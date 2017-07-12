Парад Победы в Нью-Йорке, 1946 г.

12 января 1946 года в Нью-Йорке состоялся парад Победы в честь окончания Второй мировой войны. Возглавляли парад 13 тысяч солдат 82-й воздушно-десантной дивизии, в которую также входил 555-й парашютно-десантный пехотный батальон под командованием генерала Джеймса М. Гэвина. 82-я дивизия была выбрана главным представителем американской армии в конце Второй мировой войны.В параде также участвовали танки Шерман и другие бронированные транспортные средства, такие как самоходные гаубицы. 82-я дивизия также принимала участие в берлинском параде Победы в 1945 году. По окончании гарнизонной службы в Берлине, с конца 1945 года дивизия готовилась к нью-йоркскому параду. Учения проводились три раза в день. 3 января 1946 года дивизия вернулась в США.Парадное шествие началось на Вашингтон-сквер и прошло по Пятой авеню больше пяти километров. Сохранилось много кинохроник, запечатлевших этот парад. В то же время пресса отмечала странную тишину – к тому времени большинство военных оркестров было демилитаризовано. На параде присутствовали государственные чиновники: губернатор Нью-Йорка Томас Э. Дьюи, мэр Нью-Йорка Уильям О’Дуайен и бывший мэр города Фиорелло ЛаГардия.Нью-Йорк всегда был косполитичным городом, поэтому с самого начала войны в 1939 году его жители интересовалась военными действиями в Европе. После сражения за Перл-Харбор в 1941 году США также вступила в войну, а Нью-Йорк стал главным портом для отправки на фронт. Присутствие военных в городе, наплыв беженцев, военная промышленность, военная пропаганда изменили привычный торговый облик Нью-Йорка.Жители Нью-Йорка были мобилизованы для работ на военном производстве. По всему городу появились тренировочные лагеря, а в ночных клубах и театрах гуляли толпы военнослужащих. За время войны из Нью-Йоркского порта было вывезено 63 миллиона тонн груза, 3300 тысяч солдат отправлено на фронт – в самый жаркий период войны каждые 15 минут из порта выходил корабль. 900 тысяч нью-йоркских жителей числилось на военной службе.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com