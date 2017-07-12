Разграбление России ускорилось. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Произойдёт ли обвал национальной экономики?

Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов комментирует сообщение Центробанка об увеличении в первом полугодии 2017 года чистого оттока капитала из России на 71 процент по сравнению с тем же периодом 2016 года.



С чем связано ускорение оттока капитала из России? Каковы масштабы ежегодного ограбления России спекулянтами? При каких условиях в 2017 году может произойти обвал национальной экономики?

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