Глобальная политика — это встреча Путина и Трампа или G20? (2)

«Мы призываем к ускоренному устранению субсидий, оказывающих искажающее воздействие на рынок, и иных форм поддержки со стороны правительства и связанных с ним организаций. Каждый из нас обязуется предпринять необходимые действия для выработки коллективных решений по созданию по-настоящему равных условий».



«Мы призываем членов Глобального форума по избыточным мощностям в стали, действующего при поддержке ОЭСР, на основании мандата Саммита в Ханчжоу выполнять свои обязательства по усилению обмена информацией и наращиванию сотрудничества к августу 2017 года, а также к скорейшей выработке конкретных регуляторных решений, которые снизят избыточность мощностей в стали.



Мы ожидаем субстантивный доклад с конкретными регуляторными решениями к ноябрю 2017 года, в качестве основы для значимых и оперативных мер, а также последующей отчетности о результатах в 2018 году».

Конкретных решений нет. На данный момент их только пытаются осознать и хотят выработать за 4 месяца (!!!) к ноябрю доклад с решениями этих системных проблем в экономике! Решить данные проблемы перепроизводства можно только при переходе на иную экономическую парадигму и вряд ли эти госчиновники решатся на такое.

Глобальные цепочки поставок

Понимание взаимосвязанности множества отраслей мирового хозяйства вроде есть, а вот понимания того, как выстраивать отраслевые цепочки между странами справедливо нет, или это намеренно умалчивается:

«Глобальные цепочки поставок могут выступать в качестве важного источника для создания рабочих мест и сбалансированного экономического роста. […] В целях создания устойчивых и инклюзивных цепочек поставок мы обязуемся расширять применение трудовых, социальных и экологических стандартов, а также усиливать защиту прав человека, в соответствии с международно признанными рамками».

Никакой конкретики относительно того, что глобальные межотраслевые цепочки могут формироваться по-разному — в русле различных концепций глобализации.



Одна концепция глобализации может подразумевать разделение специализированного труда по различным странам (одни делают болты, вторые — гайки, третьи — балки, а четвёртые — собирают из них конструкции) с формированием пула стран, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и пула стран-сырьевых придатков, то есть насправедливое объединение труда жителей планеты.



Другие концепции глобализации могут подразумевать создание в каждой стране определённой автономности по жизненно-важному (демографически-обусловленному) спектру продукции, при диверсифицированности по различным странам продукции с высокой добавленной стоимостью, лежащей в концах межотраслевых глобальных цепочек поставок (по одной отрасли страна — поставщик сырья, по другой отрасли — производитель конечной продукции высокой стоимости).



Третьи концепции — ещё какие-то формы объединения разноспециализированного труда стран планеты.



Но эти нюансы никак не раскрываются в коммюнике саммита G20. Слава Богу, что хотя бы связывают выстраивание глобальных цепочек поставок с правами человека, что отражает бессознательное понимание того факта, что при обеспечении уровня расходов большинства населения соответствующего черте биологической деградации (см.схему ниже) начинают нарушаться права человека на жизнь.

«Доходы и расходы населения, российская «элита» и социальная справедливость» http://inance.ru/2017/02/socialnaya-spr avedlivost-i-elita/

Освоение цифровой экономики

Либо данный пункт внесён российской стороной, либо Владимир Путин, зная повестку саммита G20 намеренно говорил о развитии цифровой экономики в ряде последних выступлений:

«Мы будем способствовать повышению цифровой грамотности и совершенствованию цифровых навыков в рамках всех форм образования и обучения в течение всей жизни. Мы признаем, что информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют решающую роль в модернизации и повышении эффективности государственного управления».

Мы писали в статье, посвящённой ПМЭФ 2017 (http://inance.ru/2017/06/pmef/), что развитие цифровой грамотности среди всех слоёв населения планеты может содержать в себе ряд умолчаний.



Если сказать просто, то всеобщая цифровая грамотность — это обучение всех умению пользоваться интернетом и технологиями доступа к глобальной сети. Так? Хотя кого собрались обучать и чему? Молодёжь и без чиновников может пользоваться сетью.



