Новости Украины и Новороссии 22 августа 2017

В распоряжении RT оказалось письмо трёхкратной чемпионки Украины по тхэквондо и гражданской жены экс-охранника Березовского Дарьи Мастикашевой, обвинённой украинскими властями в госизмене.

Женщина рассказывает, как её под пытками вынудили сознаться в работе на российские спецслужбы. По словам Мастикашевой, её били по голове, душили до потери сознания и держали раздетой с пакетом на голове. Муж Дарьи Сергей Соколов утверждает, что всё дело сфабриковано в отместку за его расследования о связях украинских спецслужб с организованными преступными группировками. Украинские силовики требовали у него выкуп за жену в размере $ 1 млн.

О задержании трёхкратной чемпионки Украины по тхэквондо, гражданской жены экс-охранника Березовского Сергея Соколова Дарьи Мастикашевой стало известно на прошлой неделе. Девушка является гражданкой Украины, но в последние несколько лет живёт в Москве, возглавляет движение «Золотая Лига», которое пропагандирует спорт и здоровый образ жизни.

В Днепропетровск Мастикашева приехала в десятых числах августа, чтобы навестить свою маму. 15 августа Дарья ушла из дома и не вернулась.

Через двое суток, 17 августа, на специальном брифинге для журналистов глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, что СБУ задержала двух граждан Украины — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая — по подозрению в госизмене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины), работе на российские спецслужбы и незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

По его словам, Мастикашева и Каратай вербовали бывших участников силовой операции в Донбассе для совершения терактов в Москве и других городах России, чтобы потом обвинить украинские власти в террористической деятельности.

На брифинге также была показана видеозапись, на которой женщина со скрытом лицом признаётся в вербовке ветеранов «АТО» по заданию российских спецслужб.

Как выяснил RT, лицо Дарьи Мастикашевой не показали, чтобы скрыть следы побоев. Сотрудники украинских спецслужб сутки пытали девушку, добиваясь нужных признаний. Мастикашевой удалось передать на волю письмо, в котором она рассказала об издевательствах со стороны сотрудников спецслужб.

Похищение и пытки

Как следует из письма, которое оказалось в распоряжении RT, 15 августа в два часа дня Дарья Мастикашева выехала с территории дачного товарищества «Радуга» на такси, которое вызвала для неё её мама. Женщина планировала доехать до стоянки, где оставила своё авто. Однако сразу после выезда из дачного поселка такси заблокировали две чёрные машины.

«Из них выбежали четверо неизвестных в масках с автоматами, они стали кричать, чтобы я вышла из машины, что они сотрудники полиции, после чего начали бить прикладами автоматов по боковому водительскому стеклу, — пишет Мастикашева. — Потом они повалили меня на землю, надели наручники, маску на голову и стали избивать».

Кадр: видео СБУ

Избиение продолжалось почти час, после чего Мастикашеву закинули в другую машину. По словам женщины, в этой машине её возили около четырёх часов, пока не приехали к какому-то заброшенному зданию. «Двое отвели меня в подвал и закрыли в комнате размером 3 на 4 метра», — пишет женщина.

Спустя 1,5 часа в комнату вошли четыре человека. Мастикашевой связали руки куском тряпки, одели пакет на голову и начали ее душить до тех пор, пока женщина не потеряла сознание.

Когда Дарья пришла в себя, мужчины стали рассказывать ей, что она диверсантка и вербовала ветеранов «АТО». «Когда я сказала, что не понимаю, о чём речь, они снова стали меня избивать», — пишет женщина. После избиения ее заставили раздеться, надеть себе на голову пакет и встать в угол. В таком положении она простояла около часа. После чего пытки продолжались.

По словам женщины, её душили и избивали, а потом принесли шприц с неизвестной жидкостью. «Они начали водить по мне шприцем с какой-то тёмной жидкостью. Угрожали, что расправятся с моими близкими — ребёнком и мамой. Потом опять надели пакет и начали душить до отключки. Когда они опять привели меня в чувство, я согласилась сказать, что им нужно. Они одели меня и привели в другое здание, где стояла камера на табуретке, и повторили со мной текст несколько раз», — рассказывает Дарья Мастикашева.

После того, как признание было записано на камеру, женщине предложили убить товарища по несчастью Александра Каратая, которого, как она предполагает, могли пытать в соседней комнате.

«Подумай, Саша вот готов тебя убить — сказали они», — вспоминает Мастикашева.

Через некоторое время Мастикашеву одели и отвезли к месту стоянки её машины. Возле машины уже находились сотрудники СБУ и понятые, которым были показаны карты Москвы, Курска и гранаты. Откуда взялись эти предметы Мастикашева не знает.

Миллион за освобождение

Муж Мастикашевой, бывший телохранитель и начальник охраны опального олигарха Бориса Березовского Сергей Соколов рассказывает, что обыски прошли и у матери Даши.

«Они не нашли никаких доказательств противоправной деятельности Даши, но забрали все деньги, которые были дома», — рассказывает Соколов.

При этом, по его словам, уже после того, как стало известно о задержании жены, ему позвонили и потребовали выкуп.

«Мне сказали, что если я переведу до 24 августа миллион долларов, то Даша может быть освобождена. В противном случае девушка не просто не будет освобождена, но и её безопасность никто не гарантирует», — рассказывает Соколов, который в 90-е годы возглавлял ЧОП «Атолл», занимавшийся обеспечением безопасности олигарха Березовского.

Сейчас Соколов работает экспертом в Федеральном информационном центре «Аналитика и безопасность». В команде отставные офицеры из спецслужб, бывшие военные и экс-полицейские, которые занимаются расследованиями коррупции. Сам Соколов в последние три года специализировался по Украине.

Например, он изучал обстоятельства убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, а в последнее время вел расследование о совместной деятельности Днепропетровской ОПГ и СБУ по созданию нелегальных баз, где готовятся диверсанты для заброски в Россию, а также об обстоятельствах.

Соколов и его коллеги не исключают, что задержание Дарьи стало местью за его работу.

«Днепропетровская ОПГ контролирует и проституцию, и наркотики, и продажу людей и работает в связке с СБУ. Сергей Соколов не раз рассказывал о результатах этих расследований в СМИ, — говорит руководитель федерального центра „Аналитика и безопасность“ Руслан Мильченко. — Очевидно, что они решили отомстить и ударили по слабому звену — по беззащитной женщине».

Между тем, по украинскому законодательству по статье «госизмена» Мастикашевой может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Геннадий Зубов