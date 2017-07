Глобальная политика — это встреча Путина и Трампа или G20? (2)

Конкретных решений нет. На данный момент их только пытаются осознать и хотят выработать за 4 месяца (!!!) к ноябрю доклад с решениями этих системных проблем в экономике! Решить данные проблемы перепроизводства можно только при переходе на иную экономическую парадигму и вряд ли эти госчиновники решатся на такое.

Понимание взаимосвязанности множества отраслей мирового хозяйства вроде есть, а вот понимания того, как выстраивать отраслевые цепочки между странами справедливо нет, или это намеренно умалчивается:

Никакой конкретики относительно того, что глобальные межотраслевые цепочки могут формироваться по-разному — в русле различных концепций глобализации.



Одна концепция глобализации может подразумевать разделение специализированного труда по различным странам (одни делают болты, вторые — гайки, третьи — балки, а четвёртые — собирают из них конструкции) с формированием пула стран, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и пула стран-сырьевых придатков, то есть насправедливое объединение труда жителей планеты.



Другие концепции глобализации могут подразумевать создание в каждой стране определённой автономности по жизненно-важному (демографически-обусловленному) спектру продукции, при диверсифицированности по различным странам продукции с высокой добавленной стоимостью, лежащей в концах межотраслевых глобальных цепочек поставок (по одной отрасли страна — поставщик сырья, по другой отрасли — производитель конечной продукции высокой стоимости).



Третьи концепции — ещё какие-то формы объединения разноспециализированного труда стран планеты.



Но эти нюансы никак не раскрываются в коммюнике саммита G20. Слава Богу, что хотя бы связывают выстраивание глобальных цепочек поставок с правами человека, что отражает бессознательное понимание того факта, что при обеспечении уровня расходов большинства населения соответствующего черте биологической деградации (см.схему ниже) начинают нарушаться права человека на жизнь.

Либо данный пункт внесён российской стороной, либо Владимир Путин, зная повестку саммита G20 намеренно говорил о развитии цифровой экономики в ряде последних выступлений:

Если сказать просто, то всеобщая цифровая грамотность — это обучение всех умению пользоваться интернетом и технологиями доступа к глобальной сети. Так? Хотя кого собрались обучать и чему? Молодёжь и без чиновников может пользоваться сетью.



Но вот под видом необходимости реформирования системы образования ради цифровой экономики провести реконструкцию образовательного цикла, включив в него все возраста (об этом тоже есть в коммюнике G20), а ядром его сделать, «как бы», разделы кибернетики о процессах управления в цифровых системах — это было бы полезно.



А может и вообще провести глобальный ликбез в целом об организации процессов управления на основе достаточно общей для этого теории управления? Хватит ли кадров, способных обучать этому?

В разделе о цифровой экономике есть парадоксальный фрагмент:

Мы считаем, что это несколько шизофренично — говорить о свободном потоке информации, а потом сразу оговариваться о защите авторских прав.



Мы считаем, более продуктивной для общественного развития (если стоит такая цель) будет расширение правового поля регулирования общественных отношений, в том числе связанных с получением, распространением и использованием информации, в идеале необходимо обеспечить последовательный переход к неавторской культуре человечества в целом, поскольку авторские права, особенно на изобретения, являются тормозом общественного развития, позволяющим скрывать какие-то изобретения или создавать монополии на их использование.



Однако, это возможно только при другой кредитно-финансовой системе, которая бы обеспечивала тех, кто сегодня через патенты и авторские права зарабатывает себе на жизнь. Совсем по другому должна быть организована система поддержки творческих людей и учёных.

Почему-то этот пункт назван как «повышение занятости» (хотя стоило бы говорить об изменении структуры занятости), какое название видимо связано с вытеснением людей с рабочих мест роботами, появлением новых отраслей, но заявление в целом может быть оценено положительно:

Мы также выступаем за такую работу кадровой системы, которая бы позволяла гибко реагировать на насыщение продукцией различных отраслей и соответствующее перепрофилирование производств. Кадровая система должна сопровождать и помогать трудовой жизни людей на всём протяжении их жизни.

