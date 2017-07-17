Глобальная политика — это встреча Путина и Трампа или G20?

Состоялась встреча G20 в Гамбурге, о повестке которой разговоров в прессе было очень мало. СМИшники, как коршуны, набросились на самую «горячую», по их представлениям, тему этого времени. Какая глобальная повестка G20, какая глобальная политика?! Ведь на этой G20 состоялась встреча Путина и Трампа! И потоки обсасывания «всяких нюансов» ринулись на головы обывателей. Такое ощущение, что мы живём не в XXI веке, а в дремучем средневековье, в котором поведение монарха становилось предметом обсуждения «элиты»: как и на кого он посмотрел, что сказал, как сказал, как пожал или не пожал руку кому-то и так далее.



Хотя есть в политике вещи символические, знаковые, которым стоит придавать внимание, но не настолько, чтобы вообще стать слепыми к общим тенденциям и процессам. Надо сказать, что и в те времена были те, кто понимал, что все эти досужие обсуждения — для толпы, тогда как реальная глобальная политика выстраивается вокруг распространения определённых идей, алгоритмов поведения и на худой конец — финансов.



В общем, нынешняя пресса — печальное зрелище. Насколько печальное — рассмотрим в этой статье.

СИМВОЛИЗМ ВСТРЕЧИ ГРУППЫ G20

Некоторые СМИ протранслировали мнение Силуанова, который сказал о похожести контура значка на подводную лодку, и все «наши» СМИ сразу же подхватили:

«Прообразом силуэта-значка саммите «большой двадцатки» стал один из символов Гамбурга — советская подлодка Б-515, ставшая музеем в Гамбурге; значки с ее силуэтом прикрепили на лацкана лидеры и члены делегаций — все, кроме президента США Дональда Трампа» (https://www.vz.ru/news/2017/7/7/877 784.html).

О данной подлодке в Гамбурге мало кто знает, да и силуэт никак не совпадает со значком, лишь очень отдалённо напоминая контур рубки над водой.

На самом деле на знаке изображены — здание новой филармонии Гамбурга, которое стало ещё одним из символов этого города, и рифовый узел, который был символом саммита.

А вот что действительно стоит отметить в символичности саммита, так это место проведения и окружающие объекты. Как отметили журналисты НТВ:

«Мероприятия саммита «двадцатки» пройдут в Конгресс-центре, который расположен на улице Санкт-Петербургер. То есть мировые лидеры пойдут на саммит «вдоль по Питерской», ведь Гамбург и наша Северная столица — города-побратимы уже 60 лет.



Рядом с Конгресс-центром находится площадь Чайковского, на ней — одноименный концертный зал. И это тоже не случайно, Пётр Ильич очень любил Гамбург, часто бывал там, и мало кто знает, но его Пятая симфония посвящена основателю Гамбургского филармонического общества.

Там же, на площади Чайковского, находится Духовно-культурный центр Русской православной церкви, а также храм святого Иоанна Кронштадского. В общем, можно сказать, Гамбург наш!



Справедливости ради надо сказать, что и в адрес США в Гамбурге есть определенный реверанс — буквально в километре от Конгресс-центра находится мост Кеннеди».

Источник: http://www.ntv.ru/novosti/1835080/

О ЧЁМ ТРЕЗВОНЯТ ВСЕ СМИ

Складывается ощущение, что саммит G20 был неким фоном для этой встречи Путина и Трампа, которую СМИ обсуждают на все лады.

Как пишут многие СМИ, одним из главных событий саммита стала первая встреча Путина и Трампа, президентов России и США. Утром 7 июля Трамп рассказал в своем Twitter, что с нетерпением ждет переговоров, в том числе и с Владимиром Путиным. Через несколько часов главы государств встретились в кулуарах, и впервые пожали друг другу руки, что стало темой номер один во многих мировых СМИ.



На официальных переговорах, состоявшихся позже, президент США заявил, что для него большая честь находиться рядом с Путиным, а российский лидер — что очень рад этой встрече и надеется на её результативность.



