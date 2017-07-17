Климатическое оружие: Амур распилили и похоронили

Амур имеет для России такое же значение, как и Волга. Он — батюшка, она — матушка. Эти две реки всегда считались символами нашей страны, практически ее прародителями. И отношение к ним может дать нам всем исчерпывающую характеристику, как любому человеку, который жестоко относится к родителям.

А я еду за гектаром

Как выжимаются соки из Волги, какие экологические бедствия она терпит, мы не раз писали. Всегда казалось, что Амур находится в относительной безопасности. Просто потому, что он далеко. А на Дальний Восток, даже за обещанным гектаром земли рванут не многие. И, скажу я вам, правильно сделают. Скажу, как коренная дальневосточница, чьи предки когда-то по столыпинской реформе ехали осваивать эти благодатные земли. И даже потом открывали свое частное пароходство. На том самом Амуре-батюшке.

Сейчас бы не поехали. Ну потому что они были настоящими земледельцами, а не любителями сказок. На гектаре развернуться могут разве что столичные мечтатели, не представляющие себе не то что Дальнего Востока, а вообще, как должны выглядеть земельные наделы, на которых можно заниматься сельским хозяйством. Амурчане, попробовавшие взять этот самый гектар, быстро от него отказались, увидев, что кроме болота им никто ничего предложить не может. Зато глава одного из таежных районов Приамурья с гордостью рассказал, что взял гектар в районе слияния двух рек, чтобы охотиться. Будто без этого гектара высокопоставленный чиновник поохотиться не в состоянии. Тысячи гектаров тайги в его распоряжении! Я не говорю о заросших полях и заброшенных деревнях. Чего-чего, а земли в Приамурье хватает!

Но вернемся к Амуру. Побывав недавно на своей родине, я не нашла этой великой могучей реки. Даже представить себе не могла, что можно испытать такой ужас. Представьте на минуту картинку. На набережной Благовещенска, где обычно горожане с гордостью показывают свою главную достопримечательность и чье имя носил регион все эти годы, больше нет реки. Ступеньки с набережной опускаются в песок, а самой реки нет. Здесь уже не покажешь с легкой небрежностью, как это делалось всегда: «А там, за рекой — Китай».

Так Амур выглядит сегодня. Вид с набережной. (Фото: автора)

Реакция гостей всегда была ожидаемой. Как? Так близко? Буквально в нескольких сотнях метров, что кажется улицы соседнего Хэйхе просматриваются в подробностях. Сейчас Китай, оттого, что не видно воды, стал еще ближе. Кажется, на другую сторону можно перебежать за несколько минут. Чуть не сказала — на другой берег Амура. Амура нет. И не потому что наш батюшка от аномальной жары так сильно обмелел. В последние годы он действительно стал мелеть, но ведь не до такой же степени, чтобы измельчать до грязной лужи.

В тот день я многим задавала один вопрос: А где же наш Амур?

Друзья, родственники только пожимали плечами. Мол, это ты просто давно здесь не была, а мы вроде как привыкли так жить.

— Привыкли без Амура? Жители Амурской области? — Вопрошала я, уже ничего не понимая.

Тогда мне говорили, что не все так страшно, мне просто нужно пройти дальше по берегу, там в районе Триумфальной арки есть другая набережная, а в каком-то месте даже можно подойти к воде и искупаться, там даже оставили кусочек городского пляжа. В 40-градусную жару, которая стоит нынешним летом в Благовещенске тема, скажу я вам, весьма актуальна.

После нас — хоть потоп

И все же я не поняла, ради чего надо было гробить Амур? Зачем надо было засыпать песком великую реку? Земли что ли мало? Оказывается, власти Амурской области решили блеснуть грандиозными планами. Особенно актуальны они стали после наводнения 2013 года. Заговорили, что оттяпать 40(!) гектаров у Амура нужно для того, чтобы укрепить берега и тогда река не будет топить город.

Но она и не топила. Даже по время наводнения четырехлетней давности, тонул в основном Хабаровский край. В Амурской области больше всего пострадало пригородное село Владимировка, которой традиционно досталось от другой реки — Зеи. Жителей этой амурской Рублевки не раз предупреждали, что селиться там опасно и строить на берегу богатые дома не стоит, все равно затопит. Не послушали. Благовещенск в этом плане был всегда защищен. Так что разговоры о берегоукреплении — от лукавого.

Разговорилась со Светланой Казачинской, известным специалистом Амурского гидрометцентра, которая рассказала, что наводнение принесли в основном небывалые осадки, а не разлив рек. И Благовещенску оно точно не грозило. А вот то, что изменили русло реки, обязательно скажется в дальнейшем. Если уже не сказывается, когда в Благовещенске жара держится на отметке свыше 40 градусов.

По словам Казачинской, об этом ей говорили ее знакомые гидрологи, которые приезжали в Благовещенск и видели, что творят с рекой, испытав немалый ужас. Но их мнения никто не спросил. «Независимую» экспертизу заказали у питерских экспертов. Амурские специалисты молчат, чтобы не попасть в немилость. Когда речь идет о таких деньгах, да еще полученных из федерального бюджета, вряд ли кому позволят выступать против. Но ведь Амур еще может вернуться! Да так, что мало не покажется никому. Не зря Амур по-китайски — это Черный дракон, будить которого не советуют никому.

