина в Гамбурге, что целенаправленно подчеркивают источники в оборонных кругах, указывая на старое указание Трампа разобраться с поставками оружия, которое попадает в руки террористических группировок. Тут мы видим уже традиционные попытки администрации Трампа уклониться от бесконечных обвинений со стороны внутриполитических оппонентов в "потакании Кремлю", отсюда и постоянные оговорки на тему того – это никак не связано с встречей с Путиным, с этой проблемой мы уже давно работаем без всякой связи с Россией. Само решение позиционируется как небольшая уступка, которая должна подать русским сигнал, что США готовы не только на словах способствовать частичной деэскалации отношений по сирийскому вопросу. Можно предположить, что если это решение было принято еще до переговоров в Гамбурге, то оно вполне могло использоваться Трампом как аргумент в переговорах с Путиным о новой сделке по Сирии.
Трамп и генерал Герберт Макмастер.
Стоит отметить, что не указывается, какие именно группировки будут лишены финансирования, так что это действительно не очень большая уступка, хотя американская пресса пишет именно об уступке. Стоит помнить, что:
1. Сворачивание поддержки определенных группировок началось еще при Обаме, когда всплыли факты крайне неэффективного расходования средств выделяемых на программу ЦРУ по поддержке некоторых террористических групп в Сирии, но по большому счету, даже осенью 2016 года всплывали факты попадания американского оружия в руки террористических группировок, что стало одним из символов "высокоморальной внешней политики" нобелевского лауреата премии Мира и "мессианского гегемонизма", который проповедовала Клинтон.
2. Также тенденция к перераспределению поставок оружия с "зеленых" на курдов, проявилась опять же при Обаме. В мае-июне 2016 года, когда Халифат проводил наступление по линии Азаз-Маре, некоторые группировки входившие в Сирийскую Свободную Армию заявляли, что поток оружия от американцев упал, так как у них изменились приоритеты и оружие пошло курдам из SDF/YPG. Примерно в этот период появились фотографии партий М-16. TOW и даже Двежелинов на вооружении курдов
Тогда же в Кобани зачастили американские дипломаты и генералы, которые начали создавать фундамент для смены стратегических приоритетов США в Сирии, но в целом, практически до самого конца президентского срока Обамы, США пытались усидеть на двух стульях. Подробнее про эту смену приориетов писал в прошлом году http://colonelcassad.livejournal.com/277
Во многом эта смена приоритетов и привела к усилению влияния Турции на многие группировки Северной Сирии, которые до 2016 года скорее ориентировались на США и программы ЦРУ по подготовке личного состава и вооружению с использованием основного канала проходившего через территорию Балканских стран и Турции http://colonelcassad.livejournal.com/351
Генерал Джозеф Вотел, командовавший JSOC и силами спецопераций Пентагона. Один из тех, кто стоял за практической перериориентацией оружейных поставок в Северной Сирии.
Ныне, командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке.
3. Скандалы и расследование попадания американского оружия в руки ИГИЛ и "Аль-Каиды", что в 2015-2016 году стало довольно очевидным, вынуждали США более разборчиво подходить к выбору получателей оружия, но при Обаме этот канал так полностью и не был закрыт. Администрация Трампа очевидно хочет дистанцироваться от программы, которая в ходе выборов в США активно использовалась для дискредитации Клинтон, в переписке которой обнаружились прямые указания на то, что США прекрасно знали, кому попадает оружие. Теперь же, издержки этой политики списывают на Обаму и Клинтон, а администрация Трампа получает возможность избавиться от "токсичной" программы, продавая эту очевидную и давно напрашивающуюся меру по улучшению собственного имиджа, как небольшую уступку России. В этом решении наглядно проявляется прагматичный подход Трампа к решению проблемных вопросов, где даже из такой "кучи дерьма", пытаются сконструировать предмет для торга и переговоров.
