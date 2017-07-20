Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 июля 2017

14 июля уже второй раз за 2 недели все англоязычные СМИ взорвались новостью о долгожданном взятии иракского Мосула.

Обещанной молниеносной победы не получилось: город в руинах, огромные потери среди мирного населения и иракских военных, а противник большей частью ушел, а частично еще удерживает последний район.

Однако, набившие руку в деле провокаций, ложных информационных вбросов и навешивания ярлыков, специалисты по работе с общественным мнением стремятся выдать неизбирательные бомбардировки города (включая авиаудары запрещенными фосфорными боеприпасами) в течении года за блестяще проведенную спецоперацию.

Методы, которыми пользуются пропагандисты западных телеканалов и других СМИ, если отбросить все формальности, следует назвать попросту ложью.

Замалчивание реального количества жертв в Мосуле — самое безобидное из арсенала PR-щиков США.

Бомбардировка фосфорными боеприпасами ВВС США в Мосуле

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В тоже время видеоролики от «Белых касок» про химические атаки и бомбардировки со множеством ляпов в кадре, глупостей и логических нестыковок облетают весь мир помощью подконтрольным американцам СМИ.

На этих кадрах воронку, оставшуюся от мины или сделанную специально для съемок, выдают за следы от авиабомбы с зарином, несмотря на то, что химические боеприпасы не детонируют таким образом. Людей, якобы пораженных нервнопаралитическим газом, обливают водой, что свидетельствует о том, насколько плохо съемочная группа «белых касок» знакома с принципом действия этого вещества и насколько она «обучена» оказывать первую помощь.

В воде зарин только усиливает свое действие и скорость распространения. Проведение реанимационных мероприятий вообще отдельная тема: во-первых, их проведение снимают прямо в зоне поражения, во-вторых, проводят неправильно, в-третьих, это не имеет смысла — от зарина человек погибает в течении минуты, максимум двух.

Такие информационные вбросы нужны для того, чтобы удары авиации западной коалиции во главе с США по подразделениям Сирийской Арабской Армии на направлениях где террористы терпят поражение и готовы отступить не выглядели как их поддержка, чем такие налеты фактически и являются. Нужны такие ролики и для того, чтобы незаконные действия коалиции не выглядели беспочвенными, ведь навесив на САА ярлык «убийцы невинных», западные пропагандисты создают у зрителя ощущение того, что происходящее имеет моральное обоснование.

Удивительного в этом, к сожалению, ничего нет — все международные организации, как видно из сообщений мировых СМИ, в том числе западных, всегда действовали и действуют сейчас, лишь в интересах той стороны, которая финансируется и действует в интересах наднациональных структур.

Целью информационных атак «Белых касок» становятся лишь российская авиация и правительственные войска САР. Не выдвигая обвинений в адрес террористов, устанавливающих варварские порядки в Сирии, они сами подписываются под тем, что работают в интересах стороны, враждебной правительству Сирии, не важно кто бы ее не представлял. Получается, запад оказывает информационную поддержку террористам и наемникам в Сирийской Арабской Республике, которые запятнали себя множеством преступлений против мирного населения, отрезанием голов и т.д.

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В то же самое время на территории Ирака, где в Мосуле ежедневно появлялись сообщения о десятках погибших и пострадавших в результате авиаударов, не было даже намека на попытки работы каких-либо правозащитных организаций, а корреспонденты различных западных телеканалов и информационных агентств говорили, о чем угодно, но не о бедственном положении мирных жителей.

Нанося бомбовые удары по террористам в Ираке, «коалиция» поддерживает представителей тех же организаций в Сирии. Лицемерно объявляя убийц и насильников «умеренной оппозицией», запад стремится любыми способами усложнить работу Сирийской Арабской Армии, вынуждая тратить гораздо больше времени для освобождения городов и населенных пунктов. В свою очередь, воюя с иракскими представителями тех же организаций, генералы коалиции не церемонятся нисколько: удары по городу наносились по всем враждебным им силам без разбора, при этом никаких попыток минимизировать потери среди мирного населения не предпринимались.

