9 мая по всему миру прошёл Бессмертный полк: победа, память, провокации и размышления

История Бессмертного полка началась в 2007 году. Накануне 9 мая удивительный сон приснился Геннадию Иванову, председателю Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области . Он увидел своих земляков, проходящих с портретами ветеранов войны по одной из площадей города. Заметка «Семейный альбом на параде», опубликованная в «Тюменских известиях» 8 мая 2007, рассказала об этой акции, тогда ещё безымянной. А в День Победы Геннадий Кириллович взял фотографию своего отца и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, пронёс её по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей».

Почему эта акция стала не просто всенародной, а всемирной и какое воздействие на коллективное бессознательное она оказывает каждый год? И почему некоторых от неё корчит в страшных муках. Об этом поговорим в статье.

Бессме́ртный полк — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения Бессмертный полк.

Через два года такие парады прошли более чем в 20 регионах нашей страны. В Москве в 2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели акцию «Герои Победы — наши прадеды, деды!», на которую вышли с портретами своих дедов и прадедов московские школьники вместе с родителями.



И наконец, в 2012 году в Томске тоже прошли с портретами солдат. В Томске, народное движение получило название Бессмертный полк, был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске) и в 2007 году — в Тюмени. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории.

В 2013 году Николай Земцов (сопредседатель Движения Бессмертный полк России с 2015 года) вместе с народным артистом СССР Василием Лановым впервые провели шествие Бессмертного полка в Москве на Поклонной горе, в котором приняли участие около тысячи человек. В 2014 году там же собралось уже более 40 тысяч участников.

В 2015 году РПОО Бессмертный полк — Москва, Общероссийский народный фронт и Общественная палата РФ обратились к президенту с просьбой о прохождении Бессмертного полка через Красную площадь.

И вот, 9 мая в Москве 500 тыс. человек вышли на шествие Бессмертного полка и среди них — президент страны Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика. У всех было ощущение страны как одной семьи. Кажется, так полно и глубоко смысл и величие праздника Победы не раскрывались ещё никогда.

Бессмертный полк прошёл в Тюмени, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Грозном, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ставрополе, Севастополе — 1200 городов, 12 миллионов наших соотечественников.

К сожалению, шествие Бессмертного полка не показали на Западе, но в 17 странах в нём приняли участие тысячи людей, помнящих историю Второй мировой.



ЭГРЕГОРИАЛЬНАЯ АЛГОРИТМИКА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Рассмотрим «мистическую» составляющую акции Бессмертный полк.

Дело в том, что соучастие в каком-либо массовом действе или социальной группе, подключает индивида к тому или иному эгрегору (коллективной психике или коллективному бессознательному) с различными последствиями.

Коллективные психики, порождаемые разными социальными группами, в латиноязычной терминологии издавна называются «эгрегорами». В латиноязычной терминологии сложилась смысловая пара: «индивид» (что буквально означает «неделимый»), и «эгрегор» (это слово отсутствует в толковых словарях с негласным грифом «для толпы», но, как можно догадаться, является однокоренным со словом «агрегат», означающим соединение некоторого множества узлов в одно функционально своеобразное устройство).

Психика индивида через её бессознательные уровни (а в ряде случаев и на уровне сознания) всегда связана с какими-то эгрегорами. Т.е. индивидов, чья психика не включена в алгоритмику какого бы то ни было эгрегора, не бывает.

Ролик об эгрегорах и ноосфере планеты:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=_B1qLAa pOJA

Для замыкания психики личности на эгрегор при наличии биополевой энергетической совместимости индивида с эгрегором необходимо как минимум одно из трёх:



действующие нравственные стандарты личности, фактически управляющие обработкой информации в психике индивида, должны быть идентичны нравственным стандартам, свойственным алгоритмике эгрегора (чем больше таких идентичных нравственных стандартов в паре «личность — эгрегор», и чем они более высокоприоритетны, тем более глубокие связи личности с эгрегорами);



индивид является носителем алгоритмики, характерной для эгрегора , либо каких-то фрагментов тех или иных алгоритмов;



индивид является носителем информации, характерной для эгрегора.



Для замыкания психики индивида на эгрегор при обеспечении энергетической совместимости с ним достаточно одного из вышеперечисленных факторов; наличие двух других факторов не является обязательным.

