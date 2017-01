Кто и зачем скрыл эфир из таблицы Менделеева? Одно из мнений

Концептуал СМИ Официально преподаваемая в школах и ВУЗах таблица химических элементов Менделеева- фальсификат

Сам Менделеев в работе под названием «Попытка химического понимания мирового эфира» привёл несколько иную таблицу (Политехнический музей, Москва):





Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник “Основы химии”, VIII издание). Отличия видны: нулевая группа перенесена в 8-ю, а элемент легче водорода, с которой должна начинаться таблица и который условно назван Ньютонием (эфир),- вообще исключён.





Эта же таблица увековечена «кровавым тираном» тов. Сталиным в Санкт-Петербурге, Московский просп. 19. ВНИИМ им. Д. И. Менделеева (Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии)



Памятник-таблица Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева выполнен мозаикой под руководством профессора Академии художеств В.А. Фролова (архитектурное оформление Кричевского). В основу памятника положена таблица из последнего прижизненного 8-го издания (1906 г. ) Основ химии Д.И. Менделеева. Элементы, открытые при жизни Д.И. Менделеева обозначены красным цветом. Элементы, открытые с 1907 по 1934 гг. , обозначены синим цветом. Высота памятника-таблицы – 9 м. общая площадь 69 кв. м







Почему и как случилось, что нам столь открыто лгут?



Место и роль мирового эфира в истинной таблице Д.И. Менделеева



1. Suprema lex – salus populi



Многие слышали о Дмитрии Ивановиче Менделееве и об открытом им в 19-м веке (1869 г.) «Периодическом законе изменения свойств химических элементов по группам и рядам» (авторское название таблицы — «Периодическая система элементов по группам и рядам»).



Многие слышали также, что Д.И. Менделеев был организатором и безсменным руководителем (1869—1905 гг.) российского общественного научного объединения под названием «Русское Химическое Общество» (с 1872 года — «Русское Физико-Химическое Общество»), издававшее во всё время своего существования всемирно известный журнал ЖРФХО, вплоть до момента ликвидации Академией Наук СССР в 1930 году — и Общества, и его журнала.



Но мало тех, кто знает, что Д.И. Менделеев был одним из последних всемирно известных русских учёных конца 19-го века, кто отстаивал в мировой науке идею эфира как всемирной субстанциональной сущности, кто придавал ей фундаментальное научное и прикладное значение в раскрытии тайн Бытия и для улучшения народнохозяйственной жизни людей.



Ещё меньше тех, кто знает, что после скоропостижной (!!?) смерти Д.И. Менделеева (27.01.1907), признанного тогда выдающимся учёным всеми научными сообществами во всём мире кроме одной только Петербургской Академии Наук, его главное открытие — «Периодический закон» — было умышленно и повсеместно фальсифицировано мировой академической наукой.



И уж совсем мало тех, кто знает, что всё выше перечисленное связано воедино нитью жертвенного служения лучших представителей и носителей бессмертной Русской Физической Мысли благу народов, общественной пользе, вопреки нараставшей волне безответственности в высших слоях общества того времени.



В сущности, всестороннему развитию последнего тезиса и посвящена настоящая диссертация, ибо в подлинной науке любое пренебрежение существенными факторами всегда приводит к ложным результатам. Итак,— вопрос: почему учёные врут?



2. Psy-faktor: ni foi, ni loi



Это только сейчас, с конца 20-го века, общество начинает понимать (да и то робко) на практических примерах, что выдающийся и высококвалифицированный, но безответственный, циничный, безнравственный учёный с «мировым именем» не менее опасен для людей, чем выдающийся, но безнравственный политик, военный, юрист или в лучшем случае — «выдающийся» бандит с большой дороги.



Обществу внушили мысль, будто мировая академическая научная среда — это каста небожителей, монахов, святых отцов, которые дённо и нощно пекутся о благе народов. А простые смертные должны попросту смотреть в рот своим благодетелям, безропотно финансируя и реализуя все их “научные” прожекты, прогнозы и предписания по переустройству своей общественной и частной жизни.



На самом деле уголовно-преступного элемента в мировой научной среде ничуть не меньше, нежели в среде тех же политиков. Кроме того, — преступные, анти-общественные деяния политиков чаще всего видны сразу, а вот преступная и вредная, но «научно обоснованная» деятельность «видных» и «авторитетных» учёных распознаётся обществом далеко не сразу, а спустя годы, а то и десятилетия, на своей собственной «общественной шкуре».



