Эхо Вашингтона?



Как американское правительственное агентство финансирует СМИ в России

Источник: http://www.stoletie.ru/

Нет ничего тайного, что не стало бы, наконец, явным. Как стало известно, Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) — правительственное агентство США, в задачи которого входит «поставлять достоверные новости стратегически значимым аудиториям зарубежных стран» — намерено расширить финансовую поддержку своих российских партнеров. Наряду с «Голосом Америки» и «Радио Свобода», помощь получат РБК, «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». Об этом сообщил российский телеканал НТВ, ссылаясь на официальный сайт этой организации.

Задача Американского совета управляющих по вопросам вещания, судя по информации на его сайте, — поставлять достоверные новости по всему миру. Но если открыть последний запрос организации к Конгрессу на финансирование в 2017 году, то цели становятся более конкретными: подавать информацию с американской точки зрения и объяснять внешнюю политику США, отстаивать американские интересы и приоритеты. Для этого Совет просит у Конгресса почти 778 миллионов долларов. Значительную часть этих денег предполагают потратить на вещание на Россию — «Голос Америки» и «Радио Свобода», но также, судя по документам, и на российские СМИ. В 2017 году Совет рекомендует выделить финансирование для РБК, телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». Но если РБК уже несколько лет сотрудничает с американцами по контракту, официально, то «Дождь» такое партнерство старается не афишировать.

В отчете Генеральной инспекции США за 2013 год, проверявшей, на что идут деньги американских налогоплательщиков, особо подчеркивается, почему это происходит: «OSD (одно из подразделений Совета) имеет другой тип сотрудничества с «Дождем». Формального соглашения между ними нет по причине того, что «Дождь» не желает подписывать какие-либо документы с иностранным юридическим лицом до тех пор, пока превалирует нынешняя политическая обстановка».

Дальше — рекомендация о стратегии: «работать без договора», причем американские чиновники понимают риски работы без подписанного соглашения, но «плюсы от теле- и интернет-вещания в России их перевешивают».

В отчете о работе за 2015 год указано: «сотрудничество осуществляется неформальным путем», но что это за путь, непонятно.

Летом 2015 года уже появлялась информация о сотрудничестве РБК и «Дождя» с BBC, которое весьма положительно оценил МИД Великобритании, подчеркнув в своем докладе, что «таким образом эффективно продвигаются интересы страны» в России, и поэтому вывод — Лондон не должен сокращать финансирование.

Еще в 2016 году публицист Илья Ухов на основе анализа внутренних документов BBG, адресованных конгрессу США, тоже делал вывод, что ряд российских СМИ, в частности «Дождь», РБК и «Эхо Москвы», получают финансирование через BBG.

Он написал, что в документе на своем сайте Совет американских вещателей рекомендует выделить финансирование для «национальных сетей, аффилированных с русскоязычным «Голосом Америки» — РБК, «Эхо Москвы» и «Дождь», работающих для внутренней аудитории России».

Телекомпания НТВ направила запрос Совету американских вещателей о комментарии, но ответа не получила. А гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева уклончиво заявила, что «телеканал сотрудничает с большим количеством международных и российских компаний и организаций в строгом соответствии с законами, а доходы формируются за счет подписки и продажи рекламы».

Между тем на «Эхе» поспешили вообще отмежеваться от этого обвинения. На его сайте в понедельник опубликовано заявление, в котором Генеральный директор ЗАО «Эхо Москвы» Екатерина Павлова заявила, что «Эхо Москвы» «не поддерживает официальных контактов с американским правительственным агентством BBG, либо связанными с ним структурами. Менеджменту радиостанции не известно о наличии официальных взаимоотношений, включая контракты, финансовые связи или любые формы совместных проектов».

Руководство ЗАО «Эхо Москвы», говорится далее в заявлении, «незамедлительно обратилось в BBG c официальным запросом об основаниях для упоминания российской радиостанции в указанном выше списке достижений. Холдинг «Газпром-медиа», который является контролирующим акционером ЗАО «Эхо Москвы», в ходе регулярных проверок финансово-хозяйственной деятельности радиостанции за 2015-2016 гг. также не выявил каких-либо документально подтвержденных отношений со структурами американского правительственного агентства BBG. В случае, если BBG либо любой иной источник предоставит факты иностранного финансирования СМИ или кого-либо из сотрудников радиостанции персонально, холдингом будет проведено тщательное внутреннее расследование».

То есть, получается, что американцы официально оповещают, что они финансируют российские СМИ, а те это теперь опровергают. Мол, нет «документально подтвержденных отношений». Значит, янки в лице их правительственного агентств врут? Хотя, с чего бы это им делать? Ведь, если нет официально и «документально подтвержденных отношений», то такие отношения вполне могут быть неофициальными.

Никита Данюк, эксперт Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, как сообщает НТВ, в этой й связи отметил: «Существует несколько схем, благодаря которым через рекламные контракты тот же телеканал „Дождь« может получать средства от различных финансовых организаций зарубежных, в том числе и от упомянутых BBG. То есть, на мой взгляд, этим в первую очередь должны заниматься компетентные органы Российской Федерации, генеральная прокуратура, а также налоговая служба. Потому что явные нарушения закона Российской Федерации налицо».

А работающий в России американский журналист Эндрю Корыбко уверен, что, если бы, например, в США какой-нибудь из местных телеканалов стал бы сотрудничать с правительством России, его бы ждали серьезные последствия.

Ну, а если такое преспокойно может делать, как выяснилось, «Дождь», то почему бы это не могло бы делать и «Эхо»?

Другими словами, наконец-то, наши либеральные СМИ самым буквальным образом поймали за руку, обнаружив их финансирование не просто из-за бугра, а от официальных американских госструктур, что те сами, самым что ни на есть официальным образом, подтверждают.

А что это, как не открытое и самое беспардонное вмешательство во внутренние дела России?

Представьте себе, если бы вдруг обнаружилось, что радиостанция «Голос Америки», например, или газета «Нью-Йорк таймс», которая сейчас непрерывно кричит о «вмешательстве Москвы», на самом деле получает финансирование из Кремля, то вспыхнувший скандал трудно даже вообразить. Неужели и на этот раз нашим «Дождю», «Эху» и другим либеральным СМИ, усиленно работающим против России и её избранной народом власти на деньги, как теперь выясняется, поступающие прямиком из Вашингтона, все это снова сойдет с рук? А «Газпром», эта наша государственная компания, куда смотрит? Ведь получается, что поддерживаемая им через холдинг «Газпром-медиа» радиостанция на самом деле является, как это давно подозревают, вовсе не «Эхом Москвы», а «Эхом Вашингтона»!

Ведь совсем недавно президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности такого положения дел. «Постоянная американская пропаганда, постоянная подпитка НПО, ориентированных на США, причем выделяются прямые деньги на это, это что, не влияние на наши умы и не попытка повлиять на то, как мы должны действовать в ходе избирательной кампании? Да из года в год это продолжается. Возьмите глобус, крутаните, пальцем тыкните в любое место, там — американские интересы и там точно их вмешательство. Я это знаю из разговоров практически со всеми руководителями государств. Просто они не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит», — добавил Путин.

Источник: nstarikov.ru