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Зарубежное турне Трампа: туман рассеивается. Валентин Катасонов

07:29. 23 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Первое зарубежное турне Дональда Трампа в качестве президента США включает посещение им Саудовской Аравии, Израиля, Палестины, Италии, Ватикана, Бельгии и снова Италии. В Брюсселе Трамп будет встречаться с руководителями стран — членов ЕС и НАТО. В конечной точке путешествия – Сицилии – американскому президенту предстоит участвовать в заседании G7, где будут присутствовать все лидеры «семёрки». В общей сложности за время этого вояжа Трампу предстоит встретиться с лидерами примерно 80 стран.

В кругу сопровождающих Трампа в поездке лишь самые близкие и надёжные люди. В частности, глава Госдепа Рекс Тиллерсон, супруга Меланья, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер (он же старший советник президента). Силовики из президентского окружения будут появляться в ходе турне лишь эпизодически. Так, глава Пентагона по прозвищу Бешеный Пёс Джеймс Мэттис приедет в Брюссель на саммит НАТО, а помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер — на саммит G7 в Таормине на Сицилии. Облегчённый состав свиты Трампа некоторые комментаторы объясняют тем, что президент попытался освободиться в зарубежном турне от растущего прессинга со стороны его окружения.

Первый пункт программы зарубежного турне Трампа (посещение Саудовской Аравии 20-21 мая) уже выполнен. То, что первой страной, которую посетил американский президент после своей инаугурации, стала Саудовская Аравия, – факт знаменательный. Такого в истории США раньше не было. Чаще всего новоизбранные американские президенты наносили первые зарубежные визиты в соседние Канаду или Мексику. Иногда в Европу.

Выбор Саудовской Аравии тем более сенсационен, что на протяжении всего прошлого года отношения Вашингтона с Эр-Риядом оставались напряжёнными. Когда, например, в апреле 2016 года Саудовскую Аравию посетил Барак Обама, ему был оказан демонстративно холодный приём. И вот неожиданный разворот. В ходе визита Трамп встретился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом аль-Саудом и рядом высокопоставленных чиновников, а на второй день принял участие в Арабском исламском саммите, ядром которого стали представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Заседание проводилось в расширенном составе с приглашением лидеров многих других арабских стран (всего на форуме были представлены более полусотни государств).

На встречах в Эр-Рияде обсуждались три ключевых вопроса.

Первый вопрос – формально борьба с терроризмом. Американский президент призвал мусульманские страны взять на себя часть бремени борьбы с экстремизмом и терроризмом. А под прикрытием общих фраз прозвучали очень конкретные, жёсткие предложения. Суть предложений – формирование регионального блока, направленного против Ирана и Сирии. Причём блока не только политического, но и военного. Известно, что Вашингтон бездоказательно обвиняет Исламскую Республику Иран в пособничестве терроризму. По сути, Иран объявлен противником США со всеми отсюда вытекающими последствиями. Оплотом борьбы с «иранским злом» в глазах стратегов Белого дома должны стать Саудовская Аравия и Израиль.

Практическим результатом встречи лидеров аравийских монархий и президента США стала договорённость по созданию совместного Центра по борьбе с финансированием терроризма (ЦБФТ). В задачи этой структуры войдёт «выявление информации о финансовых сетях экстремистов», «координация усилий по их ликвидации», «поддержка стран региона, которые нуждаются в помощи в деле создания потенциала для противодействия финансированию терроризма».

На арабо-исламо-американском саммите главы государств и правительств 55 стран поддержали операцию международной антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии и Ираке (принято решение о формировании воинского контингента численностью 34 тыс. человек). Витала в воздухе и идея создания «арабского НАТО»; решено, что штаб-квартира такого альянса, буде он появится, разместится в Эр-Рияде.

Второй вопрос – поставки американского оружия Саудовской Аравии. Белый дом сделал официальное заявление сенсационного характера: в Эр-Рияде достигнуто соглашение о продаже саудовцам оружия на сумму 110 млрд. долл. Соглашений такого калибра Вашингтон не заключал никогда. Чтобы понять масштаб сделки, приведу некоторые цифры. За период 2011-2015 гг. США продали за рубеж различных вооружений на сумму 46,4 миллиарда долларов, что составило практически треть от общего объема международного рынка вооружений (32,8%). В указанный период Саудовская Аравия была главным импортёром оружия (почти исключительно американского), закупки его составили 4,57 миллиарда долларов, т. е. в среднем на год меньше миллиарда. А в субботу Трамп обещал саудовскому королю поставки оружия, общий объём которых более чем в 100 (сто!) раз превышает среднегодовой объём поставок в последние годы. И это ещё не всё: якобы готовится соглашение о дополнительных поставках на суммы, сопоставимые с суммой соглашения, подписанного 20 мая. Номенклатура поставок полностью не раскрывается. Агентство Reuters сообщило, что пакет контрактов предполагает продажу 150 американских вертолётов Black Hawk на сумму 6 млрд. долл. Би-би-си называет такие позиции контрактов, как танки, артиллерия, противоракетные комплексы Patriot и THAAD. Американские СМИ признают, что запланированные поставки Саудовской Аравии высокоточного оружия, а также военных морских судов призваны сдерживать растущее иранское влияние в Персидском заливе и Красном море.

Примечательно, что в своё время администрация Барака Обамы заморозила поставку высокоточного оружия Эр-Рияду, так как опасалась, что оно может быть использовано против мирного населения в Йемене. 20 мая тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Йемена Саны в знак протеста против визита Трампа в Саудовскую Аравию и заключения сделки по поставке вооружения Эр-Рияду. Массовые митинги прошли под лозунгом «Нет американскому терроризму в Йемене».

В заявлении представителя Белого дома по поводу военной сделки с Эр-Риядом отмечается, что «этот пакет… расширяет возможности для американских компаний в регионе и поддерживает создание десятков тысяч новых рабочих мест в военно-промышленном комплексе США».

Третий вопрос – инвестиционное и экономическое сотрудничество США и Саудовской Аравии. Напомню, что на протяжении десятилетий американцы были крупнейшим покупателем саудовской нефти, уплачивая за чёрное золото зелёной бумагой (долларами). Полученные доллары возвращались в США в виде депозитных счетов в американских банках и ценных бумаг, которые эмитировались в Америке. Среди них – акции и облигации американских банков и корпораций, а также долговые бумаги американского казначейства. В 2015-2016 гг. эта устоявшаяся модель начала рушиться. Причиной этому стал американский закон JASTA. Этот закон, официально направленный против «спонсоров терроризма», предоставил американским физическим и юридическим лицам право подавать в американские суды исковые заявления с требованиями компенсаций от государств-спонсоров терроризма. Закон был заточен против Саудовской Аравии, которую Вашингтон считал главным спонсором террористической операции 11 сентября 2001 года. После принятия закона Эр-Рияд выразил свой протест и заявил, что планирует изъять из США свои активы на сумму, превышающую 700 млрд. долл.

И вот – чудесная метаморфоза: Вашингтон вроде бы воспринимает теперь Эр-Рияд уже не как спонсора терроризма, а как «оплот в борьбе с терроризмом». О законе JASTA во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии никто не вспоминал. Равно как никто не вспоминал об угрозе отзыва из Америки саудовских миллиардов. 20-21 мая саудовцы подписали соглашения как минимум с десятью американскими компаниями. Соглашения предусматривают открытие новых заводов в интересах диверсификации саудовской экономики, которая сегодня на 90% формируется за счёт добычи и продажи нефти. Большая часть контрактов с саудовской стороны заключена государственной нефтяной компанией Saudi Aramco.

В Эр-Рияде прекрасно понимают, что эра дорогой нефти прошла и больше не вернётся. Дефициты бюджета Саудовской Аравии в предыдущие два года были гигантскими (почти по 100 млрд. долл. в год) и закрывались за счёт международных резервов. Внешние заимствования в виде размещения долговых бумаг на мировых финансовых рынках были не особенно успешными. И власти Саудовской Аравии, наконец, заявили о возможности приватизации Aramco. Эта государственная компания носит закрытый характер, она не котируется на биржах. По экспертным оценкам, её рыночная стоимость составляет 2 трлн. долл. (самая дорогая нефтяная компания в мире). Незадолго до визита Трампа Эр-Рияд заявил о планах приватизации 5% Aramco, рассчитывая получить за эту долю не менее 100 млрд. долл. В долгосрочной перспективе приватизации могут подвергнуться 49% капитала саудовской нефтяной компании. Судя по всему, американские корпорации хотели бы быть главными бенефициарами приватизации Aramco. Президент Дональд Трамп им в этом поможет. Да и нынешний государственный секретарь США Рекс Тиллерсон знает толк в нефтяном бизнесе.

Валентин Катасонов, ФСК

Источник: news-front.info

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