Продолжим далее наше исследование этого чрезвычайно интересного (и засекреченного!) психофизиологического фактора научной деятельности (назовём его условно пси-фактором), в результате которого апостериори получается неожиданный (?!) отрицательный результат: «хотели как лучше для людей, а получилось как всегда, т.е. во вред». Ведь в науке отрицательный результат — это тоже результат, безусловно требующий всестороннего научного осмысления.



Рассматривая корреляцию между пси-фактором и основной целевой функцией (ОЦФ) государственного финансирующего органа, мы приходим к любопытному выводу: так называемая чистая, большая наука прошлых веков к настоящему моменту времени выродилась в касту неприкасаемых, т.е. в закрытую ложу придворных знахарей, блестяще освоивших науку обмана, блестяще владеющих наукой преследования инакомыслящих и наукой прислужничества перед своими власть имущими финансистами.



При этом необходимо иметь в виду, что, во-первых, во всех т.н. «цивилизованных странах» их т.н. «национальные академии наук» формально имеют статус государственных организаций с правами ведущего научного экспертного органа соответствующего правительства. Во-вторых, все эти национальные академии наук объединены между собой в единую жёсткую иерархическую структуру (подлинного названия которой мир не знает), вырабатывающую единую для всех национальных академий наук стратегию поведения в мире и единую т.н. научную парадигму, стержнем которой является отнюдь не раскрытие закономерностей бытия, а пси-фактор: осуществляя в качестве «придворных знахарей» так называемое «научное» прикрытие (для солидности) всех неблаговидных деяний власть имущих в глазах общества, стяжать себе славу жрецов и пророков, влияющих подобно демиургу на сам ход движения истории человечества.



Всё выше изложенное в этом разделе, включая и введённый нами термин «пси-фактор», было с большой точностью, обоснованно, предсказано Д.И. Менделеевым более 100 лет тому назад (см. например его аналитическую статью 1882 года «Какая же Академия нужна в России?», в которой Дмитрий Иванович фактически даёт развёрнутую характеристику пси-фактора и в которой им предлагалась программа радикальной реорганизации замкнутой учёной корпорации членов Российской Академии Наук, рассматривавших Академию исключительно лишь как кормушку для удовлетворения своих шкурных интересов.



В одном из своих писем 100-летней давности профессору Киевского университета П.П. Алексееву Д.И. Менделеев откровенно признался, что «готов хоть сам себя кадить, чтобы чёрта выкурить, иначе сказать, — чтобы основы академии преобразовать во что-нибудь новое, русское, своё, годное для всех вообще и, в частности, для научного движения в России».



Как мы видим, истинно великому учёному, гражданину и патриоту своей Родины по силам даже сложнейшие долгосрочные научные прогнозы. Рассмотрим теперь исторический аспект изменения этого пси-фактора, открытого Д.И. Менделеевым в конце 19 века.



3. Fin de siecle



Со второй половины 19-го века в Европе на волне «либерализма» произошёл бурный численный рост интеллигенции, научно-технических кадров и количественный рост теорий, идей и научно-технических проектов, предлагаемых этими кадрами обществу.



К концу 19 века в их среде резко обострилась конкуренция за «место под Солнцем», т.е. за звания, почести и награды, и как следствие этой конкуренции — усилилась поляризация научных кадров по нравственному критерию. Это способствовало взрывной активизации пси-фактора.



Революционный задор молодых, честолюбивых и беспринципных учёных и интеллигенции, опьянённых своей скорой учёностью и нетерпеливым желанием прославиться любой ценой в научном мире, парализовал не только представителей более ответственного и более честного круга учёных, но и всё научное сообщество в целом, с его инфраструктурой и устоявшимися традициями, которые противодействовали раньше безудержному росту пси-фактора.



