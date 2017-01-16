Жить не по лжи?: Фильм Викинг – кто и зачем показывает наших предков дикарями
Автор первоначального сюжета Александр Мазин рассказал, что думает о фильме «Викинг».
Об этом он написал на своей странице ВКонтакте:
Мне очень жаль, что я, некоторым образом, стал инициатором сего проекта, семь лет назад подарив г. Максимову своего «Язычника» и убеждая, что именно великий князь Владимир и есть настоящий герой нашей истории.
Собственно, я не ждал от «Викинга» ничего особенно исторического, но надеялся на малодостоверное, но симпатичное. Что-то типа фэнтэзи в духе забугорного сериала «Викинги». Охоты, битвы, пиры. Красавец-князь, победитель, реформист, государь. Похожий на киношного Петра Первого древнерусского образца. Сделанный, по моему, лет пять лет назад тизер «охота на зубробизона», которым начинается собственно фильм «Викинг», позволял на это надеяться. Понятно, тизер и делается, чтобы показать, какой классный красивый фильм собираются снять. Дайте нам денежки и вы получите вот такое красивое кино. Конечно, похожий на эту «охоту» эпизод мы видели в какой-то голливудской героике (там, по моему кабан фигурировал), конечно князь Олег Святославович, вознамерившийся пободаться с суперзверем – это забавно. Но - красиво. И будет у нас качественный российский фильм. Наш ответ «Тринадцатому воину», в котором государство Русь стерто с исторической карты.
Не сбылись надежды. Я забыл о специфике российского кинематографа: когда деньги на сьемки уже собрали, то самое главное сделано. Теперь задача производителей – изготовить как можно более дешевый фильм. И эта задача была выполнена «творческим коллективом» Викинга с блеском. Дешевизна фильма потрясает. Двухэтажный сарай, играющий роль сначала города Полоцка, потом города Киева, деревянный забор, играющий роль крепостных стен, пенопластовые доспехи, играющие роли… пенопластовых доспехов. То есть герою приходится снимать шлем во время «типа боя», чтобы случайно не повредить, если герой допустим, сослепу заденет им о стену сарая или забор. Иногда, на несколько секунд зрителю демонстрируют макет города Киева или макет города Херсонеса, или сотню-другую кочевников печенегов, которых играют то ли казахи, то ли узбеки, но уж точно не тюрки, коими эти печенеги и были. Однако деньги надо экономить, потому полюбоваться посредственной графикой зрителю особо не дают, возвращая его обратно в заборам и малочисленной массовке.
Боевых сцен в фильме не имеется. Беготню по замусоренным дворам, погоню пеших русов за конными стрелками-печенегами или разгон этих самых печенегов с помощью «купальских» подожженных колес, сбрасывамых со стен-заборов, таковыми считать ну никак нельзя. И это особенно обидно, потому что в России множество людей, готовых за небольшие деньги, а то и вовсе беспратно эти самые боевые сцены исполнить, причем на высоком уровне. И киношникам даже на оружие не придется тратиться.
Но создателям фильма больше по душе колоритные (что да, то да) нурманы в тех же пенопластовых (не дай Бог повредятся) доспехах, которые болтают о бабле и время от времени шутят не по-русски. В начале фильма они еще какую-то активность проявляют, например, опрокидывают часть забора, исполняющего роль крепостной стены «г. Полоцка» – вот в это веришь, потому что забор «игровой», а мужики крепкие. Да и потом они некоторое время бегают по двору, изображая активность…
А рядом с ними по двору бродит «укуренный» главный герой, задумчиво созерцая вяло пролетающие стрелы. Да, это он, пацан Вован, который по замыслу создателей должен считаться тем самым великим князем Владимиром Святославовичем, основателем нашего государства.