4. Само прекращение поставок оружия "некоторым группировкам", очевидно не прекратит поставок оружия в Сирию, просто теперь они станут более целенаправленными и разборчивыми. Наверняка продолжат получать оружие курды Рожавы, Новая Сирийская Армия, а также некоторые группировки ССА в Северной Сирии и Иордании, где основным критерием будет степень контроля над ними со стороны ЦРУ и их отношения с ИГИЛ и "Ан-Нусрой". Поддержка "токсичных" боевиков в этом отношении ляжет на другие страны, в первую очередь на Саудовскую Аравию, при этом США всегда могут от подобного дистанцироваться, мол, мы же закрыли эти программы и если что, это не мы. При этом Эр-Рияд может и далее закупать оружие в Чехии, Болгарии, Сербии и ряде других стран и через свои каналы, переправлять их радикальных джихадистским группировкам, тем более, что в отличие от США или Франции, Саудовская Аравия публично не отказывалась от цели свержения Асада.
Таким образом, США могут использовать стандартный прием "хороший полицейский – плохой полицейский", где роль "плохого полицейского" предназначена Саудовской Аравии.
5. Соответственно, возрастет зависимость ряда других группировок от поставок вооружений из Турции, Саудовской Аравии, Иордании, но впрочем США уже несколько месяцев как смирились с тем, что часть группировок в Сирии используется другими странами не только и не столько для того, чтобы свергнуть Асада, а для решения сугубо локальных ситуативных задач, как это происходит с деятельностью протурецких группировок (туркоманы, часть "Ахрар-аш-Шам", часть северных группировок ССА) или тех группировок, которые действуют на границе Сирии и Израиля. Полный список тех, с кем будет прекращено сотрудничество, вряд ли будет опубликован, так как США постараются сохранить за собой максимально развязанные руки в этом вопросе, чтобы не быть скованными каким-то окончательным списком.
6. С политической точки зрения, это решение вполне логично в рамках курса на закрытие проекта ИГИЛ, издержки от которого явно превысили гешефты. Военно-политическое руководство США вполне осознанно делает ставку на более вменяемых курдов, нежели на суннитских радикалов, которые так и не смогли решить задачу по уничтожению режима Асада. В какой-то мере. такая смена приоритетов, это тоже свидетельство того, что США отказались от попыток проводить старую политику любой ценой и прагматично меняют свою политику в Сирии на более приземленную и реалистичную, учитывающую те стратегические изменения в балансе сирийской войны, которых добились Россия и Иран за прошедшие 2 года.
7. На слово американцам доверять конечно не следует – тут надо на практике смотреть, как они будут видоизменять свои программы по поставкам оружия в Сирии и свою практическую политику в отношению официального Дамаска. От того, насколько их слова не разойдутся с делами, будут зависеть долгосрочные перспективы выполнения американо-российской сделки №3. На данный момент, небольшая уступка США в этом вопросе (если она на деле окажется таковой), действительно является сигналом того, что администрация Трампа пытается несколько снизить напряженность в отношениях с Россией в Сирии. Насколько это все серьезно, будет понятно из дальнейшего развития событий.
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ВКС РФ и ВВС САР громят ИГИЛ и «Аль-Каиду» в Сирии и Ливане (ФОТО)
За последние дни ВКС РФ и ВВС САР нанесли большое количество авиаударов по инфраструктуре ИГИЛ.
В общей сложности три базы террористов были уничтожены сирийской авиацией в южной части провинции Ракка после того, как Tiger Forces разведали объекты и места скопления боевиков.
По меньшей мере, 20 исламистов было уничтожено в результате сирийских авиаударов во вторник и среду по оккупированных «игиловцами» пустынных районов, простирающихся от Восточного Хомса до Южной Ракки. Четыре пикапа марки «Тойота» были также уничтожены атаками с воздуха в населенных пунктах: Маадан Аль-Шандахиях, Аль-Шамалиях и Умм-Туминах.
Из полученной информации собранной БПЛА и местными информаторами в Дейр эз-Зоре, ВВС Сирии также нанесли удары по позициям боевиков в окрестностях н. п. Аль-Арфа, Аль-Джабилах и Аль-Синаа.
ВКС РФ и ВВС САР атаковали «Аль-Каиду» в Ливане
Кроме того, ВВС уничтожили объекты и позиции «Аль-Каиды» в Восточном Ливане, проведя серию авиаударов в горной местности Арсаль у границы с сирийской провинцией Риф Димашк.
