Убийцы спутников: какое оружие способно лишить США могущества в космосе (ФОТО)

Начальник Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай скоро смогут угрожать любому американскому космическому аппарату.

По его мнению, обе державы активно работают над созданием противоспутникового оружия.

Ранее источники в Пентагоне неоднократно сообщали об испытаниях противоспутниковых ракет Москвой и Пекином.

Насколько обоснованны опасения Вашингтона, разбирался RT.

РИА Новости

Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, Хайтен рассказал о серьёзной военной угрозе, которая исходит от Москвы и Пекина:

«В не столь отдалённом будущем они смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому нашему космическому аппарату. Нам надо предотвратить это, а лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне».

Хайтен подчеркнул, что США приняли якобы брошенный им вызов и начали готовиться к ответным мерам.

«Мы сделаем так, чтобы все знали, что мы готовы к войне», — добавил генерал, не уточнив, что конкретно намерено делать Стратегическое командование Вооружённых сил США (STRATCOM), которое объединяет стратегические ядерные силы, соединения ПРО и космические войска (в общей сложности 184 тыс. военнослужащих).

Как полагает Хайтен, Москва начала развивать противоспутниковые технологии ещё в 1980-е годы и сейчас обладает значительным потенциалом в этой сфере, который способен подорвать позиции США в космическом пространстве.

Достаточно жёстко Хайтен выразился по поводу амбиций Пекина, назвав китайский народ «самой агрессивной нацией в мире».

Командующий STRATCOM считает, что Поднебесная создаёт оружие, которое «в будущем станет вызовом для США в космическом пространстве».

Штаб-квартира Стратегического командования вооружённых сил США © Wikipedia.org

Китайский гамбит

Первые тесты китайских противоспутниковых ракет прошли в 2005 году, а в январе 2007-го прямым попаданием был уничтожен метеоспутник FY-1C. На сегодняшний день Китай провёл восемь испытаний противоспутниковых ракет.

В середине декабря 2016 года специализированные американские издания распространили информацию о том, что КНР готовится к испытаниям внеатмосферной ракеты Dong Neng-3 (DN-3), предназначенной для уничтожения спутников. На одном из китайских военных объектов были якобы зафиксированы соответствующие подготовительные работы.

Также сообщалось, что Пекин объявил о закрытии воздушного пространства в зонах, где предположительно пройдёт траектория полёта DN-3.

По данным старшего научного сотрудника американского центра Международной оценки и стратегии Ричарда Фишера, базой для создания DN-3 является трёхступенчатая твердотопливная ракета мобильного запуска с жидкостным ракетным двигателем верхнего уровня «Куайчжоу-1».

Эксперт по вооружениям заявил, что DN-3 способна поражать разведывательные и навигационные спутники США, находящиеся на орбитах от 300 до 1000 км.

При этом Фишер подчеркнул, что до середины 2017 года Вооружённые силы КНР могут испытать более мощную, четырёхступенчатую твердотопливную ракету мобильного запуска «Куайчжоу-11». Помимо неё в китайском арсенале есть ракета «Чанчжэн-11», которая также может быть применена как противоспутниковая.

Американский аналитик Билл Гертц сообщает, что DN-3, как и её предшественница DN-2, разработана для уничтожения спутников. При этом китайская сторона заявляет, что её программа носит сугубо оборонительный характер, а DN-3 предназначена для внеатмосферного перехвата баллистических ракет. Предыдущий запуск DN-3 состоялся 30 октября 2015 года.

Тестовый запуск макета ракеты Dong Neng-3 © скриншот youtube.com

Секретное оружие России

21 декабря 2016 года издание The Washington Free Beacon сообщило, что 16 декабря в Центральной России была испытана противоспутниковая ракета ПЛ-19 «Нудоль».

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Москва осуществила пять запусков этой ракеты, из которых три были признаны успешными. Отмечается, что предыдущие запуски проходили на космодроме Плесецк (Архангельская область).

За полётом ракеты внимательно следила американская разведка. В Пентагоне считают, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие в рамках совершенствования противоракетной обороны, что «Нудоль» будет выводить из строя телекоммуникационные и навигационные спутники.

Последние, помимо разведки, занимаются ретрансляцией, обеспечивают военную связь и ведут корректировку огня. Но особняком стоит система навигации GPS, вокруг которой во многом строится эффективность американской армии. Вооружённые силы США привыкли полагаться на GPS, и потеря отвечающих за систему геолокации спутников может серьёзно ударить по боеспособности войск.

Предыдущие пуски ПЛ-19 проходили 24 мая и 18 ноября 2015 года. В Пентагоне считают, что обладание противоспутниковым оружием является для России настолько же приоритетной задачей, как и модернизация стратегических ядерных сил.

Американские военные видят в противоракетной и противокосмической системе дальнего перехвата «Нудоль» прямую угрозу полётам спутников и считают, что Москва пытается скрыть истинную цель создания ракеты, держит в секрете её реальные характеристики и маскирует супероружие под программой совершенствования ПРО.