Но вот под видом необходимости реформирования системы образования ради цифровой экономики провести реконструкцию образовательного цикла, включив в него все возраста (об этом тоже есть в коммюнике G20), а ядром его сделать, «как бы», разделы кибернетики о процессах управления в цифровых системах — это было бы полезно.



А может и вообще провести глобальный ликбез в целом об организации процессов управления на основе достаточно общей для этого теории управления? Хватит ли кадров, способных обучать этому?

В разделе о цифровой экономике есть парадоксальный фрагмент:

«Мы поддерживаем свободный поток информации при уважении применимых правовых рамок для неприкосновенности частной жизни, защиты данных и прав на объекты интеллектуальной собственности».

Мы считаем, что это несколько шизофренично — говорить о свободном потоке информации, а потом сразу оговариваться о защите авторских прав.



Мы считаем, более продуктивной для общественного развития (если стоит такая цель) будет расширение правового поля регулирования общественных отношений, в том числе связанных с получением, распространением и использованием информации, в идеале необходимо обеспечить последовательный переход к неавторской культуре человечества в целом, поскольку авторские права, особенно на изобретения, являются тормозом общественного развития, позволяющим скрывать какие-то изобретения или создавать монополии на их использование.



Однако, это возможно только при другой кредитно-финансовой системе, которая бы обеспечивала тех, кто сегодня через патенты и авторские права зарабатывает себе на жизнь. Совсем по другому должна быть организована система поддержки творческих людей и учёных.

Повышение занятости

Почему-то этот пункт назван как «повышение занятости» (хотя стоило бы говорить об изменении структуры занятости), какое название видимо связано с вытеснением людей с рабочих мест роботами, появлением новых отраслей, но заявление в целом может быть оценено положительно:

«Мы признаем необходимость обучения и профессиональной подготовки людей в целях получения необходимых для будущей работы навыков, важность создания возможностей для переквалификации и повышения квалификации на протяжении всего трудового стажа, а также содействия им в успешной адаптации к переменам…»

Мы также выступаем за такую работу кадровой системы, которая бы позволяла гибко реагировать на насыщение продукцией различных отраслей и соответствующее перепрофилирование производств. Кадровая система должна сопровождать и помогать трудовой жизни людей на всём протяжении их жизни.

Устойчивость глобальной финансовой системы

С данным общим утверждением можно согласиться:

«Открытая и стабильная финансовая система, основанная на согласованных международных стандартах, необходима для поддержания устойчивого роста».

Но можно задаться вопросами о раскрытии умолчаний в этом утверждении о том: какие именно международные стандарты будут использоваться? Что понимается под стабильной финансовой системой?



Поскольку в западных теориях «экономикс» кризисы — это нормальное явление финансовой жизни и стабильной будет та финансовая система, кризисы которой вполне себе управляемы и хорошо просчитываются, тогда как в другом взгляде на экономику — стабильная финансовая система должна исключать кризисы из алгоритмики своего функционирования.

«Мы будем усиливать международную финансовую архитектуру и глобальную сеть финансовой безопасности с сильным, действующим на основе квот и обеспеченным достаточными ресурсами МВФ в её центре».

Пока Россия вынуждена считаться с такой организацией, как МВФ, роль которой в системе международных экономических отношений оценивается учёными и политиками разных стран неоднозначно.



Возможно, в будущем и произойдёт преображение организации на основе альтернативных подходов к экономике, как мы уже писали об этом раньше, но пока нет кадров, способных это осуществить.

В феврале 2015 года встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии увенчалась совместным заявлением, в котором страны-лидеры БРИКС потребовали от США завершить реформу МВФ, то есть фактически отказаться от контроля этой ключевой финансовой организацией планеты.



Это очень сильный жест, который с одной стороны показывает солидарность Москвы, Пекина и Дели в ключевом вопросе переформатирования международной экономической системы, а с другой стороны является открытой угрозой Вашингтону — своеобразным «последним китайским предупреждением», подкрепленным китайскими деньгами и российским ядерным потенциалом.



Подробнее об этом глобальной финансовом институте читайте статью «Нужен ли нам МВФ?» (http://inance.ru/2016/05/mvf/).

