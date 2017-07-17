В Венесуэле наблюдается майдан по образцу 2014 года

В Венесуэле, где в воскресенье большинство жителей страны на «народном референдуме» высказались против созыва учредительного собрания, наблюдается классический майдан по тому же образцу, проведенному Вашингтоном в Киеве в 2014 году, считает руководитель Центра российского института стратегических исследований (РИСИ) по связям с общественностью и СМИ Игорь Пшеничников.

«Мы наблюдаем в Венесуэле классический майдан по тому самому образцу, который был проведен американцами в Киеве в 2014 году», — заявил Пшеничников.

Эксперт назвал именно США причиной волнений в Венесуэле.

«В силу определенных обстоятельств нынешний парламент — оппозиционный, полностью, абсолютно настроен против Мадуро, и его главной целью является одно – отстранить его от власти. Объективно, кому нужно отстранить Мадуро от власти? Соединенным Штатам, которые хотят вернуть свои позиции в нефтеносную Венесуэлу. Именно это корень происходящего и именно так надо рассматривать все события, которые происходят в Венесуэле», — заявил он.

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Источник: news-front.info