В предрассветные часы среды военные самолеты разбомбили позиции боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шама» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) в сирийской местности Арсаль и Фалеета. Ливанское издание «Арсаль Ньюс» сообщает, что это была российская авиация (см. фото ниже).
Целью стали укрытия и полевые штабы вблизи сирийской границы.
Серия сирийско-российских авианалетов на востоке Ливана стала уже четвертой за последние четыре дня.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Бойня в «освобожденном» Мосуле: Зверства коалиции, пропаганда США, руины и 40 000 убитых горожан (ФОТО)
14 июля уже второй раз за 2 недели все англоязычные СМИ взорвались новостью о долгожданном взятии иракского Мосула.
Обещанной молниеносной победы не получилось: город в руинах, огромные потери среди мирного населения и иракских военных, а противник большей частью ушел, а частично еще удерживает последний район.
Однако, набившие руку в деле провокаций, ложных информационных вбросов и навешивания ярлыков, специалисты по работе с общественным мнением стремятся выдать неизбирательные бомбардировки города (включая авиаудары запрещенными фосфорными боеприпасами) в течении года за блестяще проведенную спецоперацию.
Методы, которыми пользуются пропагандисты западных телеканалов и других СМИ, если отбросить все формальности, следует назвать попросту ложью.
Замалчивание реального количества жертв в Мосуле — самое безобидное из арсенала PR-щиков США.
Бомбардировка фосфорными боеприпасами ВВС США в Мосуле
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В тоже время видеоролики от «Белых касок» про химические атаки и бомбардировки со множеством ляпов в кадре, глупостей и логических нестыковок облетают весь мир помощью подконтрольным американцам СМИ.
На этих кадрах воронку, оставшуюся от мины или сделанную специально для съемок, выдают за следы от авиабомбы с зарином, несмотря на то, что химические боеприпасы не детонируют таким образом. Людей, якобы пораженных нервнопаралитическим газом, обливают водой, что свидетельствует о том, насколько плохо съемочная группа «белых касок» знакома с принципом действия этого вещества и насколько она «обучена» оказывать первую помощь.
В воде зарин только усиливает свое действие и скорость распространения. Проведение реанимационных мероприятий вообще отдельная тема: во-первых, их проведение снимают прямо в зоне поражения, во-вторых, проводят неправильно, в-третьих, это не имеет смысла — от зарина человек погибает в течении минуты, максимум двух.
Такие информационные вбросы нужны для того, чтобы удары авиации западной коалиции во главе с США по подразделениям Сирийской Арабской Армии на направлениях где террористы терпят поражение и готовы отступить не выглядели как их поддержка, чем такие налеты фактически и являются. Нужны такие ролики и для того, чтобы незаконные действия коалиции не выглядели беспочвенными, ведь навесив на САА ярлык «убийцы невинных», западные пропагандисты создают у зрителя ощущение того, что происходящее имеет моральное обоснование.
Удивительного в этом, к сожалению, ничего нет — все международные организации, как видно из сообщений мировых СМИ, в том числе западных, всегда действовали и действуют сейчас, лишь в интересах той стороны, которая финансируется и действует в интересах наднациональных структур.
Целью информационных атак «Белых касок» становятся лишь российская авиация и правительственные войска САР. Не выдвигая обвинений в адрес террористов, устанавливающих варварские порядки в Сирии, они сами подписываются под тем, что работают в интересах стороны, враждебной правительству Сирии, не важно кто бы ее не представлял. Получается, запад оказывает информационную поддержку террористам и наемникам в Сирийской Арабской Республике, которые запятнали себя множеством преступлений против мирного населения, отрезанием голов и т.д.
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В то же самое время на территории Ирака, где в Мосуле ежедневно появлялись сообщения о десятках погибших и пострадавших в результате авиаударов, не было даже намека на попытки работы каких-либо правозащитных организаций, а корреспонденты различных западных телеканалов и информационных агентств говорили, о чем угодно, но не о бедственном положении мирных жителей.