Впервые он появляется в фильме как участник диалога с Рогнедой. Диалог вполне в духе российских сериалов сразу демонстрирует не только «актерские» данные участников, но и потуги сценаристов впихнуть кусок летописи в коротенький диалог в духе «Дом-2». (Ах так! Ты меня не хочешь! (Хочу, хочу!). А я всё равно тебе не верю. Не буду с тебя самоги снимать! Я не с тобой, а со Славиком дружить буду!) Задача сценаристов усложняется еще тем, что главная управляющая идея фильма: «Вован – хороший парень!» Потому он, Вован, слабых не обижает и хочет, чтобы всем хорошо. Просто попал трудный подросток в дурную нурманскую компанию. Учитывая характер прописанный в истории образ настоящего Владимира, жестокого, мстительного, хитрого, сделать его «уси-пуси» совсем непросто. Но сьемочной группе – удалось.
Правда попутно пришлось избавить пацана и от положительных качеств исторического прототипа: храбрости, целеустремленности, государственного мышления, готовности принимать исторические решения и пр. «Наш мальчик», как любит говорить социально ориентированный профессор-историк Н. И. Басовская, на самостоятельные действия не способен. Ни на какие. Он и Рогнедой-то овладел (а куда денешься, написано в ПВЛ, значит надо) исключительно потому что злые викинги опоили беднягу какой то забористой мухоморятиной, после которой герой некоторое время бродит по двору «г. Полоцка» и наконец добредает до Рогнеды, которой и имеет девушку (подзуживаемый нурманам, ясен палец) на грязном полу сарая, честно отрабатывая те самые заявленные 18+. К слову, в фильме будет еще парочка эротических сцен, таких же убогих: в которых актеры честно выполняют «эти нелепые телодвижения», а оператор… М-да, а был ли в фильме оператор? Не уверен. Да, забыл отметить: после упомянутого в летописи изнасилования, герой выходит во двор, ложится в на землю, сворачивается клубком и некоторое время демонстрирует зрителям грязные пятки. Очень трогательно. Особенно, если учесть, что режиссер уложил обесчещенную Рогнеду в аналогичной позе на пол сарая, играющего роль полоцкого кремля. Такая вот творческая задумка.
Впрочем, есть и яркие находки. Например ромейский дромон – в забора «г. Киева», етицкой силой перенесенный через пороги, чтобы до смерти напугать печенегов, привезти Вовану бабла заплатить нурманам ( и наконец-то убрать их из кадра) и, главное, дать возможность Вовану потыкать в изображение кесаревны Анны и заявить «вот эту хочу».
Отмечу и то, что сценаристы старались максимально использовать «первоисточник». Они даже «жертвоприношение варягов» воспроизвели. Но по своему, конечно. Некие лысые чмошники обоих (!) полов (назовем из для упрощения горлумами), жрецы Перуна, совращают очаровательного христианского мальчугана лет пяти-шести «спасти мир», то есть вознамерились бедного ребенка убить и скорее всего съесть. Но приходит папа-варяг-христианин, разгоняет горлумов и уносит сына домой. Далее, сказано в ВПЛ, «взяв оружие, пошли (язычники) на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном своим. Сказали ему: „Дай сына своего, да принесем его богам». Он же ответил: „Если боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им требы?». И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили». Правда, живет варяг почему-то не в доме, то ли на вышке, то ли в голубятне. Надо думать, чтобы горлумы могли более зрелищно подрубить опоры. Однако сцена прямо скажем – удалась. Драматизм налицо. Особенно, когда сам Вован, вынырнув из мрачных мыслей и самокопания, слез с сундука, бросился в одиночку прекращать безобразие… и так трогательно опоздал на пару секунд. Упала голубятня и погребла.
В общем, надо очень не любить свою историю, чтобы изображать ее именно так. Тупые, злобные, нищие. Если что и свершат, то не сами, а с помощью чужих дядей. А всё та же, знакомая нам еще со времен Тарковского привычка режиссеров при дефиците средств укладывать героев в грязь и заставлять бормотать нечто «высокодуховное»…
Еще одна гнусноватая находка создателей фильма: широта души – наказуема. Герои время от времени распахивают объятия на манер: «Иди сюда, братан… Но и тут происходит что-то паскудное. Вместо обнимашек то зарежут, то еще какую подставу учинят.
До конца фильм я досмотреть не смог. Сломался на эпизоде «мексиканских страстей» в г. Херсоне, когда Варяжко ломится в дверь, к запершейся вдове Ярополка с воплем: «впусти меня или я убью твоего сына!».
