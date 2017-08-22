Новости Украины и Новороссии 22 августа 2017
- 01:17 Украина погасит долг Донецка за Евро-2012.
- 00:34 Украина и Польша рано или поздно «перессорятся и передерутся», — эксперт.
- Вчера 23:20 Агенты ФБР проинспектировали спецназ и сапёров МВД Украины (+ФОТО).
- Вчера 22:51 Гибридные протезы.
- Вчера 20:56 «Били и душили»: чемпионка Украины, обвинённая в госизмене, рассказала о пытках в застенках СБУ (ФОТО).
- Вчера 20:38 В МВФ призывают Кабмин повысить цену на газ для населения как договаривались.
Украина погасит долг Донецка за Евро-2012
Кабмин Украины распорядился погасить из госбюджета кредит Донецкой горадминистрации перед «Государственным экспортно-импортным банком» в размере $13,7 млн, привлеченный для подготовки футбольного чемпионата Евро-2012.
Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном на сайте Кабмина.
Кредит в размере 350 миллионов гривен ($13,7 млн) был привлечен Донецком под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к финальной части Евро-2012,которая прошла в Украине. Срок предоставления кредитных средств был установлен до 30 апреля 2013 года.
«Обеспечить… Государственной казначейской службе перечисление бюджетных средств на проведение расчетов с публичным акционерным обществом „Государственный экспортно-импортный банк Украины“ и отображение указанной операции в бухгалтерском учете и отчетности об исполнении местных бюджетов», — говорится в постановлении.
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Украина и Польша рано или поздно «перессорятся и передерутся», — эксперт
По сообщениям СМИ, польский политик Ярослав Качиньский на встрече с украинским президентом Петром Порошенко обвинил Киев в «хамской неблагодарности».
Эксперт Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что противостояние Польши и Украины будет усиливаться.
Основатель и лидер правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на неофициальной встрече с президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2016 года в Варшаве обвинил Киев в «хамской неблагодарности» из-за героизации УПА*. Об этом сообщило на днях украинское издание «Зеркало недели».
Как говорится в публикации, Ярослав Качиньский верит, что за катастрофой самолета его брата, президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года под Смоленском стоит Россия. «То есть именно россияне стоят за авиакатастрофой под Смоленском. Возможно, в заговоре с Дональдом Туском (председателем Евросовета и экс-премьером Польши — ред.)», — утверждается в статье.
«Зеркало недели» пишет: «Есть информация, что на неофициальной встрече с Петром Порошенко в Варшаве Ярослав Качиньский прямым текстом обвинил Украину в хамской неблагодарности. Якобы Леха Качиньского убили именно из-за его активности на Востоке… А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА*».
В феврале 2017 года Ярослав Качиньский также заявил, что Украина не войдет в Евросоюз, пока будет продолжаться героизация Степана Бандеры. «Это дело выбора Украины. Я четко сказал президенту Украины Петру Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут», — заявил Качиньский.
Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Польше Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что украинские и польские власти смогут найти компромиссное решение данного вопроса.
«Вряд ли. Потому что сейчас и на Украине, и в Польше у власти не прагматики-технократы, а люди, которые зависят от идеологии. Особенно на Украине, которая переживает постреволюционный период.
После такого рода потрясений громкие слова, идеологемы играют очень большую роль. В Польше сейчас происходит нечто подобное, хотя и с меньшим накалом, поскольку сторонники „Права и справедливости“ (Ярослава) Качиньского воспринимают приход этой партии к власти как „революцию“. Они ее называют „моральной революцией“. То есть, с двух сторон здесь мы видим „революционные власти“», — сказал Вадим Волобуев.
По его мнению, Киев и Варшава рано или поздно дойдут до острого противостояния.
«Снизить на какое-то время накал, пойти на соглашение они могут, но это не изменит общей тенденции. Рано или поздно они перессорятся и передерутся. И думать, что ситуация изменится, нет никаких оснований, поскольку позиции „Права и справедливости“ в Польше сейчас очень сильны», — отметил Вадим Волобуев.
В Варшаве в последнее время подвергаются сомнению обнародованные ранее результаты расследования причин катастрофы самолета Ту-154 М президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный».
Погибли все находившиеся на борту: 88 пассажиров, летевшие на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа. Согласно опубликованным в 2011 году результатам технического расследования, проведенного Межгосударственным авиационным комитетом, основной причиной катастрофы явилось снижение ниже безопасной высоты и как следствие — столкновение с деревом.
Польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и создали новую комиссию по расследованию причин катастрофы.
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* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
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Агенты ФБР проинспектировали спецназ и сапёров МВД Украины (+ФОТО)
Вчера, 20 августа кураторы из силового ведомства США — ФБР проинспектировали своих подопечных в Учебном центре взрывотехнической службы Нацполиции Украины, что в Львовской области.
В отчетных мероприятиях приняли участие 27 украинских взрывотехников и 10 сотрудников спецподразделения КОРД.
Как заявил Департамент взрывотехнической службы Нацполиции Украины, «эти учения являются первыми, проведенными на базе. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе».
Украинские полицейские устроили показуху и разыграли перед американскими коллегами сценки на уровне школьного спектакля по сценарию: «осмотр места происшествия после взрыва самодельного взрывного устройства», сыграли в «колпачки автомобилями», осуществляя поиск и обезвреживание бомбы в одном из четырех автомобилей и читали наизусть стишки на табуретке для «дедов морозов» из ФБР на тему «взрывное устройство, его мощность, принцип действия и составные части».
Перед этим, в лучших традициях силовых ведомств Украины, общими усилиями офицеров и их семей было проведено ПХД, на территории учебного центра установили и покрасили бордюры, собрали и вывезли фантики и сигаретные «бычки» и высадили деревья для озеленения территории.
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Гибридные протезы
СБУ раскрыла очередную зраду.
Оказывается, что с 2014 года протезы для выживших "киборгов" поставлялись из России.
При этом протезы были хренового качества.
Завезенная из России продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества.
Служба безопасности Украины перекрыла канал поставок из России некачественных комплектующих для изготовления протезов, в том числе для бойцов АТО. Об этом в понедельник, 21 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба СБУ. Так, частная структура с 2014 года закупала у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования.
По данным СБУ, завезенная из России продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества. Все комплектующие продавались украинским государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов.
"Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих", – сообщили в СБУ.
Кроме этого, были обнаружены черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки с банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
http://korrespondent.net/ukraine/3879154-r
PS. То есть, коварный агрессор не только лишал "героев Украины" конечностей, но и поставлял для них протезы низкого качества.
Комменатрии на странице СБУ прекрасны.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/p
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«Били и душили»: чемпионка Украины, обвинённая в госизмене, рассказала о пытках в застенках СБУ (ФОТО)
В распоряжении RT оказалось письмо трёхкратной чемпионки Украины по тхэквондо и гражданской жены экс-охранника Березовского Дарьи Мастикашевой, обвинённой украинскими властями в госизмене.
Женщина рассказывает, как её под пытками вынудили сознаться в работе на российские спецслужбы. По словам Мастикашевой, её били по голове, душили до потери сознания и держали раздетой с пакетом на голове. Муж Дарьи Сергей Соколов утверждает, что всё дело сфабриковано в отместку за его расследования о связях украинских спецслужб с организованными преступными группировками. Украинские силовики требовали у него выкуп за жену в размере $ 1 млн.
О задержании трёхкратной чемпионки Украины по тхэквондо, гражданской жены экс-охранника Березовского Сергея Соколова Дарьи Мастикашевой стало известно на прошлой неделе. Девушка является гражданкой Украины, но в последние несколько лет живёт в Москве, возглавляет движение «Золотая Лига», которое пропагандирует спорт и здоровый образ жизни.
В Днепропетровск Мастикашева приехала в десятых числах августа, чтобы навестить свою маму. 15 августа Дарья ушла из дома и не вернулась.
Через двое суток, 17 августа, на специальном брифинге для журналистов глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, что СБУ задержала двух граждан Украины — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая — по подозрению в госизмене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины), работе на российские спецслужбы и незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).
По его словам, Мастикашева и Каратай вербовали бывших участников силовой операции в Донбассе для совершения терактов в Москве и других городах России, чтобы потом обвинить украинские власти в террористической деятельности.
На брифинге также была показана видеозапись, на которой женщина со скрытом лицом признаётся в вербовке ветеранов «АТО» по заданию российских спецслужб.
Как выяснил RT, лицо Дарьи Мастикашевой не показали, чтобы скрыть следы побоев. Сотрудники украинских спецслужб сутки пытали девушку, добиваясь нужных признаний. Мастикашевой удалось передать на волю письмо, в котором она рассказала об издевательствах со стороны сотрудников спецслужб.
Похищение и пытки
Как следует из письма, которое оказалось в распоряжении RT, 15 августа в два часа дня Дарья Мастикашева выехала с территории дачного товарищества «Радуга» на такси, которое вызвала для неё её мама. Женщина планировала доехать до стоянки, где оставила своё авто. Однако сразу после выезда из дачного поселка такси заблокировали две чёрные машины.
«Из них выбежали четверо неизвестных в масках с автоматами, они стали кричать, чтобы я вышла из машины, что они сотрудники полиции, после чего начали бить прикладами автоматов по боковому водительскому стеклу, — пишет Мастикашева. — Потом они повалили меня на землю, надели наручники, маску на голову и стали избивать».
Кадр: видео СБУ
Избиение продолжалось почти час, после чего Мастикашеву закинули в другую машину. По словам женщины, в этой машине её возили около четырёх часов, пока не приехали к какому-то заброшенному зданию. «Двое отвели меня в подвал и закрыли в комнате размером 3 на 4 метра», — пишет женщина.
Спустя 1,5 часа в комнату вошли четыре человека. Мастикашевой связали руки куском тряпки, одели пакет на голову и начали ее душить до тех пор, пока женщина не потеряла сознание.