Нанося бомбовые удары по террористам в Ираке, «коалиция» поддерживает представителей тех же организаций в Сирии. Лицемерно объявляя убийц и насильников «умеренной оппозицией», запад стремится любыми способами усложнить работу Сирийской Арабской Армии, вынуждая тратить гораздо больше времени для освобождения городов и населенных пунктов. В свою очередь, воюя с иракскими представителями тех же организаций, генералы коалиции не церемонятся нисколько: удары по городу наносились по всем враждебным им силам без разбора, при этом никаких попыток минимизировать потери среди мирного населения не предпринимались.
Напротив, в Сирийской Арабской Республике ни один населенный пункт не был взят правительственными войсками без предварительного проведения мероприятий по выводу местного населения из зоны боевых действий. Это демонстрирует разность подходов к ведению боевых действий в населенных пунктах у одной и другой стороны.
Сирийские войска при поддержке ВКС России сражаются на своей земле и бережно относятся к согражданам, коалиционная же группировка ведет войну в «чужой стране» и не считается с потерями среди мирных граждан.
К слову, число потерь среди безоружных горожан в течении более чем пятнадцати месяцев боев в Мосуле ежемесячно исчислялось несколькими тысячами убитых и вдвое большим количеством раненных. Но и на этот признак колонистского отношения генералов коалиции к любым театрам военных действий, где бы они ни оказались, давно найден способ информационно-психологического противодействия — командование группировки в праве признавать то число жертв, какое посчитает подходящим, невероятно занижая количество невинных жертв.
При этом со стороны СМИ этот факт не вызывает какого-либо осуждения. Лишь единицы из числа журналистов, работающих на англоязычных платформах, решаются говорить об откровенно пренебрежительном отношении командования войск коалиции к фактам гибели местных жителей в результате нанесения артиллерийских и авиационных ударов по противнику.
19 июля одно из крупнейших лондонских изданий — Independent неожиданно признало страшные цифры потерь среди гражданского населения:
«Более 40 000 мирных жителей были убиты в результате разрушительной битвы, имевшей цель отбить Мосул у ИГИЛ. Согласно разведывательным данным, полученным «Independent», число погибших намного превышает предыдущие оценки», — сообщает британское СМИ.
Эти факты должны открыть глаза аудитории на то, что борьбу США с сотоварищами ведет не с террористами, а за влияние в ближневосточном регионе. Лозунги, сердобольные или воодушевляющие репортажи из зоны боевых действий, продукция кинематографа — все это предназначено для обывателей и нацелено на противодействие возникновению протестных движений, призывающих остановить войны в интересах промышленных гигантов.
Политика же двойных стандартов, являющаяся элементом информационной войны, призванной обеспечивать информационное сопровождение военных действий в интересах нефтедобывающих и других компаний есть древний принцип, взятый на вооружение еще римлянами, и применяемый в условиях однополярного мира: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку».
Сегодня мы можем наблюдать политику, основанную на этой догме, применяемую странами, наиболее тесно связанными с наднациональным капиталом — Ватиканом, Великобританией, Голландией, Израилем, США и Швейцарией. На международной арене у них за последние более чем сто лет не возникало никаких конфликтов ни в одной из сфер международных отношений. Более того между этими странами, наблюдается необычайная слаженность действий и распределение ролей в глобальных геополитических, финансовых и торгово-экономических вопросах. В отношении же России прослеживается в разное время либо откровенно враждебная, либо потребительская модель поведения.
Исторически так сложилось, что силовую часть этих комплексных действий уже около семидесяти лет берут на себя армия и спецслужбы США при поддержке спецслужб других стран. И удивляться тому, что войны, которые ведет эта «исключительная» страна, всегда встречают единогласную поддержку в информационном пространстве всех государственных СМИ влиятельных стран запада и коммерческих медиахолдингов, учрежденных наднациональными корпорациями, — наивно.
