Надо ценить то, что имеешь и тогда не будет в душе обиды, страха, зла и вечной боли

Моя бабуля, царство ей небесное, очень боялась умереть зимой. Говорила, что могилу будет трудно копать в мерзлой земле, да и вообще — никакой радости гостям. Она рассуждала о своих похоронах так, будто собиралась быть активной участницей действия.Еще бабуля утверждала, что люди умирают в то же время года, когда родились, а так как она появилась на свет в феврале, опасения ее были понятны.»Летом умирают счастливые», — говорила бабуля, греясь на солнышке и перебирая на спицах пушистые шерстяные петли. «Что за дикая фраза…» — думала я, но не возражала.Возражать человеку, которому 85 лет, просто не имеет смысла. Бабуля хорошо и быстро вязала, почти вслепую. Две изнаночные петли, три лицевые, одна в накидку, две изнаночные петли, три лицевые, одна в накидку… Глядишь и готова шапочка для правнучки.А правнучка меж тем забралась в цветочные грядки. Красная астра уже корнем наружу, а ребенок смеется. — Счастливая я, что дожила до правнуков, — тихо говорит бабуля и улыбается. А в глазах слезы. Счастливая…Моя бабушка родилась в начале ХХ века, она пережила раскулачивание, голод, войну, оккупацию, разруху. Пережила самое страшное, что может быть, — смерть единственного ребенка. Ее дочь, моя мама, умерла. Бабуля много болела и последние лет десять жила одна. Но каждый раз, когда мы — я и сестра с детьми приезжали, она повторяла шепотом: «А все ж таки я счастливая…» — и плакала чистыми легкими слезами.Я тогда думала: что она говорит? О каком счастье? А теперь понимаю, что бабуля была права и знала главное: надо ценить то, что имеешь. И тогда не будет в душе обиды и страха, зла и вечной боли, а будет ощущение покоя и счастья и легкости бытия… Когда она умерла, стояло доброе теплое лето, и до самого рассвета пахли ночные фиалки.

Источник: nashaplaneta.su