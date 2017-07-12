Откуда пошла одноэтажная Америка

Исторический обзор развития спальных районов США, которое началось во время индустриализации.

Строительство спальных районов в США начинается с разработки земли и подготовки участка для строительства. Земля разделяется на индивидуальные лоты, подготавливаются улицы, строится канализация и дождевые сливы, подводятся электрические сети, газовые и телефонные линии, и только потом начинается строительство домов. Такие участки подготавливаются и застраиваются одной компанией, и о таком строительстве я уже подробно писал, но так было далеко не всегда.

Сегодня я расскажу историю “Американской мечты” периода 1900-х – 1940-х годов и рассмотрю возможности такого строительства для населения с финансовой точки зрения.

1. До ХХ столетия большинство спальных районов были сравнительно небольшими, а новые районы разрастались вокруг существующих районов за счет удлинения уже существующих улиц. Никаких правительственных требований к застройщикам не было, т.к. компаний застройщиков по сути не существовало. В то время жестко регулировались лишь застройки центральных частей города для сохранения красоты.

2. Компании продавали землю под индивидуальное строительство, а после покупки участка земли хозяин уже самостоятельно заказывал себе дом у любой строительной компании. Через некоторое время компаниям продающим землю стало понятно, что будет намного выгоднее продавать землю в районах с уже готовой инфраструктурой вместо индивидуальных участков. Так родился термин “районное строительство”.

3. Одни из первых районов такого типа были построены в 1927 году двумя независимыми компаниями под руководством двух архитекторов – Э. Бостона, вблизи города Балтимор, и Д. Николаса, в пригороде Канзас Сити.

4. Районы насчитывали около 6 000 домов, с населением 35 000 человек. Т.к. район застройки в обоих случаях был очень масштабным, то застройщиком пришлось решить ряд новых вопросов по строительству полной инфраструктуры района в виде школ, магазинов, ближайших офисных зданий. В данном случае просто технических и коммуникационных линий было недостаточно, и тогда архитекторы решают ввести первые стандарты застройки спальных районов.

5. Так родились сразу несколько ассоциаций архитекторов и строителей, которые сегодня регулируют большинство аспектов строительства спальных районов, а именно – Национальная ассоциация городского планирования и Американский институт городского строительства. Помимо регуляций и законов относительно стандартов строительства, ассоциации помогали новым компаниям в создании дизайна и планировке районов, что помогало во многом потенциальным покупателям, т.к. компании стали предоставлять генеральный план застройки для покупателей.

6. Но с приходом экономической депрессии вопрос строительства спальных районов был временно заморожен: большинство людей попали в безденежную ситуацию. Вопросы дальнейшего совершенствования районов пришлось временно отложить до лучших времён. Президент Г. Гувер еще в 1929 году начинает созывать слушания по жилищному вопросу, в тот самый момент, когда депрессия только начиналась, и строительные компании начали спешно замораживать проекты строительства из-за неплатежеспособности населения. Но до прихода Ф. Рузвельта в администрацию кардинальных законов принято не было.

7. В то время дома покупались владельцами сразу, поэтому жить в спальных районах могли себе позволить лишь богатые и хорошо обеспеченные люди, даже представителям среднего класса такая жизнь была не по карману. В период с 1910 по середину 1920-х годов, банки давали ипотеку в частном порядке лицам с хорошей платежеспособностью на сроки от 2 до 5 лет, но все же такие кредиты по прежнему оставались “дорогими” для среднего класса населения. Хотя стоит отметить, что первые массовые попытки кредитования населения предпринимались уже в 1932 году после принятия правительством закона о займах для частной недвижимости.

8. Уже к 1933 году из-за неплатежеспособности, дома, полученные по кредитам 1932 года, покидаются хозяевами со скоростью около 1 000 в день. Неудивительно, что президент Ф. Рузвельт с приходом в белый дом, видел одной из составляющих подъема экономики в обеспечении населения хорошим жильем. В администрации президента говорили: если люди счастливы дома, то они будут счастливы и на работе.

9. Поэтому 27 июня 1934 года правительство, с подписью президента, принимает один из самых важных законов для строительства спальных районов – Федеральный акт кредитования населения с целью покупки частной недвижимости.

10. Впервые в истории страны хозяева домов получили возможность защитить свою ипотеку от роста или падения цен на 80%, а сам кредит выдавался правительством на срок 15 лет под 5% годовых.