Возможно на этой G20 мы видим элементы стратегии передачи управления МВФ от США некому совету стран, хотя до полного контроля ещё очень далеко, судя по этому фрагменту:

«Мы с нетерпением ожидаем завершения 15-го Общего обзора квот, включающего новую формулу расчет квот, к весенним собраниям управляющих органов МВФ и Всемирного банка 2019 года и не позднее годовых собраний 2019 года и поддерживаем продолжающуюся работу по дальнейшему повышению эффективности его инструментов кредитования».

Энергетика и климат

«Сильная экономика и здоровая планета дополняют друг друга».

Конечно, логичнее было поставить на первое место планету, поскольку количество занятых людей в экономике прямо зависит от количества тех, кого может прокормить сельское хозяйство и его важность вроде как создателями документа осознаётся, но вне указанной взаимосвязи. В другом его разделе они пишут:

«В целях обеспечения продовольственной безопасности мы привержены повышению устойчивой производительности сельского хозяйства и его сопротивляемости рискам, обеспечивая при этом эффективную защиту, управление и использование водных и связанных с водными ресурсами экосистем».

И далее следует заявление о том, что:

«Для людей, занятых в сельском хозяйстве, жизненно необходимо извлекать прибыль и, наряду с потребителями, иметь выход на национальные, региональные и международные рынки».

Мы считаем, что для людей жизненно необходимо не извлекать прибыль, а удовлетворять свои жизненно важные потребности. Это описание прибыли, как жизненно необходимой потребности — отражение финансово-счётного подхода к экономике, базирующийся на расчёте финансовых показателей экономики.

Поскольку финансовое обращение лишь сопровождает производственный и потребительский продуктообмен и предоставление доступа к природным благам, которые в силу разного рода социально обусловленных причин не являются бесплатными, — в организационно-технологическом подходе, альтернативного вышеуказанному, кредитно-финансовая система (вкупе с законодательством, регламентирующим финансовое обращение) предстаёт как один из многих инструментов управления макроуровня в хозяйственной системе общества (кроме неё инструментами управления макроуровня являются, в частности: система стандартов, деловая этика, план счетов бухгалтерского учёта).

То, что создатели документа ставят экономику на первое место — отражает технократический подход к ведению народного хозяйства, когда техносфера — важнее биосферы. Но они хотя бы признают, что здоровая планеты и экономика дополняют друг друга, хотя в английском тексте стоят слова “mutually reinforcing”, что дословно означает — «взаимно усиливают друг друга», что несколько отличается по смыслу.

После выхода США из Парижских соглашений:

«Лидеры других участников «Группы двадцати» заявляют о том, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру». […]



Мы вновь подтверждаем твердую приверженность реализации Парижского соглашения, оперативно продвигаясь к его полному выполнению в соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, в свете различных национальных условий, и в этой связи мы согласовываем Гамбургский план действий «Группы двадцати» по климату и энергетике в интересах роста, в соответствии с Приложением».

Приложение — это Гамбургский план действий, общность формулировок которого была рассмотрена нами ранее.

До согласованных межотраслевых планов, ну или хотя бы, до планов совместного развития на уровне глобальной политики этим документам также далеко, как и нашим государственным документам на уровне внутренней политики. По большей части — это общие слова об «эффективности, прозрачности и росте»:

«Мы рассматриваем энергетическую безопасность в качестве одного из ведущих принципов преобразования наших энергетических систем, и мы продолжим работать над созданием открытых, гибких и транспарентных рынков энергетических сырьевых товаров и технологий».

Пока нет ни слова о зависимости устойчивости кредитно-финансовых систем стран от их энергетической вооружённости, не говоря уже о необходимости введения энергетического инварианта прейскуранта в экономике.

Наращивание координации и сотрудничества по проблемам перемещения и миграции

«Мы подчеркиваем суверенное право государств осуществлять управление границами и контроль над ними, и в связи с этим вырабатывать меры в их собственных национальных интересах и национальной безопасности».

