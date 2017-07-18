США испытали лазерное оружие в Персидском заливе (+ВИДЕО)

Военно-морские силы США (ВМС) провели в водах Персидского залива испытания лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System). Об этом сообщил телеканал CNN, который следил за испытанием в режиме реального времени.

В ходе испытания военные поразили лазером беспилотный летательный аппарат. По данным телеканала, оружие было установлено на десантном корабле Ponce. Как заявил капитан ВМС США Кристофер Уэлл, лазер «более точен, чем пуля».

Он также отметил, что оружие является «универсальным и может быть использовано против множества целей».

По данным CNN, стоимость лазерной установки составляет примерно $40 млн. Один выстрел обходится примерно в один доллар.

В апреле 2013 года стало известно, что военные корабли США оборудуют лазерным оружием. Как сообщал телеканал CBS News со ссылкой на контр-адмирала американских ВМС Мэтью Кландера, новое оружие сможет «ослеплять» фотокамеры самолетов-разведчиков. Кландер отмечал, что лазер планируется использовать против легких быстроходных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

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