11. Сама программа длилась 3 года, но именно в эти три года население среднего класса впервые получает возможность купить дом в пригороде, происходит всплеск строительства спальных районов. Именно в этот период рождается термин “американская мечта”.

12. К третьему году существования программы, процентная ставка была снижена до 3%, а срок займа увеличен до 20-25 лет, а те, кто получил заем по более высокой ставке могли пройти перефинансирование.

13. Следующий этап активизации строительства приходится на период Второй мировой войны, когда постепенно начали возвращаться её участники, которым государство предоставляло не только помощь в виде различных дотаций, но и обеспечивало хорошей работой. Участников войны всегда устраивали на работу в первую очередь. К слову сказать, этот принцип остается действующим и сегодня. Еще большее ускорение строительство домов для военнослужащих получило после принятия в 1944 году закона о помощи ветеранам, или так называемого закона “прав военнослужащих”, который гарантировал ипотеку с низким процентом от государства для покупки недвижимости по истечению армейского контракта и увольнению военнослужащих.

14. Первые массовые районы с полной инфраструктурой начинают бурно развиваться в Калифорнии, где в период с 1941 по 1944 год было построено 2 300 домов для участников войны.

15. В это время компании начинают строить районы в уже привычной сегодня планировке, с парковыми зонами, офисными зданиями, школами, магазинами, детскими дошкольными учреждениями.

16. Спальные районы уже перестают быть районами, а становятся независимыми муниципальными единицами со своими названиями, почтовыми индексами, телефонными кодами. Большинство населения таких районов работают в черте города, но часть населения получает работу непосредственно внутри таких районов. Малый бизнес начинает распространяться от центра городов к их окраинам, что еще более усиливает развитие спальных районов.

17. В это же время начинают ужесточаться требования использования земель, первые такие законы были приняты еще в 1909 году. Цель принятия законов сводилась в первую очередь к сохранению спальных районов в чистоте и порядке. К примеру, заводы запрещалось располагать в радиусе 20 км от спальных районов. Буферной зоной служили офисные здания или складские помещения, а также сети магазинов.

18. С принятием законов по регулированию земельного использования, строители вернулись к вопросу пересмотра дизайна спальных районов и созданию внутри них уюта и красоты не только в виде парковых зон, но и в виде улучшения дизайна домов и планировки улиц, создания искусственных водоёмов и зон отдыха.

19. В следующей части я расскажу вам об эволюции спальных районов на основе эволюции транспортных систем США, ну а затем, мы поговорим о дизайне и планировке спальных районов.

На фотографиях один из пригородов Хьюстона.

С началом индустриализации США многие семьи начали миграцию в пригороды. Связано это было с двумя факторами: во-первых, большие ведущие города превратились в промышленных и занятых гигантов, многим жителям стало не удобно жить среди шума и промышленности. Во-вторых, появился Форд и дороги, которые стерли зависимость от общественного транспорта и необходимость наличия жилья вблизи работы. Романтический тихий пригород с частным домом, среди тишины и зелени стал для многих мечтой и картинкой идеальной жизни, «американской мечтой».

< ![CDATA[ ]]> 1. К слову сказать, еще задолго до появления автомобилей в большом количестве и дорог, в середине 1800-х, уже имелись некоторые наброски архитектуры и планировки спальных районов. Одной из первых работ в США по этой тематике была книга Эндрю Доунинга под названием «Курс теории и практики ландшафтного сада». В этой книге Эндрю описал планировку и устройство спальных районов с иллюстрациями и множеством мелких деталей, например, как сажать деревья или как должны располагаться улицы. Но сам по себе этот труд был не первым в этой области, в Великобритании, к тому времени, уже было довольно много как архитектурных, так и инженерных очерков и книг на эту тему. Хотя сама идея новизной совсем не отличалась, и еще в 1819 году в Бруклине был построен первый пригородный район. На земельном участке в 60 акров расположилось несколько прямых улочек, участки земли составляли 50 на 100 футов. Кстати сказать, участок 50 футов и по сей день является одним из самых ходовых на рынке частного жилья, вместе с участками 55 и 60 футов.