Интеллигенты-революционеры 19-го века, ниспровергатели тронов и государственного уклада в странах Европы, распространили бандитские методы своей идеологической и политической борьбы со «старым порядком» при помощи бомб, револьверов, ядов и заговоров) также и в область научно-технической деятельности. В студенческих аудиториях, лабораториях и на научных симпозиумах они осмеивали отжившее якобы здравомыслие, устаревшие якобы понятия формальной логики — непротиворечивости суждений, их обоснованность. Таким образом, в начале 20-го века в моду научных диспутов вместо метода убеждения вошёл (точнее — ворвался, с визгом и грохотом) метод тотального подавления своих оппонентов, путём психического, физического и морального насилия над ними. При этом, естественно, значение пси-фактора достигло крайне высокого уровня, испытав в 30-ые годы свой экстремум.



В итоге — в начале 20 века «просвещённая» интеллигенция, фактически насильственным, т.е. революционным, путём сменила истинно научную парадигму гуманизма, просветительства и общественной пользы в естествознании на свою парадигму перманентного релятивизма, придав ей псевдонаучную форму теории всеобщей относительности (цинизма!).



Первая парадигма опиралась на опыт и его всестороннюю оценку ради поиска истины, поиска и осмысления объективных законов природы. Вторая парадигма делала упор на лицемерие и беспринципность; и не для поиска объективных законов природы, а ради своих эгоистических групповых интересов в ущерб обществу. Первая парадигма работала на общественную пользу, в то время как вторая — этого не предполагала.



Начиная с 30-х годов по настоящее время пси-фактор стабилизировался, оставаясь на порядок выше того его значения, которое было в начале и середине 19-го века.



Для более объективной и ясной оценки реального, а не мифического, вклада деятельности мирового научного сообщества (в лице всех национальных академий наук) в общественную и частную жизнь людей, введём понятие нормированного пси-фактора.



Нормированному значению пси-фактора, равному единице, соответствует стопроцентная вероятность получения такого отрицательного результата (т.е. такого общественного вреда) от внедрения в практику научных разработок, декларировавших априори положительный результат (т.е. определённую общественную пользу) за единичный исторический промежуток времени (смена одного поколения людей, порядка 25 лет), при котором всё человечество полностью погибает или вырождается не более чем за 25 лет с момента внедрения определённого блока научных программ.



4. Kill with kindness



Жестокая и грязная победа релятивизма и воинствующего атеизма в умонастроениях всемирного научного сообщества в начале 20-го века — главная причина всех бед человеческих в этом «атомном», «космическом» веке так называемого «научно-технического прогресса». Оглянемся назад,- какие нам нужны ещё доказательства сегодня, чтобы понять очевидное: в 20-ом веке не было ни одного общественно-полезного деяния всемирного братства учёных в области естествознания и общественных науках, которое бы укрепляло популяцию хомо сапиенс, филогенетически и нравственно. А есть как раз обратное: безжалостное калечение, разрушение и уничтожение психо-соматической природы человека, здорового образа его жизни и среды его обитания под разными благовидными предлогами.



В самом начале 20-го века все ключевые академические посты управления ходом исследований, тематикой, финансированием научно-технической деятельности и пр. были оккупированы «братством единомышленников», исповедующих двуединую религию цинизма и эгоизма. В этом — драматизм нашего времени.



Именно воинствующий атеизм и циничный релятивизм, стараниями своих адептов, опутал сознание всех без исключения высших государственных деятелей на нашей Планете. Именно этот двуглавый фетиш антропоцентризма породил и внедрил в сознание миллионов так называемую научную концепцию «всеобщего принципа деградации материи-энергии», т.е. вселенского распада ранее возникших — не весть как — объектов в природе. На место абсолютной фундаментальной сущности (всемирной субстанциональной среды) была поставлена псевдонаучная химера всеобщего принципа деградации энергии, с её мифическим атрибутом — «энтропией».



5. Littera contra littere



По представлениям таких корифеев прошлого как Лейбниц, Ньютон, Торричелли, Лавуазье, Ломоносов, Остроградский, Фарадей, Максвелл, Менделеев, Умов, Дж. Томсон, Кельвин, Г. Герц, Пирогов, Тимирязев, Павлов, Бехтерев и многих, многих других – Всемирная среда – это абсолютная фундаментальная сущность (= субстанция мира = мировой эфир = вся материя Вселенной = «квинтэссенция» Аристотеля), заполняющая изотропно и без остатка всё бесконечное мировое пространство и являющаяся Источником и Носителем всех видов энергии в природе,— неистребимых «сил движения», «сил действия».