Дальнейший обмен мнениями в закрытом режиме вместе с главами внешнеполитических ведомств занял более двух часов, вместо заявленных ранее 30 минут.



Как было сказано после встречи, представителями стран на ней обсуждались предполагаемое вмешательство России в американские выборы, конфликты на Украине и в Сирии, международный терроризм, ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, и ряд других проблем, включая проблемы в двусторонних отношениях.

Однако, мы можем с уверенностью сказать, что шла встреча Путина и Трампа глаза в глаза, в ходе которой устанавливался первый (если исходить из общедоступной информации) межличностный контакт Путина и Трампа. И судя по продолжительности встречи — этот контакт состоялся, но каковы будут его последствия — поле для разнообразнейших спекуляций, которыми и сразу стали полниться СМИ.

Причём выводы делаются настолько противоположные, что по ним можно запросто оценивать ангажированность СМИ. Сравните эти два информационных материала.

«Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге стали победой российского лидера. В этом сходятся мировые СМИ, которые следили за ходом эпической беседы. Но и Трамп выглядел «по-президентски», что признали критиковавшие его американские журналисты» («Путин обыгрывает всех на этих встречах» https://www.vz.ru/politics/2017/7/8/253 389.html).

И мнение эксперта BBC о языке жестов встречи Трампа и Путина:

В целом, можно увидеть, что все СМИ придали этой встрече чуть ли не эпохальное значение, раструбив об этом на каждом углу, тем самым действительно сделав эту встречу «эпохальной» в информационном пространстве (оценка различными СМИ встречи http://www.bbc.com/russian/features-405 47159).



Таким образом, сами СМИ по сути создают удобную для них «реальность ежедневных сенсаций», что может быть темой отдельной статьи. Кое-что о СМИ мы писали в статье «СМИ — «четвёртая власть» или инструмент власти?» (http://inance.ru/2015/05/smi-vlast/).

ОЦЕНКА ВСТРЕЧИ САМИМИ ЕЁ УЧАСТНИКАМИИ

Путин охарактеризовал Трампа и сами встречу так:

«Трамп «телевизионный» очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, достаточно быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие‑то новые элементы. Поэтому мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить, хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен» (http://kremlin.ru/events/president/news/5 5017).

Трамп — так:

«Люди говорят: «Ох, они не должны ладить». Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы» (https://www.gazeta.ru/politics/2017/0 7/13_a_10784546.shtml). Встреча с Путиным была потрясающей (Meeting with Putin was ‘tremendous’ — «Потрясающий» (tremendous) — одно из любимых слов Трампа, которые тот употребляет в очень разных ситуациях: он говорил так о первом дне своего визита в Саудовскую Аравию, о своем финансовом состоянии и даже о ненависти, которую якобы несёт в себе ислам http://www.bbc.com/russian/news-4054233 6). «Я дважды сильно давил на президента Путина, когда мы говорили о вмешательстве России в наши выборы. Он категорически это отрицал. Я уже высказал своё мнение. Мы обсудили режим прекращения огня в Сирии, благодаря которому будут спасены люди. Настало время двигаться к конструктивному сотрудничеству с Россией!» (http://www.ntv.ru/novosti/1838838/ ).

О РУКОПОЖАТИЯХ И ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

СМИ, затаив дыхание, ждали рукопожатия Путина и Трампа, зная агрессивную манеру Дональда тягать руки людей туда-сюда, ждали так, будто от этого будет зависеть глобальная политическая повестка. Дождались.

