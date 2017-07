Глобальная политика — это встреча Путина и Трампа или G20?

Хотя есть в политике вещи символические, знаковые, которым стоит придавать внимание, но не настолько, чтобы вообще стать слепыми к общим тенденциям и процессам. Надо сказать, что и в те времена были те, кто понимал, что все эти досужие обсуждения — для толпы, тогда как реальная глобальная политика выстраивается вокруг распространения определённых идей, алгоритмов поведения и на худой конец — финансов.



В общем, нынешняя пресса — печальное зрелище. Насколько печальное — рассмотрим в этой статье.

Некоторые СМИ протранслировали мнение Силуанова, который сказал о похожести контура значка на подводную лодку, и все «наши» СМИ сразу же подхватили:

О данной подлодке в Гамбурге мало кто знает, да и силуэт никак не совпадает со значком, лишь очень отдалённо напоминая контур рубки над водой.

На самом деле на знаке изображены — здание новой филармонии Гамбурга, которое стало ещё одним из символов этого города, и рифовый узел, который был символом саммита.

А вот что действительно стоит отметить в символичности саммита, так это место проведения и окружающие объекты. Как отметили журналисты НТВ:

Источник: http://www.ntv.ru/novosti/1835080/

Складывается ощущение, что саммит G20 был неким фоном для этой встречи Путина и Трампа, которую СМИ обсуждают на все лады.

Как пишут многие СМИ, одним из главных событий саммита стала первая встреча Путина и Трампа, президентов России и США. Утром 7 июля Трамп рассказал в своем Twitter, что с нетерпением ждет переговоров, в том числе и с Владимиром Путиным. Через несколько часов главы государств встретились в кулуарах, и впервые пожали друг другу руки, что стало темой номер один во многих мировых СМИ.



На официальных переговорах, состоявшихся позже, президент США заявил, что для него большая честь находиться рядом с Путиным, а российский лидер — что очень рад этой встрече и надеется на её результативность.



Дальнейший обмен мнениями в закрытом режиме вместе с главами внешнеполитических ведомств занял более двух часов, вместо заявленных ранее 30 минут.



Как было сказано после встречи, представителями стран на ней обсуждались предполагаемое вмешательство России в американские выборы, конфликты на Украине и в Сирии, международный терроризм, ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, и ряд других проблем, включая проблемы в двусторонних отношениях.

Однако, мы можем с уверенностью сказать, что шла встреча Путина и Трампа глаза в глаза, в ходе которой устанавливался первый (если исходить из общедоступной информации) межличностный контакт Путина и Трампа. И судя по продолжительности встречи — этот контакт состоялся, но каковы будут его последствия — поле для разнообразнейших спекуляций, которыми и сразу стали полниться СМИ.

Причём выводы делаются настолько противоположные, что по ним можно запросто оценивать ангажированность СМИ. Сравните эти два информационных материала.

И мнение эксперта BBC о языке жестов встречи Трампа и Путина:

В целом, можно увидеть, что все СМИ придали этой встрече чуть ли не эпохальное значение, раструбив об этом на каждом углу, тем самым действительно сделав эту встречу «эпохальной» в информационном пространстве (оценка различными СМИ встречи http://www.bbc.com/russian/features-405 47159).



Таким образом, сами СМИ по сути создают удобную для них «реальность ежедневных сенсаций», что может быть темой отдельной статьи. Кое-что о СМИ мы писали в статье «СМИ — «четвёртая власть» или инструмент власти?» (http://inance.ru/2015/05/smi-vlast/).

Путин охарактеризовал Трампа и сами встречу так:

Трамп — так:

СМИ, затаив дыхание, ждали рукопожатия Путина и Трампа, зная агрессивную манеру Дональда тягать руки людей туда-сюда, ждали так, будто от этого будет зависеть глобальная политическая повестка. Дождались.

Трамп довольно панибратски похлопал руку Путина снизу, потом похлопал его по плечу. Вот занятная подборка видео разных рукопожатий и этого, в том числе:

Также некоторые СМИ нашли сходство поз президентов с такими позами героев в третьем сезоне сериала «Карточный домик», когда Виктор Петров приехал в Америку на встречу с президентом США Фрэнком Андервудом. Сравните:

Как писал журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать», Владимир Путин смотрел «Карточный домик» и даже советовал ознакомиться с сериалом министру обороны Сергею Шойгу. Вот цитата:

Итак, встреча Путина и Трампа произошла. И что? Что теперь от этого принципиально изменилось в глобальной политике? В глобальной повестке дня?

По большей части комментаторы встречи Путина и Трампа рассуждают на самом простом, примитивном масштабе рассмотрения исторических процессов.

Кратко масштабы метрологии истории можно представить так:

Можете сами оценить, в каком из масштабов и с какой детальностью преподаётся история в школах и ВУЗах. На каком масштабе работают СМИ, обсуждая, кто с кем встретился и как кто на кого посмотрел из лидеров стран.

Владея этим методом описания истории, можно самостоятельно анализировать не только мировые исторические события, но и региональные новости и перипетии политической борьбы.

