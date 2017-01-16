Жить не по лжи?: Фильм Викинг – кто и зачем показывает наших предков дикарями

На ресурсе AfterShock, камрад Люст напомнил о том, кто главный исторический консультант фильма "ВИКИНГ" - Петрухин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор РГГУ, ведущий сотрудник Института славяноведения РАН, который очень любит порассуждать на тему Хазарского каганата.

Справка:

Одно только название "Викинг" чего стоит, переводится с древненорвежского как "люди из бухты". А ведь в русских летописях пришлые воины с Севера именовались варягами, любой школьник знает. А варягами были не столько скандинавы, сколько жители Беломорской Руси. Но, поди ж ты, режиссёр захотел - и русский князь Владимир оказался не из варягов , а из норманских викингов. ЗАПАДНАЯ ДИВЕРСИЯ....

Давеча сходил посмотреть давно анонсировавшийся мегаблокбастер «Викинг».

Фильм авторами позиционируется как исторический.

При этом, граждане авторы не скупились на комплименты сами себе, называя его ещё до выхода в прокат «кинодокументом» эпохи становления Древней Руси, ни много ни мало.

Учитывая специфику своих увлечений, пройти мимо такого было нельзя.

Особенно, если учесть, что создатели данного шедевра работали над ним 7 лет.

Всё-таки, семь лет – это срок.

Первые трейлеры фильма однозначно указывали, на то, что в сущности особого историзма от него ожидать не приходится.

Когда же вышел предпремьерный трейлер с выбеганием из сарая некого персонажа с кувалдой – всё стало совсем понятно.

Как известно, чтобы понять что суп прокис, не обязательно съедать всю кастрюлю.

И, конечно, будь это просто коммерческий проект фирм Централ Партнершип Бондарчука и студии Михалкова, я бы просто на него не пошёл.

Но тут ситуация такова, что фильм снят данными людьми за государственные деньги, полученные от Фонда Кино. И деньги эти, в сумме 1,25 миллиарда рублей, вынуты из карманов каждого из нас.

Поэтому, я решил сходить и посмотреть. Что сняли для меня за мои деньги прославленные творцы.

Суть фильма проста. Основная канва событий взята из Повести Временных Лет, где сначала погибает один брат будущего князя Владимира – Олег, затем Владимир берёт штурмом Полоцк и забирает себе в жены Рогнеду, после чего идёт на Киев и там убивает брата Ярополка. После чего воюет с печенегами и заради женитьбы на сестре византийского императора осаждает Корсунь. Где, после взятия, принимает крещение.

Это – факты.

И они изложены в фильме более менее по очереди.

Повествование ведётся от лица Свенельда.

Свенельд, так-то, был соратником Святоcлава, отца Владимира.

Однако, это не смутило творцов и он стал в фильме наставником Владимира. Чем не угодил творцам его реальный наставник Добрыня – не понятно. Если бы киношного Свенельда звали Добрыней, ничего это в фильме не изменило бы.

Свенельд за кадром повествует о происходящем, чтоб мы вообще понимали, что происходит. Без его закадрового пояснения, понять, что делают герои, не представляется возможным.

Немного об антураже фильма.

Несмотря на то, что в фильме заявлено ажно два исторических консультанта, а создатели фильма публично признавались, что ради созданния образов и костюмов объездили полЕвропы – все персонажи фильма ходят в говне.

Нет, вы не ослышались.

Да.

Князья Киевской Руси, они утром прям встают и сразу лезут в говно. Ходить чистым – не принято. Всё население Киевской Руси, их соседи викинги и печенеги – все с ног до головы покрыты грязью весь фильм.

Оно и понятно. С точки зрения современного творца, неполживого интеллигента и демократического журналиста, русские люди в принципе, всегда и везде ходят именно так.

Князья в грязи, их дружинники в грязи, о массовки вообще речи нет, она похожа на подмостовых нищих. Хотя, по сюжету фильма, всё разворачивается строго в столицах. В Полоцке – столице княжества и в Киеве – столице ещё более серьёзного княжества.

Про доспехи и оружие говорить смысла нет. Всё сделано настолько отвратительно, что все кто хоть минимально знаком с матчастью Раннего Средневековья, будут рыдать кровавыми слезами. Почти все герои ходят в кожаных доспехах скопированных из сериала «Викинги».

Собственно, из этого сериала скопированно очень много. Татуировки на лицах викингов, компьютерные драккары, почти каждая сцена вторична как коровья лепёха на дороге. Тебя не покидает ощущение, что ты это где-то уже видел и это было лучше.

Ладно.

Вернёмся к повествованию.

Фильм начинается с того, что на охоте брат Владимира Олег встречается с братом Ярополком. Сваливает от него в родной Полоцк, но по дороге падает с моста насмерть.

Само собой, Ярополк в этом винит... Свенельда!

А что.

Это логично.

