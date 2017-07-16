Идея «затащить» японский бизнес на Курилы рождена мёртвой

Источник: https://regnum.ru/

Газета «Хоккайдо симбун» вопиет: «Где «особая система?»



Пожалуй, на сегодняшний день главная интрига в российско-японских отношениях кроется в перипетиях вокруг условий, на которых премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его кабинет позволят или не позволят японским компаниям участвовать в так называемой «совместной хозяйственной деятельности» на островах южной части Курильской гряды. Как известно, эти ранее принадлежавшие Российской империи острова в соответствии с международными соглашениями в 1945 году были возвращены в состав СССР (России).

Курильские острова на флаге Сахалинской области России

В первые послевоенные годы японское правительство считало переход Курил под юрисдикцию СССР делом решенным, тем более что это отвечало условиям безоговорочной капитуляции. Оно лишь просило советское правительство рассмотреть при окончательном послевоенном урегулировании и восстановлении отношений возможность передачи в состав своей страны Малой Курильской гряды, а именно острова, именуемые в Японии Хабомаи и Шикотан.

Однако по мере ослабления нашей страны после инициированного переродившейся частью руководства КПСС распада СССР в Японии вознамерились в нарушение норм международного права и здравого смысла в законодательном порядке объявить все южные Курилы — острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряду Хабомаи собственностью Японии с фактическим объявлением японского суверенитета на этих территориях. Закон принят в 2009 году и с тех пор не пересмотрен и не видоизменен.

В условиях созданного юридического «казуса» власти Японии не могут разрешить японским компаниям работать по российским законам на территории, которая определяется в Японии как «временно оккупированная». Поэтому личное предложение Владимира Путина превратить искомые Японией территории из островов раздора в острова сотрудничества — при всем желании пойти навстречу российскому президенту, дабы поощрять его продолжать искать способ разрешения, как он выражается, «застарелых проблем», — реализовать весьма непросто.

Потому и родилась идея обойти российский суверенитет над Курилами, представить эти территории как некую «нейтральную» или «ничейную» землю, где временно параллельно существовали бы две законодательные базы — российская и японская. При этом не признающие Курилы российскими японцы будут-де жить и работать сугубо по японским законам, игнорируя законы страны пребывания. Не приходится говорить, что требование, подчеркнем, именно требование к правительству России согласиться вопреки российской конституции и всей законодательной базе нашего государства создать на островах подобную «юридическую абракадабру» — не что иное, как нонсенс, или, как говорили в старину, невсупорица, по-современному несуразица.

А теперь об интриге. Всерьез попытка привлечь или, чего уж там, скажем прямо, «затащить» японцев на наши Курилы была предпринята во время долго откладывавшегося из-за обструкции США визита президента РФ Владимира Путина на родину премьер-министра Абэ в декабре прошлого года. Тогда для того, чтобы придать визиту дополнительное звучание, преподнести этакую «изюминку», громогласно и весьма неожиданно прозвучала из уст помощника президента по международным вопросам Юрия Ушакова близкая к сенсации новость о том, что в обстановке непреодолимых разногласий специалистов лидеры двух стран за сорок минут договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

Напомним для полной достоверности, как об этом сообщалось в российских СМИ:

«По словам Ушакова, Путин и Абэ лично занимались проработкой совместного документа о хозяйственной деятельности на Курилах, потому что до встречи эксперты не смогли выработать текст заявления. «Президенты поручают экспертам двух стран начать консультации по согласованию условий и областей совместной хозяйственной деятельности», — сказал Ушаков журналистам. Он пояснил, что речь идет о всех островах южных Курил. «Могу перечислить некоторые области: рыболовство, туризм, марикультура, медицина», — сказал он.

Эта деятельность должна будет осуществляться на основе российского законодательства, «потому что острова принадлежат России», уточнил Ушаков. Деятельность будет вестись на всех островах южных Курил».

Заметим, тогда об «особых правах» японцев на русских Курилах ничего сказано не было. Получалось, что Абэ пошел на беспрецедентную уступку Путину, чуть ли не согласившись признать российский суверенитет над южными Курилами. Признаюсь, услышав подобное, уже тогда подумал: «Что-то здесь не так».

Ситуация прояснилась быстро. Опасаясь критики сторонников жесткой политики в отношении России, Абэ поспешил успокоить оппонентов, в том числе в своей партии, что российской стороной для японских компаний якобы будет создана особая правовая система, не ущемляющая официальную позицию Японии в отношении принадлежности ей так называемых «северных территорий». Пока трудно сказать, кто был инициатором идеи об «особых правах», но, если верить японским источникам, основания делать подобное заявление у Абэ были. В обстановке, когда содержание конфиденциальных бесед лидеров двух стран «тет-а-тет» сокрыто и нет четких разъяснений МИД РФ о том, на чем основываются требования Токио ввести на Курилах для работающих там японцев, по сути, режим экстерриториальности, аналитикам остается лишь руководствоваться народной мудростью о том, что «дыма без огня не бывает». Со своей стороны могу лишь подтвердить, что не в правилах японских политиков, тем более уровня премьер-министра, приписывать своему собеседнику слова, которые он не произносил.

А пока в Японии «возмущаются» отсутствием «особой юридической системы, которая является предпосылкой для этой (хозяйственной) деятельности, а также открывает путь решения вопроса принадлежности островов». Именно так ставит вопрос в передовой статье «Где «особая система?» японская газета «Хоккайдо симбун». Редакторы газеты с негодованием сообщают читателям, что вместо обещанных уступок Японии «российская сторона объявила о создании на южных Курилах территории опережающего экономического развития. Велика вероятность, что она будет работать в соответствии с российским законодательством».

И тут же последовали экивоки по поводу занятой японским премьером на переговорах с Путиным позиции: «Подчеркнул ли премьер Абэ этот аспект в ходе переговоров? Если Токио хочет реализовать совместную хозяйственную деятельность, он должен четко сформулировать смысл «особой системы» и потребовать, чтобы российская сторона строго соблюдала её условия». Вот так вот! Потребовать и не иначе!

Далее следуют призывы на переговорах с Москвой «стоять на своем», а именно, «начинать следует с основного вопроса: подтверждение принадлежности южных Курил». Принадлежности Японии, конечно.

Как и предсказывали специалисты, включая автора этих строк, идея участия японских компаний в «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах неизбежно столкнется с проблемой суверенитета на островах, что мы и видим сегодня. Это следует признать и не вводить в заблуждение как российскую, так и японскую общественность. А вместо нежизнеспособных прожектов следует поддержать предложение создания на островах территории опережающего развития, о чем 6 июля объявил вице-премьер Юрий Трутнев, где при желании на основе российского законодательства могут работать компании любых стран, в том числе, если пожелают, и японские. Естественно, успех ТОРа будет обеспечен при предоставлении инвесторам особо привлекательных условий. При этом можно было бы воспользоваться опытом начинавшего реформы с создания специальных экономических зон Китая. Ибо результат, что называется, налицо.