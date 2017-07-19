Судья Хахалева как суть сложившейся власти.

Объективность законов мироздания выражается в том, что они существуют независимо от наших знаний о них. Существуют и действуют, вызывая у нас удивление, если мы их не понимаем - или не хотим понимать по причине веры в другие познавательные системы, вложенные в наши головы в раннем периоде жизни и так и оставшиеся баз осознанного развития.

Одним из таких законов является понятие кастовой системы человечества. Мы часто под этим понимаем индийский аналог марксистской системы классово-наследственного общества раннефеодального типа. Но это не так, это неправильно. Каста - это личная энергетика человека. То, что дано от рождения и на что влияют прошлые жизни и прошлый опыт. А энергетика - это его страсти, господствующие над ним. А его страсти - это его главные ценности. А его главные ценности - это его мораль, его мировоззрение. Таким образом, ценности человека - это его тип энергетики. И его каста.

Многие знают, что каст 4: Работники, Купцы, Воины и Маги. Когда-то правили Маги, потом власть перешла к Воинам, и лишь недавно она оказалась в руках Купцов. Деградация налицо.

Когда Купцы становятся на должности Воинов, начинается бесчестье и коррупция. Судья - это каста Воинов. Когда в ней появляются Купцы, то мы видим нынешнюю систему судопроизодства. Её главными символами становятся коллективные судьи Хахалевы.

Хахалева не одна такая. В каждом городе суды состоят их Хахалевых - другие оттуда отторгаются. Судебная система есть сгусток сути системы власти вообще. В России это видно в чистом виде со времён Брежнева, когда коррупция поразила ЦК КПСС и Политбюро. Без телефонного права суды действовать не могли. Они стали частью системы управления. Стало очевидным, что социальный строй и форма собственности не могут быть гарантией защиты от коррупции. Социализм коррумпируется не хуже любого другого строя. Ибо причины коррупции в сути власти как явления.

В России из времён СССР возникла коррумпированная власть и она нуждалась в коррумпированной судебной системе. И эта система возникла. Без коррумпированных судов невозможно было провести проведённую у нас приватизацию. Нельзя отжимать собственность и проводить фиктивные аукционы и тендеры. Судьи стали нужным сообществом, руками которых правящие субъекты наживали собственность и охраняли её от посягательств конкурирующих групп. Неподкупные судьи стали врагами системы и из неё удалялись. Больше того - они туда просто не попадали. Система их не пропускала.

Купец на должности Воина привносит в работу купеческую мораль. а она в том, что Купец, кроме денег, любит показуху и шум. Судья Хахалева просто оказалась дурой, не умевшей тихо жить и не кичиться богатством. Будь она поумнее, как советские функционеры, жившие как подпольные миллионеры Корейко, она брала бы взятки и дальше, и была бы почётным членом судейского сообщества. Но теперь её вычистят свои же - ради собственной безопасности и безопасности судейской системы взяток. Деньги любят тишину и не любят дураков.

Не будь Хахалевой, был бы другой. Сеть бурлит от недавнего видео, где работники ГАИ одного российского города в соответствии с законом арестовали прокурора, и выяснилось, что его мать - судья. Результат - прокурор оправдан, гаишники уволены. И тут Хахалева. Почему? Потому что ЭТО СИСТЕМА.

Судьи и прокуроры превратились в замкнутое сословие. Наследственность, круговая порука, связи с правителями и крупным бизнесом, тотальная коррупция - всё это черты ВСЕЙ НАШЕЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ, частью которой является судебная система. Частью которой является дура судья Хахалева, которую теперь вычистят из должности. Но она не утонет и вскоре снова всплывёт - Купцы непотопляемы из-за огромного количества полезных связей.

Никакое увольнение конкретных проколовшихся судей не изменит систему, работающую по давно сложившимся правилам. Знаете. как говорят судьи?

"Родиной и наркотиками не торгуем, всё остальное давайте обсуждать".

Да, наше судейское сословия стало больным закрытым сообществом.

Да, оно болеет всеми болезнями существующей власти.

Да, это по сути неофеодальное сословия с наследственными должностями и привилегиями и целиком чуждое демократической системе конституционной власти, которую они, вроде бы призваны олицетворять.

Да, судебная система стала сферой коммерческих услуг.

Причина всего этого намного глубже.

Она в том, что 400 лет назад Купцы перехватили власть у Воинов. Сначала думали - это капитализм виноват. Потом нет - увидели, что социализм болен тем же самым.