Такие дела. Так что господа читатели, не спрашивайте меня, хочу ли я экранизации моих книг. Посмотрите фильм «Викинг» и вам всё станет ясно.
Справка:
С 1991 — профессор ЕВРЕЙСКОГО университета в Москве, курсы лекций по истории России в древности и средневековье, истории ЕВРЕЕВ в России в древности и средневековье, введение в археологию, археологическая практика.
С 1994 г Член редколлегий журналов: «Вестник Еврейского университета» (М. - Иерусалим)
С 1995 — член академического совета научных работников и преподавателей иудаики в вузах центра «Сэфер», участвовал в исследовании СЛАВЯНО - ИУДАИСТИЧЕСКИХ связей (сб. «От Бытия к Исходу», отв. редактор. М., 1998), публикации и комментировании источников (Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. М.-Иерусалим, 1997, 2-е изд. 2003, научный редактор).
С 1999 — КООРДИНАТОР ХАЗАРСКОГО проекта в ЕУМе, член оргкомитетов международных симпозиумов «Хазары» в Иерусалиме (1999) и Москве (2002).
Участник междисциплинарных экспедиций по исследованию памятников ЕВРЕЙСКОЙ истории и культуры в Подолии (Украина, 2001), Западной Белоруссии (2003) и др.
Ярый сторонник норманнской теории.
У кого-то ещё есть остались вопросы, кто и зачем показывает наших предков дикарями?
Комментарий камрада Люст [Россия] :
Одно только название "Викинг" чего стоит, переводится с древненорвежского как "люди из бухты". А ведь в русских летописях пришлые воины с Севера именовались варягами, любой школьник знает. А варягами были не столько скандинавы, сколько жители Беломорской Руси. Но, поди ж ты, режиссёр захотел - и русский князь Владимир оказался не из варягов , а из норманских викингов. ЗАПАДНАЯ ДИВЕРСИЯ....
А вот мнение с сайта Объединённая дружина "Южная Русь":
Давеча сходил посмотреть давно анонсировавшийся мегаблокбастер «Викинг».
Фильм авторами позиционируется как исторический.
При этом, граждане авторы не скупились на комплименты сами себе, называя его ещё до выхода в прокат «кинодокументом» эпохи становления Древней Руси, ни много ни мало.
Учитывая специфику своих увлечений, пройти мимо такого было нельзя.
Особенно, если учесть, что создатели данного шедевра работали над ним 7 лет.
Всё-таки, семь лет – это срок.
Первые трейлеры фильма однозначно указывали, на то, что в сущности особого историзма от него ожидать не приходится.
Когда же вышел предпремьерный трейлер с выбеганием из сарая некого персонажа с кувалдой – всё стало совсем понятно.
Как известно, чтобы понять что суп прокис, не обязательно съедать всю кастрюлю.
И, конечно, будь это просто коммерческий проект фирм Централ Партнершип Бондарчука и студии Михалкова, я бы просто на него не пошёл.
Но тут ситуация такова, что фильм снят данными людьми за государственные деньги, полученные от Фонда Кино. И деньги эти, в сумме 1,25 миллиарда рублей, вынуты из карманов каждого из нас.
Поэтому, я решил сходить и посмотреть. Что сняли для меня за мои деньги прославленные творцы.
Суть фильма проста. Основная канва событий взята из Повести Временных Лет, где сначала погибает один брат будущего князя Владимира – Олег, затем Владимир берёт штурмом Полоцк и забирает себе в жены Рогнеду, после чего идёт на Киев и там убивает брата Ярополка. После чего воюет с печенегами и заради женитьбы на сестре византийского императора осаждает Корсунь. Где, после взятия, принимает крещение.
Это – факты.
И они изложены в фильме более менее по очереди.
Повествование ведётся от лица Свенельда.
Свенельд, так-то, был соратником Святоcлава, отца Владимира.
Однако, это не смутило творцов и он стал в фильме наставником Владимира. Чем не угодил творцам его реальный наставник Добрыня – не понятно. Если бы киношного Свенельда звали Добрыней, ничего это в фильме не изменило бы.
