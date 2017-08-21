История венесуэльского кризиса

... уникален: впервые за всю историю России человека осудили, арестовали...для поставок Essar нефть с венесуэльских месторождений. Кроме того, ...В 1998 году на российском кризисе Д. Сорос потерял 2 ...денег из России перед августовским кризисом 1998 года. В частности...