Замыкание психики личности на эгрегор может происходить как через бессознательные уровни психики, так и на обоих уровнях: отчасти через уровень сознания, а отчасти через бессознательные уровни психики.

Совокупность эгрегоров, с которыми личность связана постоянно и с которыми она может быть связана временно, можно разделить на три группы:



В первую входят биосферно-биоценозные эгрегоры, с которыми индивид связан на протяжении всей своей жизни, хотя биоценозная составляющая может изменяться на протяжении его жизни как вследствие изменения самих биоценозов, так и вследствие перемещения индивида из одного биоценоза в другой на сроки, продолжительность которых позволяет войти в эгрегоры биоценозов по месту пребывания. Конечно, корневой эгрегор этой группы — биосферно-биоценозный эгрегор так называемой «малой родины» — места рождения.



Во вторую группу входят культурно обусловленные эгрегоры, которые можно разделить на две подгруппы:

социально-статусные, взаимодействие с которыми носит продолжительный характер в том смысле, что протекает на протяжении многих дней, месяцев, лет, десятилетий (таковы, в частности, этнические эгрегоры, эгрегоры религиозных конфессий, а также профессионально-корпоративные эгрегоры и иные эгрегоры субкультурно своеобразных социальных групп, включая и эгрегоры носителей определённых типов строя психики и их специфических вариантов),

текущие переменные, в которые индивид включается в домашнем быту и на работе по мере перехода от одного вида деятельности к другой (сел за руль — включился в водительский эгрегор; оставил машину на стоянке и поехал общественным транспортом — включился в эгрегор функционирования общественного транспорта и т.п.).





В третью группу входят родовые эгрегоры, представляющие собой связующий элемент между биосферно-биоценозными и культурно обусловленными эгрегорами. Для них характерно то, что в своей основе они биологические, поскольку принадлежность к роду-племени программируется при зачатии генетическим механизмом биологического вида и запечатлевается в геноме индивида пожизненно.



Но при этом они несут и некоторую культурно обусловленную составляющую (нравственные стандарты, алгоритмику, информацию), на основе освоения которой в родовой эгрегор могут включаться биологически чуждые ему индивиды (прежде всего — фактические супруги — жёны либо мужья, в большинстве случаев являющиеся представителями других родовых эгрегоров, а также — приёмные дети, близкие друзья и т.п., а кроме того — самое потенциально опасное — любовники и любовницы при распутном образе жизни).



Однако возможны и эффекты обратного действия — когда родовой эгрегор отторгает биологически принадлежащих к нему людей в случае, если они становятся носителями каких-то неприемлемых для родового эгрегора нравственности, информации и алгоритмики.



Акция Бессмертный полк, являясь событием общекультурным и порождая во время шествий в общем-то ситуативный эгрегор шагающих вместе людей, своим алгоритмом «каждый несёт образ (информацию) своего предка», запускает в действие эгрегоры родовые. Родовые эгрегоры, в свою очередь, являются более устойчивыми и мощными, чем эгрегор ситуативного шествия. Эта активизация позволяет людям почувствовать связь со своими родовыми эгрегорами, что объясняет нарастающую популярность акции, но это не всё.

Помимо образов предков на плакатах есть советская символика, которую организаторы изначально не хотели видеть на акции, но народ посчитал иначе. Вообще, изначально акция должна была «объединить» и тех, кто сражался за Красную армию и тех, кто сражался против, в эдаком дне скорби по всем погибшим, но народ решил иначе, поскольку этот день никогда не будет днём скорби (разве что для тех, кто был на стороне проигравших в той войне), а будет Днём Победы.



Советская символика на волне активизации родовой памяти, активизирует память историческую и эгрегоры, связанные с Советским Союзом, который был первой страной, открыто провозгласившей принципы равенства между народами и между людьми на уровне государственной политики. Все остальные страны только подтянулись за ним и то, извратив эти принципы до бессмысленной толерантности ко всему и вся.

Эта активизация эгрегоров Советского Союза накачивает матрицы возвращения его в новом качестве Евразийского Союза и растущая популярность акции в этом смысле — красноречива.

К этому стоит добавить, что Бессмертный полк накачивает матрицы.



ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Война с фашизмом не окончена, она перешла в информационную фазу после того, как в 1945 году был побеждён выкормыш фашизма — нацизм. И это информационное противостояние сегодня всё более очевидно многим.Для создания настроения советуем включить главную мелодию этого дня:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=U 4PbfkKYrEU

Россия

Парад в Москве традиционно начался после боя курантов с выноса государственного флага РФ и знамени Победы под песню «Священная война». Командует парадом Победы-2017 командующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Принимает парад министр обороны Сергей Шойгу. Интересный момент, что форму для Парада Победы по образцу 1945 года сшили по инициативе Шойгу.

Воздушную часть парада в этом году было решено отменить — в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сегодня, на наш взгляд, самым важным было заявление Владимира Путина. Дело в том, что Президент страны в своей речи на параде ни разу не сказал слова фашизм, а говорил только о победе над нацизмом:

«Поздравляю вас с Днём Победы! С праздником, величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма. Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством.



Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира.

Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны.



На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары.



Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное, развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага туда, откуда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положив конец его зверствам».

В умолчаниях этой речи осталось главное.

«Парад будущей Победы…» http://inance.ru/2015/05/parad-pobedi/

Владимир Путин говорил о победе над нацизмом, но не над фашизмом, так же как и два года назад во время празднования 70-летия победы.

Нацизм — порождение национализма либо расизма, которое выражается в попытках уничтожения иных народов и их культур. В основе нацизма может лежать также нетерпимость к инаковерующим, поскольку вероисповедание может быть неотъемлемой составляющей национальной культуры. Интернацизм по существу то же самое, что и нацизм, но в мафиозном исполнении разнородных международных диаспор, а не в исполнении впавшего в нацизм какого-либо народа и поддерживаемой им государственности (http://inance.ru/2015/04/edinenie-naro dov/).

Фашизм — это система человеконенавистничества, которая препятствует становлению культуры, в которой индивид может состояться как настоящий Человек.

Да, мы победили нацизм — в мире нигде, по крайней мере открыто не уничтожаются одни народы другими. И мы празднуем эту Победу. Но мы пока не победили фашизм! Об этом — смотрите ролик.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GJYTsc0 NeYU

Говорят, что 9 мая 1945 года было таким же сырым и промозглым, как и в этом году. Но суровой погодой москвичей не испугаешь. Десятки тысяч человек приехали сегодня в центр города, чтобы почтить память своих героев — бойцов Великой Отечественной. Фотографии родственников — прадедов, дедов, бабушек — народ с гордостью пронёс по Тверской улице и Красной площади. По данным МВД, шествие в центре столицы собрало 750 тысяч человек, поставив таким образом рекорд.

Владимир Путин вышел на Красную площадь с портретом своего отца Владимира Спиридоновича, воевавшего на Невском пятачке под Ленинградом.

В Петербурге в акции «Бессмертный полк» сегодня, 9 Мая, приняли участие около 700 тысяч человек. Об этом «Фонтанке» заявили в Комитете по вопросам законности и безопасности. Масштабность акции можно оценить с воздуха (http://www.fontanka.ru/2017/05/09/042/ /report.1.html).

Причём, интересный момент заключается в том, что на Санкт-Петербургом самолёты летали, в отличие от Москвы.

Более 500 тысяч жителей дальневосточных регионов вышли сегодня на площади своих городов и поселков, чтобы отдать дань памяти тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Такие данные приводят правительства регионов Дальнего Востока (http://tass.ru/obschestvo/4239478) .

И так далее по всей стране.



Западный мир

Акция «Бессмертный полк» прошла почти в 20 американских городах

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Акция Бессмертный полк прошла в субботу почти в двух десятках американских городов, в ней приняли участие в общей сложности более 4 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС член Координационного совета организации российских соотечественников в США (КСОРС), президент общества «Русская молодёжь Америки» Игорь Кочан.

«В этом году в общей сложности около 20 городов приняли участие по сравнению с семью в прошлом году. Охвачен был буквально каждый крупный город в Америке», — указал он.

В число городов, где прошла акция, вошли, в частности, Нью- Йорк (штат Нью-Йорк), Лос-Анджелес (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтл (штат Вашингтон), Майами (штат Флорида), Денвер (штат Колорадо), Сан-Диего (штат Калифорния), Вашингтон (федеральный округ Колумбия), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания).