В противовес этому, по ныне господствующему в мировой науке представлению,— абсолютной фундаментальной сущностью провозглашена математическая фикция «энтропия», да ещё некая «информация», которую на полном серьёзе мировые академические светилы провозгласили недавно т.н. «Вселенской фундаментальной сущностью», не удосужившись дать этому новому термину развёрнутого определения.



По научной парадигме первых — в мире царит гармония и порядок вечной жизни Вселенной, через постоянные локальные обновления (череду смертей–рождений) отдельных материальных образований разного масштаба.



По псевдонаучной парадигме вторых — мир, непостижимым образом однажды сотворённый, движется в пропасти всеобщей деградации, выравнивания температур ко всеобщей, вселенской смерти под неусыпным контролем некоего Всемирного суперкомпьютера, владеющего и распоряжающегося некоей «информацией».



Одни видят вокруг торжество вечной жизни, а другие видят вокруг распад и смерть, контролируемые неким Всемирным информационным банком.



Борьба этих двух диаметрально противоположных мировоззренческих концепций за господство в умах миллионов людей — центральный пункт биографии человечества. И ставка в этой борьбе — степени наивысшей.



И совершенно не случайно, что весь 20 век мировой научный истеблишмент занят внедрением (якобы как единственно возможных и перспективных) топливной энергетики, теории взрывчатых веществ, синтетических ядов и наркотиков, отравляющих веществ, генной инженерии с клонированием биороботов, с вырождением расы людей до уровня примитивных олигофренов, даунов и психопатов. И эти программы и планы сейчас даже не скрываются от общественности.



Правда жизни такова: наиболее процветающими и могущественными в глобальном масштабе сферами человеческой деятельности, созданными в 20 веке по последнему слову научной мысли, стали: порно- , нарко- , фарма-бизнес, торговля оружием, включая глобальные информационные и психотронные технологии. Их доля в мировом объёме всех финансовых потоков значительно превышает 50%.



Далее. Обезобразив за 1,5 века природу на Земле, мировое академическое братство торопится сейчас «колонизировать» и «покорить» околоземное пространство, имея намерения и научные проекты превращения этого пространства в свалку мусора своих «высоких» технологий. Этих господ-академиков буквально распирает от вожделенной сатанинской идеи похозяйничать и в околосолнечном пространстве, а не только на Земле.



Таким образом, в основании парадигмы всемирного академического братства вольных каменщиков положен камень крайне субъективного идеализма (антропоцентризма), а само здание их т.н. научной парадигмы держится на перманентном и циничном релятивизме и воинствующем атеизме.



Но поступь истинного прогресса неумалима. И, как всё живое на Земле тянется к Светилу, так и разум определённой части современных учёных и естествоиспытателей, не обременённых клановыми интересами всемирного братства,— тянется к солнцу вечной Жизни, вечного движения во Вселенной, через познание фундаментальных истин Бытия и поиска основной целевой функции существования и эволюции вида xomo sapiens. Теперь, рассмотрев природу пси-фактора, займёмся Таблицей Дмитрия Ивановича Менделеева.



6. Argumentum ad rem



То, что сейчас преподносят в школах и университетах под названием «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,— откровенная фальшивка.



Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник “Основы химии”, VIII издание).



И только спустя 96 лет забвения подлинная Таблица Менделеева впервые восстаёт из пепла благодаря публикации настоящей диссертации в журнале ЖРФМ Русского Физического Общества. Подлинная, нефальсифицированная Таблица

Д.И. Менделеева «Периодическая система элементов по группам и рядам» (Д. И. Менделеев. Основы химии. VIII издание, СПб., 1906 г.)



После скоропостижной смерти Д. И. Менделеева и ухода из жизни его верных научных коллег по Русскому Физико-Химическому Обществу, впервые поднял руку на бессмертное творение Менделеева – сын друга и соратника Д.И. Менделеева по Обществу — Борис Николаевич Меншуткин. Конечно, тот Борис Николаевич тоже действовал не в одиночку — он лишь выполнял заказ. Ведь новая парадигма релятивизма требовала отказа от идеи мирового эфира; и потому это требование было возведено в ранг догмы, а труд Д.И. Менделеева был фальсифицирован.