Стали догадываться, что социализм и капитализм растут из какого-то общего корня. Того, где определенный тип людей прорывается к власти и удерживает её, независимо от исповедуемой идеологии. Будь то язычество, христианство, ислам, либеральная демократия или атеистическая Власть Советов. Герцоги, кардиналы и папы, архиереи и патриархи, графы, министры, президенты корпораций, главы разведок, президенты государств, партийные секретари, банкиры, главные редакторы СИИ - всё это длинная череда сменяющихся во власти Купцов, сделавших власть из дела долга и служения средством наживы, а политику - стратегией обогащения.

И потому некая Хахалева, которую уволят - не исправление судебной системы.

И чистка судейского корпуса - не исправление системы власти.

И смена Путина на Зюганова или Навального - не смена плохой системы власти на хорошую.

Ибо коррупция существует и в ФРГ, и в США, и везде и повсюду. И при Сталине она цвела пышным цветом. Только в другим виде. Хотите подтверждение? Пожалуйста. Микоян, брат Наркома Микояна, становится создателем МИГа, самолёта, под который выделены ресурсы на целую отрасль. При этом Микоян ничего не смыслит в авиастроении и самолёт делал Гуревич. А ресурсы они забрали у репрессированного Поликарпова. который как конструктор был на 10 голов выше их всех. Но он не имел за собой политического клана - и был повержен. ЛагГГ-3, прообраз ла-5 - тоже из фонда Поликарпова, который довёл до ума уже Лавочкин - потому что Микоян облажался. Вот коррупция в сфере неденежных отношений. основа советского блата - видоизменённой коррупции при СССР. Ибо в торговлю блат пришёл из высших партийных сфер. При Сталине. который вроде бы за коррупцию расстреливал. оказывается, не за всякую коррупцию и не всех. Были и для Сталина пределы возможного.

Ибо коррупция - это не взятки и откаты. Коррупция - это когда экономические решения проталкиваются политическими средствами властвующими персонами в своих личных интересах концентрации ресурсов под прикрытием общегосударственных интересов на принципах взаимной благодарности. Вот что такое коррупция.

Всё гораздо глубже и серьёзнее. Этого не изменить взятием Зимнего, чистыми и честными выборами и прочими нам известными атрибутами. К власти везде и всегда будут приходить Купцы. И мы сами их туда выберем - потому что сами заражены купеческой мотивацией.

И покуда мы сами таковы, власть будет у Купцов. И они будут ставить нам таких судей.

Не ищите лёгких путей решения сложных проблем. Их не существует.

P.S.

На место дуры Хахалевой придут умные Петровы и Сидоровы. И будут молчать и не светиться. И брать от полмиллиона и выше за каждое своё решение. И власть не будет с ними бороться - потому что она для своих махинаций их и держит. Ибо судейские не всё себе в карман кладут, а щедро делятся с теми, кто их назначил и может снять. Для того и назначали, чтобы делились. А не будут брать - не будут делиться. И потому не может быть в судебной системе Воинов, для которых взятка - позор и повод к самоубийству. Таких во власти уже давно нет.

И кто думает, что мире где-то не так, тот дурак. Вон в США лоббисты за деньги протолкнут какое угодно решение. Это не коррупция, узаконенная и легальная? Дурак тот, кто думает, то вот у нас честные менты всё расследуют, а потом ОНФ всё перепроверит, и все судейские испугаются и перестанут брать деньги за свои решения. Кто думает, что прополкой грядок можно решить вопрос сорняков, тот болван.

И вдвое тот болван, который думает, что вот выгоним Путина, (Януковича, Кучму, Порошенко, Ельцина, Чубайса) - и всё изменим к лучшему.

И втрое тот болван, который думает, что Майданом можно поменять воров во власти на честных, при которых Сталин или Путин не будут бояться расстрелять этих выродков без риска получить бунт элиты.

Ибо есть законы мироздания. которые трудно понять и ещё труднее контролировать.

И пока это так, мы будем иметь то, что имеем.

Мир вообще несовершенен от самого своего сотворения. Поэтому надо настраиваться на долгую и трудную работу, плодов которой мы не увидим.

Это единственный путь выбраться из цивилизационной ямы, где Купцы правят Работниками и Воинами, а Маги и вовсе махнули на всё рукой от глубокой безнадёги.

Александр Халдей

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