Свенельд за кадром повествует о происходящем, чтоб мы вообще понимали, что происходит. Без его закадрового пояснения, понять, что делают герои, не представляется возможным.
Немного об антураже фильма.
Несмотря на то, что в фильме заявлено ажно два исторических консультанта, а создатели фильма публично признавались, что ради созданния образов и костюмов объездили полЕвропы – все персонажи фильма ходят в говне.
Нет, вы не ослышались.
Да.
Князья Киевской Руси, они утром прям встают и сразу лезут в говно. Ходить чистым – не принято. Всё население Киевской Руси, их соседи викинги и печенеги – все с ног до головы покрыты грязью весь фильм.
Оно и понятно. С точки зрения современного творца, неполживого интеллигента и демократического журналиста, русские люди в принципе, всегда и везде ходят именно так.
Князья в грязи, их дружинники в грязи, о массовки вообще речи нет, она похожа на подмостовых нищих. Хотя, по сюжету фильма, всё разворачивается строго в столицах. В Полоцке – столице княжества и в Киеве – столице ещё более серьёзного княжества.
Про доспехи и оружие говорить смысла нет. Всё сделано настолько отвратительно, что все кто хоть минимально знаком с матчастью Раннего Средневековья, будут рыдать кровавыми слезами. Почти все герои ходят в кожаных доспехах скопированных из сериала «Викинги».
Собственно, из этого сериала скопированно очень много. Татуировки на лицах викингов, компьютерные драккары, почти каждая сцена вторична как коровья лепёха на дороге. Тебя не покидает ощущение, что ты это где-то уже видел и это было лучше.
Ладно.
Вернёмся к повествованию.
Фильм начинается с того, что на охоте брат Владимира Олег встречается с братом Ярополком. Сваливает от него в родной Полоцк, но по дороге падает с моста насмерть.
Само собой, Ярополк в этом винит... Свенельда!
А что.
Это логично.
Ведь Свенельд был с Олегом, а значит именно он виноват в смерти князя. А не погоня воинов самого Ярополка.
Свенельда начинают казнить. Хотят отрубить голову.
И тут он проворачивает всем известный трюк с отрубанием рук держащему его волосы.
Ха. Ха. Ха.
Мы читали про такое в сагах. Даже известны непосредственные участники этой ситуации. Где это было и что последовало.
Но тут это не важно, идея творцам понравилась и она вставлена в фильм.
Почему не вставили прыжок с корабля Олафа Трюгвассона, я вас спрашиваю?! А почему никто из викингов не прыгает в воду с криком «За мной, люди Буи!!!» Почему никого не закидали камнями в битве на кораблях? Почему никому не сломали челюсть ударом щита?!
Скандинавские саги полны прекрасными эпизодами. Могли бы побольше вставить, я считаю.
Свенельд не казнён. После фокуса с волосами его отпускают и он грозится вернуться.
Спустя время он возвращется в Полоцк с князем Владимиром.
Владимир хочет жениться на Рогнеде, а та ему отказывает в грубой форме.
Рогнеда – дочь скандинава и ходит в скандинавском. Дерзкая, как пуля резкая.
Если ещё учесть, что и актрису подобрали симпатичную – это единственный персонаж фильма кто вызывает симпатию.
После невразумительного бодания в грязи люди Владимира берут Полоцк.
Владимира в фильме играет Данила Козловский. Данила после многочисленных ролей пижонов и наркоманов играет сам себя. Его князь Владимир упарывается с викингами отвара грибов для боевого безумия.
Только почему-то у викингов оно приходит, а у него нет. Он ходит среди слоумо летающих в бою предметов и его штырит. Штырит не по детски.
Поэтому, воевать ему некогда.
Тут бой заканчивается и Владимира приглашают насиловать Рогнеду.
В фильме две постельные сцены Владимира и Рогнеды. Первая это изнасилование, вторая – вроде как по любви.
В обеих сценах Данила занимается сексом с женщиной не снимая штанов. Не снимая штанов, на которых, это хорошо видно – нет даже гульфика.
Толи Данила обманул товарищей и сильно симулировал, толи... даже боюсь представить силу Данилы.
