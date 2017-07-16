Место частицы эфира в периодической системе



На мой взгляд, знание об эфире должно лежать в основе всех естественных наук, как здравый смысл в поступках человека. Тема эфира открыта для широкой публики, так как изучает предмет Мироздания. Каждый может подойти к ней основываясь на своём уникальном опыте: как с позиции учёного, так и свободного естествоиспытателя.



Лично я заинтересовалась темой эфира, поставив цель объяснить левитацию, некогда испытанную мною, вследствие эзотерической практики. Я была удивлена тем, что исследования меня привели к Периодическому закону химических элементов.



Вначале это было интуитивное прозрение и значительно позже я увидела в нём Закон Мироздания, содержащий ответ на мой вопрос. Как ни странно Периодический закон даёт понимание гравитации, которое не может быть достигнуто с позиции иного, известного науке закона природы.

Но более сотни лет назад Периодическую систему химических элементов и Закон постигла злая участь, сделавшая их бессмыслицей. А ведь уже в то время человечество было в шаге от понимания природы гравитации и готово было совершить старт на пути небывалого цивилизационного прыжка.

Прежде чем я обнаружила в интернете статью Д.И.Менделеева «Попытка химического понимания мирового эфира», впервые опубликованную в августе 1905 года типографией С.Петербурга, у меня сложилось своё представление об эфире и его роли в материализации атома.



Но эта статья невероятным образом систематизировала его в русле Периодического закона и представила множество подтверждений в виде научно обоснованных аргументов от лица самого основателя Периодической системы, с которыми трудно спорить, будучи в здравом рассудке.

Существование эфира считается недоказанным по той лишь причине, что наука находится под прессом системного давления. А тема эта была горячо обсуждаема более сотни лет назад, никому и в голову не приходило закрывать её.



Дмитрий Иванович Менделеев не мыслил существования Периодического закона без эфира, о чём в своё время писал: «Уже с 70-х годов у меня назойливо засел вопрос: да что же такое эфир в химическом смысле?



Он тесно связан с периодическою системой элементов, ею и возбудился во мне, но только ныне я решаюсь говорить об этом». Его нерешительность была связана с тем, что об эфире, как об объективно существующей реальности, невозможно рассуждать вне естественнонаучных законов. Периодический закон обеспечил для этого твёрдую почву.

Закон представлялся ему единым для всей Вселенной, составляющим основу «химического миросозерцания».



В своей «Попытке» он писал: «Химическое миросозерцание можно выразить образно, уподобляя атомы химиков небесным телам: звёздам, солнцу, планетам, спутникам, кометам и т.п. Как из этих отдельностей (индивидуумов) слагаются системы, подобные солнечной или системам двойных звёзд, или некоторым созвездиям (туманностям) и т.п., так представляется сложение из атомов целых частиц, а из частиц тел и веществ».

Осознание единства всех процессов Вселенной через Периодический закон приближает нас к пониманию мирового эфира и возможности использования его энергии во всех сферах жизнедеятельности человека.



Всеохватность закона прослеживается через уподобление доступных для восприятия и осознания процессов, повторяющихся на всех уровнях Вселенной.



В научном журнале «Актуальные вопросы науки» и издательство «Спутник+» в материалах III Международной научно-практической конференции (10.10.2011) в соавторстве с О.В.Гордиенко была опубликована моя первая статья «Закон Всеохватности».



Хотя это и была, можно сказать, незрелая попытка сформулировать закон мироздания, но уже тогда основой теоретического исследования, пока только интуитивно, стало уподобление. Меня удивило и порадовало авторитетное мнение Д.И.Менделеева, который в вопросах эфира всегда к нему обращался.



В конце концов, следуя логике Периодического закона, оно повлияло на окончательное формирование мною представления о Вселенной, как о фрактале, с чем я хочу вас ознакомить в данной статье.



Вам покажется удивительным, но к такому же выводу придёт любой исследователь, последовательно идущий по логической цепочке Периодического закона от «начала начал» – химического элемента.



Взятое в кавычки, оно явилось результатом мучительного поиска точки отсчёта материализации Вселенной.



О чём Д.И.Менделеев в своей статье об эфире писал: «Как рыба об лёд испокон веков билась мысль мудрецов в стремлении к единству во всём, т.е. в искании «начала всех начал», но добилась лишь того, что всё же должна признать нераздельную, однако и несливаемую, познавательную троицу вечных и самобытных: вещества (материи), силы (энергии) и духа.