Мосул: бои в «освобожденном» городе продолжаются, представителей СМИ не пускают к местам столкновений и они снимают издалека
Радует лишь то, что в мире становится все больше людей, свободных от шаблонного мышления, способных мыслить самостоятельно, а не стереотипами и обладающих достаточным объемом концептуальных знаний, чтобы не стать жертвой информационного воздействия этого огромного конгломерата планетарного масштаба.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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СРОЧНО: Трамп закрывает программу поддержки сирийских боевиков в угоду России, — WP
Президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии в угоду Москве, пишет влиятельное издание Washington Post со ссылкой на собственные высокопоставленные источники.
Программа стартовала в 2013 году и ее целью было оказать существенное давление на президента Сирии Башара Асада, достаточное для того, чтобы заставить его уйти с поста. Эту программу неоднократно критиковали в США за неэффективность.
По информации источников Washington Post, Дональд Трамп принял решение прекратить программу подготовки еще в июне после встречи с директором Центрального разведывательного управления Майком Помпео и своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. ЦРУ и Белый дом в настоящее время отказались от комментариев слов источников из правительства.
Добавляется, что параллельная военная программа Пентагона по подготовке сирийских сил для борьбы с ИГИЛ* не будет остановлена.
Источники издания считают данный ход уступкой позиции России, но предполагают, что прекращение программы не было условием на переговорах с Москвой о прекращении боевых действий в нескольких регионах Сирии.
Например, Чарльз Листер из Института Ближнего Востока в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты «попались в русскую ловушку», а один из сотрудников действующей администрации признал, что «Путин выиграл в Сирии».
На свертывание программы вооружения проамериканских боевиков потребуется несколько месяцев, добавляют журналисты.
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*Запрещенная на территории РФ организация
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Разборки в НАТО: Турки «слили» 10 секретных баз США в Сирии, Пентагон сильно встревожен (КАРТА)
США дислоцировали спецназ и военную технику на территории двух авиабаз и восьми опорных пунктов в подконтрольных курдским силам районах северной Сирии. Об этом сообщило крупнейшее турецкое новостное агентство «Анадолу».
«Спецназ США оказывают поддержку «отрядам PYD (Отряды Народной самообороны YPG, — прим. Русской Весны) в операциях против боевиков другой террористической организации — ИГИЛ. При этом Пентагон защищает зону PYD от атак отрядов Сирийской свободной армии», — с возмущением пишет ведущее СМИ Анкары.
В октябре 2015 года США построили авиабазу в подконтрольном курдам районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке, а в марте 2016 года открыли еще одну базу в районе селения Хараб Ишк в южном пригороде города Айн-аль-Араб (Кобани).
На авиабазе в Румейлане могут совершать посадку и транспортные самолеты, тогда как на авиабазе Хараб Ишк — лишь военные вертолеты.
С апреля 2016 года Пентагон осуществляет планомерные поставки вооружения террористам PYD. Часть поставок осуществляется сухопутным путем через территорию Ирака, а часть воздушным путем доставляется в Румейлан.
Местные источники на севере Сирии сообщают, что помимо двух авиабаз американский спецназ и техника размещены еще в восьми блокпостах.
Центры по управлению операциями американцев в Сирии носят в основном мобильный характер, а определить их точное местоположение бывает весьма непросто.
Пентагон маскирует подобные центры зданиями заводов, жилыми кварталами или лагерями PYD.
Помимо спецназа на блокпостах действуют артиллеристы, диспетчеры, военные советники, ответственные за планирование боевых операций.
Здесь дислоцируют артиллерию, гранатомёты, средства мобильной связи, бронетранспортеры Страйкер.
Пентагон встревожен
Пентагон уже выразил свою обеспокоенность обнародованием информации о расположении мест базирования американских военных на территории САР. В Минобороны США опасаются, что это может повредить коалиции США по борьбе с ИГИЛ.
«По причинам оперативной безопасности мы не раскрываем местоположение сил коалиции, которые ведут операции по разгрому ИГИЛ* в Сирии», — заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.
«Публикация чувствительной военной информации подвергает силы коалиции ненужному риску и может нарушить продолжающиеся операции против ИГИЛ», — подчеркнул американский военный.