По сути это признание невозможности решить проблемы миграции скоординированно, по какой причине эти проблемы сбрасываются на уровень каждой из стран. Таким образом уменьшается риск срыва процесса наводнения Европы мигрантами во исполнение первого этапа Антикоранической стратегии (о ней http://inance.ru/2015/11/terrakt-pariz/ ), поскольку в одиночку трудно противостоять тенденции, поддерживаемой на глобальном уровне. Это подкрепляется описанием «скоординированных мер»:

«Мы стремимся предпринимать меры в отношении коренных причин перемещения».

Стремиться и предпринять — это разные вещи, хотя в английской версии эта фраза выглядит так:

“We seek to address the root causes of displacement”.

Что может быть переведено и как «мы ищем пути решения коренных причин перемещения». И какие пути видят создатели документа?

«Мы призываем к согласованным глобальным усилиям и скоординированным совместным действиям, в частности, в отношении стран и сообществ, которые находятся под сильным социальным, политическим и финансовым давлением, и к сочетанию подходов на основе чрезвычайного реагирования с долгосрочными подходами.



В этих целях мы признаем важность установления партнерств со странами происхождения и транзита. Мы будем содействовать устойчивому экономическому развитию в этих странах».

Призывы, признания и пожелания. Нет конкретики — нет и возможностей сопротивления тенденции. Поэтому и остаётся только одно.

«В этой связи мы ожидаем результатов процесса ООН по заключению глобальных соглашений ООН по беженцам и по безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которые должны быть приняты в 2018 году. Мы подчеркиваем необходимость мониторинга глобальных процессов перемещения и миграции, а также их экономических последствий.



В этой связи мы обращаемся с просьбой к ОЭСР предоставлять нам на ежегодной основе актуализированную информацию во взаимодействии с МОТ, МОМ и УВКБ о тенденциях и сложностях при реализации соответствующих мер».

В общем, это позиция, подчинённая глобальной тендеции, а не управляющая ей.

Борьба с коррупцией

Тут ожидаемо одни декларации за всё хорошее:

«Подтверждая Принципы высокого уровня в области ответственности юридических лиц, мы обязуемся обеспечивать привлечение к ответственности не только правонарушителей-физических лиц, но и компании, получающие выгоду от актов коррупции.



Мы обязуемся повышать антикоррупционную устойчивость своего государственного управления».

Ну, хотя бы отметили, что выгоду от коррупции могут получать целые компании, а не только отдельные люди.

Завершает документ благодарность Германии и планы на проведение следующих встреч в Аргентине в 2018 году, в Японии в 2019 году и в Саудовской Аравии в 2020 году.

Если оценивать эти документы в целом, то можно сказать, что глобальную политику они обуславливать не будут, хотя некое воздействие на внешние политики некоторых стран оказывать, несомненно будут.

В качестве глобальной повестки они также не подойдут, поскольку никаких проектов будущего привлекательных для всех они не предлагают. Так — чиновничий сборник намерений, призывов и пожеланий.

ПОВЕСТКА ПУТИНА

Перед саммитом G20 в в немецкой газете Хандельсблатт была опубликована статья Владимира Путина (http://cyplive.com/ru/news/statya-vlad imira-putina-v-nemeckoj-gazete-handelsbl att-pered-sammitom-g20.html), в которой группе G20 были сделаны большие реверансы с его стороны. Например:

«Скоординированные действия «двадцатки» способствовали принятию необходимых мер, не только позволяющих преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, но и заложивших фундамент для совершенствования системы глобального управления, которая в силу ряда причин переживает сейчас далеко не лучшие времена».

От имени главы российского государства (статья явно написана спичрайтерами с небольшой корректурой самого Путина) скорее описывается желаемое состояние группы G20, как одного из инструментов воздействия на глобальную политику, чем реальное положение дел:

«Эффективность «двадцатки» как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков и неопределённостей. […]



Основа успехов Объединения — это уважение мнения и позиции каждого участника независимо от размера экономики и места в международной валютно-финансовой системе.



Конструктивная дискуссия и поиск компромиссов стали своего рода фирменным стилем «двадцатки», неписаной нормой взаимоотношений, которые проводит в жизнь и нынешняя страна-председатель — Германия».