Хотя разграничить их до конца без явного мистицизма, невозможно». Но мне всё же удалось это сделать своею «Спектральной системой химических элементов…», являющейся предметом исследования данной статьи.

2. Научный подлог.

Предсказуемость химических реакций позволяет судить о реально работающем законе, поэтому разумнее всего за Начало следует принять химический элемент. По определению, атом – есть неделимая единица материи.



В своей статье Менделеев обозначил атом именно как материальное простое тело, признавая его химически неделимым и подчёркивая, что это не одно и то же, что неделимое механически: подобно солнцу, планетам, звёздам они состоят между собой в электромагнитных связях.



Подобное взаимодействие возможно только лишь через посредство материальной среды. Наука до начала XX века отводила эту роль мировому эфиру.

Задолго до этого и в разное время рассуждения об эфире великих мыслителей проявлялись как результат всего их научного и жизненного опыта, признак их высшей интеллектуальной зрелости.



Например, за 400 лет до Р.Х. Демокрит пришёл к мысли, что дух, как и огонь, состоит из мелких, круглых, гладких, наиболее удобоподвижных, легко и всюду проникающих атомов, подразумевая под духом, между прочим, эфир! И удивительно, что в столь далёкие времена он представлялся сложенным из отдельных частиц!

Современные методы научного познания позволяют объединить многие очевидные научные факты в целостную систему мировидения. Достаточно допустить всего лишь главенство одного единственного и общего для всего Закона, чтобы провести параллели от уже познанного в только познаваемое.



Единый закон подразумевает повторение явлений и процессов в едином пространстве Вселенной. Да и как можно было вообще допустить существование различных законов природы, при мысли, что находясь в данный момент у себя дома, человек в это же самое время находится на поверхности вращающегося вокруг своей оси и Солнца шара, ни на секунду не покидая этого пространства!



Один этот факт сам по-себе позволяет исследовать Вселенную методами сопоставления аналогий.



Тем более сегодня, когда наука имеет возможность не просто предполагать, а уже открыто созерцать космическое пространство, в котором обнаруживается «элементарное» существование материи. Этот факт уже давно должен был быть связан с химией и её Периодическим законом.

Предваряя долгие объяснения, осмелюсь выдвинуть гипотезу о том, что Вселенная формируется из элементов, представляющих собой бесконечный, но ритмически повторяющийся разброс её уровней. Элементы – это не только атомы, а также планеты и звёзды и, далее эфир.



Поэтому всякий раз, стремясь найти «начало всех начал» мы, так или иначе, будем вынуждены фиксировать не одну, а множественные точки отсчёта и бесконечность микро- и макромиров, вложенных друг в друга. На мой взгляд на этом поиск предвечного начала можно было бы давно считать завершённым.



Вселенная, бесконечно материализуясь, повторяется в целом и в частях, в силу своего внутреннего алгоритма, который представлял Периодический закон, когда «Систему элементов» некогда предварял элемент эфира.

Но на сегодняшний день нам известен иной вариант «Периодической системы», от которого Менделеев, наверняка пришёл бы в ужас. В ней нет того, что делало её не просто завершённой, а адекватно осмысленной и правильно понятым Закон.



Исчез элемент эфира «ньютоний» – бесконечно мизерная, но всё же материальная частица, из которой, как полагал Дмитрий Иванович, сотворены все остальные известные нам элементы.



Мало того, из Таблицы исчез элемент, существование которого после его предсказания в Системе уже было доказано – короний. Его спектр был обнаружен в короне солнца за пределами распространения водорода.



В своей статье он писал: «Юнг и Харкнес при солнечном затмении 1869 года, независимо друг от друга, установили спектр этого, ещё доныне воображаемого, элемента, который особо характеризуется ярко-зелёною линиею с длиной волны 531,7 миллионных миллиметра (или µµ, т.е. тысячных микрона, по означению Ролланда 5317, по шкале Кирхгофа 1474), как гелий характеризуется жёлтою линиею: 587µµ. Назини, Андреоли и Сальвадори, исследуя (1898) вулканические газы, полагают, судя по спектру, что в них видели следы корония».



По всей видимости, такая участь постигла короний только лишь потому, что он занимал своё положение в «опальной» нулевой группе, в той же, что и ньютоний, тогда как Д.И.Менделеев писал: «Никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов, хотя легче его не было и ещё поныне между известными нет ни одного другого элементарного или сложного газа».