«Золотая миля» на грязном берегу

А затевалось все ради чего? Решили утереть нос все тем же китайцам. А то многие стали тыкать, что, мол, китайский Хэйхе за последние годы из убогой деревни с фанзами превратился в мегаполис, а Благовещенск как был не низок, не высок, так и остался. Небольшой провинциальный городок, несмотря на то, — что областной центр и владелец самой большой по протяженности государственной границы. Оплот страны, скажем так. Жаль только, что из этого оплота народ разъезжается, промышленность разваливается, а единственное что строится и создается — торговые центры — в которых давно некому покупать все те же китайские товары. Местные бизнесмены стонут и плачут как у них отжимают бизнес и душат проверками.

И тут этот грандиозный проект. Назвали ни больше ни меньше. По-московски — «Золотая миля» («Золотая миля» Москвы — это условный участок между улицами Остоженка и Пречистенская набережная с самым дорогим жильем страны).

Эту самую милю отжимать решили у самого Амура-батюшки. Идею поддержали московские архитекторы. А почему не поддержать, если речь идет о десятках миллиардов рублей. Так было решено засЫпать половину Амура с нашей стороны и настроить всякой «красоты». А планировалось сделать: Российско-китайский международный конгрессно-выставочный центр, российский духовно-культурный центр, туристко-рекреационный центр отдыха и канатную дорогу, которая должна была соединить границы России и Китая. Кроме этого, в рамках проекта планировалось строительство крытого спортивного комплекса с ледовой ареной. В общем, если судить по картинкам, Москва-Сити нервно курит в сторонке сверкая десятками этажей.

Естественно, увидев такие грандиозные объекты, китайцы должны были, забыв обо всем, мчаться на нашу сторону и тратить, тратить деньги. Звучали речи про то, что «Золотая миля» станет не только лицом Благовещенска, но всей России. И что мы покажем всему миру, что мы не лаптем щи хлебаем, а есть в России талантливые инженеры и дизайнеры, а еще мудрое амурское руководство.

Правда, спустя очень короткое время еще будучи мэром, Александр Козлов, который уже успел перебраться в губернаторское кресло, сменив Олега Кожемяко, который поехал поднимать с колен Сахалин, начал заявлять о том, что для многоэтажной застройки на участке нет необходимых коммуникаций. Для того чтобы их провести, нужна баснословная сумма в 900 миллионов рублей. И это только на одни коммуникации.

Смешно, не правда? Еще бы Амур нес в своих водах коммуникации…

В общем, наводнение в Амурской области закончилось, а вместе с ним и деньги. Начался кризис. Вместо «Золотой мили», и вместо Амура сейчас в центре города есть огромный неряшливый пустырь. Именно на него выходят окна областной администрации. Видна эта страшная красотища и мэрии, которая здесь рядом, всего в нескольких метрах.

Планов громадье

Вспоминается, как ровно 40 лет назад в Благовещенске начинали строить новый и пафосный драматический театр. По задумкам тех лет он тоже должен быть обязательно на берегу Амура и обязательно с вращающейся сценой, чтобы поражать темных китайцев. Строительство продолжалось более 30 лет. Горожане жуткий долгострой назвали Бастилией, страшное серое здание облюбовали наркоманы и самоубийцы, а благовещенцы старались проскочить это проклятое место как можно быстрее. Все это тоже было в самом центре города. И только несколько лет назад строительство Бастилии было закончено. Из нее сделали торгово-развлекательный центр, коих в городе — десятки. Они практически все пусты, так как населению проще и выгоднее покупать все на торговом рынке, где традиционно и крепится российско-китайская дружба. Обнищавшие амурчане имеют возможность хотя бы подрабатывать на китайских предпринимателей, торгуя их низкокачественными товарами. При этом цены на них в Благовещенске, как и на все остальное, гораздо выше чем в Москве, и гораздо хуже по качеству.

Я с трудом, например, отыскала настоящее сливочное масло жирностью 82, 5%. Давно известно, что этот молочный продукт с жирностью ниже, может считаться только маргарином и содержит трансжиры. Чаще всего — пальмовое масло. И не верьте, когда вас будут убеждать в обратном. Между тем, молочная продукция города Благовещенска, как и полноводный Амур всегда считалась главной гордостью Дальнего Востока. О ней непременно вспоминали гости города, побывавшие в далеком Приамурье.

Похоже, гордиться уже ничем не остается. На великие проекты Амурской области не везет. БАМ так и не построили, космодром «Восточный», несмотря на все обещания, как и весь российский космос ждет лучших времен. Позаимствовать величия у великого Амура, оттяпав у него 40 гектаров получится вряд ли. Об этой великой реке, засыпанной песком будут рассказывать также как об исчезающей гигантской рыбе калуге, которая еще встречается в Амуре и может достигать полутора тонн веса. Будут вспоминать как об исчезнувшей цивилизации.

А вы говорите — «Золотая миля», показывая на очередной захламленный пустырь вместо Амура…

Сейчас власти так любят говорить о возрождении Дальнего Востока, о том, что через несколько лет вернут в регион пару миллионов человек. По разным данным за последние 20 лет отсюда уехало свыше шести миллионов дальневосточников. Вернуть их хотят обещанным гектаром земли и уничтоженным Амуром-батюшкой…