Трамп довольно панибратски похлопал руку Путина снизу, потом похлопал его по плечу. Вот занятная подборка видео разных рукопожатий и этого, в том числе:

Также некоторые СМИ нашли сходство поз президентов с такими позами героев в третьем сезоне сериала «Карточный домик», когда Виктор Петров приехал в Америку на встречу с президентом США Фрэнком Андервудом. Сравните:

Как писал журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать», Владимир Путин смотрел «Карточный домик» и даже советовал ознакомиться с сериалом министру обороны Сергею Шойгу. Вот цитата:

«Назначив Сергея Шойгу министром обороны, Владимир Путин посоветовал ему посмотреть два сериала: Boss и House of Cards. «Тебе будет полезно», — так отрекомендовал фильмы президент. Ясно, почему они нравились Путину: они утверждали его во мнении, что западные политики — обычные циничные подлецы, все их слова о ценностях и правах человека не стоят выеденного яйца и нужны лишь для того, чтобы бороться с врагами.



Шойгу полностью разделял предубеждения Путина (https://meduza.io/shapito/2017/07/07/p utin-zdorovaetsya-s-trampom-gde-to-my-et o-uzhe-videli)».

Итак, встреча Путина и Трампа произошла. И что? Что теперь от этого принципиально изменилось в глобальной политике? В глобальной повестке дня?

О масштабах рассмотрения исторических событий

По большей части комментаторы встречи Путина и Трампа рассуждают на самом простом, примитивном масштабе рассмотрения исторических процессов.

Кратко масштабы метрологии истории можно представить так:



1 порядок: толпа — вождь, правитель, руководитель;



2 порядок: толпа — вождь — исторические личности, окружающие вождя;



3 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы, объединённые идеями;



4 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена (церковные, масонские, иные) и политические партии;



5 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена и партии — заговоры разного уровня: от глобальных заговоров многих поколений римских пап, российских императоров, коммунизма, фашизма, анархизма, гомосексуализма и т.п. до самых глубинных заговоров в заговоре;



6 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена и партии — заговоры разного уровня — мозговые «тресты» заговоров, определяющих цели, пути и средства их осуществления;



7 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена и партии — заговоры разного уровня — мозговые «тресты» заговоров — иерархии Бога и сатаны (для атеистов: системы, действующие в природе и стремящиеся к порядку или к хаосу).



Можете сами оценить, в каком из масштабов и с какой детальностью преподаётся история в школах и ВУЗах. На каком масштабе работают СМИ, обсуждая, кто с кем встретился и как кто на кого посмотрел из лидеров стран.

Владея этим методом описания истории, можно самостоятельно анализировать не только мировые исторические события, но и региональные новости и перипетии политической борьбы.

Данная схема однако не отменяет роль личности в истории, поскольку вероятность осуществления любого события является произведением двух составляющих:



вероятности самопроизовольного осуществления данного события в будушем, которая колеблется от 0 до 1;



личности управленца, направляющего усилия, ресурсы на осуществление какого-то из вероятных вариантов будущего.



Чем более мала вероятность самопроизвольного осуществления события, тем более тонкое и точное управление требуется. Но ни одна личность неспособна подменить собою всех людей в обществе подменить и исправить своим управленческим умением управленческую безграмотность всех прочих. В этом смысле, любой управленец — плоть от плоти общества своей эпохи, каждая из которых формирует свою повестку дня, в том числе и глобальную.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Одно из главных условий новой глобальной повестки дня — она должна быть привлекательной для всех народов мира вне зависимости от их национальной и расовой принадлежности и ошибок исторического прошлого.



На планете Земля своевременно и неизбежно сформируется единая глобальная цивилизация. Если смотреть на всю историю послепотопной цивилизации с этих позиций, то она представляет собой бесконечную цепь больших и малых войн за то — какой быть единой земной цивилизации будущего?



В последней приманке — «американской мечте» — стало хорошо видно, что место для человека в ней не предусмотрено и что эта «мечта» может быть реализована лишь на основе примитивного устройства психики людей, близкой к животному или зазомбированной. Причём всё развитие IT направлено на совершенствование типа строя психики зомби.

Причём изложенное выше требование о переходе к новой глобальной повестке дня — не продукт субъективизма и проистекающих из него досужих споров о нравах и политическом устройстве.