Кочан выразил уверенность в том, что интерес к данному мероприятию, которое проходит под эгидой КСОРС, в этом году более выражен, чем в прошлые.

«В общей сложности приняли участие точно больше 4 тысяч, — отметил он. — В основном это наши соотечественники, выходцы из бывшего Советского Союза. Радостно видеть все большее участие американцев в этой акции. Они всё больше интересуются».

В числе городов, в которых акцию ранее никогда не проводили, Кочан назвал Лос-Анджелес, Бостон, Филадельфию, Детройт, Сан-Диего, Литл-Рок (штат Арканзас), Сент-Питерсберг и Таллахасси (оба в штате Флорида).

«В ряде мест американские школьники работали волонтёрами, клеили фотографии, помогали в организации», — добавил член КСОРС. Среди них Детройт и Сан-Диего (http://tass.ru/obschestvo/4237142) .



А что делали либералы?

Изначально считали, что в этой акции будут участвовать все и те, кто воевали за Красную армию и те, кто против, но народные массы посчитали иначе. Поскольку противопоставить нечего, то всеми силами создают впечатление, что это всё делается под давлением государства, что всё становится ритуалом, обыденщиной и потому — неинтересно и не нужно. Находят какие-то идиотские информационные поводы, только для того, чтобы не писать о сути праздника и мероприятия, чтобы увести её в «бекграунд» статей.



«На «Бессмертный полк» в Запорожье принесли портреты персонажей «Игры престолов» https://lenta.ru/news/2017/05/09/bessme rtniy_prestol/



«Полк превращается в ритуал» https://www.gazeta.ru/politics/2016/0 5/08_a_8218313.shtml



Подкинули инфоповодов и некоторые украинцы.



Как прошло на Украине?

Марш Бессмертный полк собрал в Киеве три тысячи участников.

Количество участников марша Бессмертный полк («Никто не забыт, ничто не забыто») достигло 3 тыс. человек, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

«Голова колонны участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» прибыла к площади Славы. Количество участников составляет 3 тыс. человек», — говорится в сообщении (по состоянию на 11:25).

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что активисты из офиса националистов:

«бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции и журналистам».

Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организации.

Как передавал корреспондент «Интерфакса-Украина», после возложения цветов участниками марша у Вечного огня стали возникать словесные перепалки между участниками марша Бессмертный полк и националистами. В результате одной из них началась потасовка, которая продлилась несколько минут (http://www.interfax.ru/world/561610).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акция Бессмертный полк показывает, что борьба с фашизмом в самом разгаре, третья мировая идёт, но это война эгрегориально-матричная. Как сказали бы «мистики» — война на духовном уровне. Это чувствуется многими, теми кто и понятия не имеет о матрично-эгрегориальном управлении. Вот пример из 2016 года:

«В » Бессмертном полку» мой отец,как и миллионы других воинов, опять прошёл в нескончаемом людском потоке ….Он снова в строю мой несгибаемый победитель !!!! В следующем году, 2017 году ,я понесу ещё один портрет своего дяди….Мой дядя участвовал в войне и был танкистом,горел в танке,но выжил ….Моя родная тётя с мужем встретили врага в Брестской крепости….героической борьбой,они первые дали достойный отпор врагу,который не ожидал такого жёсткого сопротивления! К сожалению они погибли ….



Я и вся наша семья гордимся своими родственниками отстоявшими в лихую годину свою страну !!! Очень вдохновляет чувство единение,когда стоишь в одном строю со всеми,кто также пришёл с портретами своих воинов и понимаешь,что нас Миллионы,что мы Сила….и эта сила каждый следующий год только растёт и умножается не только в нашей стране,но и за границей….



Особое чувство у меня к «Бессмертному полку» на Украине,особенно в Киеве….Там реально люди -герои ,они вышли рискуя собственной жизнью !!!! Мы поняли,что есть ещё много нормальных людей ,которые не забыли свою историю,своих героических предков !!!! Появилась надежда,что враг не пройдёт…. (из комментариев: http://xn--b1aecn3adibka9mra.xn--p1ai/b log/43311581461/Pochemu-nechist-korezhit-o t-Bessmertnogo-polka)»

Сегодня, обращаясь к ветеранам, Путин подчеркнул, что:

«Мы чувствуем кровное, пронзительное родство с поколением героев и победителей. И, обращаясь к ним, скажу: вам никогда не будет стыдно за нас! Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины и своего народа» (http://www.politonline.ru/interpretati on/22890295.html).