Ведь Свенельд был с Олегом, а значит именно он виноват в смерти князя. А не погоня воинов самого Ярополка.

Свенельда начинают казнить. Хотят отрубить голову.

И тут он проворачивает всем известный трюк с отрубанием рук держащему его волосы.

Ха. Ха. Ха.

Мы читали про такое в сагах. Даже известны непосредственные участники этой ситуации. Где это было и что последовало.

Но тут это не важно, идея творцам понравилась и она вставлена в фильм.

Почему не вставили прыжок с корабля Олафа Трюгвассона, я вас спрашиваю?! А почему никто из викингов не прыгает в воду с криком «За мной, люди Буи!!!» Почему никого не закидали камнями в битве на кораблях? Почему никому не сломали челюсть ударом щита?!

Скандинавские саги полны прекрасными эпизодами. Могли бы побольше вставить, я считаю.

Свенельд не казнён. После фокуса с волосами его отпускают и он грозится вернуться.

Спустя время он возвращется в Полоцк с князем Владимиром.

Владимир хочет жениться на Рогнеде, а та ему отказывает в грубой форме.

Рогнеда – дочь скандинава и ходит в скандинавском. Дерзкая, как пуля резкая.

Если ещё учесть, что и актрису подобрали симпатичную – это единственный персонаж фильма кто вызывает симпатию.

После невразумительного бодания в грязи люди Владимира берут Полоцк.

Владимира в фильме играет Данила Козловский. Данила после многочисленных ролей пижонов и наркоманов играет сам себя. Его князь Владимир упарывается с викингами отвара грибов для боевого безумия.

Только почему-то у викингов оно приходит, а у него нет. Он ходит среди слоумо летающих в бою предметов и его штырит. Штырит не по детски.

Поэтому, воевать ему некогда.

Тут бой заканчивается и Владимира приглашают насиловать Рогнеду.

В фильме две постельные сцены Владимира и Рогнеды. Первая это изнасилование, вторая – вроде как по любви.

В обеих сценах Данила занимается сексом с женщиной не снимая штанов. Не снимая штанов, на которых, это хорошо видно – нет даже гульфика.

Толи Данила обманул товарищей и сильно симулировал, толи... даже боюсь представить силу Данилы.

Мы смотрели версию 18+. Поэтому, в сексе Владимира и Рогнеды присутствовали сиси и немножко рогнединой бритой писи. Почему не добавили лохматого Владимирыча – не ясно.

Сцена насилия омерзительна. Впрочем, так и должно быть. В конце князь (СУКА!!!! КНЯЗЬ!!!!!) – блюёт и засыпает ВО ДВОРЕ крепости, на земле в грязи!!!

Князь. В грязи на улице. В только что захваченом городе. Под воздействием грибов и в блевотине.

Именно так представляют себе основателя Руси создатели картины. Видимо, представляли как сами бы отметили взятие крепости.

Приход Владимира в Киев полон нелогичностей.

Тут тебе и приезд Ярополкак нему непонятно зачем. Убийство Ярополка непонятно кем и прекрасная актёрская игра Данилы с трупом брата.

Т.е., чувак (СУКА!!! КНЯЗЬ!!!!) заказал убийство брата. Его верные люди режут братца на его глазах. После этого он хватает труп, кружится с ним, валаяется в кровище и рыдает! Плачет, размазывая всякое по лицу. На глазах у своих людей.

Вот вы как сами думаете?

Как долго такой человек остался бы князем в те суровые времена?

Но Даниле прощают.

Появляются непонятные люди, которые собираются ему мстить за Ярополка. Они бреют себе головы намазывая их грязью из лужи и срезая грязь с головы вместе с волосами. Это они так клянутся вечно мстить. Как наши предки, славные казаки!!! Наверное.

И едут к печенегам.

Печенеги в фильме отличные. Как было верно замечено С.Ю. Каиновым, если бы им раздать винтовки, можно было бы ещё драму о басмачах снять сразу. Чтоб два раза не вставать.

Басмачи скачут на конях, орут страшно.

Вместе с мстителями они идут брать Киев, где почти берут, но тут им из окна показывают актрису Ходченкову и обещают ей кишки выпустить, если они не прикратят.

Они сразу прекращают.

В фильме прекрасно показаны языческие верования славян.

Само собой, жрец – это чёкнутый дрищ фанатик, к тому же глухонемой. Все его приспешники и приспешницы бриты на голо и все в говне.

Капище представляет из себя группу уродливых чурбанов с ужасными корявыми изображениями неясно чего.

Творцы не утруждали себя хотя бы изображениями Тора и Фрейра которых известно овердохера. Они не поглядели на деревянную резьбу Борре, Йеллинг и Урнес. Или хотя бы Збручским Идолом впечатлились. НЕТ.

Их капище уродливо, омерзительно и убого. На минуточку – главный храм страны. Место где праздновал князь Святослав.