Это — требование объективное, потому что для обеспечения потребления по стандартам «среднего класса» США и воплощения «американской мечты» для всего населения Земли — требуются ресурсы десятка таких планет как Земля, и это при том, что уже сейчас человечество в целом потребляет примерно за полгода столько ресурсов, на возобновление которых планете требуется более года.



Т.е. при верности традициям прошлого человечество неизбежно идёт к глобальной биосферно-социальной (экологической) катастрофе. Так что требование смены глобальной повестки дня — объективное предостережение для всего человечества.

КАКАЯ ПОВЕСТКА БЫЛА НА G20

Список документов, которые приняли участники G20, довольно внушительный (https://www.g20.org/Content/EN/Statisc heSeiten/G20/Texte/g20-gipfeldokumente-e n.html). Мы рассмотрим итоговое коммюнике саммита, перевод которого можно найти на сайте Кремля (http://kremlin.ru/events/president/new s/55012).



Посмотрим, как себе представляют глобальную повестку устроители G20 в этом документе.

Начнём с общих положений:

«Вместе мы можем добиться большего, чем действуя в одиночку».

Нельзя не согласиться, хотя это общие слова. Далее следует оглашение главной общей цели G20:

«Нашим главным приоритетом по-прежнему является стремление к общей цели — уверенному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному (прозрачный — примечание ИАЦ) росту».

Отметим, не рост благосостояния граждан стран, а просто некий уверенных, устойчивый, сбалансированный и прозрачный рост. Английский оригинал также не даёт понимания, рост чего именно, но скорее всего главной целью развития ставится рост экономики, который может достигаться при падении уровня благосостояния граждан, хотя далее во вступлении идёт речь об уровне жизни, но признаётся, что:

«Глобализация и технологические изменения внесли важный вклад в стимулирование экономического роста и повышение уровня жизни населения по всему миру. Тем не менее, глобализация породила вызовы, а её преимущества не получили достаточного распространения».

Далее следует общая декларация о том, что:

«Группа двадцати» намерена использовать глобализацию во благо всех народов».

Глобализация — это не некий инструмент, а процесс, которым необходимо управлять в соответствии с теми или иными целями, проистекающими из интересов определённых социальных групп. Интересы различных социальных групп могут быть диаметрально противоположными, поэтому при управлении глобализацией всегда будет возникать вопрос о том «Интересы каких социальных групп выражают те или иные декларируемые цели?»



По этой же причине — невозможно удовлетворить интересы всех социальных групп, и интересами каких-то из них необходимо пренебречь при реализации интересов других. Всем мил не будешь. Нацисты хотели глобализировать планету в интересах социальной группы, которую они обозначили «истинные арийцы».



Японцы — в интересах «японцев». Западнокапиталистические страны — в интересах «капиталистов». Социалисты времён Сталина —в интересах трудящихся (это даже отражено в Конституции 1936 года).

Интересы каких социальных групп отражает итоговое коммюнике саммита G20? И интересы каких социальных групп должна выражать действительно справедливая концепция глобализации?

Задавшись этими вопросами, продолжим рассмотрение главного итогового документа G20.

Процветающая мировая экономика

Из всех общих слов, сказанных в этом разделе, можно попытаться выделить конкретику в отношении центральных банков:

«Денежно-кредитная политика продолжит поддерживать экономическую активность и обеспечивать ценовую стабильность в соответствии с мандатами центральных банков. Меры бюджетной политики будут использоваться гибко и содействовать росту, в то же время поддерживая соотношение долга к ВВП на устойчивом уровне.



Мы подкрепляем наше обязательство по проведению структурных реформ. Мы подтверждаем наши предыдущие обязательства в сфере обменных курсов».

И в отношении рабочих мест, какие слова в целом — тоже общие обтекаемые выражения:

«На нашем пути к экономическому росту и созданию рабочих мест мы будем содействовать большей инклюзивности, справедливости и равенству. С этой целью мы одобряем Гамбургский план действий».