Известно распространённое пророчество Ванги:

«Россия станет Великой Державой, когда мёртвые восстанут из могил и станут в один ряд с живыми».

И многие соотнесли с ним акцию Бессмертный полк. В целом, действительно, сейчас идёт процесс восстановления управления суперсистемой «человечество» по полной функции (если описывать этот процесс терминологией Достаточно общей теории управления), в котором Россия играет ключевую роль, и всемирная акция Бессмертный полк — некое эгрегориально-матричное проявление этого, но ещё много чего предстоит сделать, поэтому поздравим наших читателей с Днём будущей победы над фашизмом!



ПОЛЕЗНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Павшие во второй мировой войне наглядно:

http://ru.fallen.io/ww2/

Несколько полезных и важных проектах, позволяющих разыскать ранее неизвестную информацию о родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

И не только..

Следует отметить наиболее удобные базы данных. Это www.podvignaroda.ru, содержащая электронный банк документов о награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 годы.

www.pamyat-naroda.ru позволяет установить места захоронений, получить сведения о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений.

www.rkka.ru/ihandbook.htm содержит список солдат, награжденных орденом Красного Знамени с 1921 по 1931 годы.

www.moypolk.ru позволяет выяснить сведения не только о солдатах, но и о тружениках тыла — живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Архив был собран и пополняется участниками общероссийской акции «Бессмертный полк».

На сайте www.dokst.ru доступны сведения о скончавшихся в немецком плену.

База данных www.polk.ru содержит информацию о советских и российских солдатах, пропавших без вести в войнах XX века (в том числе страницы «Великая Отечественная война» и «Неврученные награды»).

www.pomnite-nas.ru содержит архив с фотографиями и описаниями воинских могил.

На сайте Пермского государственного архива новейшей истории собрана база данных www.permgani.ru, включающая в себя основные биографические сведения о пермяках, участвовавших в войне и призванных на воинскую службу с территории Прикамья, попавших в плен и затем подвергшихся фильтрации на родине.

Чтобы посмотреть электронную версию книги «Имена из солдатских медальонов» с 1 по 6 том, нужно перейти по ссылкам отечестворт.рф или rf-poisk.ru. На сайтах есть алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать.

Кроме того, книги памяти с прямыми ссылками и аннотацией есть на сайте rf-poisk.ru/page/34/, а на сайте soldat.ru книга памяти включает информацию об умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне по регионам, родам войск, отдельным частям и соединениям.

Справочники о судьбах военнослужащих есть на сайтах soldat.ru, кроме того, военные сокращения можно уточнить на сайте www.rkka.ru.

Старые газеты военного времени легко посмотреть на сайте oldgazette.ru, а описание боевых операций и мемуары можно прочесть по ссылке www.rkka.ru.

Особый предмет интереса представляют собой военные карты, на которых отмечены операции, боевая обстановка и выделены этапы войны (www.rkka.ru).

Кроме того, в России есть поисковые движения, которые занимаются поиском солдат и артефактов военного времени (www.rf-poisk.ru — официальный сайт Поискового движения России).

Исчерпывающая информация о солдатах есть в различных военных архивах: на сайте Федерального архивного агентства (www.archives.ru), в Архивах России (www.rusarchives.ru), архиве Минобороны (archive.mil.ru), в Российском государственном военном архиве (rgvarchive.ru), Российском государственном архиве социально-политической информации (rgaspi.org) и Российском государственном архиве Военно-Морского флота с документами с конца XVII века (rgavmf.ru).

Полный список федеральных и региональных архивов России есть на сайте victory.rusarchives.ru

Кроме того, следует упомянуть любопытные сайты военных ведомств: Министерства обороны РФ (www.mil.ru), Российского военно-исторического общества (www.histrf.ru) и Российского географического общества (www.rgo.ru).





Молодёжная аналитическая группа

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