При таком положении дел смысл Периодического закона для моих современников был полностью утрачен. Я могу судить об этом хотя бы из того, что человечество до сих пор не понимает природы мироздания и что по сей день религиозное мышление превалирует над научным.



Но что самое главное, не раскрыта «тайна» гравитации! Белое пятно в Системе Периодических элементов, как бельмо закрывает видение, поэтому до сих пор считается, что во Вселенной работают разные законы, а не один – Единый!



Между тем, мировоззренческие искажения напрямую переносятся во все сферы жизни человека, отражаясь на его бытии, духовном и физическом здоровье. И так будет всегда, пока человек не осознает, что Вселенная целостна, все протекающие в ней явления и процессы взаимозависимы и управляемы Единым законом.

Вселенная своими подобиями представляет полнейшее откровение о себе самой. Д.И.Менделеев, говоря о химическом миросозерцании, предлагал исследовать эфир с позиции открытого им Закона.



В своей статье он писал: «…химия получила все высшие права гражданства в обществе наук о природе…Мало того, чрез химию, только при её приёмах, действительно вкоренилось во всём естествознании стремление искать решения всяких задач, касающихся конечных, измеримых тел и явлений, в постижении взаимодействия беспредельно малых их отдельностей, называемых атомами»



и «…оставаясь верным реализму, нельзя отрицать за эфиром его вещественности, а при ней рождается вопрос о его химической природе но в сущности … мыслимых, как химически неделимые индивидуумы, ничего общего не имеющих с механически неделимыми атомами древних метафизиков».

3. Эфирный пузырь – «начало начал» – первоэлемент

Материя проявляется огромным разнообразием форм, возникающих в условиях гравитации, но начало у всего одинаково. Как это ни смешно звучит, но даже квадратное сотворено из круглого.



Вселенная повторяется в формах ритмически преодолевая сложнейший путь эволюции материи. Но на фоне бесконечного разнообразия существуют взаимно подобные уровни, как то: космический и молекулярный, в которых обнаруживается сходство форм и условий среды.



О законах природы гораздо легче рассуждать исходя из системы элементарных тел, нежели с позиции сложной материи. Поэтому Дмитрий Иванович настаивал на химическом миросозерцании, позволяющем видеть периодичность материализации. Вселенная рассказывает нам о себе с высот и глубин уровней «шаров в невесомости».

Сосуществование материи и среды в таком состоянии представляет собой некую крайность бытия. Осознавая бесконечность Вселенной, представляется разумным считать Началом эти её множественные, вложенные друг в друга, уровни.



А здесь мы наблюдаем действие химических законов, предполагающих между телами наличие электромагнитной связи через посредство среды, воспринимающей электромагнитные колебания. Уже одно это даёт нам основание для того, чтобы увидеть в химических процессах действие известных физических законов.



Тогда вместо космической «пустоты» перед нами явится энергетическая сеть, сотканная из тонкой материи эфира.

В статье «Попытка химического понимания мирового эфира» Д.И.Менделеева приводится подробное исследование возможной его формы через расчёт атомарного веса, сопоставление его элемента с элементами крайних и соседствующих групп.



Руководствуясь логикой Периодического закона Менделеев приводит доказательства того, что эфир представляет собой идеальный газ, или, как он выразился, является аналогом «аргоновых», исходя из двух основных положений:

«1) эфир есть легчайший, в этом отношении, предельный газ, обладающий высокою степенью проницаемости, что в физико-химическом смысле значит, что его частицы имеют относительно малый вес и обладают высшею, чем для каких либо иных газов, скоростью своего поступательного движения , и

2) эфир есть простое тело, лишённое способности сжижаться и вступать в частичное химическое соединение и реагирование с какими-либо другими простыми или сложными веществами, хотя способность их проницать, подобно тому, как гелий, аргон и их аналоги способны растворяться в воде и других жидкостях» [1905г. «Попытка химического понимания мирового эфира» Д.И.Менделеев].

Кроме этого невозможность реагирования частиц эфира с уже известными элементами Периодической системы определена их крайне малой величиной.



Порядок разницы между ними, как считал Менделеев, сравним с таковым, у аэролита с Землёй, но я думаю, что он гораздо существеннее. Аэролит (метеорит) не проникает твердь Земли, а просто оседает на ней.



Частица эфира же проницает всё насквозь и проявляется как энергия. Невозможно представить, чтобы планеты складывались из беспорядочного материала болидов и астероидов.



В составе планет и звёзд существуют ещё и газовые оболочки. Происходит непрерывный процесс материализации элементов в сфере гравитации планет. По принципу подобия такого же процесса следует ожидать и в поле гравитации атомов.