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2. Ценность данной книги была в том, что Эндрю доступным обычному населению (а не только архитекторам и инженерам) показал, что домик «с картинки», о котором мечтали многие, может быть не только у очень обеспеченных людей, а так же и у среднего класса. В следующие несколько десятилетий эта идея глубоко уйдет в народные массы. К 1869 году появился один из самых больших районов пригороде Бруклина, земельное владение площадью 500 акров было разделено на схожие участки. Район получил название «Садовый город». На прямых улицах располагались домики, район засаживался уже взрослыми деревьями, имелись сады, тропинки для прогулок и прочие мелочи сказочной жизни. С этого момента такая планировка начала расползаться уже за пределы Новой Англии. В 1907 году в Канзасе появился похожий по планировке район, под названием «Деревенский клуб». Но в данный районах была одна проблема – прямые спальные улицы создавали ощущение жизни на оживленном проспекте, забирая уют деревенского домика. Решение проблемы витало в воздухе, совсем рядом.

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3. К 1890-м идея частного дома где-то в лесу среди комаров полностью сходит на нет среди народных масс. На замену старым принципам приходи идея планирования спальных пригородов и их строительство с полной инфраструктурой и облагораживанием. Так выглядел один из районов 1884 года постройки в Сант Луисе, штат Миссури. Наличие прямых улочек – не самое лучшее решение для спального района.

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(Lithograph by Gast, courtesy Missouri Historical Society, neg. 21508)

4. А это уже более продвинутый район, с современной планировкой – строительство началось в 1869 году в штате Иллиной, в пригороде Чикаго. Остановимся на этом районе поподробнее, т.к. это была первая массовая застройка района в современном виде, сегодняшняя планировка мало чем отличается от данного района. На самом деле это не совсем первый продвинутый район. Еще в 1851 году, в Огайо, был построен небольшой пробный район с изогнутыми улочками, который получил название Глендэйл. Тем не менее, Чикагский пригородный район стал первым большим районом с планированной продуманной застройкой сегодняшнего стандарта. Во-первых, в течении строительства на месте густого леса прорубались исключительно участки необходимые для строительства, что оставило нетронутыми большое количество старых деревьев. В добавок ко всему, местность имела холмы и протекающую поблизости речку, которые придали району отличный вид. Во-вторых, весь район имел массу изогнутых улиц, что создавало ощущение уединенности, в-третьих, все участки земли были разделены на нетрадиционные неравномерные «куски». Такой подход убрал геометричность и ощущение жизни по линейке. Ну и наконец, в-четвертых, дизайн домов был сделан индивидуально, и дома не повторяли друг друга под копирку. Главным архитектором района был Фредерик Олмстед, и по его дизайну в США в будущем будет построено более 450 схожих районов в 29 штатах.

Так выглядел район, серая незакрашенная территория внизу района – река.

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(Plan courtesy Frederick Law Olmsted National Historical Site; photo courtesy National Historic Landmarks Survey)

5. К началу 1930-х направление архитектуры и планировки пригородных районов сформировалось полностью уже не в теории, а на бумаге, в виде различных первых кодов и стандартов, а так же книг: подъездные дороги от скоростных шоссе к спальным улочкам, отсеченные чередой магазинов, изогнутые тихие спальные улочки, с наличием большого количества тупиковых улиц (для отсечения транзитного потока автомобилей), открытые пространства с деревьями и водоемами, домики с открытым фасадом и индивидуальной архитектурой, но единым стилем и материалами.

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6. Точку в деле поставил Национальный Домовладельческий Акт 1934 года. Этот акт учредил Федеральную Администрацию Домовладельцев. Необходимо было выбираться из депрессии, и прежде всего обеспечить людей жильем. Для этого правительством были установлены правила и законы относительно финансирования частных лиц при покупки жилья, оценки недвижимости, кредитов и частных инвестиций в недвижимость, установлены правила строительства частных секторов, и требования страхового обязательства частного жилья, – вот за всем этим хозяйством и приглядывала администрация. Главой администрации стал Стюард Мотт, один из самых опытных и талантливых архитекторов ландшафтного дизайна. С этого момента частные компании должны были обращаться в администрация для утверждения плана строительства новых районов. В свою очередь администрация учредила жесткие требования к планировке районов, заставляя компании не просто штамповать дома, а создавать красивые районы с полным благоустройством. С 1936 по 1940 администрация издала ряд ряководств, которым были обязаны подчиняться все компании-застройщики. Давайте разберемся с основными тезисами данных руководств, относительно архитектуры, которые действительны по сей день (с незначительными поправками).

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7.