Главное искажение Таблицы – перенос «нулевой группы». Таблицы в её конец, вправо, и введение т.н. «периодов». Подчёркиваем, что такая (лишь на первый взгляд — безобидная) манипуляция логически объяснима только как сознательное устранение главного методологического звена в открытии Менделеева: периодическая система элементов в своём начале, истоке, т.е. в верхнем левом углу Таблицы, должна иметь нулевую группу и нулевой ряд, где располагается элемент “Х” (по Менделееву — “Ньютоний”), — т.е. мировой эфир.



Более того, являясь единственным системообразующим элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент “Х” есть аргумент всей Таблицы Менделеева. Перенос же нулевой группы Таблицы в её конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.



Для подтверждения вышесказанного, предоставим слово самому Д. И. Менделееву.



«…Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу нулевую… Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому (помещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною, но и Браизнером, Пиччини и другими…



Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород.



Из них обратим внимание сперва на элемент первого ряда 1-й группы. Его означим через “y”. Ему, очевидно, будут принадлежать коренные свойства аргоновых газов… “Короний”, плотностью порядка 0,2 по отношению к водороду; и он не может быть ни коим образом мировым эфиром. Этот элемент “у”, однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому наиглавнейшему, а потому и наиболее быстро движущемуся элементу “х”, который, по моему разумению, можно считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его “Ньютонием” — в честь бессмертного Ньютона… Задачу тяготения и задачи всей энергетики (!!!) нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом” (“Попытка химического понимания мирового эфира”. 1905 г., стр. 27).



«Эти элементы, по величине их атомных весов, заняли точное место между галлоидами и щелочными металлами, как показал Рамзай в 1900 году. Из этих элементов необходимо образовать особую нулевую группу, которую прежде всех в 1900 году признал Еррере в Бельгии. Считаю здесь полезным присовокупить, что прямо судя по неспособности к соединениям элементов нулевой группы, аналогов аргона должно поставить раньше (!!!) элементов 1 группы и по духу периодической системы ждать для них меньшего атомного веса, чем для щелочных металлов.



Это так и оказалось. А если так, то это обстоятельство, с одной стороны, служит подтверждением правильности периодических начал, а с другой стороны, ясно показывает отношение аналогов аргона к другим, ранее известным, элементам. Вследствие этого можно разбираемые начала прилагать ещё шире, чем ранее, и ждать элементов нулевого ряда с атомными весами гораздо меньшими, чем у водорода.



Таким образом, можно показать, что в первом ряду первым перед водородом существует элемент нулевой группы с атомным весом 0,4 (быть может, это короний Ионга), а в ряду нулевом, в нулевой группе — предельный элемент с ничтожно малым атомным весом, не способным к химическим взаимодействиям и обладающий вследствие того чрезвычайно быстрым собственным частичным (газовым) движением.



Эти свойства, быть может, должно приписать атомам всепроникающего (!!!) мирового эфира. Мысль об этом указана мною в предисловии к этому изданию и в русской журнальной статье 1902 года …» (“Основы химии”. VIII изд., 1906 г., стр. 613 и след.).

7. Punctum soliens



Из этих цитат совершенно определённо вытекает нижеследующее.



1. Элементы нулевой группы начинают каждый ряд других элементов, располагаясь в левой части Таблицы, «…что составляет строго логическое следствие понимания периодического закона» — Менделеев.



2. Особо важное и даже исключительное по смыслу периодического закона место принадлежит элементу “х”,— “Ньютонию”, — мировому эфиру. И располагаться этот особый элемент должен в самом начале всей Таблицы, в так называемой “нулевой группе нулевого ряда”. Более того, — являясь системообразующим элементом (точнее — системообразующей сущностью) всех элементов Таблицы Менделеева, мировой эфир — это субстанциональный аргумент всего многообразия элементов Таблицы Менделеева. Сама же Таблица, в этой связи, выступает в роли закрытого функционала этого самого аргумента.



Теперь обратимся к трудам первых фальсификаторов Таблицы Менделеева.



8. Corpus delicti



Чтобы вытравить из сознания всех последующих поколений учёных идею исключительной роли мирового эфира (а этого как раз и требовала новая парадигма релятивизма), специально были перенесены элементы нулевой группы из левой части Таблицы Менделеева в правую часть, сместив на ряд ниже соответствующие элементы и совместив нулевую группу с т.н. «восьмой». Разумеется, ни элементу “у”, ни элементу “х” в фальсифицированной таблице места не осталось.