С данным общим утверждением можно согласиться:

Но можно задаться вопросами о раскрытии умолчаний в этом утверждении о том: какие именно международные стандарты будут использоваться? Что понимается под стабильной финансовой системой?



Поскольку в западных теориях «экономикс» кризисы — это нормальное явление финансовой жизни и стабильной будет та финансовая система, кризисы которой вполне себе управляемы и хорошо просчитываются, тогда как в другом взгляде на экономику — стабильная финансовая система должна исключать кризисы из алгоритмики своего функционирования.

Пока Россия вынуждена считаться с такой организацией, как МВФ, роль которой в системе международных экономических отношений оценивается учёными и политиками разных стран неоднозначно.



Возможно, в будущем и произойдёт преображение организации на основе альтернативных подходов к экономике, как мы уже писали об этом раньше, но пока нет кадров, способных это осуществить.

В феврале 2015 года встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии увенчалась совместным заявлением, в котором страны-лидеры БРИКС потребовали от США завершить реформу МВФ, то есть фактически отказаться от контроля этой ключевой финансовой организацией планеты.



Это очень сильный жест, который с одной стороны показывает солидарность Москвы, Пекина и Дели в ключевом вопросе переформатирования международной экономической системы, а с другой стороны является открытой угрозой Вашингтону — своеобразным «последним китайским предупреждением», подкрепленным китайскими деньгами и российским ядерным потенциалом.



Возможно на этой G20 мы видим элементы стратегии передачи управления МВФ от США некому совету стран, хотя до полного контроля ещё очень далеко, судя по этому фрагменту:

Конечно, логичнее было поставить на первое место планету, поскольку количество занятых людей в экономике прямо зависит от количества тех, кого может прокормить сельское хозяйство и его важность вроде как создателями документа осознаётся, но вне указанной взаимосвязи. В другом его разделе они пишут:

И далее следует заявление о том, что:

Мы считаем, что для людей жизненно необходимо не извлекать прибыль, а удовлетворять свои жизненно важные потребности. Это описание прибыли, как жизненно необходимой потребности — отражение финансово-счётного подхода к экономике, базирующийся на расчёте финансовых показателей экономики.

Поскольку финансовое обращение лишь сопровождает производственный и потребительский продуктообмен и предоставление доступа к природным благам, которые в силу разного рода социально обусловленных причин не являются бесплатными, — в организационно-технологическом подходе, альтернативного вышеуказанному, кредитно-финансовая система (вкупе с законодательством, регламентирующим финансовое обращение) предстаёт как один из многих инструментов управления макроуровня в хозяйственной системе общества (кроме неё инструментами управления макроуровня являются, в частности: система стандартов, деловая этика, план счетов бухгалтерского учёта).

То, что создатели документа ставят экономику на первое место — отражает технократический подход к ведению народного хозяйства, когда техносфера — важнее биосферы. Но они хотя бы признают, что здоровая планеты и экономика дополняют друг друга, хотя в английском тексте стоят слова “mutually reinforcing”, что дословно означает — «взаимно усиливают друг друга», что несколько отличается по смыслу.

После выхода США из Парижских соглашений:

Приложение — это Гамбургский план действий, общность формулировок которого была рассмотрена нами ранее.

До согласованных межотраслевых планов, ну или хотя бы, до планов совместного развития на уровне глобальной политики этим документам также далеко, как и нашим государственным документам на уровне внутренней политики. По большей части — это общие слова об «эффективности, прозрачности и росте»:

Пока нет ни слова о зависимости устойчивости кредитно-финансовых систем стран от их энергетической вооружённости, не говоря уже о необходимости введения энергетического инварианта прейскуранта в экономике.

По сути это признание невозможности решить проблемы миграции скоординированно, по какой причине эти проблемы сбрасываются на уровень каждой из стран. Таким образом уменьшается риск срыва процесса наводнения Европы мигрантами во исполнение первого этапа Антикоранической стратегии (о ней http://inance.ru/2015/11/terrakt-pariz/ ), поскольку в одиночку трудно противостоять тенденции, поддерживаемой на глобальном уровне. Это подкрепляется описанием «скоординированных мер»:

Стремиться и предпринять — это разные вещи, хотя в английской версии эта фраза выглядит так:

