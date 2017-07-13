Государство на счётчике у бандитов

"Криминальная дойка" в Кущёвки продолжается

Вся Кущёвская обсуждает, что мать главаря банды Надежду Цапок выпустили на свободу по УДО. Тем временем «традиции» банды Цапков в регионе успешно продолжаются. При этом по многим показателям последователи превзошли организаторов преступного бизнеса. В частности, по масштабам грабежа государства.

Кстати, мало кто знает, что Цапки разворовали кредиты, которые по разным каналам шли на развитие села. Они предлагали фермерам, и не только им, брать заведомо невозвратные кредиты, оставлять себе малую долю, а остальное отдавать им и «государевым людям». По этой схеме были пропущены значительные суммы, за что впоследствии руководство банка было осуждено. Для перевозки и доставки по нужным адресам разворованных и обналиченных кредитов бандиты даже создали инкассаторское подразделение на бронированных автомобилях «Ауди». Напомним, что и мать главаря банды Надежда Цапок осуждена за получение льготного кредита с помощью фиктивных документов, которыми её, по-видимому, снабдили сотрудники местной налоговой инспекции. Цапки грабили банки, их последователи – государство С разгромом банды схема не только не перестала работать – счёт украденного из казны пошёл уже не на миллионы, а на миллиарды. Теперь бюджетные средства стали утекать через так называемых транзитёров. Отметим, что гуманное государство всячески опекает аграриев. При том, что рентабельность от производства зерна составляет 300–400%, селяне выплачивают небольшие налоги, применяя специальные налоговые режимы, не платят НДС. Проходимцы, покупая у фермеров зерно без НДС, пропускают его через «бумажную» цепочку фирм-«транзитёров», создавая и наращивая сумму налога на добавленную стоимость, а реальный конечный оптовый покупатель получает миллиарды с государства в виде возврата «накачанного» фиктивными сделками НДС. Потом этот воровской доход делится между фирмами «Рога и копыта» – с персоналом один человек, арендованным столом и стулом – и соответственно достаётся их «помощникам». Поверьте, доход не малый: например, одна из фирм региона за год раздула доход до 16 млрд рублей, другая за несколько месяцев – до 1,6 млрд рублей, заплатив при этом 70 тыс. налога, третья – около1 млрд рублей, налог составил 24 тыс. рублей. И это далеко не все примеры. Материалы по этим фирмам регулярно передавались в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, но они продолжали «работать» как ни в чём не бывало. Учитывая, что отследить цепочки «транзитёров» достаточно легко, действуют такие фирмы не везде, а только там, где для них создают льготный режим. Естественно, что сюда, в тихую Кущёвскую гавань, как мухи на мёд собирались мошенники из городов и районов Кубани и Ростовской области. Регистрировались они на адресах предпринимателей, которых попросили «авторитетные люди». Но на каком-то этапе «авторитетные люди» потеряли бдительность и стали предоставлять собственные адреса. Так, фирмы-«транзитёры» появились на адресах экс-начальника отдела налоговой инспекции и отца сотрудника правоохранительных органов. Вполне естественно, что, когда из-за не поступивших в бюджет сотен миллионов рублей приходилось интересоваться работой «транзитёров», они тут же бесследно исчезали. И найти их почему-то не удавалось – наверное, потому, что их никто и не искал. Честно сказать, и взыскать с них особо нечего. А гоняться за призраком никто не будет.

«Гениальная комбинация» из бюджета Государство у нас богатое, закрома бездонные – так почему бы не начать «доить» его и по другой схеме? Её реализовывал в районе житель Ростовской области О. Нецветай, а ассистировал ему некто Д. Набокин. Схема до гениальности проста, и выглядела она примерно так: доверенные «сельхозпроизводители» заявляли о покупке по запредельной цене уникальных зерносушилок и просили у государства вернуть НДС. По версии следствия, всего по трём эпизодам криминальный дуэт в Ростовской области получил из бюджета почти 80 млн рублей. Интересно, что в таком количестве этих «чудо-агрегатов», похоже, не существовало, и даже патент на их производство оказался поддельным. Но такие настораживающие факты не помешали сотрудникам налоговой инспекции удостоверить факт наличия несуществующих зерносушилок, что позволило мошенникам извлечь немалую сумму. Наверняка подобная процедура проделывалась не один раз и никем не была замечена, хотя контролёры должны были замечать. Но в данном случае произошла накладка. Господа О. Нецветай и Д. Набокин были разоблачены в Ростовской области и осуждены на длительные сроки. Для принятия мер к фигурантам уголовного дела и по совместительству работникам налоговой инспекции ростовские силовики передали материалы кущёвским коллегам. Но почему-то вот уже почти два года кущёвские правоохранители не принимают мер и не дают правовой оценки действиям налоговиков, совершивших должностной подлог документов, на основании которых было совершено мошенничество в особо крупном размере. Более того, кущёвские силовики приняли решение прекратить уголовное дело по аналогичным фактам криминального дуэта, действовавшего под иной вывеской. Наличие несуществующих «чудо-агрегатов», по всей видимости, подтвердили и налоговики. Похоже, что начиная с 2014 года неоднократно направлялись материалы в ОМВД по Кущёвскому району для возбуждения уголовного дела. Следствие не начато. Забудьте! Но главное наследство Цапков – не эти схемы. Не исключаем, что у них были многочисленные соавторы. Главное, что они оставили после себя, – это страх. Вспоминаются многочисленные ток-шоу, когда жителей станицы спрашивали: «Но как же так, вы же видели, что творят бандиты?!», те отвечали: «А вы разве не знаете, что стало с теми, кто открыл рот?» Помнится, как клялись депутаты, силовики, представители власти, что никогда больше не допустят мафиозных порядков! Увы, мафиозный закон «Омерты» никуда не ушёл. Жители Кущёвки всё отлично знают о происходящем, но никто не решается говорить. Иногда отчаяние прорывается наружу, как это произошло недавно, когда сыновья умершего фермера избили известного в станице адвоката Г., которая, по их мнению, пустила по миру их отца и даже отняла у них отчий дом в счёт уплаты долгов разорившегося родителя и покусилась на землю. Но это лишь один факт, в остальном же – гробовое молчание. И всё это более омерзительно, чем даже было при Цапках. Те были бандитами. А эти кто?



Сергей Поживилко