Но и этого показалось мало братству релятивистов. С точностью до наоборот искажена основополагающая мысль Д.И. Менделеева об особо важной роли мирового эфира. В частности, в предисловии к первому фальсифицированному варианту Периодического закона Д.И. Менделеева, нисколько не смущаясь, Б.М. Меншуткин заявляет, что Менделеев якобы всегда выступал против особой роли мирового эфира в природных процессах. Вот выдержка из бесподобной по цинизму статьи Б.Н. Меншуткина:



«Таким образом (?!) мы снова возвращаемся к тому воззрению, против которого (?!) всегда (?!!!) выступал Д. И. Менделеев, которое с самых древних времён существовало среди философов, считавших все видимые и известные вещества и тела составленными из одного и того же первичного вещества греческих философов (“протэюлэ” греческих философов, prima materia – римских). Эта гипотеза всегда находила себе приверженцев в силу своей простоты и в учениях философов называлась гипотезой единства материи или гипотезой унитарной материи». (Б.Н. Меншуткин. “Д. И. Менделеев. Периодический закон”. Под редакцией и со статьёй о современном положении периодического закона Б. Н. Меншуткина. Государственное Издательство, М—Л., 1926).



9. In rerum natura



Оценивая взгляды Д. И. Менделеева и его недобросовестных оппонентов, необходимо заметить следующее.



Скорее всего, Менделеев невольно ошибался в том, что «мировой эфир»— это «элементарное вещество» (т.е. «химический элемент» — в современном смысле этого термина). Скорее всего, «мировой эфир» — это истинная субстанция; и как таковая, в строгом смысле — не «вещество»; и она не обладает «элементарным химизмом» т.е. не обладает «предельно малым атомным весом» с «чрезвычайно быстрым собственным частичным движением».



Пусть Д.И. Менделеев ошибался в «вещественности», «химизме» эфира. В конце концов это терминологический просчёт великого учёного; и в его время это простительно, ибо тогда эти термины были ещё достаточно размыты, только входя в научный оборот. Но совершенно ясно другое: Дмитрий Иванович был совершенно прав в том, что «мировой эфир» это всё образующая сущность,— квинтэссенция, субстанция, из которой состоит весь мир вещей (вещественный мир) и в которой все вещественные образования пребывают. Прав Дмитрий Иванович и в том, что эта субстанция передаёт энергию на расстояния и не обладает никакой химической активностью. Последнее обстоятельство только подтверждает нашу мысль о том, что

Д.И. Менделеев сознательно выделил элемент “х”, как исключительную сущность.



Итак, «мировой эфир», т.е. субстанция Вселенной, — изотропен, не имеет частичного строения, а является абсолютной (т.е. предельной, основополагающей, фундаментальной всеобщей) сущностью Мироздания, Вселенной. И именно потому, как правильно подметил Д.И. Менделеев,— мировой эфир «не способен к химическим взаимодействиям», а значит и не является “химическим элементом”, т.е. «элементарным веществом» — в современном смысле этих терминов.



Прав был Дмитрий Иванович и в том, что мировой эфир — переносчик энергии на расстояния. Скажем больше: мировой эфир, как субстанция Мира, не только переносчик, но и «хранитель», и «носитель» всех видов энергии (“сил действия”) в природе.



Из глубины веков Д.И. Менделееву вторит другой выдающийся учёный — Торричелли (1608 — 1647): «Энергия — есть квинтэссенция такой тонкой природы, что она не может содержаться ни в каком другом сосуде, как только в самой сокровенной субстанции материальных вещей».



Итак, по Менделееву и Торричелли мировой эфир этосамая сокровенная субстанция материальных вещей. Именно поэтому менделеевский «Ньютоний» — не просто в нулевом ряду нулевой группы его периодической системы, а это — своеобразная «корона» всей его таблицы химических элементов. Корона, которая образует все химические элементы в мире, т.е. всё вещество. Эта Корона (“Матерь”, “Материя-субстанция” всякого вещества) есть Природная среда, приводимая в движение и побуждаемая к изменениям — по нашим расчётам — другой (второй) абсолютной сущностью, которую мы назвали «Субстанциональным потоком первичной фундаментальной информации о формах и способах движения Материи во Вселенной». Подробнее об этом — в журнале “Русская Мысль”, 1-8, 1997, стр. 28-31.