1. Частные районы должны располагаться в местах, пригодных для проживания без вреда для здоровья (речь идет о том, что, к примеру, рядом с металлургическим комбинатом построить район никак не получится).

2. Районы должны находиться в местах, пригодных для жилья, с минимальным риском для жизни населения (тут подразумевается то, что не стоит строить районы в местах постоянных ураганов, в зонах наводнений или смога, эгегей, привет Луизиане и Канзасу).

3. Каждый район должен иметь полную инфраструктуру, рассчитанную на население (школы, детские сады, больницы, дороги, общественный транспорт и т.д.).

4. Строительство всей необходимой промышленной инфраструктуры должно быть включено в район (очистные сооружения, канализация, дренажные каналы для отвода обильных дождей и т.д.).

5. Подчинение зонированию городов, т.е. нельзя стоить там, где земля предназначалась для чего-то другого, например для торговых центров, офисных зданий и т.д.

6. Защита ценообразования, т.е. дома должны строиться по единому плану, чтобы их ценовой рубеж был примерно схожим, без значительных отклонений. Для этого приняты различные законы, например о размере участков, отступу от края участка (т.е. большой дом не получится построить на участке 55 футов, в силу того, что из-за отступов он не поместится), качеству и типу материалов.

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8.

7. Полный финансовый план эксплуатации района – т.е. застройщик должен скоординировать все финансовые расходы на содержание района с городом, которому будет сдан район. Сюда входят расходы на содержание района, поддержку всех инфраструктур, затраты на ремонт, затраты на отрасли не приносящие прямого дохода, например детские и спортивные площадки или поддержание облагораживания. Исходя из этих расчетов рассчитывался налог на проживание в данном районе и рост цен на дома. К слову, для тех, кто не знает, каждый владелец частного домика платит налоги ежегодно в каждую местной администрации. Сегодняшние налоги в Хьюстоне составляют от 3 до 5% от оценочной стоимости дома. Т.е. если ваш дом оценивается сегодняшним рынком в $500 тыс., то ваш ежегодный налог составит в среднем $15 тыс. Эти деньги идут на содержание района, школ, ремонт дорог и т.д. О финансовой части и оценке домов я поговорю позже.

8. Так же в стандарт входят расчеты по строительству дорог, количеству их полос, архитектуры дорог, кривых, подъемов и спусков, размером кварталов, наличию парков и спортивных площадок, ирригации района, канализации, электрики, и т.д.

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9. Вот такую кашу заварила новоиспеченная администрация всего-то за пару лет. Теперь строители могли получать более выгодные условия инвестирования, разрешились многие проблемы строительства и координации с между городскими властями и строителями. В добавок ко всему, Мотт смог подтолкнуть федеральное правительство к принятию законов относительно изогнутых улиц. Напомню, что со времен строительства Нью-Йорка, инженеры очень полюбили линейку, и понятия не имели, что еще имеется такая штуковина как циркуль. Таким образом, все что можно было сделать прямо – делалось прямо, а изогнутые улицы воспринимались как сенсация и прорыв в будущее. На самом деле изогнутые улицы имеют массу преимуществ относительно прямых, во-первых, как я упомянул выше – они создают уют и убирают чувство проживания на загруженной улице. Во-вторых, криволинейные улицы намного более пригодны в районах с рельефом, т.к. углы подъемов спусков дорог можно контролировать, огибая холмы. В-третьих, криволинейные улочки снижали цену строительства коммуникаций, и дорог, в местах с рельефом. Ну и наконец, они создавали более безопасное движение, т.к. количество перекрестков в спальных районах резко снижалось, а внимание водителя во время езды повышается. Начиная с 1940 криволинейные дороги узаконили, и теперь они так же явились одним из требований к дизайну спальных районов.

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10. В добавок ко всему, в 1936 году создается не коммерческая организация под названием Городской Институт Землевладения, цель которого изучение городского дизайна в целом, а не только спальных районов. Впервые архитекторы начинают продумывать связь частных секторов с деловыми центрами, рассматриваются вопросы очистных сооружений, мусора, скоростных шоссе и подъездных дорог в масштабе всего города, а не отдельного района, прокладки железных дорог через спальные районы и т.д. к 1947 году Институт Землевладения производит на свет свой первый труд – Руководство по строительству микрорайонов в городах. К слову сказать, данная книга жива до сих пор, в 2000 году вышло ее восьмое издание.