Владимир хочет принести человеческих жертв, но и это получается через жопу.

Вместо нормального жертвоприношения беготня дружинника Фёдора спасающего своего сына от жрецов и их с сыном гибель в срубленной (СРУБЛЕННОЙ!!!!) башне!!!

В осаждённом городе жрецы, чтобы убить в жертву одного человека, не парясь ообще сносят одну из оборонительных башен!

А как ещё, спросит наш современник?!

Это же тёмное язычество, чё!

Сцена сражения при осаде срисована с битвы в фильме «Гладиатор».

Выбегание Джигурды из трейлера в самом фильме не решило ровным счётом ничего. Его тупо убили через 10 секунд.

Логики в развитии боевых сцен нет никакой.

Из шлемов на головах всех причастных – Гоблинка Северная и Гоблинка Обыкновенная. Никаких тебе Чёрных Могил, Казазово и, прости Господи, Гьёрмунд-бю.

Катание по говну, истерики, беготня.

Общее число массовки в боевых сценах – максимум 100 человек. Остальное рисовано компьютером так, что сразу видно – это нарисовано. Причём, это бросается в глаза. Намного больше чем картонные шотландцы в задних рядах воинства Уильяма Уоллеса в известном фильме.

Защитники Киева спускают на печенегов горящие колёса в бензине. Всё горит, всем пиз..ц.

На утро приезжают ромеи и печенеги уходят.

Владимиру предлагают взять штурмом Корсунь, а он требует Анну – сестру Императора.

Ромеи хитрые и в чистом.

Это потому что они не язычники! А вы думали!

Владимир собирает всех своих 50 киновоинов и идёт штурмовать Корсунь.

Они обкладывают город осадой и ищут водопровод, чтобы отрезать воду защитниккм города.

Водопровод ищут, КАРЛ!!!!, на каменной горе в трёх километрах от города!

И что удивительно, НАХОДЯТ!!!

Вот вы как думаете, из чего делали ромеи водопроводные трубы?!

Правильно!!!

Они стальные, Карл!

И под хорошим давлением!

Парни наконец-то немного моются.

И тут, откуда не возьмись, снова появляются мстители за Ярополка. А то мы про них подзабыли уже.

Они приезжают с печенегами и приглашают Владимира биться с ними.

Пешим воинам Владимира ничего не светит в схватке с печенегами на конях.

Поэтому они забарикадировались на горе?!

Нет!

Они перед этим затащили на гору свои корабли.

(Краткое отступление. Если затащить корабль из воды сразу на гору, да ещё летом в Крыму, вашему кораблю оттуда путь только на дрова. Всё его днище разорвёт от усушки. Но творцам это не известно, поэтому... затащили!)

И тогда викинги и руссы предпринимают самое логичное с точки зрения творцов.

Они сталкивают корабли с горы и едут на них в гущу сражения!

Само собой, печенеги разгромлены.

Ещё бы. На них на кораблях с горы съехали какие-то идиоты.

Сам Владимир, как это уже принято в этом фильме, ни в каком бое не сражается. Он опять ходит потерянный по горе, пока на него не нападает один из мстителей за Ярополка, которого он бьёт камнем. Меч на поясе Данила носит для красоты и чтобы бабам угрожать. Воевать князю Даниле западло.

Водопровод разрушен, город сдаётся.

Владимир идёт креститься.

Тут просто душераздирающая сцена покаяния. Козловский сыграл так, что я рыдал.

Я рыдал и думал, Господи!!!!! Ну почему, почему они раз за разом снимают такое говно?!!!!

Разве это князь победитель?!

Разве это князь объединитель земель?!

Разве это Личность?!

Нет.

Это убогий полупокер, который всё время ходит потерянный, его все обижают, ему бабы не дают и он весь всё время грязный. Киевский князь.

В принципе, фильм можно было закончить на сцене в церкви.

Но, творцы хотели показать... не понятно что.

Поэтому, дальше идёт сцена, в которой Свенельд учит Владимира запороть императора ножиком ганста-стайл. Владимир отказывается и Свенельд его открыто поносит. Причём, почти в буквальном смысле. Но, наш князь не гордый. Он теперь раб Божий и никому мстить не станет, даже голосу за кадром.

Завершается фильм сценой где радостные киевляне в чистых рубахах крестятся в Днепре. Данила наконец-то с мытой головой.

Занавес.

Что мы имеем в итоге.

Мы имеем откровенно русофобское, антигосударственное кино. В котором князь Владимир выставляется никчёмным дегенератом. Его дружина – бандой разноплемённых головорезов. Его народ – стаей зомби копающихся в дерьме. На минуточку – это всё ваши предки.

И всё это – за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь!

Было время, немцы писали нам историю, теперь вот евреи навязывают своё видение. "Казнить нельзя помиловать", - где будет запятая поставленная немцами и евреями?