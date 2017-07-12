Письмо. Катастрофа с 1-го августа

Ув. Татьяна Вячеславовна, большое спасибо Вам за интересный сайт.

Прочел статью “Маневры”. Мало того что они списали долг на Украину, возможно, еще готовят на Донбассе экологическую катастрофу. С первого августа останавливают откачку воды с шахты “Юнком” где в 79 году взрывали две атомные бомбы.

Захарченко утверждает, что опасности нет, вроде проверено ученными аж из самой Москвы. Но буквально в двух км. по прямой от этой шахты есть другая “Красный Октябрь”, туда в лихие годы свозили и хоронили всякую дрянь. По рассказам работавших там людей, их закрывали в помещении, а приезжали другие люди и что-то опускали в шахту.

Потом на ней разровняли террикон и посадили деревья, кстати, это сделали только на этой одной шахте, и вот теперь увольняют всех людей с этих предприятий.

Может и не будет ничего страшного, а как будет, достанется и Европе, и России. Водичка дотечет и до Азова, и до Черного моря. Может иностранцев подключить? Пусть они еще своих ученных пришлют.

Т. В. – Иностранцев подключить, конечно, можно и нужно.

Но я обращаюсь к крупным производителям и экспортерам зерна в Ростовской области: накроется ваш бизнес, похоже, в самое ближайшее время. Даже подозрение на радиоактивное заражение воды и почвы в регионе, где производится с/х продукция, убивает на корню любой сельскохозяйственный бизнес. Никто ваше зерно уже не купит.

Надо «решать вопрос» сейчас, в августе будет уже поздно. Или за свой счет откачивать воду из шахты, или решать вопрос в Москве.

И к вопросу о «сланцевом газе». Агентуру Burisma Group и в Москве, и на Донбассе давно пора к ногтю, тем более и Байден-старший уже не у власти.

Отравив воду на Донбассе, Вэнгард заработает дважды — первый раз, когда подвинет Газпром на европейском рынке, а второй раз — когда Монсанта вытеснит российских сельхоз производителей с традиционных для них рынков экспорта, и сильно подвинет их даже на родном российском.

Впрочем, Янукович не мог этого не понимать, когда продавал Донбасс. Кстати, чего это он осмелел, интервью раздает? Доведут до завершения-таки сделку? Люди зря кровь проливали? Доверие к Москве при таком завершении конфликта на Донбассе будет подорвано окончательно и бесповоротно. Политический бонус наши вероятные партнеры получат мощнейший! А еще к выборам наша распиаренная программа импортозамещения вдруг накроется медным тазом, что тоже не добавит партии власти популярности.

Может потому европейцы и санкции не отменяют — ждут? Куда мы от них денемся? Придется у них сельхозпродукцию закупить: уже в следующем году. Шахты затопит быстро, уже к следующему урожаю.