Эх, рано радуетесь? Победа в Мосуле временная

Помнится, иракские военные обещали приурочить победу над боевиками ИГИЛ в Мосуле к окончанию священного месяца Рамадан. Ничего не получилось, и дату освобождения перенесли на пару дней. Штурм города затянулся, и победа над ИГИЛ только символичная. Ладно, Мосул иракские военные при поддержке США все же освободят рано или поздно, но победят ли они ИГИЛ, вот в чем вопрос?

Зачистка Мосула от исламистов не будет означать, что группировка ИГИЛ в Ираке полностью разгромлена, и можно спать спокойно. Военные эксперты и политологи предсказывают возвращение радикалов и реванш джихадистов в Мосуле. Российские аналитики сообщения Минобороны Ирака тоже оценивают скептически, полагая, что радость явно преждевременная.

Почему иракцы так уверены, что «псевдогосударство рухнуло»? Я лично в этом тоже сомневаюсь… Рапортовать об успехах в Мосуле проще, чем перекрыть исламистам все пути отхода и ликвидировать активные и «спящие» ячейки боевиков ИГИЛ в провинциях Анбар, Дияла, Салах-эд-Дин и в районе т.н. Багдадского пояса. Вот это сделать уже гораздо сложнее.

На победных рапортах далеко не уедешь. Исламисты могут сбежать в Сирию. «Выдавят» их из Сирии, так они скроются на время в странах юго-западной и южной Азии. Им есть, куда податься, чтобы восстановить свои силы и подготовиться к новым наступлениям. К тому же, даже в освобожденных районах действуют радикальные отряды из т.н. «второго звена».

Командиры ИГИЛ, к сожалению, предусмотрели заранее пути отхода. В городах Ирака после 2015 года ими были созданы параллельные руководящие органы, а местные филиалы получили свободу действий. Главное, нанести существенный ущерб противнику. Расчет на то, что опытные оперативники и проповедники ИГИЛ, используя агентурную сеть в Ираке и Сирии, включая и лагеря беженцев, перейдут к партизанской войне.

Так, военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что:

«Исламисты никуда не делись, часть боевиков находится и в самом Мосуле под видом мирных жителей, ожидая команды, чтобы начать отбивать город обратно. Так что радоваться рано, и тем более стоит быть осторожными с заявлениями о том, что освобождение Мосула может привести к победе над «Исламским государством» - как не приведет к ней и взятие Ракки. Пальмиру тоже сначала освободили, но потом боевики захватили ее обратно – до нового освобождения. Так что все эти процессы обратимы».

И он полностью прав. Освобождение одного города не гарантирует победы над ИГИЛ. Полагаться на американских союзников тоже большая ошибка. Американцы на Ближнем Востоке преследуют собственные геополитические цели и защищают свои национальные интересы. Если бы их волновала победа над ИГИЛ, то силы западной коалиции во главе с США координировали бы свои действия в регионе с Россией, Сирией и Ираном.

И что мы сейчас наблюдаем? Антисирийские провокации и обвинения в адрес Москвы и Тегерана со стороны США и их союзников. Даже если иракские правительственные войска справятся с боевиками ИГИЛ и зачистят от них Мосул, победу припишут себе Штаты. Мировые СМИ просто выдадут нужную информацию в выгодном для Вашингтона свете, как и прежде.

Есть, конечно, хорошие новости. В результате антиигиловской кампании, в которой приняли участие (в той или иной степени!) Россия, страны Запада и Ближнего Востока, «Исламское государство» значительно ослабло. Боевики ИГИЛ несут потери не только в живой силе, но и территориальные. Особо стоит отметить и утрату значительной части нефтегазовых доходов в Сирии. Трудно вербовать сторонников с пустым карманом.

Главный аналитик по Ближнему востоку IHS Markit Коламб Страк прогнозирует, что ИГИЛ просуществует менее года. Но в это верится с трудом, если принять во внимание планы ИГ перейти к партизанской войне. Ослабить ИГ возможно, но не стоит верить, что фанатики Халифата успокоятся. Имеется и политическая подоплека: пока США заинтересованы в существовании боевиков ИГИЛ на Ближнем Востоке, они неистребимы.

США и ИГИЛ: американцы подготовили кадры для ИГ, обучая армию и полицию Ирака после свержения Хуссейна. Потом готовили добровольцев для борьбы с ИГИЛ, что потом пополняли ряды исламистов. По вине США ИГИЛ отхватили себе и часть территории Ирака с военными складами, банками и нефтяными скважинами, читай: вооружение, стартовый капитал плюс источник доходов. Именно Штаты закрывали глаза на то, как саудиты финансировали террористов. Добавьте сюда и продажи ИГ нефти на экспорт. Пазл сходится?

Да, террористов уничтожают, причем Россия сыграла в этом деле огромную роль. Но что делают Штаты? Скрывают зверства террористов в Мосуле и наносят авиаудары по мирному населению. Не зря сомневаются российские военные в достижении победы над ИГ в Мосуле. Это нужно иракцам, но невыгодно Вашингтону. Победа будет лишь временной, ведь американцы не позволят уничтожить всех своих «питомцев» в регионе.