10 легендарных затерянных городов, которые удалось обнаружить современным ученым

Сигирия. Шри-Ланка. Неизвестно, удастся ли когда-то обнаружить ушедшую в океанскую пучину Атлантиды, золотые улицы Эльдорадо и такие желанные горы Шангри-Ла. Ведь вполне вероятно, что эти места - всего лишь фмиф. Но есть такие древние города и достопримечательности, которые действительно были затеряны в глубине веков, а сегодня их удалось найти.

1. Хелике

Настоящая Атлантида.









Греция



Атлантида была не единственным мифическим греческим городом, который затонул под водой. Город Хелике столкнулся с той же участью. Согласно греческим мифам, Хелике был уничтожен разгневавшимся богом Посейдоном после того, как местные жители изгнали из города ионическое племя, которое поклонялось божеству моря. В ярости Посейдон погрузил весь город под воду за одну ночь.







Хелике был разрушен в 373 году до н.э., и на протяжении веков он считался легендой. И всё же его нашли. В конце 1980-х годов два археолога начали поиски Хелике, на которые им понадобилось более десяти лет работы. Оказалось, что на протяжении веков мифический город был похоронен под землей, а уничтожило его землетрясение, в результате которого город рухнул в гигантскую сель.





2. Дварака

Дом Кришны.









Индия



Для индусов Дварака (или Дварка) - священный город. Это был древний дом Кришны, который жил на Земле 5000 лет назад. Дварака якобы была построена божественными зодчими по индивидуальному заказу Кришны, который потребовал город из кристаллов, серебра и изумрудов. Он также потребовал, чтобы в городе были сделаны 16 108 дворцов для его 16 108 королев.







В конце концов город был разрушен в титанической битве между Кришной и царем Сальвой, который уничтожил его взрывами энергии. Все это звучит как обычный миф, но когда археологи начали изучать море, где должна была находиться Дварака, они действительно нашли руины города, которые соответствуют описанию. В нем не было 16 108 серебряных дворцов, но это был крупный древний город с четкой планировкой.







Есть основания полагать, что настоящая Дварака, возможно, была построена 9 000 лет назад, т. е. является одним из самых старых городов на Земле. В свое время это был один из самых загруженных морских портов в мире. Затем, во втором тысячелетии до н.э., он погрузился в морскую пучину.





3. Великий Зимбабве

Средневековый африканский замок.









Зимбабве



В начале XVI века португальские исследователи начали сообщать, что слышали легенды об огромном замке в Африке. В месте, которое сегодня известно как Зимбабве, как утверждали туземцы, была каменная крепость, возвышавшаяся над деревьями. Местные жители называли ее «Симбао», и даже они не знали, кто ее построил.







Один из исследователей писал: «Неизвестно, когда и кем были созданы эти здания, поскольку люди в то время не знали о письменности, но они говорят, что это работа дьявола, потому что c их возможностями и знаниями они не представляют, что это было работой человека». На протяжении веков европейцы думали, что Симбао был просто суеверной историей. Затем, в XIX веке они действительно нашли этот массивный замок с каменными стенами высотой более 11 метров.







Замок был сделан в 900 г. н.э. африканской цивилизацией, которая исчезла века назад. Внутри крепости были найдены реликвии со всего мира, вероятно, собранные путем торговли с другими странами. К примеру, были найдены арабские монеты, персидская керамика и даже реликвии из китайской династии Мин.





4. Ксанаду

Дворец Кублай-хана.









Китай



Марко Поло вернулся из Китая с невероятными описаниями империи Кублай-хана. Самым невероятным, что он увидел, это был Ксанаду - дворец великого хана. По словам Марко Поло, это был мраморный дворец, окруженный огромным парком шириной 26 километров, заполненным фонтанами, реками и дикими животными. Якобы хан содержал на территории Ксанаду 10 000 белых лошадей в золотом дворце, охраняемом драконами.







Дворец был разрушен армией Мин в 1369 году, задолго до того, как большинство европейцев получили возможность увидеть его. По прошествии столетий он стал обычной легендой, о которой писали поэты. Однако, когда археологи обнаружили остатки дворца Кублай-хана, оказалось, что Марко Поло не преувеличивал.







Дом хана был вдвое больше, чем Белый дом, и он был окружен массивным парком, в котором, как представляется, когда-то был зверинец из диких животных со всего мира. В каждой части есть загоны для лошадей, и более того - даже есть драконы, описанные Марко Поло. Это статуи, установленные на столбах.





5. Сигирия

Сигирия - восьмое чудо света.









Шри-Ланка



В Шри-Ланке в V веке нашей эры король Кассапа построил свой дворец на вершине скалы высотой 200 метров. Согласно легендам, это был один из самых невероятных замков в мире. Чтобы войти, нужно было подняться по большой лестнице, которая проходила через рот огромного льва из кирпича и гипса.