И вроде бы как ориентация идёт на формирование рабочих мест и можно подумать, что удовлетворяются интересы трудящихся, однако, в конечном счёте весь раздел упирается в слова о принятии Гамбургского плана действий (https://www.g20.org/Content/DE/_Anlage n/G7_G20/2017-g20-hamburg-action-plan-en.h tml?nn=2190012), в котором, как утверждается, расписаны конкретные скоординированные шаги стран группы G20.



Но так ли это?

Для начала отметим, что в Гамбургском плане действий прямо говорится о том, что действия создателей этого документа нацелены на реализацию устремлений граждан:

“Our actions laid out here aim to contribute to meeting the aspirations of our citizens for a better quality of life for their families, communities and future generations”. «Наши действия, изложенные здесь, направлены реализацию устремлений наших граждан к лучшему качеству жизни для их семей, сообществ и будущих поколений».

Такая формулировка никак не указывает на то, интересы каких именно социальных групп отстаивает данный документ, поскольку в социальную группу «граждане» входят как те, кто своим трудом действительно обеспечивает жизнь и развитие будущих поколений, так и те, кто прожигает жизнь и ресурсы будущих поколений (не будем тыкать пальцем в планетарном масштабе, все и так знают).



И в дальнейшем в документе никак этот момент не разъясняется, хотя и говорится о том, что

«Неравенство во многих странах увеличилось с середины 2000-х годов. […] Слишком много людей по-прежнему живут в крайней нищете. Крайне важно, чтобы «Группа двадцати» продолжала предпринимать действия, направленные на то, чтобы преимущества этого роста и процветания были широко распространены и охватили более уязвимые слои общества».

И вроде как в этом гамбургском плане предполагается осуществление конкретных мер по улучшению ситуации и мы приведём из всех этих положений, которые вложены в документ различными странами те, которые содержат в себе не только общие декларации, но и какую-то конкретику с измеримыми результатами. И хотя документ занимает 13 страниц, таких положений — немного:



Банк Японии представил систему количественного и качественного денежно-кредитного упрощения (QQE) с контролем кривой доходности как средства укрепления механизмов смягчения денежно-кредитной политики в целях достижения целевого показателя стабильности цен в 2% (по сравнению с темпом изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении к январю 2013 года) в кратчайшие сроки (The Bank of Japan introduced Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE) with Yield Curve Control as a means of strengthening the previous frameworks for monetary easing, with a view to achieving the price stability target of 2% at the earliest possible time) (подробнее об этих действиях https://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/q qe.htm/)».

qe.htm/)».

«Китай будет ещё больше облегчать налоговую нагрузку на бизнес примерно на 380 млрд. юаней и сократит расходы, связанные с бизнесом, примерно на 720 млрд. юаней (China will further ease the tax burden on businesses by around 380 billion yuan and cut business related fees by around 720 billion yuan).



«Аргентина, Бразилия и Мексика реализуют многолетние планы финансовой консолидации для обеспечения финансовой устойчивости и сохранения макроэкономической стабильности, а Германия предусматривает, что отношение государственного долга к ВВП в 2020 году упадет ниже 60% (Argentina, Brazil and Mexico are implementing multi-year fiscal consolidation plans to secure fiscal sustainability and preserve macroeconomic stability and Germany envisages that the general government debt-to-GDP ratio will fall below 60 % in 2020)».



«Австралия предоставит 1,5 млрд. австралийских долларов в течение четырёх лет, начиная с 2017—18 финансового года, чтобы создать постоянный Фонд поддержки навыков австралийских специалистов для развития умений австралийских рабочих (Australia will provide AUD 1.5 billion over four years from financial year 2017-18 to establish a permanent Skilling Australians Fund to support the skilling of Australian workers)».



«Соединённое Королевство предоставляет к 2020—21 годам 4,7 млрд. фунтов стерлингов на финансирование исследований и разработкой, укрепляющих его положение как мирового лидера в области науки и инноваций» (The United Kingdom is providing GBP 4.7 billion by 2020-21 in research and development funding to enhance its position as a world leader in science and innovation)».