Данная схема однако не отменяет роль личности в истории, поскольку вероятность осуществления любого события является произведением двух составляющих:

Чем более мала вероятность самопроизвольного осуществления события, тем более тонкое и точное управление требуется. Но ни одна личность неспособна подменить собою всех людей в обществе подменить и исправить своим управленческим умением управленческую безграмотность всех прочих. В этом смысле, любой управленец — плоть от плоти общества своей эпохи, каждая из которых формирует свою повестку дня, в том числе и глобальную.

Одно из главных условий новой глобальной повестки дня — она должна быть привлекательной для всех народов мира вне зависимости от их национальной и расовой принадлежности и ошибок исторического прошлого.



На планете Земля своевременно и неизбежно сформируется единая глобальная цивилизация. Если смотреть на всю историю послепотопной цивилизации с этих позиций, то она представляет собой бесконечную цепь больших и малых войн за то — какой быть единой земной цивилизации будущего?



В последней приманке — «американской мечте» — стало хорошо видно, что место для человека в ней не предусмотрено и что эта «мечта» может быть реализована лишь на основе примитивного устройства психики людей, близкой к животному или зазомбированной. Причём всё развитие IT направлено на совершенствование типа строя психики зомби.

Причём изложенное выше требование о переходе к новой глобальной повестке дня — не продукт субъективизма и проистекающих из него досужих споров о нравах и политическом устройстве.



Это — требование объективное, потому что для обеспечения потребления по стандартам «среднего класса» США и воплощения «американской мечты» для всего населения Земли — требуются ресурсы десятка таких планет как Земля, и это при том, что уже сейчас человечество в целом потребляет примерно за полгода столько ресурсов, на возобновление которых планете требуется более года.



Т.е. при верности традициям прошлого человечество неизбежно идёт к глобальной биосферно-социальной (экологической) катастрофе. Так что требование смены глобальной повестки дня — объективное предостережение для всего человечества.

Список документов, которые приняли участники G20, довольно внушительный (https://www.g20.org/Content/EN/Statisc heSeiten/G20/Texte/g20-gipfeldokumente-e n.html). Мы рассмотрим итоговое коммюнике саммита, перевод которого можно найти на сайте Кремля (http://kremlin.ru/events/president/new s/55012).



Посмотрим, как себе представляют глобальную повестку устроители G20 в этом документе.

Начнём с общих положений:

Нельзя не согласиться, хотя это общие слова. Далее следует оглашение главной общей цели G20:

Отметим, не рост благосостояния граждан стран, а просто некий уверенных, устойчивый, сбалансированный и прозрачный рост. Английский оригинал также не даёт понимания, рост чего именно, но скорее всего главной целью развития ставится рост экономики, который может достигаться при падении уровня благосостояния граждан, хотя далее во вступлении идёт речь об уровне жизни, но признаётся, что:

Далее следует общая декларация о том, что:

Глобализация — это не некий инструмент, а процесс, которым необходимо управлять в соответствии с теми или иными целями, проистекающими из интересов определённых социальных групп. Интересы различных социальных групп могут быть диаметрально противоположными, поэтому при управлении глобализацией всегда будет возникать вопрос о том «Интересы каких социальных групп выражают те или иные декларируемые цели?»



По этой же причине — невозможно удовлетворить интересы всех социальных групп, и интересами каких-то из них необходимо пренебречь при реализации интересов других. Всем мил не будешь. Нацисты хотели глобализировать планету в интересах социальной группы, которую они обозначили «истинные арийцы».



Японцы — в интересах «японцев». Западнокапиталистические страны — в интересах «капиталистов». Социалисты времён Сталина —в интересах трудящихся (это даже отражено в Конституции 1936 года).

Интересы каких социальных групп отражает итоговое коммюнике саммита G20? И интересы каких социальных групп должна выражать действительно справедливая концепция глобализации?

Задавшись этими вопросами, продолжим рассмотрение главного итогового документа G20.

Из всех общих слов, сказанных в этом разделе, можно попытаться выделить конкретику в отношении центральных банков:

И в отношении рабочих мест, какие слова в целом — тоже общие обтекаемые выражения:

И вроде бы как ориентация идёт на формирование рабочих мест и можно подумать, что удовлетворяются интересы трудящихся, однако, в конечном счёте весь раздел упирается в слова о принятии Гамбургского плана действий (https://www.g20.org/Content/DE/_Anlage n/G7_G20/2017-g20-hamburg-action-plan-en.h tml?nn=2190012), в котором, как утверждается, расписаны конкретные скоординированные шаги стран группы G20.



Но так ли это?

Для начала отметим, что в Гамбургском плане действий прямо говорится о том, что действия создателей этого документа нацелены на реализацию устремлений граждан:

“Our actions laid out here aim to contribute to meeting the aspirations of our citizens for a better quality of life for their families, communities and future generations”.

«Наши действия, изложенные здесь, направлены реализацию устремлений наших граждан к лучшему качеству жизни для их семей, сообществ и будущих поколений».