Но Кассапа долго не прожил в своем замке. Вскоре после постройки Сигирии, на нее напал брат короля Могаллана. Армия Кассапы покинула его, испугавшись за свою жизнь, а жены спрыгнули со скалы, разбившись насмерть. Сигирия была завоевана и оставлена в качестве памятника самовлюбленному королю.







Некоторое время спустя замок был превращен в буддийский монастырь, а вскоре о нем забыли. Когда европейские археологи начали расследование этой истории, они узнали, что замок действительно существует, как и большой лев, охранявший лестницу, через рот которого нужно было проходить, чтобы попасть внутрь. ЮНЕСКО объявила Сигирию восьмым чудом света.





6. Лептис Магна

Римский город, погребенный в песке.









Ливия



Большой римский город в Ливии, который когда-то был крупным торговым центром империи, был полностью засыпан в результате песчаной бури. Город называется Лептис Магна, и это было место, где родился римский император Септимус Северус. Он превратил его в гигантский город и одну из самых важных частей его империи, но когда Рим пал, Лептис Магна также пал вместе с великой империей.







Он был разграблен рейдерами, уничтожен арабскими захватчиками, оставлен в руинах и полностью забыт, а в итоге и погребен под дрейфующими песками. Лептис Магна находился под песчаными дюнами в течение около 1200 лет, до тех пор, пока археологи не нашли его в XIX веке. Оказалось, что под песком город великолепно сохранился.





7. Винланд

Земля викингов.









Ньюфаундленд



В 1073 г. н. э. немецкий священнослужитель по имени Адам Бременский обратился к датскому королю Свену Эстридсону. Он рассказал, что викинги переплыли через Атлантический океан и нашли далекую землю, где растения росли без малейшего ухода за ними. Клирик назвал эту землю Винланд, потому что «виноградники растут там сами по себе».







Когда викинги добрались туда, им пришлось сражаться с местными туземцами, которых они назвали скрайлингерами. Эти люди, по их словам, были одеты в белые одежды и жили в пещерах. Винланд считался мифом викингов на протяжении веков, даже после того, как испанцы достигли Америки. И только в 1960-х годах выяснилось что это была правда. На канадском острое Ньюфаундленд археологи обнаружили останки поселения викингов, датируемые XI веком.





8. Гераклион

Затонувший египетский город.









Египет



Гераклион упоминается почти в каждом греческом мифе. Это был город, откуда Геракл впервые отправился в Африку. Это было место, где Парис и Елена скрывались от Менеласа до Троянской войны. И ученые не имели ни малейшего понятия, где этот город находился.







Как оказалось, была причина, по которой никто не мог найти один из самых важных портов Египта: он был под водой. Около 2200 лет назад Гераклион, вероятно, пострадал от землетрясения или цунами, после чего затонул. Водолазы, плавающие у берегов Египта, натолкнулись на него в начале 2000-х годов.





9. Ла Сьюдад Пердида

Затерянный колумбийский город.









Колумбия



Около 1300 лет назад древний народ, называемый тайрона, построил невероятный город на горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Он был создан на вершине гор якобы по приказу их бога, который хотел, чтобы тайрона жили близко к звездам.Люди жили там на протяжении 700 - 800 лет, пока не прибыли испанские конкистадоры. Хотя захватчики так и не добрались до этого города, местных жителей уничтожили болезни, привезенные европейцами.







Когда в городе умерли последние люди, он был забыт на сотни лет. Сьюдад Пердида был обнаружен только в 1970-х годов, когда группа бандитов, пробивающихся сквозь джунгли, случайно наткнулась на него. По чистой удаче они нашли древний, заросший город, полный золотых украшений и нефритовых фигур. Преступники унесли с собой, что смогли, после чего продали артефакты на черном рынке, чем и обратили на себя внимание археологов.





10. Ла Сьюдад Бланка

Город бога обезьян.









Гондурас



Во время своих поисков золота Эрнан Кортес слышал слухи о том, что в джунглях Гондураса скрывается город с несметными сокровищами. Его называли «Белым городом» или «Городом бога обезьян». Кортес так и не нашел Сьюдад Бланка, но легенда осталась жить. В итоге группа археологов последовала по пути, описанному одними из самых сумасшедших людей, которые утверждали, что нашли это место, и, к их удивлению, ученые нашли город в джунглях.







В тропическом лесу нашлась пирамида, построенная культурой, которая исчезла 1000 лет назад. Внутри нее была масса каменных скульптур и впечатляющая архитектура, которая по меркам соседних народностей считались бы признаками невероятного богатства и могущества. Некоторые люди сомневаются, действительно ли это город, о котором писал Кортес, но в любом случае это свидетельство утраченной цивилизации.

По материалам: listverse.com

Лептис Магна — древнейший город Ливии "Рим в Африке"





http://www.kulturologia.ru/blogs/070717/35197/