Напротив, в Сирийской Арабской Республике ни один населенный пункт не был взят правительственными войсками без предварительного проведения мероприятий по выводу местного населения из зоны боевых действий. Это демонстрирует разность подходов к ведению боевых действий в населенных пунктах у одной и другой стороны.

Сирийские войска при поддержке ВКС России сражаются на своей земле и бережно относятся к согражданам, коалиционная же группировка ведет войну в «чужой стране» и не считается с потерями среди мирных граждан.

К слову, число потерь среди безоружных горожан в течении более чем пятнадцати месяцев боев в Мосуле ежемесячно исчислялось несколькими тысячами убитых и вдвое большим количеством раненных. Но и на этот признак колонистского отношения генералов коалиции к любым театрам военных действий, где бы они ни оказались, давно найден способ информационно-психологического противодействия — командование группировки в праве признавать то число жертв, какое посчитает подходящим, невероятно занижая количество невинных жертв.

При этом со стороны СМИ этот факт не вызывает какого-либо осуждения. Лишь единицы из числа журналистов, работающих на англоязычных платформах, решаются говорить об откровенно пренебрежительном отношении командования войск коалиции к фактам гибели местных жителей в результате нанесения артиллерийских и авиационных ударов по противнику.

19 июля одно из крупнейших лондонских изданий — Independent неожиданно признало страшные цифры потерь среди гражданского населения:

«Более 40 000 мирных жителей были убиты в результате разрушительной битвы, имевшей цель отбить Мосул у ИГИЛ. Согласно разведывательным данным, полученным «Independent», число погибших намного превышает предыдущие оценки», — сообщает британское СМИ.

Эти факты должны открыть глаза аудитории на то, что борьбу США с сотоварищами ведет не с террористами, а за влияние в ближневосточном регионе. Лозунги, сердобольные или воодушевляющие репортажи из зоны боевых действий, продукция кинематографа — все это предназначено для обывателей и нацелено на противодействие возникновению протестных движений, призывающих остановить войны в интересах промышленных гигантов.

Политика же двойных стандартов, являющаяся элементом информационной войны, призванной обеспечивать информационное сопровождение военных действий в интересах нефтедобывающих и других компаний есть древний принцип, взятый на вооружение еще римлянами, и применяемый в условиях однополярного мира: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку».

Сегодня мы можем наблюдать политику, основанную на этой догме, применяемую странами, наиболее тесно связанными с наднациональным капиталом — Ватиканом, Великобританией, Голландией, Израилем, США и Швейцарией. На международной арене у них за последние более чем сто лет не возникало никаких конфликтов ни в одной из сфер международных отношений. Более того между этими странами, наблюдается необычайная слаженность действий и распределение ролей в глобальных геополитических, финансовых и торгово-экономических вопросах. В отношении же России прослеживается в разное время либо откровенно враждебная, либо потребительская модель поведения.

Исторически так сложилось, что силовую часть этих комплексных действий уже около семидесяти лет берут на себя армия и спецслужбы США при поддержке спецслужб других стран. И удивляться тому, что войны, которые ведет эта «исключительная» страна, всегда встречают единогласную поддержку в информационном пространстве всех государственных СМИ влиятельных стран запада и коммерческих медиахолдингов, учрежденных наднациональными корпорациями, — наивно.

Мосул: бои в «освобожденном» городе продолжаются, представителей СМИ не пускают к местам столкновений и они снимают издалека

Радует лишь то, что в мире становится все больше людей, свободных от шаблонного мышления, способных мыслить самостоятельно, а не стереотипами и обладающих достаточным объемом концептуальных знаний, чтобы не стать жертвой информационного воздействия этого огромного конгломерата планетарного масштаба.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.