Имея дело с эфиром, как субстанциональной материей, представление процесса материализации атомов не вызывает трудностей, тогда как «физический вакуум» делает его невозможным.



Чем бы ни был эфир, газом или жидкостью, его частицы настолько малы, что на первом этапе достаточно представить его просто однородной субстанцией. То малое, что способно образоваться в нём – это пузырь, подобно тому, как он возникает при встряхивании жидкости.



Достаточно простая аналогия, однако она приводит к ответам на главные вопросы, касающиеся мирового эфира:

• субстанция не перестаёт быть сама собой, когда в ней возникают такого рода элементы,

• она пронизывает пространство между ними,

• и одновременно является материалом для них.

Пузыри – уже элементы, но ещё не атомы, для этого им следует «набирать вес». Но и здесь вопрос состоит только в подходящих для данного процесса, условиях, стимулирующих процесс оседания частиц на границе двух сред.

Субстанциональная материя, становясь частью атома, дифференцируется в соответсвии с распределением в нём заряда.



Таким образом, фактором определяющим характеристики атома, является отношение его электромагнитных свойств к эфиру и представляет собой валентность. Как же иначе можно понимать валентность элементов, если связывать их существование с вакуумом? На мой взгляд, сколько не ломай голову, такая позиция никогда не приведёт науку к пониманию явления гравитации.



Мало того, без эфира невозможно представить себе и форму атома! Поэтому сегодня он мнится разделённым на частицы, способные отделяться от тела атома, дабы по-другому движение заряда в веществах является необъяснимым.

Эфир даёт почву для понимания того, как атом выглядит на самом деле, т.к. являясь субстанциональной материей, позволяет теоретически восстановить процесс возникновения элементов.



Проследить его можно, начиная с наиболее простого – первоэлемента, для которого не требуется особых условий, кроме собственных колебаний эфира. Он может быть только пузырём, и этим между прочим, объясняются все оптические свойства эфира и, в свою очередь, способность вообще всей материи воспринимать световой спектр.

Все известные нам элементы Периодической системы в целом наследуют форму первоэлемента, так как сохраняется общий принцип материализации атомов из единой субстанции.



А свои индивидуальности они приобретают в разных слоях гравитации планеты. Эфир, как бесконечный океан, бьющийся о берег, в индукционном поле планет и звёзд закручивается в микроскопические вихри.



К этому его побуждают торсионные поля в сфере идукции планеты, совершающей вращения вокруг собственной оси. Именно так эфир «оседает» на её поверхность. На этот счёт существует изречение о том, что материя – это сгустившийся свет. Возможно в этом есть доля истины.



На Земле, безусловно, присутствует и инопланетный материал, прилетевший из космоса с метеоритами, но его химический состав не соответствует земному. Вещество Земли образовалось именно на ней, в процессе эволюции и в результате не прекращающегося процесса материализации атомов из эфира.

Первоэлемент возникает на самых дальних границах взаимодействия звезды или планеты с чистым эфиром, всегда находясь, таким образом, в «золотой середине». Далее, когда речь пойдёт о его возникновении в толще материи и проявления в виде электрической энергии.



Он самый неустойчивый и невесомый, но беспрецедентно текучий и, главное, способный воспринимать весь световой спектр.

Ближе к центру гравитации планеты «пузырьки» превращаются в сферические «скорлупки» и «набирают» (в Периодической системе) атомарный вес, становясь химическими элементами.



Особым образом распределяясь, вещество эфира адсорбируется на стенках пузырьков. В процессе материализации атомов именно гравитация планеты определяет индивидуальную для неё «Систему химических элементов».

Формирование атомов, как физический процесс, представляет собой образование реального материального тела, возможного для визуализации. Неплохо владея навыками компьютерного моделирования, мне удалось найти подходящий инструмент и получить модели для всех элементов Периодической системы.



Основой для них стало специфическое тело – параметрический объект с возможностью его изменения в пределах одной функции. Создавая модели атомов я обнаружила разительные изменения их структуры в зависимости от значений периода вращения и частоты колебаний относительно одного центра в пределах одной функции.



Впрочем, с точки зрения математики в этом нет ничего удивительного. «Пузыри» оказались разными! Конечно, пришлось немало потрудиться над характеристиками визуализации, чтобы эти различия обнаружить.



В результате, мне удалось создать «Систему химических элементов как вихревых объектов мирового эфира». Она открыла новые возможности для научного поиска.