«И Россия, и Китай понимают уязвимость американских спутников и зависимость США от их работы. <…> И Китай, и Россия разрабатывают лазерное оружие и другие системы направленной энергии, которые могут „ослепить“ спутники или нарушить их работу. Также разрабатывается оружие, способное поражать малые спутники», — пишет The Washington Free Beacon.

Под проектом «Нудоль» подразумевается система ПРО А-235, разработчиком которой является концерн «Алмаз-Антей». Первые эскизы А-235 появились в 1985–1986 годах. Новая система ПРО должна заменить защищающий сейчас московский регион стационарный комплекс А-135 «Амур», противоракеты 53Т6 которого способны сбивать низковысотные спутники.

«Жертва агрессии»

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT заявил, что опасения Пентагона вполне обоснованны из-за чрезвычайной зависимости от информации, поступающей со спутников. Именно поэтому Россия и Китай стремятся обладать возможностями по выводу из строя американских космических аппаратов.

«В 2016 году американцы запустили на геостационарную орбиту мощнейший, оснащённый современной электроникой спутник, который может работать ретранслятором. Конечно, если начинаются военные действия или существует угроза военных действий, такой спутник надо сбивать или выводить из строя другими средствами», — пояснил Кнутов.

Однако в разработке противоспутникового оружия США не являются беззащитной жертвой «агрессивных» планов России и Китая. В развитии противоракетной обороны американцы преуспели гораздо больше своих потенциальных оппонентов. Усилиями Пентагона была создана мощнейшая в мире система ПРО.

На земле американская ПРО включает стационарную систему GBMD, мобильные комплексы THAAD и Patriot PAC-III, которые могут осуществлять перехват ракет на низких орбитах.

Patriot PAC-III © Wikipedia.org

На море боевое дежурство несут корабельные комплексы Aegis, которые также обладают противоспутниковым потенциалом. В феврале 2008 года ракета RIM-161 Standard Missile 3 (Aegis) сбила американский военный спутник USA-193, вышедший на нерасчётную орбиту.

«Такая многоступенчатая система есть только у США, поэтому их ПРО является стратегической. Она широко развёрнута и включает целый ряд элементов, которые перехватывают цели на разгонном этапе, в космосе, в ближнем космосе и непосредственно в атмосфере», — отметил Кнутов.

При этом Россия, которая, в отличие от США, не выходила из договора об ограничении противоракетной обороны от 1972 года, может решать «противоспутниковые задачи» лишь с помощью системы ПРО, развёрнутой вокруг Москвы.

Угроза милитаризации

Противоспутниковое оружие условно делится на несколько типов: ракеты (в том числе с ядерным боезарядом), спутники-перехватчики и лазерные установки. Ракета считается «грязным» оружием: в случае попадания спутник разрывает на части, и его обломки засоряют и без того замусоренное космическое пространство.

Более «чистым» и перспективным методом противоспутниковой борьбы, по мнению Кнутова, являются твердотельные лазеры. Таким системам достаточно вывести из строя оптику спутника без его физического уничтожения, что не создаёт дополнительного космического мусора.

Более того, лазер является многоразовым средством. Эксперт полагает, что лазер выгодней и перспективнее противоракет или истребителей спутников.

Старший научный сотрудник ВШЭ, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин считает, что Москва развивает лазерное оружие в рамках программы «Сокол-Эшелон».

Из открытых данных следует, что испытания боевого лазера стартовали в 2005 году, а спустя четыре года была впервые поражена условная цель на расстоянии 1,5 тыс. км от поверхности Земли. «У нас идут исследования по нескольким направлениям. И мы в этом отношении идём вровень с США и КНР», — сказал собеседник RT.

«Американцы опасаются, что на определённом этапе китайцы и русские получат возможность нанести удар по их группировке разведывательных и телекоммуникационных спутников.

В этом случае США лишатся ключевого элемента своего военного превосходства и будет утрачена целиком возможность использования высокоточного оружия», — отметил Кашин.

Генерал-майор в отставке, выпускник Академии Генерального штаба СССР Павел Золотарёв предупреждает, что использование лазерного оружия в космосе — недопустимая мера. По его словам, «чистого» способа поражения спутников не существует. «Оружие, основанное на лазерах или поражении целей в электромагнитном диапазоне, может также представлять угрозу безопасности космоса», — заявил RT эксперт.

«На данный момент Россия не обладает противоспутниковым оружием. Москва разрабатывает средства, которые будут убирать космический мусор. Это аппарат, который будет стоять на месте, но струёй из двигателей сбивать мусор, попадающий в атмосферу. Однако таким же образом можно сбить чужой спутник.

Поэтому космические державы непреднамеренно, а в интересах безопасности могут создавать средства вроде бы для борьбы с мусором, но в реальности имеющие двойное назначение», — утверждает Золотарёв.

Эксперт подчеркнул, что сейчас крайне важно усилиями России, Китая и США прийти к выработке международных документов, которые исключили бы перспективу военных действий на орбите.

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«Россия выступает против милитаризации космоса, а угроза такая существует как минимум со стороны трёх государств. Сегодня созрела необходимость начать переговоры по созданию механизма обеспечения безопасности в космосе и учёта интересов космических держав», — уверен Павел Золотарёв.

Алексей Заквасин, Владимир Смирнов, Кристина Хлусова