«Мы не можем независимо подтвердить источники, используемые в публикации, но мы были бы очень обеспокоены, если бы официальные лица союзника по НАТО намеренно поставили под угрозу наши силы, распространив подобную информацию», — подытожил представитель министерства обороны США.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Помощь Йемену
Пару дней назад по линии МЧС в столицу контролируемой хуситами части Йемена доставили более 20 тонн гуманитарной помощи для местного населения, которое страдает от бомбардировок интервентов и перебоев со снабжением лекарствами и продовольствием. На обратном пути из Саны забрали несколько десятков граждан стран СНГ.
На фоне масштаба гуманитарной катастрофы в Йемене, 20 тонн это конечно немного, но лучше чем ничего.
Сами же хуситы продолжают достаточно успешно бить интервентов, которые с одной стороны погрязли в позиционной войне с силами хуситов и Салеха, а с другой стороны, изнывают от пожирающей их тылы исламисткой заразы.
Тактическая ракета хуситов.
Засада
Горит саудовский склад боеприпасов.
Нападение на группу наемников (предположительно суданских)
https://www.youtube.com/channel/UCFEqjJu
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Крах ИГИЛ на юге Ракки: «Тигры» и ВКС РФ освобождают города и объекты, отбрасывая боевиков (ФОТО)
Сегодня Сирийская армия при поддержке ВКС РФ сделала еще один большой рывок сквозь оборону ИГИЛ в южной части провинции Ракка.
Штурмовая дивизия «Тигры» освободила город Аль-Рамийлан, плотину аль-Рамийлан, 15 нефтяных и водных скважин в 10 километрах к востоку от Дабейсана, а также насосные станции № 1 и № 2 Дабийсана.
Сообщается, что бойцам Tiger Force удалось уничтожить в боях 7 заминированных джихад-мобилей со смертниками, один танк и четыре пикапа Toyota с боевиками ИГИЛ*.
Эти очередные поражения террористов доказывают общий крах обороны ИГИЛ во всем регионе, несмотря на попытку контратаки группировки на позиции Республиканской гвардии в городе Ресафа, которая была успешно отражена в первой половине дня.
ВКС РФ и ВВС САР в последнее время наносят массированные авиаудары по позициям ИГИЛ по всей Центральной Сирии.
Сегодня военная авиация разбомбила один из штабов ИГИЛ в провинции Ракка, находящийся недалеко от города Аль-Замалах.
Помимо этого, самолеты совершили авианалеты в восточной части провинции Хомс и в западной части провинции Дейр эз-Зор, в результате чего ликвидировано большое количество террористов и несколько единиц военной техники.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Новости мира: Турция рассекретила американские военные базы в Сирии
Секретные данные о расположении военных баз США в Сирии опубликовало турецкое информационное агентство Anadolu.
Из сообщения следует, что с 2015 года одна авиабаза действует в районе Рмеилан юго-восточной провинции Эль-Хасака, она достаточно крупная, чтобы принимать транспортные самолеты.
В 2016 году была открыта авиационная база в районе Хараб-Иск города Айн-эль-Араб, ее размеры таковы, что позволяют размещать только вертолеты. Она также используется в качестве перевалочного пункта на одном из маршрутов доставки военной помощи курдам.
Упоминаются еще три базы в провинции Эль-Хасака, последняя из которых была построена в районе Таль Байдар. На ней находятся сто военнослужащих США. На базе Аш Шаддади размещены около 150 американских военных. Опорные пункты созданы для борьбы с боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ).
Еще две базы расположены в городе Манбидж, они предназначены для операций против сил Свободной сирийской армии.
Как отмечает агентство, еще три базы расположены на севере провинции Ракка. На двух из них, помимо американских солдат, находятся французские военные. Третья база работает в качестве центра связи коалиционных сил и базы для операций по уничтожению коммуникаций боевиков ИГ. Кроме этого, она используется для переброски снаряжения курдским силам.
На военных опорных пунктах размещаются подразделения, участвующие в боевых действиях, в силу чего они засекречены и обозначены как «закрытая зона». Военнослужащие на этих базах координируют авиаудары, артобстрелы, проводят оперативное планирование.
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