Мы согласны, что жизненно необходимо всем на планете научиться выстраивать конструктивную дискуссию, которая подразумевает выработку конкретных предложений по изменению обсуждаемой ситуации. На возрастающую роль группы G20 указывает и расширение круга тем:

«Приветствуем расширение круга тем, рассматриваемых в «Группе двадцати». Имею в виду вопросы устойчивого развития, изменения климата, противодействия терроризму и коррупции, здравоохранения, миграции и беженцев.



Считаем крайне важным и то, что, благодаря китайскому председательству в 2016 году, а в этом году — усилиям германских партнёров, Объединение стало уделять больше внимания цифровой экономике как одному из источников роста и новому фактору глобального управления».

Хотя следует признать, что итоговые документы по этой расширенной тематике пока содержат мало конкретики.

Владимир Путин обозначил в статье несколько тем повестки форума, таких как: исчерпание прежних экономических моделей, санкции, глобальное изменение климата, миграция, информационная безопасность, цифровая экономика. В статье о видении главной общей цели группы G20 сказано следующее:

«Отмечу, что возможности, которые открывает цифровая экономика, переход на новый промышленный и технологический уклад, одновременно усиливают разрыв в уровне развития между богатыми и бедными странами, обостряют проблемы неравенства между различными социальными слоями.



Поэтому в центре наших усилий должен быть человек, его интересы и заботы. Считаю это важнейшим приоритетом в деятельности «Группы двадцати».

Эти положения качественно отличаются от документов, выработанных на саммите. Проблема неравенства между социальными слоями, как некая форма поставленного нами в начале статьи вопроса о том, «интересы каких социальных групп должна выражать действительно справедливая концепция глобализации?»



И некий ответ Владимира Путина на него в том смысле, что важнейшим приоритетом для группы G20, по его мнению, должны быть — это интересы и заботы человека, а не рост экономики, добавим мы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В середине ХХ столетия, США, разжиревшие на крови миллионов жертв двух мировых войн и послевоенном неоколониализме, пытались продлить действие прежней глобальной повестки дня, и для этого предложили миру эрзац новой глобальной повестки — «американскую мечту»: фальшь-демократию, «законность», домик со стриженым газоном, набитый до отказа электронной техникой и холодильником заполненным эрзац-едой, два — три автомобиля и бездумная жизнь в кредит в получении физиологических удовольствий до конца дней.

Голливуд — самая мощная в мире идеологическая машина — до конца ХХ века успешно продвигала «американскую мечту» во всех странах мира, за исключением СССР и стран социалистического лагеря. Но после того, как политическое руководство СССР сдало страну кураторам западного проекта, у «американской мечты» не стало оппонентов.

Сегодня ситуация меняется. Саммит G20 доказал, что мир перестал быть однополярным, а США де-факто перестают быть лидером, и это уже признали, в том числе их союзники (https://ria.ru/world/20170710/14982116 62.html).

Самое уязвимое место в «американской мечте»: будучи эрзацем новой глобальной повестки дня, она не предусматривала ответа на вопрос: Что есть человек? — с точки зрения норм либерализма индивид с психологией несколько более сложной, чем у кишечнополостных — вполне себе человек со всеми правами. Но это не так, человеком мало родиться — Человеком надо осмысленно состояться.

Русская культура не могла уклониться от ответа на этот вопрос, поскольку он был вписан в качестве опознавательного кода принадлежности к Русской цивилизации в виде загадки-идиомы:

«Все люди, да не все человеки».

И новая глобальная повестка дня не только Русской цивилизации, но и всего мира заключается в простом призыве, за которым стоит совершенно новый комплекс наук (психологии, социологии, философии, экономики, истории и прочих):

«Люди, становитесь человеками!».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что надвигается на уровне глобальной политики?

Мы нашли интересное видео, созданное русской службой BBC:

То, что происходит сейчас на глобальном уровне — это какой-то новый процесс, который с позиций калейдоскопического мировоззрения (в видео именно через его призму оцениваются действия Путина и Трампа) представляется как нечто несистемное, случайное, но почему-то (!) отвечающее запросам населения, что делает и сами СМИ (ту же службу BBC) инструментом в этом процессе.



Предлагаем подумать над тем, что же это за процесс?



ИАЦ

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