Мы смотрели версию 18+. Поэтому, в сексе Владимира и Рогнеды присутствовали сиси и немножко рогнединой бритой писи. Почему не добавили лохматого Владимирыча – не ясно.
Сцена насилия омерзительна. Впрочем, так и должно быть. В конце князь (СУКА!!!! КНЯЗЬ!!!!!) – блюёт и засыпает ВО ДВОРЕ крепости, на земле в грязи!!!
Князь. В грязи на улице. В только что захваченом городе. Под воздействием грибов и в блевотине.
Именно так представляют себе основателя Руси создатели картины. Видимо, представляли как сами бы отметили взятие крепости.
Приход Владимира в Киев полон нелогичностей.
Тут тебе и приезд Ярополкак нему непонятно зачем. Убийство Ярополка непонятно кем и прекрасная актёрская игра Данилы с трупом брата.
Т.е., чувак (СУКА!!! КНЯЗЬ!!!!) заказал убийство брата. Его верные люди режут братца на его глазах. После этого он хватает труп, кружится с ним, валаяется в кровище и рыдает! Плачет, размазывая всякое по лицу. На глазах у своих людей.
Вот вы как сами думаете?
Как долго такой человек остался бы князем в те суровые времена?
Но Даниле прощают.
Появляются непонятные люди, которые собираются ему мстить за Ярополка. Они бреют себе головы намазывая их грязью из лужи и срезая грязь с головы вместе с волосами. Это они так клянутся вечно мстить. Как наши предки, славные казаки!!! Наверное.
И едут к печенегам.
Печенеги в фильме отличные. Как было верно замечено С.Ю. Каиновым, если бы им раздать винтовки, можно было бы ещё драму о басмачах снять сразу. Чтоб два раза не вставать.
Басмачи скачут на конях, орут страшно.
Вместе с мстителями они идут брать Киев, где почти берут, но тут им из окна показывают актрису Ходченкову и обещают ей кишки выпустить, если они не прикратят.
Они сразу прекращают.
В фильме прекрасно показаны языческие верования славян.
Само собой, жрец – это чёкнутый дрищ фанатик, к тому же глухонемой. Все его приспешники и приспешницы бриты на голо и все в говне.
Капище представляет из себя группу уродливых чурбанов с ужасными корявыми изображениями неясно чего.
Творцы не утруждали себя хотя бы изображениями Тора и Фрейра которых известно овердохера. Они не поглядели на деревянную резьбу Борре, Йеллинг и Урнес. Или хотя бы Збручским Идолом впечатлились. НЕТ.
Их капище уродливо, омерзительно и убого. На минуточку – главный храм страны. Место где праздновал князь Святослав.
Владимир хочет принести человеческих жертв, но и это получается через жопу.
Вместо нормального жертвоприношения беготня дружинника Фёдора спасающего своего сына от жрецов и их с сыном гибель в срубленной (СРУБЛЕННОЙ!!!!) башне!!!
В осаждённом городе жрецы, чтобы убить в жертву одного человека, не парясь ообще сносят одну из оборонительных башен!
А как ещё, спросит наш современник?!
Это же тёмное язычество, чё!
Сцена сражения при осаде срисована с битвы в фильме «Гладиатор».
Выбегание Джигурды из трейлера в самом фильме не решило ровным счётом ничего. Его тупо убили через 10 секунд.
Логики в развитии боевых сцен нет никакой.
Из шлемов на головах всех причастных – Гоблинка Северная и Гоблинка Обыкновенная. Никаких тебе Чёрных Могил, Казазово и, прости Господи, Гьёрмунд-бю.
Катание по говну, истерики, беготня.
Общее число массовки в боевых сценах – максимум 100 человек. Остальное рисовано компьютером так, что сразу видно – это нарисовано. Причём, это бросается в глаза. Намного больше чем картонные шотландцы в задних рядах воинства Уильяма Уоллеса в известном фильме.
Защитники Киева спускают на печенегов горящие колёса в бензине. Всё горит, всем пиз..ц.
На утро приезжают ромеи и печенеги уходят.
Владимиру предлагают взять штурмом Корсунь, а он требует Анну – сестру Императора.