Математическим символом мирового эфира мы выбрали “О”, ноль, а семантическим – «лоно». В свою очередь математическим символом Субстанционального потока мы выбрали “1”, единицу, а семантическим — «один». Таким образом, исходя из вышеуказанной символики, появляется возможность лаконично выразить в одном математическом выражении совокупность всех возможных форм и способов движения материи в природе:



{O 1}



Это выражение математически определяет т.н. открытый интервал пересечения двух множеств, — множества “О” и множества “1”, в то время как семантическое определение этого выражения — «один в лоно» или иначе: Субстанциональный поток первичной фундаментальной информации о формах и способах движения Материи-субстанции полностью пронизывает эту Материю-субстанцию, т.е. мировой эфир.



В религиозных доктринах этот «открытый интервал» облечён в образную форму Вселенского акта творения Богом всего вещества в Мире из Материи-субстанции, с Которой Он непрерывно пребывает в состоянии плодоносного совокупления.



Автор данной статьи отдаёт себе отчёт в том, что эта математическая конструкция была в своё время навеяна ему опять же, как не покажется странным,— идеями незабвенного Д.И. Менделеева, высказанными им в его работах (см., например, статью «Попытка химического понимания мирового эфира»). Теперь настала пора подвести итог нашим исследованиям, изложенным в данной диссертации.



10. Errata: ferro et igni



Безапелляционное и циничное игнорирование мировой наукой места и роли мирового эфира в природных процессах (и в Таблице Менделеева!) как раз и породило всю гамму проблем человечества в нашем технократическом веке.



Главная из этих проблем — топливно-энергетическая.



Именно игнорирование роли мирового эфира позволяет учёным делать ложный (и лукавый – одновременно) вывод, будто добывать полезную энергию для своих повседневных нужд человек может лишь сжигая, т.е. безвозвратно разрушая вещество (топливо). Отсюда и ложный тезис об отсутствии у нынешней топливной энергетики реальной альтернативы. А раз так, то остаётся, якобы, только одно: плодить атомную (экологически самую грязную!) энергетику и газо-нефте-угле-добычу, засоряя и отравляя безмерно собственную среду обитания.



Именно игнорирование роли мирового эфира толкает всех современных учёных-ядерщиков на лукавый поиск «спасения» в расщеплении атомов и элементарных частиц на специальных дорогостоящих синхротронных ускорителях. В ходе этих чудовищных и чрезвычайно опасных по своим последствиям экспериментов хотят обнаружить и в дальнейшем использовать якобы «во благо» т.н. «кварк-глюонную плазму», по их ложным представлениям — как бы «пред-материю» (термин самих ядерщиков), согласно их ложной космологической теории т.н. «Большого взрыва Вселенной».



Достойно замечания, по нашим расчётам, что если эта т.н. «самая сокровенная мечта всех современных физиков-ядерщиков» ненароком будет достигнута, то это будет скорее всего рукотворным концом всякой жизни на земле и концом самой планеты земля,— воистину «Большим взрывом» в глобальном масштабе, но только не понарошку, а взаправду.



Поэтому нужно как можно быстрее остановить это безумное экспериментирование мировой академической науки, которая с головы до ног поражена ядом пси-фактора и которая, похоже, даже не представляет себе возможных катастрофических последствий этих своих безумных паранаучных затей.



Прав оказался Д. И. Менделеев, – «Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояниях».



Прав оказался Д. И. Менделеев и в том, что “когда-нибудь догадаются, что вручать дела данной промышленности лицам, ею живущим, не ведёт к наилучшим следствиям, хотя послушать таких лиц преполезно”.



«Основной смысл сказанного лежит в том, что интересы общие, вечные и прочные зачастую не совпадают с личными и временными, даже нередко одни другим противоречат, и, на мой взгляд, предпочитать надо — если помирить уже нельзя — первые, а не вторые. В этом и драматизм нашего времени». Д. И. Менделеев. “Мысли к познанию России”. 1906 г.



Итак, мировой эфир есть субстанция всякого химического элемента и значит — всякого вещества, есть Абсолютная истинная материя как Всемирная элементообразующая Сущность.



Мировой эфир – это исток и венец всей подлинной Таблицы Менделеева, её начало и конец,— альфа и омега Периодической системы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева.