Борьба с терроризмом по-американски

Что ж они там подписали, что у эмира Тамима бин Хамада аль-Тани лицо такое счастливое? Будто он всю жизнь только и мечтал начать с терроризмом бороться? И еще с отмыванием денег…

http://mignews.com.ua/politics/18560442.html (11.07.2017) США и Катар подписали меморандум об усилении борьбы с финансированием терроризма MIGnews.com.ua Во вторник, 11 июля, в ходе визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в столицу Катара город Доха Катар подписал с Соединенными Штатами Америки меморандум взаимопонимания, в котором указаны дальнейшие усилия, которые данная страна Персидского залива может сделать для борьбы против терроризма. Об этом сообщает DW. В меморандуме затронут вопрос финансирования террористических организаций. Советник государственного секретаря США Роберт Хэммонд считает, что подписание документа является “обнадеживающим шагом вперед”.

Я вообще слово «борьба» не очень люблю. Обычно, социальное или природное явление, которому объявляют «непримиримую борьбу» в мировом масштабе, имеет тенденцию к устойчивому росту, будь то голод, потепление климата, лихорадка Эбола, вирус Зика, коррупция, терроризм или его финансирование. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба.

Письмо.

Здравствуйте! Скажите, зачем эмиссия в 3 триллиона долл.США Катару при рельном ВВП Катара в 167 млрд. дол. (по данным ВБ за 2015 года -пускай сейчас немного больше)? Не хотелось бы говорить, задевая Ваши знания, но это – нонсенс.

Во-первых, эмиссия была (и есть) не $ 3 трлн., а не менее $ 6-ти.

Во-вторых, чтобы не задевать Ваши знания, советую Вам почитать что-нибудь про денежные агрегаты (https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежная_масса ) и монетизацию экономики… (https://ru.wikipedia.org/wiki/Монетизация_экономики ).

Хочу напомнить, что ЦБ Катара входит в список 193 банков мира под контролем Ротшильдов:

http://pravosudija.net/article/spisok-rotshilda-sledite-za-rukami

Вот Валентин Катасонов объясняет статус нашего ЦБ простым и понятным языком:

http://pandoraopen.ru/2013-10-01/centrobank-rf-podchinyaetsya-frs-ssha/ Валентин Катасонов: Центральный Банк Российской Федерации на самом деле это филиал ФРС. Центральный Банк Российской Федерации это даже не Центральный Банк, это валютное управление. Есть такое понятие Currency board, это фактически валютный обменник. Денег в экономике ровно столько сколько валюты в резервах.

ЦБ Катара находится в лучшем положении, чем ЦБ РФ, потому что имеет право на выпуск собственной валюты на 1доллар США в местных деньгах в эквиваленте по курсу умноженному на 10-100…… А у нас? 1$ к 1.1 – 1.5! Мы – ущербные, благодаря нашему ЦБ, по сравнению с шейхами! Не верите? Переведите наши агрегаты м2 и м3 в доллары США…. Получите около 550 млрд. долларов, то есть сумму, примерно равную нашим ЗВР! Вот так! Страна-бензоколонка все эти годы, оказывается, была еще и страной-обменником, причем, не вызывающим доверия у собственного владельца! В общем, если глубоко задуматься, то лучше вернуться от проблем России к проблемам Катара. Тем более, что на наших глазах проблемы Катара как-то решились, чему свидетельство — довольное лицо эмира Тамима Аль-Тани на совместном с Тиллерсоном фото.

Как именно и за чей счет решились проблемы Катара? Частично — за счет филиппинских и малайзийских королевских семей и их частного золота (не путать с государственным!). США продолжили эмиссию, не смотря на отзыв эмиссионных активов филиппинцами и малайзийцами. Но после окрика от Ротшильдов и отдельного окрика от их главного союзника в регионе, хранящуюся у Катара золотую «заначку» дружественных монархий Востока, а это более 20 000 тонн. (не пустать частное золото с государственным, которого в разы меньше!), отбирать пока не будут, потому что сильно засветились. Шум вокруг этого стоял такой, что только слепо-глухие СМИ не заметили. (Дутерте звонил Путину и Китайцам, просил защиты и военные корабли для спасения золота. Иран обещал Катару помощь в эвакуации золота на свою территорию.)

Американцы решили в этот раз не рисковать, тем более, что и король Саудовской Аравии не горел желанием самостоятельно воевать с Катаром, даже при поддержке американцев. В Саудовской Аравии, по случаю достижения договоренности с Катаром, ожидается государственный переворот. Короля вскоре свергнут, не взирая на все прежние заслуги перед главными патрнерами – американцами. Так случится может с каждым, если слишком мягкотел.

В сложившихся обстоятельствах эмиру Катара вернут оставшуюся после закрытия дыры в ФРС в $ 4.7 трлн. часть эмиссии в 1,3 трлн. $, да еще в придачу снимут арест с его счетов на 0,7 трлн.$, итого — $ 2 трлн. Казалось бы, неплохо?

Но американцы не были бы американцами, если бы так легко возвращали уже практически отнятые у очередного «диктатора» деньги. Естественно, вернули на определенных условиях.

Вот тут, собственно, и начинается самое интересное…

Из возвращенных 2-х трлн. долларов США, по требованию Тиллерсона, один должен пойти, как раз на финансирование терроризма в строго определенных американцами регионах. (Про «осчастливленные» грядущей катарской «благотворительностью» регионы коротко расскажу ниже.)

Вчера RT опубликовал жалостливую заметку про маленькие зарплаты боевиков ИГИЛ:

https://russian.rt.com/world/news/408350-zarplaty-boevikov-ig (12 июля 2017) СМИ узнали зарплаты боевиков ИГ В распоряжение Sputnik Arabic попал документ, обнаруженный Федеральной полицией Ирака в западной части Мосула. В бумагах указана заработная плата ряда боевиков террористической организации «Исламское государство»*. Как отмечает РИА Новости, зарплата боевиков, упомянутых в документе, зависела от их семейного статуса и наличия детей. Меньше всего платили холостякам — порядка $72. Согласно бухгалтерским бумагам, один из боевиков, у которого есть жена и трое детей, получил $184, а другой — с супругой и шестью детьми — $256. По данным источника Sputnik, в целом размер заработной платы боевика ИГ не превышает $300. До экономических проблем в террористической организации зарплаты её руководства составляли $500 и выше. Осенью 2016 года СМИ сообщили, что пять командиров ИГ сбежали из Мосула с миллионами долларов, которые предназначались для выплат зарплаты боевикам. * «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Публикацию будто специально приурочили к соглашению Тиллерсона и Аль-Тани, информация не новая, я еще несколько лет назад указывала порядок сумм в зарплатных ведомостях ИГИЛ, а также способы дополнительных заработков на торговле людьми и контрабанде культурных ценностей. А тут прочла материал RT — и невольно подумала: «Бедняжки! И у ИГИЛовцев своя «борзота» с зарплатой сбежала! Все как у людей! Почти как у нас на Нижнетагильском заводе, в Свердловской области…». Воистину, велика сила печатного слова! Аж слёзы наворачиваются!

Ну, теперь-то их можно порадовать: 1 трлн. долларов выделен, зарплаты должны повысить. (Иначе это уж совсем будет напоминать невыплаты зарплат на Нижнетагильском заводе)

Взятки чиновникам на местах увеличат, пилить-то, ох, простите, распределять, будут не жалкие насколько ярдов, а целый триллион!

Тут еще пикантный момент — должны же эти бородатые ребята с кем-нибудь воевать! Не зря же им зарплату платить будут.

Наверняка и Ротшильды с Ватиканом в стороне не останутся, и тоже деньжат подкинут на «богоугодное дело» — радикализацию РПЦ и и создании «единой обще-христианской церкви перед угрозой деструктивной мусульнанской агрессии» под десницей «святого папства». Для войны нужны две стороны…

Русофильские и радикальные православные организации тоже ждут тучные годы. И на них прольется поток из грантов, чтобы сильнее радикализировать общество. Гранты будут расти в ожидании рек крови, проливаемых «за веру». Убийство католического священника во Франции было «пробой темы», она признана перспективной. Тему противостояния ислама и хритстианства будут развивать.

Теперь о регионах, куда в самое ближайшее время прольется этот обильный поток катарских пожертвований, а так же, о том, какие подготовительные «полевые работы» в этом направлении уже сделаны или делаются у всех на глазах.

Во-первых, это Татарстан.

Первые шаги в этом напралении уже сделаны: муфтии России и Татарстана неожиданно и почти одновременно вдруг получили от спонсоров по «очень хорошему подарку». В переводе на нормальный язык — не менее, чем по $10 млн. Так что верховное руководство будет помалкивать и прикрывать все эти «движухи» до поры, до времени.

В Египте состоялся ускоренный выпуск студентов медресе — будущих религиозных проповедников, которые направляются для работы в Россию, в регионы с преимущественно мусульманским населением. Большинство этих успешный выпускников обучались в Египте всего год, или около того, а до этого были студентами самых радикальных религиозных заведений в Саудовской Аравии и некоторых других странах Ближнего Востока, где на государственном уровне поддерживают ваххабизм. Оформив «чистые документы» в Египте, теперь эти «проповедники» массово едут к нам.

Те меры, которые предпринимаются федеральным центром на государственном уровне для предотвращения радикализации Татарстана явно недостаточны:

https://meduza.io/news/2017/07/11/kreml-otkazalsya-prodlevat-dogovor-o-razgranichenii-polnomochiy-s-tatarstanom (11 июля 2017) Администрация президента не планирует продлевать действие договора о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники, в том числе близкие к Кремлю. Возможность заключения нового соглашения, по данным собеседников издания, также не рассматривается. Власти Татарстана, сообщил РБК федеральный чиновник, хотели бы, чтобы договор в том или ином виде сохранился, но, зная, что федеральный центр не готов на это, «пытаются выторговать для себя преференции».