Ромеи хитрые и в чистом.
Это потому что они не язычники! А вы думали!
Владимир собирает всех своих 50 киновоинов и идёт штурмовать Корсунь.
Они обкладывают город осадой и ищут водопровод, чтобы отрезать воду защитниккм города.
Водопровод ищут, КАРЛ!!!!, на каменной горе в трёх километрах от города!
И что удивительно, НАХОДЯТ!!!
Вот вы как думаете, из чего делали ромеи водопроводные трубы?!
Правильно!!!
Они стальные, Карл!
И под хорошим давлением!
Парни наконец-то немного моются.
И тут, откуда не возьмись, снова появляются мстители за Ярополка. А то мы про них подзабыли уже.
Они приезжают с печенегами и приглашают Владимира биться с ними.
Пешим воинам Владимира ничего не светит в схватке с печенегами на конях.
Поэтому они забарикадировались на горе?!
Нет!
Они перед этим затащили на гору свои корабли.
(Краткое отступление. Если затащить корабль из воды сразу на гору, да ещё летом в Крыму, вашему кораблю оттуда путь только на дрова. Всё его днище разорвёт от усушки. Но творцам это не известно, поэтому... затащили!)
И тогда викинги и руссы предпринимают самое логичное с точки зрения творцов.
Они сталкивают корабли с горы и едут на них в гущу сражения!
Само собой, печенеги разгромлены.
Ещё бы. На них на кораблях с горы съехали какие-то идиоты.
Сам Владимир, как это уже принято в этом фильме, ни в каком бое не сражается. Он опять ходит потерянный по горе, пока на него не нападает один из мстителей за Ярополка, которого он бьёт камнем. Меч на поясе Данила носит для красоты и чтобы бабам угрожать. Воевать князю Даниле западло.
Водопровод разрушен, город сдаётся.
Владимир идёт креститься.
Тут просто душераздирающая сцена покаяния. Козловский сыграл так, что я рыдал.
Я рыдал и думал, Господи!!!!! Ну почему, почему они раз за разом снимают такое говно?!!!!
Разве это князь победитель?!
Разве это князь объединитель земель?!
Разве это Личность?!
Нет.
Это убогий полупокер, который всё время ходит потерянный, его все обижают, ему бабы не дают и он весь всё время грязный. Киевский князь.
В принципе, фильм можно было закончить на сцене в церкви.
Но, творцы хотели показать... не понятно что.
Поэтому, дальше идёт сцена, в которой Свенельд учит Владимира запороть императора ножиком ганста-стайл. Владимир отказывается и Свенельд его открыто поносит. Причём, почти в буквальном смысле. Но, наш князь не гордый. Он теперь раб Божий и никому мстить не станет, даже голосу за кадром.
Завершается фильм сценой где радостные киевляне в чистых рубахах крестятся в Днепре. Данила наконец-то с мытой головой.
Занавес.
Что мы имеем в итоге.
Мы имеем откровенно русофобское, антигосударственное кино. В котором князь Владимир выставляется никчёмным дегенератом. Его дружина – бандой разноплемённых головорезов. Его народ – стаей зомби копающихся в дерьме. На минуточку – это всё ваши предки.
И всё это – за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь!
Было время, немцы писали нам историю, теперь вот евреи навязывают своё видение. "Казнить нельзя помиловать", - где будет запятая поставленная немцами и евреями?
Жаль что советский кинематограф умер, а российский не родился....
Согласен с авторами вышеприведённых постов, а вы что думаете?
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Бред укурившегося, на советских мылодрамах голливуд не переплюнуть. Надо фильмы для молодого поколения снимать. И это хороший проект
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Слово хороший здесь не подходит, хороший переводится на современный как солнечный, от слова Хорос, Хорс. Писать надо отличный! Отличный иудейский проект.
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Снимите фильм, где Сталин создал систему, в которой жиды уничтожают жидов в конце 30-х, начале 40-х годов 20-го столетия. Чем не БЕСТСЕ́ЛЛЕР…. Фильм можно назвать – “Ледоруб,” в честь Левушки Троцкого…. Ау, режиссеры-славяне. На главные роли можно пригласить богоизбранных….