Когда Дарья пришла в себя, мужчины стали рассказывать ей, что она диверсантка и вербовала ветеранов «АТО». «Когда я сказала, что не понимаю, о чём речь, они снова стали меня избивать», — пишет женщина. После избиения ее заставили раздеться, надеть себе на голову пакет и встать в угол. В таком положении она простояла около часа. После чего пытки продолжались.
По словам женщины, её душили и избивали, а потом принесли шприц с неизвестной жидкостью. «Они начали водить по мне шприцем с какой-то тёмной жидкостью. Угрожали, что расправятся с моими близкими — ребёнком и мамой. Потом опять надели пакет и начали душить до отключки. Когда они опять привели меня в чувство, я согласилась сказать, что им нужно. Они одели меня и привели в другое здание, где стояла камера на табуретке, и повторили со мной текст несколько раз», — рассказывает Дарья Мастикашева.
После того, как признание было записано на камеру, женщине предложили убить товарища по несчастью Александра Каратая, которого, как она предполагает, могли пытать в соседней комнате.
«Подумай, Саша вот готов тебя убить — сказали они», — вспоминает Мастикашева.
Через некоторое время Мастикашеву одели и отвезли к месту стоянки её машины. Возле машины уже находились сотрудники СБУ и понятые, которым были показаны карты Москвы, Курска и гранаты. Откуда взялись эти предметы Мастикашева не знает.
Миллион за освобождение
Муж Мастикашевой, бывший телохранитель и начальник охраны опального олигарха Бориса Березовского Сергей Соколов рассказывает, что обыски прошли и у матери Даши.
«Они не нашли никаких доказательств противоправной деятельности Даши, но забрали все деньги, которые были дома», — рассказывает Соколов.
При этом, по его словам, уже после того, как стало известно о задержании жены, ему позвонили и потребовали выкуп.
«Мне сказали, что если я переведу до 24 августа миллион долларов, то Даша может быть освобождена. В противном случае девушка не просто не будет освобождена, но и её безопасность никто не гарантирует», — рассказывает Соколов, который в 90-е годы возглавлял ЧОП «Атолл», занимавшийся обеспечением безопасности олигарха Березовского.
Сейчас Соколов работает экспертом в Федеральном информационном центре «Аналитика и безопасность». В команде отставные офицеры из спецслужб, бывшие военные и экс-полицейские, которые занимаются расследованиями коррупции. Сам Соколов в последние три года специализировался по Украине.
Например, он изучал обстоятельства убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, а в последнее время вел расследование о совместной деятельности Днепропетровской ОПГ и СБУ по созданию нелегальных баз, где готовятся диверсанты для заброски в Россию, а также об обстоятельствах.
Соколов и его коллеги не исключают, что задержание Дарьи стало местью за его работу.
«Днепропетровская ОПГ контролирует и проституцию, и наркотики, и продажу людей и работает в связке с СБУ. Сергей Соколов не раз рассказывал о результатах этих расследований в СМИ, — говорит руководитель федерального центра „Аналитика и безопасность“ Руслан Мильченко. — Очевидно, что они решили отомстить и ударили по слабому звену — по беззащитной женщине».
Между тем, по украинскому законодательству по статье «госизмена» Мастикашевой может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Геннадий Зубов
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В МВФ призывают Кабмин повысить цену на газ для населения как договаривались
Представители МВФ указали правительству Украины на необходимость выполнения норм действующего меморандума с Фондом и соответствующего постановления Кабмина, которым закреплена методика расчета стоимости цены газа для населения. Следуя этой методике, стоимость газа для населения с 1 октября должна вырасти на 17-19%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в главном офисе МВФ в Вашингтоне (США).
Источник подтвердил, что Фонду известно о намерении членов Кабмина изменить механизм расчета цены на газ для населения, чтобы не допустить ее повышения с 1 октября 2017.
“Поскольку этот вопрос (цена на газ, - Прим.Ред.) является одним из пунктов меморандума Украины с МВФ, и к тому же закреплен действующим правительственным постановлением, мы считаем необходимым следовать выполнению договоренностей”, – сообщили журналистам в МВФ.
Он уточнил, что МВФ проводит консультации с украинскими чиновниками по этому вопросу, но пока никакого решения по нему не принято.
Напомним, что 23 августа Кабинет министров намерен принять изменения к своему постановлению №187 от 22 марта этого года.
Этим документом утверждена методика расчета цены на газ для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго. Этот механизм является обязательным условием меморандума Украины с МВФ от 2 марта 2017 года.
Согласно действующей методике, при определении стоимости газа для Украины используется средняя цена топлива на немецком хабе NCG за 12 месяцев.
Она подлежит корректировке раз в полгода – 1 апреля и 1 октября – если цена газа, установленная для украинских потребителей, отклоняется от импортной на 10%.
Чтобы не допустить рост, Кабмин разработал проект, которым предлагает рассчитывать цену на газ с учетом периода, когда его стоимость на европейском рынке максимально низкая, то есть с 1 апреля по 1 октября 2016 года и с 1 апреля по 1 июля 2017 года.
Тогда правительство полагает, что цену поднимать не придется, и она зимой останется на уровне 4942 гривен за тыс. кубометров (без НДС) для бытовых абонентов.
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