«Европейский союз продвигает Европейский пакет социальных прав, в котором излагается 20 ключевых принципов поддержки справедливых и хорошо функционирующих рынков труда и систем социального обеспечения, а также 5 инвестиций в молодёжь Европы, посредством помощи молодым людям в использовании возможностей эффективной интеграции в общество, возможностей стать активными гражданами и добиваться успешной профессиональной карьеры (The European Union is promoting a European pillar of social rights, which sets out 20 key principles to support fair and well-functioning labour markets and welfare systems and is also 5 investing in Europe’s youth by helping young people to seize opportunities, integrate well into society, become active citizens and pursue successful professional careers)».



Аргентина планирует инвестировать 33 млрд. долл. США в морскую, авиационную и железнодорожную инфраструктуру. Австралия направляет до 70 млрд. австралийских долларов с 2013—14 по 2020-21 годы в транспортную инфраструктуру Австралии, включая Национальную железнодорожную программу для городских и региональных железнодорожных инвестиций, которая в совокупности с проектом второго аэропорта в Сиднее, составит 770 млн. австралийских долларов за 4 года, начиная с 2017—18 для региональных инфраструктурных проектов (Argentina is planning USD 33 billion of investment in maritime, aero and rail infrastructure. Australia is committing over AUD 70 billion from 2013-14 to 2020-21 for transport infrastructure across Australia including a national Rail Program for urban and regional rail investment and a second airport in Sydney, along with AUD 770 million over 4 years from 2017—18 for regional infrastructure projects)».



Всё остальное в документе — это заявления о намерениях что-то делать, запускать или продолжать какие-то программы без описания конкретных показателей этих намерений и программ — только наиболее общие слова.



Как это ни грустно, но целостной согласованной стратегией в Гамбургском плане действий даже и не пахнет, что вполне объяснимо совсем недавним выходом многонационального общества Земли на процессы глобальной интеграции.



Было бы глупо ожидать, что столь разные по своим культурам, стереотипам и языкам народы быстро сформируют общее понимание целей и путей развития планеты. Хотя первые шаги уже сделаны и идёт процесс согласования общего видения. Вернёмся к коммюнике саммита Группы G20.

Торговля

«Мы также подтверждаем важность транспарентности для целей обеспечения предсказуемых и взаимовыгодных торговых отношений. В этой связи мы высоко оцениваем деятельность по мониторингу со стороны ВТО, ЮНКТАД и ОЭСР в рамках их действующих мандатов.



Мы обязуемся продолжать укрепление сотрудничества «Группы двадцати» в сфере торговли и инвестиций. Мы призываем ОЭСР, ВТО, Всемирный банк и МВФ продолжить свою работу по изучению влияния таких мер на торговлю и доложить о результатах лидерам «Группы Двадцати» в 2018 году».

Отметим, что в документе во главу угла регуляции экономических и торговых отношений ставятся такие организации, как ВТО (http://inance.ru/2015/11/wto/), Всемирный банк и МВФ (http://inance.ru/2016/05/mvf/), которые многими оцениваются как инструменты проведения в жизнь западной концепции глобализации, что имеет следствием жёсткую критику этих организаций с призывами бойкотировать, закрываться от взаимодействия с ними.



Так на днях в Госудуму внесли законопроект о выходе из ВТО (https://lenta.ru/articles/2017/07/14/w toexit/).



Однако, мы придерживаемся позиции, что мировое сообщество должно вырабатывать не просто единые правила торговли в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а выработать мировоззренчески альтернативные западным правила экономической жизни, тогда ВТО сможет сохраниться в обновлённом формате, устраивающем все стороны. Тут мы согласимся с Захаровой:

«Универсальные правила международной торговли должны вырабатываться на площадке ВТО при участии всех заинтересованных сторон. Только так можно обеспечить их эффективность».

ИАЦ

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Окончание следует.





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