Надеюсь, что здравый смысл федеральных руководителей восторжествует, а спецслужбы хорошо выполнят свои прямые обязанности, как минимум, с пристрастием изучив биографии вновь прибывающих «проповедников». А так же, обеспечат, чтобы госчиновники, получающие взятки, немедленно выявлялись и отстранялись от госслужбы. Иначе в ближайший год мы получим у себя госаппарат, работающий на другого хозяина.

Во-вторых, это бывшие советские республики Средней Азии, куда массово возвращаются бойцы ИГИЛ, получившие боевой опыт, а также едут новые «проповедники», усиливая промывку мозгов на местах.

В-третьих, это Грузия, где в Панкистском ущелье скапливаются организованные группы боевиков для подготовки нового нападения на Абхазию. Дестабилизация самой Абхазии уже также началась. Пока знаковых преступлений против русских там не много, но количество будет нарастать, как снежный ком.

https://russian.rt.com/ussr/news/408351-mid-napadenie-rossiyane-abhaziya «МИД России выражает серьёзную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников», — говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что российское посольство в Сухуме «внимательно следит за ходом расследования» и оказывает всё возможное содействие пострадавшим. 11 июля в Абхазии на группу туристов, возвращавшихся с рыбалки, напали неизвестные и потребовали денег. Один из мужчин, россиянин, оказал сопротивление и был ранен, в результате чего скончался в больнице.

https://russian.rt.com/ussr/news/408336-posolstvo-abhaziya-preduprezhdenie?utm_source=smi2 Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов Посольство России в Абхазии выпустило предупреждение для туристов. «В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Еще один очевидный дестабилизирующий фактор — появление в Абхазии некоего известного господина, немало сделавшего для усиления санкций против России из-за Донбасса. Благодаря ему, непризнанные республики ДНР/ЛНР перешли на рубли вместо введения собственной валюты, что стало лишним поводом к продлдению и ужесточению антироссийских санкций.

Русские танки в Донбассе пока не нашли, а вот рубли — заметили, в чем Москву немедленно и обвинили. Так что, очередной виток санкционной войны против России нам следует, скорее всего, ожидать именно со стороны Грузии. На территории Абхазии последует наибольшее количество провокаций, вплоть до боевых столкновений. Ну и вишенкой на торте — будет создана ситуация для бесконечных судебных разбирательств с Грузией в международных судебных инстанциях.

https://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/surkov-barery-po-nedvizhimosti-nado-snyat-ne-ushchemlyaya-suverenitet-abhazii (3 июля 2017) Сурков: Барьеры по недвижимости надо снять, не ущемляя суверенитет Абхазии

Впавший в немилость при дворе ее величества агент, еще не раз подведет федеральные власти «под монастырь», чтобы вернуть расположение ее величества и, как следствие, свое былое влияние в Кремле. (В немилость он впал, потому, что сделал ставку на любимца королевы — принца Уильяма, который за время болезни бабушки вышел у нее из доверия и переметнулся на сторону банкиров из Лондон-сити.)

В-четвертых, это Украина, куда из горячих точек вывозят самых «культурных» бородачей, чтобы не привлекать раньше времени внимание местного населения.

В-пятых, это конечно Афганистан, который не является бывшей советской республикой, но будет, по планам спонсоров дестабилизации России, сообщающимся сосудом, откуда в нужный момент в республики Средней Азии и далее в Россию плавно перетекут хорошо обученные, экипированные и имеющие боевой опыт боевики. Дестабилизация Казахстана, также запланирована.

В-шестых, конфликт Армении и Азербайджана имеет все шансы разгореться с новой силой, а дровишек в затухавший уже было костер Карабаха доброжелатели подбросят извне.

Цель постепенного наводнения России радикальными исламистами вперемешку с откровенными иностранными наемниками и сотрудниками ЧВК — распространение власти ИГИЛ на всю территорию Поволжья, Дагестан, Чечню, и другие Южные регионы, с одновременной дестабилизацией органов госвласти по всей территории России. Деньги на подкуп госчиновников тоже учтены в катарском благотворительном триллионе. И все с одной простой целью — помешать юридическому восстановлению СССР и лишить В. Путина и российский народ права на доступ к активам СССР, размещенным на территории Германии.

Заграница нам не поможет — ведь Д. Трамп находится под мощнейшим прессингом и не может действовать самостоятельно, королева Елизавета II заинтересована в возвращении под свой полный контроль территории РИ, но, желательно, без населения, то есть, она подождет окончания гражданской войны, а уже потом, если не передумает, вмешается через международные юридические механизмы, для прдъявления прав суверена на обильно политую кровью территорию бывшего СССР.

В. Путин, если достаточно энергично вмешается в начавшиеся процессы, пока еще сможет успешно противостоять проникновению на территорию страны исламистов из ИГИЛ, что даст ему шанс избежать крупномасштабной гражданской войны всех против всех на территории России. Что супостаты придумали для нейтрализации здоровых сил российского общества, – в рамки одной статьи не укладывается. Пока же вывод грустный — борьба с финансированием терроризма по линии американо-катарских договореннстей началась с выделения Катаром1 трлн. $ целевого финансирования на терроризм.